Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi : İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

İlgi: 05.08.2020 tarihli açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin 'İhraççı Bilgi Dokümanı'nda meydana gelen değişiklikleri içeren 'İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni' Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.08.2020 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu 'İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni' ve tüm güncellemeleri içeren 'İhraççı Bilgi Dokümanı' ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.