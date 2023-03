Türkiye Is Bankasi : Hazirun Ce​tveli 03/30/2023 | 05:45pm EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1 T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 2 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI 3 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 4 TÜRK DİL KURUMU 5 EFES HOLDİNG A.Ş. 6 TECİM YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SERVİS VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7 BANKA SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI 8 İSMAİL KABADURMUŞ 9 GÜRKAN VARDAR 10 TURAN TURHAN 11 AHMET ÜNAL 12 NURHAYAT MÜNEVVER TOZDUMAN 13 MUSTAFA KURALAY 14 NECDET ŞENTÜRK 15 YASİN OLGUN GÜNER 16 AYŞEGÜL HÜLYA YÜKSEL 17 HİKMET ERDOĞAN 18 ZELİHA GÜLBİN ERDOĞAN 19 ŞAHİN KAYAOĞLU 20 HASAN BOZAN 21 AYDIN ÖZEN 22 MEHMET SALİH EVSAN 23 SERHAT ÖZER 24 SİRUHİ SONA ARSLANYAN 25 SİBEL KARİN ARSLANYAN 26 NAİL ÖZEN 27 HASAN HÜSEYİN TÜRKER 28 ARET ARSLANYAN 29 EMRE İLERİTÜRK 30 FATİH YILMAZ 31 NURGÜL İLERİTÜRK 32 SADIK BALCI 33 SÜLEYMAN SERDAR YAVUZ 34 SİNAN DEMİRCİ 35 İBRAHİM DEMİRCİ 36 HALUK DENİZ MEDET 37 ZEKAİ EFE AKAY 38 ERMAN GÖÇKÜNCÜ 39 FATOŞ ERDOĞAN 40 OSMAN BARIŞ KARAÖĞEN 41 EREN AKGÜNDÜZ 42 BERÇ ZOHRAP SAKARYALI 43 DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK 44 ŞÜKRÜ OĞUZHAN TUNALI 45 HAMZA İNAN 46 OĞUZ BARLAS 47 MUHİTTİN ÖZŞUCA 48 MUHAMMED BATUHAN AYDIN 49 İNCİ AKYOL 50 SAMİYE SEYHAN ÖKTEN 51 MERHAN YERGÜN TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 52 BEYHAN KOCAMAN 53 NERMİN AYDIN 54 FRIENDS LIFE LIMITED 55 M AND G FUNDS (1) BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY FUND 56 BEST INVESTMENT CORPORATION 57 AIA INVESTMENT FUNDS- AIA EQUITY INCOME FUND 58 PRUDENTIAL PENSIONSLIMITED 59 ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC 60 THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-AMP WHOLESALE MARKETS FUND 61 AMP SUPER FUND 62 REASSURE LIMITED 63 FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED 64 PRUDENTIAL PENSIONS LTD EUROPEAN FUND 65 INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST 66 THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED-BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND 67 PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND 68 ROYAL LONDON EMERGING MARKETS ESG LEADRES EQUITY TRACKER FUND 69 PEGASUS-UI-FONDS 70 STICHTING JURIDISH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN 71 SPARINVEST SICAV 72 FUTURE DIRECTIONS EMERGING MARKETS SHARE FUND 73 AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND 74 MG LUX INVESTMENT FUNDS 2 FCP 75 BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEXETF 76 PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 77 PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETSPORTFOLIO 78 LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITYINDEX FUND 79 LEGAL AND GENERAL CCF 80 COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION 81 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST 82 EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF 83 FIDELITY SALEM STREET TRUZT:FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND 84 LEGAL AND GENERAL ICAV 85 INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST 86 MINEWORKERS PENSION SCHEME 87 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 88 LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS INDEX FUND 89 LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP 90 SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX POOL 91 STICHTING PENSIOENFONDS ING 92 DELA DEPOSITARY AND ASSET MANAGEMENT B.V 93 COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND 94 STICHTING PENSIOENFONDS PGB 95 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD 96 STICHTING PME PENSIOENFONDS 97 GMO GLBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC 98 FIDELITY INVESTMENT FUNDS-FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND 99 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO 100 SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDINGDAILY TRUST 101 STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND 102 BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 103 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL 104 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DT EQUITY 105 INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY 106 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF 107 ABERDEEN STANDARD OEIC IV-ASI EMERGING MARKETS EQUITY TRACKER FUND 108 AEGON CUSTODY B V 109 AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.SP. 110 CAMBRIA GLOBAL VALUEETF 111 FIDELITY SALEM STREET TRUST - FIDELITY SAI EMERGING MARKETS VALUE INDEX FUND 112 CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 113 NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGED UNI 114 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND 115 NATIONAL AUST LTD AS TRUST FOR VAN GUARD EMER MARK 116 UNIVERSAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH FORKFPT UNIVERSAL FONDS 117 THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F 118 ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND 119 THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV 120 NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND - NON-LENDING 121 COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17 122 ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND 123 SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS-SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX POOL 124 NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND - LENDING 125 FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND 126 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITIES MOTHER FUND 127 FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY UCITS EFT 128 FIDELITY SALEM STREET TRUST-FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND 129 STATE OF MINNESOTA 130 ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND 131 BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND 132 SPDR MSCI ACWI EX US ETF 133 STATE OF WYOMING 134 TOTAL INTERNATIONAL EX U.S.INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT P 135 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 136 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 137 FLEXSHARES ESG CLIMATE EMERGING MARKETS CORE INDEX FUND 138 MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND 139 SSB QD85 ALASKA COMMON TRUST FUND 140 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF 141 TURKEY MSCI EMERGINGMARKETS INDEX COMMON TRUST FUND 142 ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P. 143 LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO 144 MOMENTUM GLOBAL FUNDS 145 STICHTING JURIDISCH EIGENDOM FGR VGZ 146 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND 147 DWS ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES - PASSIVE 148 GMO GLOBAL REAL RETURN UCITS FUND 149 MANAGED PENSION FUNDS LIMITED 150 FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST 151 THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV. 152 SBC MASTER PENSION TRUST 153 ABU DHABI PENSION FUND TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 154 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND 155 FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 156 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS 157 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND 158 FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADEX FUND 159 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 160 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 161 ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND 162 ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY 163 AVIVA INVESTORS 164 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED-ACCUMULATING KL 165 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL EMERGING MARKETS RESTRICTED-ACCUMULATING KL 166 BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND 167 XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY 168 NATIONAL PENSION INSURANCE FUND 169 PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND 170 UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD 171 AUSTRALIAN SUPER 172 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD 173 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 174 PIMCO EQUITY SERIES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF 175 QMA JP EMERGING MARKETS ALL CAP ONSHORE FUND L.P. 176 STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUN 177 NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TR 178 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND (400045849) 179 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 180 AWARE SUPER PTY LTD 181 INVESCO RAFI FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST 182 LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST 183 THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV 184 DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS KG-PENSIONEN 185 MSCI EQUITY INDEX FUND B-TURKEY 186 THE MASTER TRUST BANK OF JAPANLTD.AS TRUSTEE FOR PENSION FUND 40003907 187 EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B 188 REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS 189 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II 190 VGV POOLFONDS EME II 191 LVUI EQUITY EMERGING MARKETS 192 JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF 193 LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB 194 SCRI ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES FUND 195 THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND 196 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) 197 BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN 198 SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF 199 EQ ADVISORS TRUST EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO 200 SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX ETF 201 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)AG-ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS-ZIF AKTIEN EMERGING MARKETS PA 202 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND 203 BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS 204 SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 205 PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND 206 TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE 207 H E S T AUSTRALIA LIMITED 208 ARROWSTREET (CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I 209 CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION 210 ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U 211 ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED 212 HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND 213 HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF 214 PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 215 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND 216 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND 217 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND 218 ARROWSTREET US GROUPTRUST 219 THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO 220 I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY 221 METALLRENTE FONDS PORTFOLIO 222 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF 223 VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND 224 FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF 225 JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 226 SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND 227 STATE STREET ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S ACTIVE NON-LENDING COMMON TRUST FUND 228 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY 229 WISDOMTREE EMERGING MARKETS ESG FUND 230 UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICAV 231 FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF 232 QIC LISTED EQUITIES FUND 233 COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND 234 JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST 235 DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND 236 SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND 237 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND 238 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 239 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 240 ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND 241 STATE STREET IRELAND UNIT TRUST 242 JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF 243 FIDELITY UCITS II ICAV-FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND 244 THE MASTER TRUST B.O. JAP. LTD.A.TRU.O.THE PROM.ANDMUT.AID CORP.F.PRI. 245 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND 246 DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF 247 VICTORYSHARES USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM ETF 248 STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERING MARKETS 249 MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 250 VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX 251 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND 252 PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 253 JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND 254 IRISH LIFE ASSURANCE PLC 255 ABERDEEN STANDARD OEIC VI-ASI EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED INDEX FUND Attachments Original Link

