Turbomecanica : Raport Semestrial 30 iunie 2020

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti - Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro Nr :16 / Data : 28.08.2020 RAPORT SEMESTRIAL CONFORM LEGII 24/2017, ART.65 SI REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 D A T A R A P O R T U L U I : 3 0 I u n i e 2 0 2 0 SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A. SEDIUL SOCIAL : Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21 NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991; FORMA DE PROPRIETATE: Majoritar Privată; ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale; COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315; PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti ; CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI. Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 1 din 24 RAPORT DE GESTIUNE 30 IUNIE 2020 TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti. Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere - COD CAEN 3030. Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile. Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare. Prezentarea rezultatelor la 30 IUNIE 2020, se vor regasi in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte: 1. Situatia rezultatului financiar: DENUMIRE INDICATORI 30 IUNIE 2020 30 IUNIE 2019 Venituri 54.796.174 51.518.745 Alte castiguri si pierderi 2.909.830 2.934.663 Variatia stocurilor 6.938.448 6.454.696 Materii prime si materiale (20.255.176) (17.693.943) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor (23.348.666) (18.534.984) Cheltuieli cu deprecierea activelor (4.365.204) (4.191.982) Costuri financiare, nete (979.004) (952.325) Alte cheltuieli operationale (4.122.863) (2.677.575) Profit/(pierdere) inainte de impozitare 11.573.539 16.857.295 Impozitul pe profit 1.485.305 2.382.816 Profit/(pierderea) perioadei 10.088.234 14.474.479 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 2 din 24 Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia. Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 62.026.328 lei, si cheltuieli din exploatare in suma 49.492.303 lei. Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii. Societatea inregistreaza la finele Semestrului I un profit net de 10.088.234 lei. 2. Situatia pozitiei financiare: 30 IUNIE 31 DECEMBRIE DENUMIRE INDICATORI 2020 2019 Active Active pe termen lung Imobilizari corporale 56.987.569 55.465.420 Imobilizari necorporale 2.358.015 3.391.723 Alte active 6.000 6.000 Total active pe termen lung 59.351.585 58.863.143 Active circulante Stocuri 63.805.934 55.610.633 Creante comerciale 14.171.701 4.540.984 Alte creante 1.741.256 2.018.674 Numerar si echivalente de numerar 3.530.785 4.105.218 Total active circulante 83.249.677 66.275.509 Total active 142.601.262 125.138.651 Capitaluri proprii si datorii Capital si rezerve Capital emis 1.024.571.055 1.024.571.055 Rezerve 89.721.151 89.981.651 Rezultat reportat (1.021.493.304) (1.031.975.951) Actiuni proprii (599.408) (599.408) Total capitaluri proprii 92.199.494 81.977.346 Datorii pe termen lung Imprumuturi 5.914.562 3.567.060 Datorii cu impozitul amanat 2.158.761 2.158.761 Provizioane 1.504.542 1.840.284 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 3 din 24 Alte datorii pe termen lung 1 1 Total datorii pe termen lung 9.577.866 7.566.106 Datorii curente Datorii comerciale si alte datorii 4.831.055 8.387.340 Imprumuturi TS 26.356.979 14.128.979 Impozit pe profit curent 234.501 889.100 Provizioane TS 1.369.179 4.026.021 Venituri inregistrate in avans 8.755 2.178 Alte datorii curente 8.023.432 8.161.569 Total datorii curente 40.823.902 35.595.199 Total datorii 50.401.767 43.161.305 Total capitaluri proprii si datorii 142.601.262 125.138.651 Capitalul propriu al societatii la 30.06.2020 este de 92.199.494 lei. Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiara si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare. Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi. Operatiile economico - finaciare au fost inregistrate pe baza documentelor financiare-justificative, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale. Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil. Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 IUNIE 2020 nu sunt auditate financiar. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE RADU VIEHMANN Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 4 din 24 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2020 30 IUNIE 31 DECEMBRIE DENUMIRE 2020 2019 Active Active pe termen lung Imobilizari corporale 56.987.569 55.465.420 Imobilizari necorporale 2.358.015 3.391.723 Alte active 6.000 6.000 Total active pe termen lung 59.351.585 58.863.143 Active circulante Stocuri 63.805.934 55.610.633 Creante comerciale 14.171.701 4.540.984 Alte creante 1.741.256 2.018.674 Numerar si echivalente de numerar 3.530.785 4.105.218 Total active circulante 83.249.677 66.275.509 Total active 142.601.262 125.138.651 Capitaluri proprii si datorii Capital si rezerve Capital emis 1.024.571.055 1.024.571.055 Rezerve 89.721.151 89.981.651 Rezultat reportat (1.021.493.304) (1.031.975.951) Actiuni proprii (599.408) (599.408) Total capitaluri proprii 92.199.494 81.977.346 Datorii pe termen lung Imprumuturi 5.914.562 3.567.060 Datorii cu impozitul amanat 2.158.761 2.158.761 Provizioane 1.504.542 1.840.284 Alte datorii pe termen lung 1 1 Total datorii pe termen lung 9.577.866 7.566.106 Datorii curente Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 5 din 24 Datorii comerciale si alte datorii 4.831.055 8.387.340 Imprumuturi TS 26.356.979 14.128.979 Impozit pe profit curent 234.501 889.100 Provizioane TS 1.369.179 4.026.021 Venituri inregistrate in avans 8.755 2.178 Alte datorii curente 8.023.432 8.161.569 Total datorii curente 40.823.902 35.595.199 Total datorii 50.401.767 43.161.305 Total capitaluri proprii si datorii 142.601.262 125.138.651 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 6 din 24 SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 30 IUNIE 2020 DENUMIRE INDICATORI 30 IUNIE 2020 30 IUNIE 2019 Venituri 54.796.174 51.518.745 Alte castiguri si pierderi 2.909.830 2.934.663 Variatia stocurilor 6.938.448 6.454.696 Materii prime si materiale (20.255.176) (17.693.943) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor (23.348.666) (18.534.984) Cheltuieli cu deprecierea activelor (4.365.204) (4.191.982) Costuri financiare, nete (979.004) (952.325) Alte cheltuieli operationale (4.122.863) (2.677.575) Profit/(pierdere) inainte de impozitare 11.573.539 16.857.295 Impozitul pe profit 1.485.305 2.382.816 Profit/(pierderea) perioadei 10.088.234 14.474.479 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 7 din 24 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30 IUNIE 2020 lei Cresteri Reduceri Element al Sold la prin Sold la capitalului 1 IANUARIE total, 30 IUNIE 2020 propriu 2020 Total, prin din tran din care transfer care sfer A 1 2 3 4 5 6 Capital subscris 36.944.248 36.944.248 Ajustari ale capitalului social 987.626.807 987.626.807 Patrimoniul regiei Prime de capital Rezerve din 260. reevaluare 35.182.370 499 34.921.870 Rezerve legale 15.691.483 15.691.483 Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 31.385.416 260.499 31.645.915 Alte reserve 39.107.798 39.107.798 Actiuni propria 0 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0 Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii 599.408 599.408 Rezultatul Sold C 858.690 858.690 reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Sold D Rezultatul Sold C reportat provenit din adoptarea pentru prima data 1.008.3 a IAS 29 Sold D 1.008.346.916 46.916 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 8 din 24 Rezultatul Sold C reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 Sold D Rezultatul Sold C 0 reportat provenit din corectarea 1.086.6 erorilor contabile Sold D 1.086.601 01 Rezultatul reportat-beneficii 1.032.9 angajati actuarial Sold D 1.166.893 133.914 79 Rezultatul raportat provenit Sold C 258.730 258.730 din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene Sold D 0 39.171.6 53.878. Rezultat reportat Sold D 73.464.208 19.585.830 60 377 Profitul sau 76.101.2 12.534. pierderea Sold C 21.919.302 66.716.001 78 025 exercitiului 2.445.7 financiar Sold D 2.588.549 142.757 92 Repartizarea 2.333.47 profitului 2.333.472 2 0 TOTAL CAPITAL 34.579.9 92.199. PROPRIU 81.977.346 44.802.121 0 73 0 494 Rezervele legale sunt constituite conform Legii 31/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si inregistrate in contabilitate in conformitate cu O.G. nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.F.P. nr.128/2005. Aceste rezerve nu au fost utilizate. La pozitia "Alte rezerve" se inregistreaza sumele repartizate din profitul net ca surse proprii de finantare, precum si sume aferente profitului reinvestit. Aceste rezerve nu au fost utilizate. La 30 IUNIE 2020 rezerva legală era în sumă de 15.691.483 lei. Rezerva legală se constituie conform legislaţiei româneşti ca un transfer din venitul net. Transferul poate fi de maxim 5 % din profitul brut până la pragul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuită acţionarilor dar poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor înregistrate. DIRECTOR GENERAL VIEHMANN RADUDIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 9 din 24 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 IUNIE 2020 Indicator Nr. Realizat Realizat rd. 30/06/2019 30/06/2020 + Cifra de afaceri 01 51.518.745 54.796.174 + Productia stocata (+;-) 02 6.454.696 6.938.448 + Alte venituri din exploatare si provizioane 03 168.219 291.706 = Total venituri din exploatare 04 58.141.660 62.026.328 + Cheltuieli cu materiile prime , materiale 05 consumabile si marfuri 16.479.773 18.983.424 + Energie, combustibil etc. 06 1.214.170 1.271.752 + Cheltuieli cu personalul 07 18.502.001 23.348.666 + Cheltuieli privind prestatiile externe 08 2.555.793 3.744.258 + Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 09 asimilate 418.449 485.148 + Amortizari si provizioane pentru deprecierea 10 imobilizarilor corporale si necorporale 1.239.965 1.506.534 + Alte cheltuieli de exploatare (despagubiri, active 11 cedate, etc.) -18.158 152.521 = Total cheltuieli de exploatare 12 40.391.992 49.492.303 Rezultatul din exploatare (+/-) 13 17.749.668 12.534.025 + Venituri financiare 14 185.461 142.757 - Cheltuieli financiare 15 1.077.834 1.103.243 = Rezultatul financiar (+/-) 16 -892.373 -960.486 Rezultatul brut al exercitiului (+/-) 17 16.857.295 11.573.539 Impozit pe profit 18 2.382.816 1.485.305 Rezultatul net al exercitiului (+/-) 19 14.474.479 10.088.234 FLUX DE NUMERAR 20 Realizat Realizat 30/06/2019 30/06/2020 + Profit sau pierdere (+/-) 21 14.474.479 10.088.234 + Amortizarea inclusa in costuri 22 4.191.983 4.365.204 - Variatia stocurilor (+/-) 23 8.867.746 8.195.302 - Variatia creantelor (+/-) 24 11.297.478 9.129.055 + Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-) 25 11.708.111 -3.556.285 - Variatia altor active (+/-) 26 -5.886.479 -6.040.523 + Variatia altor pasive (+/-) 27 -35.196.800 -8.133.189 = Flux de numerar din activitatea de 28 exploatare (A) -16.718.157 -8.519.870 + Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe 29 0 0 - Achizitii de imobilizari corporale 30 6.684.982 6.755.828 - Cheltuieli pt. Imobilizari corporale si 31 necorporale executate in regie proprie 0 0 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 10 din 24 = Flux de numerar din activitatea de 32 investitii (B) -6.684.982 -6.755.828 + Variatia imprumuturilor (+/-) 33 3.228.940 12.916.844 = Flux de numerar din activitatea financiara 34 (C) 3.228.940 12.916.844 Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 35 1.760.914 2.570.078 Flux de numerar net 36 809.164 962.202 Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei 37 2.570.078 3.532.280 Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta. DIRECTOR GENERAL, VIEHMANN RADU DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL, ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 11 din 24 NOTE EXPLICATIVE LA 30 iunie 2020 1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Valori brute Reduceri Elemente de imobilizari Nr. Sold initial Cresteri Sold final rd. (col 5=1+2-3) din care: dezmembrari total si casari A B 1 2 3 4 5 Imobilizari necorporale Cheltuieli de dezvoltare 01 Alte imobilizari 02 20.499.872 495.313 1.220 X 20.993.965 Imobilizari necorporale in curs 03 193.117 354.948 540.791 X 7.274 TOTAL (rd. 01 la 03) 04 20.692.989 850.261 542.011 X 21.001.239 Imobilizari corporale Terenuri 05 18.794.996 18.794.996 Constructii 06 12.008.084 16.284 12.024.367 Instalatii tehnice si masini 07 33.534.113 1.114.281 40.788 40.788 34.607.606 Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 219.967 7.250 0 227.217 Investitii imobiliare 09 Imobilizari corporale in curs de executie 10 2.201.352 4.554.475 1.137.814 5.168.014 Investitii imobiliare in curs de executie 11 0 TOTAL (rd. 05 la 09) 12 66.758.513 5.692.290 1.178.601 40.788 71.272.201 Active biologice 13 X Imobilizari financiare 14 6.000 0 6.000 ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL ( rd 04+10+11) 15 87.457.502 6.542.551 1.720.612 40.788 92.279.440 SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE lei Amortizare la Elemente de imobilizari Nr. Sold initial Amortizare in sfarsitul Amortizare aferenta anului rd. cursul anului imobilizarilor scoase din (col.9=6+7- evidenta 8) A B 6 7 8 9 Imobilizari necorporale Cheltuieli de dezvoltare 16 Alte imobilizari 17 17.301.265 1.341.958 18.643.223 TOTAL (rd. 16 la 17) 18 17.301.265 1.341.958 18.643.223 Imobilizari corporale Terenuri 19 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 12 din 24 Constructii 20 912.851 360.422 1.273.273 Instalatii tehnice si masini 21 10.319.739 2.644.585 31.707 12.932.617 Alte instalatii, utilaje si mobilier 22 60.503 18.239 78.741 Investitii imobiliare 23 TOTAL (rd. 19 la 23) 24 11.293.093 3.023.246 31.707 14.284.631 Active biologice 25 AMORTIZARI-TOTAL (rd.15+20) 26 28.594.358 4.365.205 31.707 32.927.855 Evidenta imobilizarilor este tinuta la valoarea neta. Toate mijloacele fixe achizitionate sunt inregistrate in debitul conturilor 231 "IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS" si 223 " INSTALATII TEHNICE IN CURS DE APROVIZIONARE". Daca mijlocul fix achizitionat nu necesita montaj si probe tehnologice, se intocmeste procesul verbal de receptie si se inregistreaza in categoria de mijloace fixe careia ii apartine. Este supus amortizarii din luna urmatoare celei in care a fost achizitionat. Pentru mijloacele fixe care necesita montaj si probe tehnologice Procesul Verbal de receptie se intocmeste la finalizarea acestora. Amortizarea se calculeaza incepand din luna urmatoare a punerii in functiune. Soldul contului reprezinta valoarea achizitiilor care sunt in faza de montaj sau probe tehnologice si urmeaza a fi receptionate pentru punerea in functiune. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI Sold la 1 Sold la 30 Denumirea provizionului Cresteri Reduceri iunie ianuarie 2020 2020 0 1 2 3 4=1+2-3 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 489.897 71.588 418.309 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 0 0 Ajustari pentru deprecierea stocurilor de materii prime 10.596.288 10.596.288 Ajustari pentru deprecierea stocurilor de consumabile 94.914 94.914 Deprecierea stocurilor in curs de executie 1.080.614 1.080.614 Ajustari pentr deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti 0 0 Ajustari pentru deprecierea ambalajelor 44.019 44.019 Deprecierea stocurilor de produse finite 952.562 952.562 Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale 45.069 45.069 Provizioane pentru restructurare 0 0 Prov. pentru pensii si obligatii similare 1.840.284 335.742 1.504.542 Alte provizioane 4.026.021 2.656.842 1.369.179 TOTAL 19.169.669 3.064.173 16.105.496 Societatea a constituit provizioane pentru datoriile catre salariati ca urmare a primelor de pensionare prevazute in CCM, provizioane pentru concediile de odihna neefectuate (cuprinse la Alte provizioane) si bonusuri de performanta (cuprinse la Alte provizioane) , precum si provizioane pentru creante neincasate la termen. Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 13 din 24 Valoarea actualizată a obligaţiilor privind beneficiile determinate ale Companiei şi a costului serviciilor curente aferente au fost determinate folosind Metoda Factorului de Credit Proiectat (IAS conform IFRS.

3. PROFIT FISCAL Calculul rezultatului fiscal respecta Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Se determina profitul contabil si se aplica prevederile Legii nr.227/2015. Toate valorile sunt exprimate in LEI. Profit 10.040.304 Pentru stabilirea profitului fiscal se adauga cheltuielile care au depasit limitata admisa de deductibilitate si cele care nu sunt deductibile conform Legii 227/2015, privind Codul Fiscal Venituri neimpozabile Cheltuieli nedeductibile Deduceri (amortizare fiscala) Elemente similare veniturilor (surplus din reevaluarea cont 105) 2.930.259 5.966.961 2.376.708 135.246 Elementele similare veniturilor sunt constituite din rezerva reprezentand surplusul realizat din reevaluare impozitat la iesirea imobilizarii PROFIT IMPOZABIL: 10.835.543 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE Indicatorul Exercitiul financiar Exercitiul financiar Nr. crt. 30.06.2019 30.06.2020 1. Cifra de afaceri neta 51.518.745 54.796.174 Costul bunurilor vandute si al serviciilor 2. prestate 20.813.296 26.391.706 3. Cheltuielile activitatii de baza 12.912.427 14.505.591 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 1.428.042 2.193.726 5. Cheltuielile indirecte de productie 6.472.827 9.692.389 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 6. nete (1-2) 30.705.449 28.404.468 7. Cheltuielile de desfacere 699.900 1.143.425 8. Cheltuieli generale de administratie 12.424.100 15.018.724 9. Alte venituri din exploatare 168.219 291.706 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 17.749.668 12.534.025 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 14 din 24 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR Sold la 30 Creante Iunie Termen de lichiditate (col.2+3) sub 1 an peste 1 an 0 1 2 3 Total, din care: 15.409.581 15.409.581 Furnizori-debitori 729.753 729.753 Clienti 14.601.345 14.601.345 Creante-personal si asigurari sociale 370.395 370.395 T.V.A. neexigibil 26.743 26.743 Alte creante cu statul si institutiile publice 0 Debitori diversi 111.645 111.645 Provizion pentru deprecierea creantelor clienti 430.300 430.300 Sold la 30 Datorii Iunie Termen de exigibilitate (col.2+3+4) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 1 2 3 4 Total, din care: 47.544.846 39.471.524 5.914.561 2.158.761 Credite bancare pe termen scurt 20.868.583 20.868.583 Imprumuturi pe termen lung 11.402.958 5.488.397 5.914.561 Furnizori 4.831.055 4.831.055 Clienti-creditori 0 0 Datorii cu personalul si asig. soc. 3.876.368 3.876.368 Impozit dividende 0 0 T.V.A. de plata 1.095.925 1.095.925 Alte datorii fata de stat si institutiile publice 267.467 267.467 Alte datorii 1.236.980 1.236.980 Impozit pe profit amanat 2.158.761 0 2.158.761 Dividende 1.785.948 1.785.948 Creditori diversi 20.801 20.801 Sold la 30 Imprumuturi bancare Iunie 2020 BRD - GSG 13.887.420 Banca Transilvania 6.981.163 Imprumuturi de la Asociati pe termen scurt 4.880.000 Imprumuturi pe termen scurt 25.748.583 Imprumuturi de la Asociati BRD - GSG Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 15 din 24 Banca Transilvania Imprumuturi pe termen lung Total 25.748.583 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE Considerente generale Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu O.M.F.P.2844/2016 (IFRS), cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare au fost intocmite conform costului istoric si prezentate in lei. Costurile indatorarii si cheltuielile aferente mentinerii in stare de functionare la parametrii proiectati a mijoacelor fixe nu se capitalizeaza. Bazele întocmirii situaţiilor financiare Acestea sunt situaţiile financiare individuale ale Societatii TURBOMECANICA SA. Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România, si anume Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2844/2016 (IFRS). Utilizarea estimărilor Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii care afecteaza atat valoarea activelor si datoriilor si descrierea activelor si datoriilor potentiale la data intocmirii situatiilor financiare cat si valoarea veniturilor si cheltuielilor aferente perioadei de raportare. Rezultatele efective pot fi diferite fata de aceste estimări. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un oarecare grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare este considerat ca nesemnificativ. Continuitatea activităţii Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Imobilizari corporale Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in contabilitate conform Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. In urma reevaluarii aplicate conform HG 1553/2003, O.M.F.P. 2844/2016 imobilizarile corporale au fost inregistrate la valoarea neta. Utima reevaluare s-a facut in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si cu Reglementarile Standardelor Internationale de raportare Financiara, de catre evaluator independent, autorizat S.C. NEOCONSULT VALUATION SRL., in baza contractului nr. 5483 din 17.10.2017 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 16 din 24 Registrele contabile privind evidenta mijloacelor fixe sunt tinute la zi atat la valoarea neta cat si la costurile istorice (inainte de reevaluare ). Ca imobilizari necorporale sunt inregistrate in contabilitate numai licentele si programele informatice achizitionate de la furnizori. In cadrul contului de profit si pierdere, amortizarea activelor necorporale este inclusa la pozitia "Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale", respectiv, "Cheltuieli". Amortizarea aferenta mijloacelor fixe reevaluate in decembrie 2009, 2012, 2014, 2017 este mentionata la "cheltuieli nedeductibile" conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 si OUG 34/2009 Imobilizarile corporale si necorporale sunt supuse amortizarii conform Legii 15/1994. Metoda de amortizate folosita este metoda liniara. Clasificarea mijloacelor fixe si duratele normale de functionare ale acestora sunt stabilite de comisia de receptie si punere in functiune a mijloacelor fixe conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuielii au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional. Imobilizarile corporale si necorporale sunt supuse amortizarii conform Legii 15/1994 republicare. Metoda de amortizate folosita este metoda liniara, pe baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune, în aşa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcţionare considerată. Principalele durate de viaţă utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt: Ani Constructii 10 - 50 Instalatii tehnice si masini 3 - 15 Alte instalatii si mobilier 3 - 15 Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operaţiune este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent. In conformitate cu prevederile HG 2139/2004 privind aprobarea Catalogului de clasificare si a duratelor normale de functionare ale mijloacelor fixe, Societatea a optat pentru aplicarea duratelor minime de functionare a mijloacelor fixe. Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 17 din 24 Orice crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale este inclusa in capitalurile proprii la rezerve din reevaluare, cu exceptia cazurilor in care o astfel de crestere compenseaza o descrestere din reevaluare pentru acelasi activ, inregistrata anterior in contul de profit si pierderi, caz in care cresterea este inregistrata in contul de profit si pierderi la nivelul descresterii anterioare. O descrestere a valorii contabile a terenurilor si cladirilor este inregistrata in contul de profit si pierderi in masura in care depaseste valoarea, daca este cazul, a rezervei din reevaluare, privind reevaluarea anterioara a activului respectiv. Amortizarea imobilizarilor corporale este inregistrata in contul de profit si pierderi. In cazul vanzarii sau al casarii ulterioare a imobilizarilor corporale reevaluate, surplusul din reevaluare ramas in rezerva din reevaluare este transferat direct in rezultatul reportat. Nu se face nici un transfer din rezerva de reevaluare la rezultatul reportat, decat in cazul in care activul este derecunoscut. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi transferata pe masura ce activul este folosit de catre entitate. In acest caz, valoarea surplusului transferat ar fi diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Imobilizari necorporale Un activ necorporal trebuie recunoscut dacă, şi numai dacă se estimează că beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obţinute de către Societate şi costul activului poate fi evaluat în mod fidel. Costurile aferente achizitionarii de softuri informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieşte anual şi se ajustează pentru diminuarea valorii. Stocuri Evidenta valorilor materiale este organizata cantitativ si valoric, grupate pe gestiuni, in functie de produsul pentru care sunt prevazute in tehnologiile de fabricatie. La intrarea in patrimoniu, stocurile (materii prime, materiale, marfuri) sunt inregistate la preturile de achizitie. Pentru materialele din import, in pretul de achizitie sunt incluse numai cheltuielile mentionate in Declaratiile Vamale de Import. Pentru materialele achizitionate din UE, in pretul de ahizitie sunt incluse cheltuielile inscrise in factura furnizorului (sau intr-un act echivalent facturii precum si cheltuielile de transport inscrise in facturile emise de transportator. Cheltuielile de manipulare, depozitare, etc. sunt inregistrate in contul 308.1"Diferente de pret la materiale"si se repartizeaza asupra materialelor consumate in perioada urmatoare. Evidenta materialelor din productie proprie se tine la cost planificat. Costul nu include cheltuieli de administratie si de distributie. Diferentele intre costurile efective si cele planificate se inregistraza in contul 308.2 "Diferente de pret la semifabricate" si 308.3 "Diferenta de pret la materiale si obiecte de inventar din productie proprie" si se repartizeaza asupra materialelor din productie proprie consumate in perioada urmatoare. Evidenta productiei in curs de executie se tine la nivelul costurilor efective de productie. Pentru repartizarea cheltuielilor pe produs se utilizeaza metoda pe comenzi. Cheltuielile indirecte de productie sunt centralizate lunar si se repartizeaza asupra cheltuielilor cu manopera directa inclusiv cele aferente inregistrate in luna respectiva. Pentru stocurile de produse finite, costul nu include costuri de administratie si de distributie. Produsele finite sunt inregistrate la cost de antecalcul. Diferentele intre costul efectiv si cel antecalculat la inchiderea comenzii se inregistreaza in contul 348 "Diferente de pret la produse finite si se deconteaza concomitent cu produsele finite. Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 18 din 24 La iesirea stocurilor din gestiune s-a folosit metoda "Costului Mediu Ponderat" (CMP) care presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media este calculata in momentul iesirii de stocuri. Creante si datorii Evidenta clientilor si a furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii este organizata pe categorii, precum si pe fiecare persoana juridica sau fizica. Creantele comerciale sunt evidentiate la valoarea nominala. Datoriile inscrise in evidenta contabila sunt datorii curente si sunt evidentiate la valoarea nominala. Sistemul informatic Din punct de vedere informatic, evidenta contabila este inregistrata in Sistemul informatic SAP. Disponibilitati si echivalent de disponibilitati In scopul intocmirii fluxurilor de trezorerie, disponibilitatile si echivalentele de disponibilitati cuprind: numerar in casa, numerar la banca ce poate fi disponibil in orice moment, instrumente financiare de numerar, dar fara descoperire de cont. Trezoreria şi echivalentele de trezorerie includ active lichide şi alte valori echivalente, ce cuprind, numerar în casă, conturi curente la bănci si depozite la vedere si pe termen scurt la bănci, cu o scadenţă de până în trei luni. Venituri si cheltuieli Veniturile au fost evaluate si inregistrate la valoarea justa a mijlocului de plata primit. Societatea nu a incheiat tranzactii care sa prevada reduceri comerciale. Au fost inregistrate ca venituri numai tranzactiile care au generat beneficii intreprinderii. Deoarece produsele livrate au cicluri de fabricate diferite si pe perioade mai mari de o luna cheltuielile aferente acestor produse au fost inregistrate pe toata perioada aferenta ciclului de fabricatie si recunoscute concomitent cu livrarea produselor, respectiv cu inregistrarea veniturilor. Veniturile se inregistreaza pe baza "facturilor emise", dupa ce produsele au fost expediate conform "avizelor de insotire marfa". In situatii deosebite, daca clientul solicita depozitarea produselor in intreprindere si expedierea acestora la o data ulterioara, de comun acord stabilita, se intocmeste "proces verbal de custodie" prin care clientul recunoaste ca i-au fost transferate drepurile de proprietate. Veniturile inregistrate in avans reprezinta contavaloarea tranzactiilor evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata prevazut in contract, dar pentru care nu au fost transferate drepturile de proprietate prin trecerea bunurilor in propietatea cumparatorului. Evidenta veniturilor si cheltuielilor este organizata pe feluri de venituri si cheltuieli, dupa natura lor. Evidenta cheltuielilor pe destinatii este organizata in cadrul contabilitatii de gestiune. Diferente de curs valutar Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 19 din 24 Diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul de profit si pierderi fiind considerate venituri si cheltuieli ale perioadei. Diferentele de curs se calculeaza la cursul BNR pentru datorii, creante si lichiditati si la cursul inscris in declaratiile vamale pentru produse. In anul 2020 la 30 iunie s-au inregistrat urmatoarele diferente de curs valutar: lei la venituri (cont 765) 47.598 la cheltuieli (cont 665) 35.784 Impozit pe profit Impozitul se calculează în conformitate cu legislaţia română şi se bazează pe rezultatele raportate în situaţiile financiare de către Societate, pregatite in conformitate cu O.M.F.P.2844/2016 (IFRS) si dupa deducerile corespunzatoare. Impozitul curent pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul obţinut potrivit legislaţiei române, ajustat pentru anumite poziţii conform legislaţiei fiscale, la o rată de 16% pentru anul 2020. Pierderile înregistrate în anii anteriori pot fi acoperite din profit în perioadele următoare. Taxa pe valoare adaugata Taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă vânzărilor trebuie plătită autorităţilor fiscale până la data de 25 a lunii următoare, pe baza declaraţiei privind TVA, indiferent de încasarea creanţelor de la clienţi. Când TVA aferentă cumpărărilor este mai mare decât TVA aferentă vânzărilor, diferenţa trebuie recuperată, pe bază de cerere, de la autorităţile fiscale şi face obiectul unui control prealabil din partea acestora. TVA aferentă tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare nefinalizate la data bilanţului trebuie recunoscută pe bază brută şi prezentată separat ca activ curent sau, respectiv, pasiv curent. În cazul în care se constituie ajustari de depreciere pentru creanţele considerate nerecuperabile, sunt înregistrate cheltuieli aferente acestora, inclusiv TVA. TVA colectată aferentă este menţinută în contabilitate până când creanţa este şi ea eliminată, din considerente fiscale. Tranzactii in valuta Tranzacţiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacţiei. Activele şi pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb valutar în vigoare la data bilanţului contabil. Cursul de schimb valutar la 30 iunie 2020 a fost de 4,8423 lei pentru 1 EUR si 4,3233 lei pentru 1 USD. Toate diferenţele rezultate la decontarea şi conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în anul în care s-au efectuat. Pierderile realizate şi nerealizate sunt înregistrate pe cheltuială, inclusiv cele aferente împrumuturilor, iar câştigurile din schimb valutar sau din depozitele în numerar sunt incluse în contul de profit şi pierdere ale anului în curs. Evenimente ulterioare Nu au fost inregistrate evenimente ulterioare. 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI Nr. U.M. 30.06.2019 30.06.2020 crt 1. Capital social subscris lei 36.944.248 36.944.248 Efectul inflatiei asupra capitalului social lei 987.626.807 987.626.807 Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 20 din 24 2. Actiuni emise (pe tipuri de actiuni) numar 369.442.475 369.442.475 valoare totala lei 1.024.571.055 1.024.571.055 3. Actiuni rascumparabile numar 36.944.241 36.944.241 data cea mai apropiata si data limita de rascumparare caracterul obligtoriu sau neobligtoriu al rascumpararii facultativa facultativa valoarea eventualei prime de rascumparare lei 4. Actiuni emise in timpul exercitiului financiar nu este cazul nu este cazul 5. Obligatiuni emise nu este cazul nu este cazul 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI DIRECTORII Indicator U.M. 30.06.2019 30.06.2020 Salariati 1. numar mediu aferent exercitiului nr. 428 501 2. numar efectiv aferent exercitiului nr. 452 519 3. salarii platite sau de platit aferente 17.850.053 exercitului lei 22.413.488 4. cheltuieli cu asigurarile sociale lei 651.948 935.178 Societatea nu a acordat in anul Semestrul I 2020 credite directorilor si administratorului. Conform prevederilor Legii nr. 165/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii primesc numarul legal de tichete de masa. 9. DATE INFORMATIVE Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii: forma juridica a societatii : societate pe actiuni

adresa sediului oficial : Bd. IULIU MANIU nr. 244, sector 6, BUCURESTI - capital social: 36.944.248 lei - efectul inflatiei asupra capitalului social 987.626.807 lei - numar de actiuni: 369.442.475 structura actionariat: VIEHMANN RADU (25,92 %), CIORAPCIU DANA MARIA (15,16%), CIORAPCIU SORIN TUDOR (9,57%), ANGHEL CLAUDIA ( 6,98 %), ALTI ACTIONARI (42,37%). Obiectul de activitate : fabricatia motoarelor si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina: cursul BNR (pentru creante, datorii si lichiditati); cursul inscris in declaratia vamala (pentru marfuri) d) Cifra de afaceri neta, total 54.796.174 lei din care : export 7.265.402 lei Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 21 din 24 Structura cifrei de afaceri pe principalele produse se prezinta astfel: lei euro usd Motor Turmo IV C RK+ PSD+RPC 20.746.367 4.307.532 4.718.622 Butuc rotor principal RK+ PSD 9.099.329 1.889.278 2.069.582 Cutie transmisie principala RK+PSD 8.522.392 1.769.489 1.938.361 Cutie transmisie spate RK+PSD 480.000 99.662 109.173 Cutie transmisie intermediara RK+PSD 200.000 41.526 45.489 Reparatii curente motoare, asistenta tehnica, PSD 40.595 8.429 9.233 motor T56 Reparatii curente motoare, repere, piese si piese de 695.122 144.327 158.101 schimb aviatie Reparatii, transformare motor Viper 1.328.486 275.831 302.155 Reparatii arbori transmisie 1.547.815 321.370 352.040 Reparatii RK palier Ventilator 705.000 146.378 160.348 Reparatii amortizori baleiaj 307.621 63.871 69.966 Reparatii agregate 315.382 65.482 71.732 TOTAL IAR + MApN 43.988.109 9.133.175 10.004.801 Reparatii piese Aeroteh+altii 1.701.645 353.310 387.028 Repere si piese Unison 547.854 113.750 124.606 Aviatie export 5.659.148 1.174.999 1.287.135 Componente industriale 1.606.254 333.504 365.332 Diverse 1.293.164 268.497 294.122 TOTAL VANZARI 54.796.174 11.377.234 12.463.023 Pe arii geografice, cifra de afaceri are urmatoarea repartizare: EUROPA 7.108.697 1.475.966 1.616.826 SUA 141.513 29.382 32.186 ASIA 15.192 3.154 3.455 TOTAL EXPORT 7.265.402 1.508.503 1.652.467 ROMANIA 47.530.772 9.868.732 10.810.556 54.796.174 11.377.235 12.463.024 CIFRA DE AFACERI NETA Pentru echivalenta in valuta s-a luat in calcul valoarea de 4,8163 lei pentru 1 euro si 4,3967 lei pentru un usd (valori medii afisate de BNR). Rezultatul net al exercitiului: 10.088.234 lei DIRECTOR GENERAL VIEHMANN RADU DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 22 din 24 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 IUNIE 2020 Nr. 30 30 Indicatorul Formula de calcul IUNIE IUNIE Crt. 2020 2019 1 Indicatorul lichiditatii curente active curente / datorii curente 2,04 1,49 (capital imprumutat- 2 Indicatorul gradului de datorii cu impozitul indatorare amanat /capital propriu ) *100 6,41 5,86 Viteza de rotatie a debitelor- ( sold mediu clienti / 3 cifra de afaceri ) *180 clienti zile 30,73 28,22 4 Viteza de rotatie a activelor cifra de afaceri / active imobilizate imobilizate 0,92 0,84 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 23 din 24 Declaratie administrator Ing. Radu Viehmann Presedintele Consiliului de Administratie si Director General imi asum raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2020. Declaram ca toate politicile contabile utilizate de TURBOMECANICA S.A. pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 sunt in conformitate cu O.M.F.P. 2844/2016pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare. Confirmam ca in semestrul I al anului 2020 nu au fost cazuri de incalcari sau posibile cazuri de neconformitate cu legi sau reglementari care ar putea influenta semnificativ raportarile contabile. Declaram ca raportarile contabile la 30 iunie 2020 ale TURBOMECANICA S.A. ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlate informatii referitoare la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Declaram ca TURBOMECANICA SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, nu intentioneaza si nici nu are nevoie sa lichideze sau sa reduca in mod semnificativ volumul activitatii sale ca urmare a: pierderii unor clienti importanti,

aplicarii unui plan de restructurare,

platilor restante,

nerespectarii conventiilor de esalonare,

problemelor de lichiditate, litigiilor in calitate de parat si reclamant cu actionarii, debitorii, creditorii semnificativi, organele statului, de revendicare,

riscului de sector, de piata,

altor factori. Declaram ca membrii conducerii nu au cunostinta de incertitudini semnificative legate de evenimente sau conditii care pot cauza indoieli semnificative asupra capacitatii intreprinderii de a-si continua activitatea. Precizam faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 iunie 2020 nu au fost auditate. DIRECTOR GENERAL, VIEHMANN RADU Formular 5 Ed./Amd. 2/0 SF SO-03 Pagina 24 din 24 Attachments Original document

