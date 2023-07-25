TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
25.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR
BULUNANLAR LİSTESİ
NO PAY SAHİBİ
- TÜRKİYE VARLIK FONU
2 BETÜL ÖZTEMÜR
- ÖMER NERİT KÜNEŞKO
5 HÜSEYİN NAKİ DEMİR
6 MEHMET HALİL KILIÇER
7 ENVER DOĞAN NAMAR
- MEHLİKA SİBEL DURUKAN
10 HAMZA İNAN
11 MUHARREM DEMİRAL
12 ZÜLFÜ KAYA
- MERHAN YERGÜN
- BEYHAN KOCAMAN
- MURAT HERDEM
- İNCİ AKYOL
- EFKAN HALİS
- OKAN ÖDEMİŞ
- MUSTAFA GEDİK
- AHMET İMDAT SALİHOĞLU
- MUSA ALİOĞLU
- DENİZ GÜZELÇAY
- BEKİR FERHAT HAMZA
- AYNUR AVDEL
- BİLAL YILDIZ
- BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON
- UMUT SERCAN KOÇKAN
- ALKAN AKYILDIZ
- AMUNDI SGR S.P.A.
- INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST
- FUTURE DIRECTIONS EMERGING MARKETS SHARE FUND
- ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED
- PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND
- VALIDA AKTIEN EMERGINGMARKETS 1
- FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED
- FRIENDS LIFE LIMITED
- BEST INVESTMENT CORPORATION
- AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND
- THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND
- BEST INVESTMENT CORPORATION
- ROYAL LONDON EMERGING MARKETS ESG LEADRES EQUITY TRACKER FUND
- REASSURE LIMITED
- STICHTING JURIDISH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN
- AVIVA INVESTORS EMERGING MARKET EQUITY CORE FUND
54 RAIFFEISEN-ZENTRALEUROPA-ESG-AKTIEN
- CBP GROWTH
- AMP SUPER FUND
- THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-AMP WHOLESALE MARKETS FUND
- HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- AMUNDI SOLUZIONI ITALIA
- GÜRSOY HAFIZOĞLU
- NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO
- AEGON CUSTODY B V
- ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST FUND
- OMERS ADMINISTRATION CORPORATION
- VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
- INTERNATIONAL EQUITIES PASSIVE B UNIT TRUST
- AVADIS FUND
- BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
- CC AND L GLOBAL MARKET NEUTRAL II FUND
- STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
- SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND
- PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES INC.
- KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME GLOBAL VALUE EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST 1
- LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
- THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANY NA COLLECTIVE TRUST
- AXA IM EQUITY TRUST
- ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
- SCHLUMBERGER INTERNATIONAL STAFF RETIREMENT FUND FCP-SIF
- HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF
- NVIT GS EMERGING MARKETS EQUITY INSIGHTS FUND
- ESPA STOCK ISTANBUL
- SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
- THE INCUBATION FUND LTD.
- MOMENTUM GLOBAL FUNDS
- DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF
- GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC, LTD.-MYSTIC FUND SP
- PRUDENTIAL TRUST COMPANY COLLECTIVE TRUST
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- VANECK MSCI MULTIFACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF
- SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF
- GQG GLOBAL UCITS ICAV
- WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
- LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND
- RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES TWELVE
- PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
- UI-FONDSBAV RBI AKTIEN
- CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV
- BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS
- LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
- J.P. MORGAN SECURITIES LLC
- VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
- RSI ACTIONS EMERGENTES OCDE
- ALLIANZGI FONDS DSPT
- INVESCO ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND
- STICHTING PENSIOENFONDS WERK-EN (RE) INTEGRATIE
- PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETSPORTFOLIO
- ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES
- EMERGING MARKETS COMPLETION FUND L.P.
- ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
- STATE STREET ICAV
- TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS
- HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
- FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
- LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST
- GOLDMAN SACHS TRUST II-GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND
- STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND
- ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED
- VGV POOLFONDS EME II
- EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B
- EQ ADVISORS TRUST EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
- AQR INNOVATION FUND L.P.
- TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
- QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND
- MBB PUBLIC MARKETS I LLC
- ABRDN OEIC IV?ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY TRACKER FUND
- VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
- PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM
- ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
- NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND (400045849)
- HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND
- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- MERCER EMERGING MARKETS SHARES FUND
- BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEXETF
- JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND
- ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
- SUNAMERICA SERIES TRUST-SA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PORTFOLIO
- STATE OF MINNESOTA
- SCOTIA BALANCED OPPORTUNITIES FUND
- EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS
- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO
- JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST
- BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
- LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM
- UNIVEST
- LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST
- TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
- ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF
- TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
- FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND
- GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
- SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOL.FUN.ICVCFUN.IN.EM.MAR.EQ.FUN
- FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND
- STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
- BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
- DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
- STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D
- STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSE
- ABU DHABI PENSION FUND
- REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
- VINVA INTERNATIONAL EQUITY FUND
- AQR EMERGING EQUITIES COLLECTIVE INVESTMENT FUND
- MERCER QIF CCF
- CARDANO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
- GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST
- NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQUITY ETF
- DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST
- STATE STREET TOTAL RETURN V.I.S. FUND
- BLK MAGI FUND
- MBB PUBLIC MARKETS I LLC
- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- AVIVA INVESTORS
- JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF
- WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
- NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS
- WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PUBLIC LIMITED COMPANY
- TIAA-CREFFUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
- FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
- UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFTMBH FOR UI-FONDS AKTIEN WORLD ESG
- LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
- CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- TOTAL INTERNATIONAL EX U.S.INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT P
- STICHTING SHEEL PENS
- LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE EQUITY FUND
- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
- OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND
- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
- THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
- STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND
- LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO
- COMMONFUND EM QUANTITATIVE FOCUS FUND LLC
- STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
- ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND
- NATIONAL AUST LTD AS TRUST FOR VAN GUARD EMER MARK
- NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TR
- INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST
- CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
- QIC LISTED EQUITIES FUND
- NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND
- CAUSEWAY MULTI-FUND LLC - EMERGING MARKETS EQUITY SERIES A
- CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST
- ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
- STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
- LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
- WELLINGTON TRUST COM.N.A.M.C.I.FUNDS TRUST-GLOBAL Q.L.V.PORT
- THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
- COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND
- NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND - NON-LENDING
- TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM
- STATE TREASURER OF MICHIGAN CUSTODIAN OF PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREM
- ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS-ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- T.ROWE PRICE INT.FUNDS INC.T ROWE PRICE EMERGING EUROPE FUND
- ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
- SPDR MSCI ACWI EX US ETF
- BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND INC.
- STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
- LGPS CENTRAL GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND
- FIDELITY SALEM STREET TRUZT:FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND
- CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND
- SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
- COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
- THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE OF THE PROMOTION AND MUTUAL AID CORPORATION FOR PRIVA
- SCHLUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT
- FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND
- FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
- VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
- THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F
- ARROWSTREET US GROUPTRUST
- MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND
- MINEWORKERS PENSION SCHEME
- COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EMERGING MARKETS EQUITY INDEX) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A.
- BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND
- VICTORYSHARES EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM ETF
- EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS
- ABRDN OEIC VI?ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED INDEX FUND
- COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 3
- MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
- GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND
- FIDELITY SALEM STREET TRUST-FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND
- FIDELITY SUSTAINABLE WORLD ETF
- THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
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Turkish Airlines AO published this content on 25 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2023 17:20:06 UTC.