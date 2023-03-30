|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
|
1
|
T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI
|
2
|
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI
|
3
|
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
|
4
|
TÜRK DİL KURUMU
|
5
|
EFES HOLDİNG A.Ş.
|
6
|
TECİM YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
7
|
BANKA SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI
|
8
|
İSMAİL KABADURMUŞ
|
9
|
GÜRKAN VARDAR
|
10
|
TURAN TURHAN
|
11
|
AHMET ÜNAL
|
12
|
NURHAYAT MÜNEVVER TOZDUMAN
|
13
|
MUSTAFA KURALAY
|
14
|
NECDET ŞENTÜRK
|
15
|
YASİN OLGUN GÜNER
|
16
|
AYŞEGÜL HÜLYA YÜKSEL
|
17
|
HİKMET ERDOĞAN
|
18
|
ZELİHA GÜLBİN ERDOĞAN
|
19
|
ŞAHİN KAYAOĞLU
|
20
|
HASAN BOZAN
|
21
|
AYDIN ÖZEN
|
22
|
MEHMET SALİH EVSAN
|
23
|
SERHAT ÖZER
|
24
|
SİRUHİ SONA ARSLANYAN
|
25
|
SİBEL KARİN ARSLANYAN
|
26
|
NAİL ÖZEN
|
27
|
HASAN HÜSEYİN TÜRKER
|
28
|
ARET ARSLANYAN
|
29
|
EMRE İLERİTÜRK
|
30
|
FATİH YILMAZ
|
31
|
NURGÜL İLERİTÜRK
|
32
|
SADIK BALCI
|
33
|
SÜLEYMAN SERDAR YAVUZ
|
34
|
SİNAN DEMİRCİ
|
35
|
İBRAHİM DEMİRCİ
|
36
|
HALUK DENİZ MEDET
|
37
|
ZEKAİ EFE AKAY
|
38
|
ERMAN GÖÇKÜNCÜ
|
39
|
FATOŞ ERDOĞAN
|
40
|
OSMAN BARIŞ KARAÖĞEN
|
41
|
EREN AKGÜNDÜZ
|
42
|
BERÇ ZOHRAP SAKARYALI
|
43
|
DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK
|
44
|
ŞÜKRÜ OĞUZHAN TUNALI
|
45
|
HAMZA İNAN
|
46
|
OĞUZ BARLAS
|
47
|
MUHİTTİN ÖZŞUCA
|
48
|
MUHAMMED BATUHAN AYDIN
|
49
|
İNCİ AKYOL
|
50
|
SAMİYE SEYHAN ÖKTEN
|
51
|
MERHAN YERGÜN
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
|
52
|
BEYHAN KOCAMAN
|
53
|
NERMİN AYDIN
|
54
|
FRIENDS LIFE LIMITED
|
55
|
M AND G FUNDS (1) BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY FUND
|
56
|
BEST INVESTMENT CORPORATION
|
57
|
AIA INVESTMENT FUNDS- AIA EQUITY INCOME FUND
|
58
|
PRUDENTIAL PENSIONSLIMITED
|
59
|
ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC
|
60
|
THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-AMP WHOLESALE MARKETS FUND
|
61
|
AMP SUPER FUND
|
62
|
REASSURE LIMITED
|
63
|
FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED
|
64
|
PRUDENTIAL PENSIONS LTD EUROPEAN FUND
|
65
|
INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST
|
66
|
THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND
|
67
|
PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND
|
68
|
ROYAL LONDON EMERGING MARKETS ESG LEADRES EQUITY TRACKER FUND
|
69
|
PEGASUS-UI-FONDS
|
70
|
STICHTING JURIDISH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN
|
71
|
SPARINVEST SICAV
|
72
|
FUTURE DIRECTIONS EMERGING MARKETS SHARE FUND
|
73
|
AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
74
|
MG LUX INVESTMENT FUNDS 2 FCP
|
75
|
BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEXETF
|
76
|
PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
|
77
|
PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETSPORTFOLIO
|
78
|
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITYINDEX FUND
|
79
|
LEGAL AND GENERAL CCF
|
80
|
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
|
81
|
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST
|
82
|
EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF
|
83
|
FIDELITY SALEM STREET TRUZT:FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
84
|
LEGAL AND GENERAL ICAV
|
85
|
INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST
|
86
|
MINEWORKERS PENSION SCHEME
|
87
|
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
|
88
|
LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
89
|
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
|
90
|
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX POOL
|
91
|
STICHTING PENSIOENFONDS ING
|
92
|
DELA DEPOSITARY AND ASSET MANAGEMENT B.V
|
93
|
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND
|
94
|
STICHTING PENSIOENFONDS PGB
|
95
|
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
|
96
|
STICHTING PME PENSIOENFONDS
|
97
|
GMO GLBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC
|
98
|
FIDELITY INVESTMENT FUNDS-FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND
|
99
|
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO
|
100
|
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDINGDAILY TRUST
|
101
|
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
|
102
|
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
|
103
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL
|
104
|
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DT EQUITY
|
105
|
INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
|
106
|
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
|
107
|
ABERDEEN STANDARD OEIC IV-ASI EMERGING MARKETS EQUITY TRACKER FUND
|
108
|
AEGON CUSTODY B V
|
109
|
AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.SP.
|
110
|
CAMBRIA GLOBAL VALUEETF
|
111
|
FIDELITY SALEM STREET TRUST - FIDELITY SAI EMERGING MARKETS VALUE INDEX FUND
|
112
|
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA
|
113
|
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGED UNI
|
114
|
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND
|
115
|
NATIONAL AUST LTD AS TRUST FOR VAN GUARD EMER MARK
|
116
|
UNIVERSAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH FORKFPT UNIVERSAL FONDS
|
117
|
THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F
|
118
|
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND
|
119
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV
|
120
|
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND - NON-LENDING
|
121
|
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17
|
122
|
ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND
|
123
|
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS-SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX POOL
|
124
|
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND - LENDING
|
125
|
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
126
|
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITIES MOTHER FUND
|
127
|
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY UCITS EFT
|
128
|
FIDELITY SALEM STREET TRUST-FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND
|
129
|
STATE OF MINNESOTA
|
130
|
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
131
|
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
132
|
SPDR MSCI ACWI EX US ETF
|
133
|
STATE OF WYOMING
|
134
|
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S.INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT P
|
135
|
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
|
136
|
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
|
137
|
FLEXSHARES ESG CLIMATE EMERGING MARKETS CORE INDEX FUND
|
138
|
MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND
|
139
|
SSB QD85 ALASKA COMMON TRUST FUND
|
140
|
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
|
141
|
TURKEY MSCI EMERGINGMARKETS INDEX COMMON TRUST FUND
|
142
|
ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.
|
143
|
LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO
|
144
|
MOMENTUM GLOBAL FUNDS
|
145
|
STICHTING JURIDISCH EIGENDOM FGR VGZ
|
146
|
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
|
147
|
DWS ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES - PASSIVE
|
148
|
GMO GLOBAL REAL RETURN UCITS FUND
|
149
|
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
|
150
|
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST
|
151
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.
|
152
|
SBC MASTER PENSION TRUST
|
153
|
ABU DHABI PENSION FUND
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
|
154
|
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND
|
155
|
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND
|
156
|
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS
|
157
|
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND
|
158
|
FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADEX FUND
|
159
|
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
|
160
|
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
|
161
|
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND
|
162
|
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
|
163
|
AVIVA INVESTORS
|
164
|
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED-ACCUMULATING KL
|
165
|
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL EMERGING MARKETS RESTRICTED-ACCUMULATING KL
|
166
|
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND
|
167
|
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
|
168
|
NATIONAL PENSION INSURANCE FUND
|
169
|
PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND
|
170
|
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD
|
171
|
AUSTRALIAN SUPER
|
172
|
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD
|
173
|
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
|
174
|
PIMCO EQUITY SERIES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF
|
175
|
QMA JP EMERGING MARKETS ALL CAP ONSHORE FUND L.P.
|
176
|
STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUN
|
177
|
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TR
|
178
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND (400045849)
|
179
|
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
|
180
|
AWARE SUPER PTY LTD
|
181
|
INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST
|
182
|
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST
|
183
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV
|
184
|
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS KG-PENSIONEN
|
185
|
MSCI EQUITY INDEX FUND B-TURKEY
|
186
|
THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR PENSION FUND 40003907
|
187
|
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B
|
188
|
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
|
189
|
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
|
190
|
VGV POOLFONDS EME II
|
191
|
LVUI EQUITY EMERGING MARKETS
|
192
|
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF
|
193
|
LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
|
194
|
SCRI ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES FUND
|
195
|
THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
|
196
|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH)
|
197
|
BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
|
198
|
SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF
|
199
|
EQ ADVISORS TRUST EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
|
200
|
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX ETF
|
201
|
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)AG-ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS-ZIF AKTIEN EMERGING MARKETS PA
|
202
|
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
|
203
|
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
|
204
|
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
|
205
|
PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND
|
206
|
TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE
|
207
|
H E S T AUSTRALIA LIMITED
|
208
|
ARROWSTREET (CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I
|
209
|
CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION
|
210
|
ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U
|
211
|
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED
|
212
|
HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND
|
213
|
HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF
|
214
|
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
|
215
|
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND
|
216
|
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND
|
217
|
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
|
218
|
ARROWSTREET US GROUPTRUST
|
219
|
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO
|
220
|
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
|
221
|
METALLRENTE FONDS PORTFOLIO
|
222
|
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
|
223
|
VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
|
224
|
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF
|
225
|
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
|
226
|
SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND
|
227
|
STATE STREET ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S ACTIVE NON-LENDING COMMON TRUST FUND
|
228
|
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
|
229
|
WISDOMTREE EMERGING MARKETS ESG FUND
|
230
|
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICAV
|
231
|
FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF
|
232
|
QIC LISTED EQUITIES FUND
|
233
|
COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND
|
234
|
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST
|
235
|
DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
|
236
|
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND
|
237
|
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
|
238
|
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
|
239
|
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
|
240
|
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
|
241
|
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
|
242
|
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF
|
243
|
FIDELITY UCITS II ICAV-FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
|
244
|
THE MASTER TRUST B.O. JAP. LTD.A.TRU.O.THE PROM.ANDMUT.AID CORP.F.PRI.
|
245
|
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND
|
246
|
DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF
|
247
|
VICTORYSHARES USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM ETF
|
248
|
STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERING MARKETS
|
249
|
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
|
250
|
VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
|
251
|
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND
|
252
|
PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM
|
253
|
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND
|
254
|
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
|
255
|
ABERDEEN STANDARD OEIC VI-ASI EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED INDEX FUND