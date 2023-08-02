TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
02.08.2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
NO
PAY SAHİBİ
1
TÜRKİYE VARLIK FONU
2
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
3
ANKARA TİCARET ODASI
4
HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ
5
MEHLİKA SİBEL DURUKAN
6
VASFİYE TEZER DURUKAN
7
RECAİ KOCA
8
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON
9
GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF
10
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND
11
BLACKROCK LIFE LIMITED
12
ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND (UK)
13
AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
14
AQUILA EMERGING MARKETS FUND
15
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
16
INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY
17
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
18
ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND(UK)
19
UPS GROUP TRUST
20
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND
21
NEPC INVESTMENT LLC
22
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
23
VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF
24
VANGUARD FTSE ALL-WORLDEX-US INDEX FUND
25
INVESCO S AND P EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF
26
LEIA GROUP TRUST
27
ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND L.P.
28
REASSURE LIMITED
29
AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND
30
FRIENDS LIFE LIMITED
31
FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED
32
ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC
33
ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.
34
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND
35
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF
36
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED
37
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
38
PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC
39
TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS
40
VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
41
LEGAL AND GENERAL ICAV
42
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
43
STICHTING PGGM DEPOSITARY
44
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED
45
SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF
46
DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
47
ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U
48
PIMCO EQUITY SERIES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF
49
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
50
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
51
UTAH STATE RETIREMENT FUND
52
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
53
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
54
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
55
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST
56
XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCTION AND CLIMATE IMPROVERS ETF
57
LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND
58
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
59
ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.
60
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
61
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD
62
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
63
PENSION PROTECTION FUND
64
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED
65
VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
66
ARROWSTREET US GROUPTRUST
67
SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
68
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED
69
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND
70
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
71
PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND
72
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND
73
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF
74
ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND
75
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
76
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
77
LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE EQUITY FUND
78
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
79
VFM EMERGING MARKETS TRUST
80
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
81
MERCER QIF CCF
82
LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
83
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND
84
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
85
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
86
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS
87
HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND
88
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
89
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF
90
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACTOR TILT INDEX FU
91
INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST
92
SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND
93
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFODS ZORGVERZEKERAARS
94
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED
95
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
96
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD
97
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
98
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
99
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
100
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND
101
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.
102
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND
103
ENVER DOĞAN NAMAR
Bankanın Çıkarılmış Sermayesi
7.184.778.041,963
Toplam Hisse Adedi (Çıkarılmış Sermayeye Göre)
718.477.804.196,300
Toplantı Nisabı İçin Sermaye
7.041.860.560,963
Asgari Toplantı Nisabı (%)
25,00
Asgari Toplantı Nisab Sermayesi
1.760.465.140,241
Fiziki Katılımcı
7
Elektronik Katılımcı
96
Toplam Katılımcı
103
Asaleten Katılan Hisse Tutarı-Fiziki
65.226,000
Vekaleten Katılan Hisse Tutarı-Fiziki
6.573.610.870,963
Asaleten Katılan Hisse Tutarı-Elektronik
1,000
Vekaleten Katılan Hisse Tutarı-Elektronik
123.924.925,000
Toplam Katılımcı Hisse Tutarı
6.697.601.022,963
Mevcut Toplantı Nisab Oranı(%)
95,11
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Türkiye Halk Bankasi AS published this content on 02 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2023 15:24:14 UTC.