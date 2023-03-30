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TÜRKIYE IS BANKASI A.S.

(ISCTR)
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05:45pTürkiye Is Bankasi : Hazirun Ce​tveli
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Türkiye Is Bankasi : Hazirun Ce​tveli

03/30/2023 | 05:45pm EDT
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TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

1

T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI

2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

3

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

4

TÜRK DİL KURUMU

5

EFES HOLDİNG A.Ş.

6

TECİM YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7

BANKA SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

8

İSMAİL KABADURMUŞ

9

GÜRKAN VARDAR

10

TURAN TURHAN

11

AHMET ÜNAL

12

NURHAYAT MÜNEVVER TOZDUMAN

13

MUSTAFA KURALAY

14

NECDET ŞENTÜRK

15

YASİN OLGUN GÜNER

16

AYŞEGÜL HÜLYA YÜKSEL

17

HİKMET ERDOĞAN

18

ZELİHA GÜLBİN ERDOĞAN

19

ŞAHİN KAYAOĞLU

20

HASAN BOZAN

21

AYDIN ÖZEN

22

MEHMET SALİH EVSAN

23

SERHAT ÖZER

24

SİRUHİ SONA ARSLANYAN

25

SİBEL KARİN ARSLANYAN

26

NAİL ÖZEN

27

HASAN HÜSEYİN TÜRKER

28

ARET ARSLANYAN

29

EMRE İLERİTÜRK

30

FATİH YILMAZ

31

NURGÜL İLERİTÜRK

32

SADIK BALCI

33

SÜLEYMAN SERDAR YAVUZ

34

SİNAN DEMİRCİ

35

İBRAHİM DEMİRCİ

36

HALUK DENİZ MEDET

37

ZEKAİ EFE AKAY

38

ERMAN GÖÇKÜNCÜ

39

FATOŞ ERDOĞAN

40

OSMAN BARIŞ KARAÖĞEN

41

EREN AKGÜNDÜZ

42

BERÇ ZOHRAP SAKARYALI

43

DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK

44

ŞÜKRÜ OĞUZHAN TUNALI

45

HAMZA İNAN

46

OĞUZ BARLAS

47

MUHİTTİN ÖZŞUCA

48

MUHAMMED BATUHAN AYDIN

49

İNCİ AKYOL

50

SAMİYE SEYHAN ÖKTEN

51

MERHAN YERGÜN

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

52

BEYHAN KOCAMAN

53

NERMİN AYDIN

54

FRIENDS LIFE LIMITED

55

M AND G FUNDS (1) BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY FUND

56

BEST INVESTMENT CORPORATION

57

AIA INVESTMENT FUNDS- AIA EQUITY INCOME FUND

58

PRUDENTIAL PENSIONSLIMITED

59

ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC

60

THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-AMP WHOLESALE MARKETS FUND

61

AMP SUPER FUND

62

REASSURE LIMITED

63

FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED

64

PRUDENTIAL PENSIONS LTD EUROPEAN FUND

65

INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST

66

THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND

67

PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND

68

ROYAL LONDON EMERGING MARKETS ESG LEADRES EQUITY TRACKER FUND

69

PEGASUS-UI-FONDS

70

STICHTING JURIDISH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN

71

SPARINVEST SICAV

72

FUTURE DIRECTIONS EMERGING MARKETS SHARE FUND

73

AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND

74

MG LUX INVESTMENT FUNDS 2 FCP

75

BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEXETF

76

PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

77

PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETSPORTFOLIO

78

LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITYINDEX FUND

79

LEGAL AND GENERAL CCF

80

COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION

81

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST

82

EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF

83

FIDELITY SALEM STREET TRUZT:FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND

84

LEGAL AND GENERAL ICAV

85

INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST

86

MINEWORKERS PENSION SCHEME

87

MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO

88

LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND

89

LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP

90

SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX POOL

91

STICHTING PENSIOENFONDS ING

92

DELA DEPOSITARY AND ASSET MANAGEMENT B.V

93

COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND

94

STICHTING PENSIOENFONDS PGB

95

WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD

96

STICHTING PME PENSIOENFONDS

97

GMO GLBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC

98

FIDELITY INVESTMENT FUNDS-FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND

99

LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO

100

SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDINGDAILY TRUST

101

STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND

102

BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

103

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL

104

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DT EQUITY

105

INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY

106

VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF

107

ABERDEEN STANDARD OEIC IV-ASI EMERGING MARKETS EQUITY TRACKER FUND

108

AEGON CUSTODY B V

109

AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.SP.

110

CAMBRIA GLOBAL VALUEETF

111

FIDELITY SALEM STREET TRUST - FIDELITY SAI EMERGING MARKETS VALUE INDEX FUND

112

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA

113

NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGED UNI

114

CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND

115

NATIONAL AUST LTD AS TRUST FOR VAN GUARD EMER MARK

116

UNIVERSAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH FORKFPT UNIVERSAL FONDS

117

THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F

118

ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND

119

THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV

120

NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND - NON-LENDING

121

COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17

122

ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND

123

SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS-SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX POOL

124

NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND - LENDING

125

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND

126

CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITIES MOTHER FUND

127

FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY UCITS EFT

128

FIDELITY SALEM STREET TRUST-FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND

129

STATE OF MINNESOTA

130

ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND

131

BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND

132

SPDR MSCI ACWI EX US ETF

133

STATE OF WYOMING

134

TOTAL INTERNATIONAL EX U.S.INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT P

135

NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM

136

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

137

FLEXSHARES ESG CLIMATE EMERGING MARKETS CORE INDEX FUND

138

MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND

139

SSB QD85 ALASKA COMMON TRUST FUND

140

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

141

TURKEY MSCI EMERGINGMARKETS INDEX COMMON TRUST FUND

142

ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.

143

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO

144

MOMENTUM GLOBAL FUNDS

145

STICHTING JURIDISCH EIGENDOM FGR VGZ

146

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND

147

DWS ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES - PASSIVE

148

GMO GLOBAL REAL RETURN UCITS FUND

149

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

150

FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST

151

THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.

152

SBC MASTER PENSION TRUST

153

ABU DHABI PENSION FUND

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

154

CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND

155

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND

156

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS

157

FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND

158

FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADEX FUND

159

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

160

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

161

ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND

162

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

163

AVIVA INVESTORS

164

INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED-ACCUMULATING KL

165

INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL EMERGING MARKETS RESTRICTED-ACCUMULATING KL

166

BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND

167

XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY

168

NATIONAL PENSION INSURANCE FUND

169

PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND

170

UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD

171

AUSTRALIAN SUPER

172

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD

173

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

174

PIMCO EQUITY SERIES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF

175

QMA JP EMERGING MARKETS ALL CAP ONSHORE FUND L.P.

176

STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUN

177

NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TR

178

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND (400045849)

179

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

180

AWARE SUPER PTY LTD

181

INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST

182

LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST

183

THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV

184

DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS KG-PENSIONEN

185

MSCI EQUITY INDEX FUND B-TURKEY

186

THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR PENSION FUND 40003907

187

EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B

188

REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS

189

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II

190

VGV POOLFONDS EME II

191

LVUI EQUITY EMERGING MARKETS

192

JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF

193

LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

194

SCRI ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES FUND

195

THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

196

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH)

197

BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN

198

SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF

199

EQ ADVISORS TRUST EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO

200

SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX ETF

201

UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)AG-ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS-ZIF AKTIEN EMERGING MARKETS PA

202

MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND

203

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

204

SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

205

PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND

206

TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE

207

H E S T AUSTRALIA LIMITED

208

ARROWSTREET (CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I

209

CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION

210

ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U

211

ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED

212

HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND

213

HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF

214

PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND

215

THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND

216

ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND

217

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND

218

ARROWSTREET US GROUPTRUST

219

THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO

220

I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY

221

METALLRENTE FONDS PORTFOLIO

222

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

223

VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND

224

FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF

225

JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST

226

SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND

227

STATE STREET ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S ACTIVE NON-LENDING COMMON TRUST FUND

228

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY

229

WISDOMTREE EMERGING MARKETS ESG FUND

230

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICAV

231

FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF

232

QIC LISTED EQUITIES FUND

233

COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND

234

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST

235

DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND

236

SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND

237

SUNSUPER SUPERANNUATION FUND

238

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

239

WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD

240

ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND

241

STATE STREET IRELAND UNIT TRUST

242

JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF

243

FIDELITY UCITS II ICAV-FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND

244

THE MASTER TRUST B.O. JAP. LTD.A.TRU.O.THE PROM.ANDMUT.AID CORP.F.PRI.

245

ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND

246

DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF

247

VICTORYSHARES USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM ETF

248

STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERING MARKETS

249

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST

250

VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX

251

ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND

252

PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM

253

JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND

254

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

255

ABERDEEN STANDARD OEIC VI-ASI EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED INDEX FUND

Disclaimer

Turkiye Is Bankasi AS published this content on 30 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2023 21:44:27 UTC.


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02/15Istanbul bourse jumps nearly 10% after quake closure, lira hits record low
RE
02/15Türkiye Is Bankasi A.S. announces an Equity Buyback for 330,000,000 shares, for TRY 3,0..
CI
02/15Türkiye Is Bankasi A.S. authorizes a Buyback Plan.
CI
02/08Re : 2022 Year-End Consolidated Financial Statements
AQ
02/072022 Year-End Bank-Only Financial Statements
AQ
02/07Türkiye Is Bankasi A.S. Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2..
CI
02/07Forward Looking Evaluations
AQ
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Financials
Sales 2023 125 B 6 514 M 6 514 M
Net income 2023 48 239 M 2 516 M 2 516 M
Net Debt 2023 - - -
P/E ratio 2023 2,86x
Yield 2023 5,26%
Capitalization 137 B 7 137 M 7 137 M
Capi. / Sales 2023 1,10x
Capi. / Sales 2024 1,07x
Nbr of Employees 28 097
Free-Float 34,6%
Chart TÜRKIYE IS BANKASI A.S.
Duration : Period :
Türkiye Is Bankasi A.S. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Mean consensus -
Number of Analysts 0
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Average target price
Spread / Average Target -
EPS Revisions
Managers and Directors
Hakan Aran Chief Executive Officer & Executive Director
Senar Akkus Head-Economic Research & Treasury
Adnan Bali Chairman
Ertugrul Senem Manager-Enterprise Compliance
Ersin Önder Çiftçioglu Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
TÜRKIYE IS BANKASI A.S.5.79%7 138
JPMORGAN CHASE & CO.-3.89%380 105
BANK OF AMERICA CORPORATION-13.44%229 339
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED6.72%224 014
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION4.29%164 472
WELLS FARGO & COMPANY-9.95%143 416
Stock markets for all
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