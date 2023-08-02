TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

02.08.2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO

PAY SAHİBİ

1

TÜRKİYE VARLIK FONU

2

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

3

ANKARA TİCARET ODASI

4

HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ

5

MEHLİKA SİBEL DURUKAN

6

VASFİYE TEZER DURUKAN

7

RECAİ KOCA

8

ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON

9

GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF

10

ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND

11

BLACKROCK LIFE LIMITED

12

ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND (UK)

13

AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.

14

AQUILA EMERGING MARKETS FUND

15

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

16

INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY

17

ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST

18

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND(UK)

19

UPS GROUP TRUST

20

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND

21

NEPC INVESTMENT LLC

22

VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

23

VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF

24

VANGUARD FTSE ALL-WORLDEX-US INDEX FUND

25

INVESCO S AND P EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF

26

LEIA GROUP TRUST

27

ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND L.P.

28

REASSURE LIMITED

29

AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND

30

FRIENDS LIFE LIMITED

31

FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED

32

ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC

33

ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.

34

ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND

35

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF

36

ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED

37

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND

38

PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC

39

TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS

40

VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX

41

LEGAL AND GENERAL ICAV

42

SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF

43

STICHTING PGGM DEPOSITARY

44

ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED

45

SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF

46

DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND

47

ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U

48

PIMCO EQUITY SERIES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF

49

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

50

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT

51

UTAH STATE RETIREMENT FUND

52

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST

53

NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND

54

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

55

LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST

56

XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCTION AND CLIMATE IMPROVERS ETF

57

LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND

58

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

59

ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.

60

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

61

UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD

62

MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND

63

PENSION PROTECTION FUND

64

ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED

65

VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND

66

ARROWSTREET US GROUPTRUST

67

SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF

68

ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED

69

ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND

70

LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

71

PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND

72

ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND

73

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF

74

ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND

75

SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF

76

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II

77

LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE EQUITY FUND

78

VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF

79

VFM EMERGING MARKETS TRUST

80

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

81

MERCER QIF CCF

82

LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

83

ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND

84

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND

85

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT

86

NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS

87

HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND

88

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST

89

JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF

90

FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACTOR TILT INDEX FU

91

INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST

92

SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND

93

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFODS ZORGVERZEKERAARS

94

ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED

95

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

96

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD

97

VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND

98

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

99

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

100

ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND

101

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.

102

ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND

103

ENVER DOĞAN NAMAR

Bankanın Çıkarılmış Sermayesi

7.184.778.041,963

Toplam Hisse Adedi (Çıkarılmış Sermayeye Göre)

718.477.804.196,300

Toplantı Nisabı İçin Sermaye

7.041.860.560,963

Asgari Toplantı Nisabı (%)

25,00

Asgari Toplantı Nisab Sermayesi

1.760.465.140,241

Fiziki Katılımcı

7

Elektronik Katılımcı

96

Toplam Katılımcı

103

Asaleten Katılan Hisse Tutarı-Fiziki

65.226,000

Vekaleten Katılan Hisse Tutarı-Fiziki

6.573.610.870,963

Asaleten Katılan Hisse Tutarı-Elektronik

1,000

Vekaleten Katılan Hisse Tutarı-Elektronik

123.924.925,000

Toplam Katılımcı Hisse Tutarı

6.697.601.022,963

Mevcut Toplantı Nisab Oranı(%)

95,11

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Türkiye Halk Bankasi AS published this content on 02 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2023 15:24:14 UTC.