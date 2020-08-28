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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.    VAKBN   TREVKFB00019

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

(VAKBN)
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Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi : İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

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08/28/2020 | 10:55am EDT

İlgi: 05.08.2020 tarihli açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin 'İhraççı Bilgi Dokümanı'nda meydana gelen değişiklikleri içeren 'İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni' Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.08.2020 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu 'İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni' ve tüm güncellemeleri içeren 'İhraççı Bilgi Dokümanı' ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Disclaimer

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO published this content on 28 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 August 2020 14:54:23 UTC
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Financials
Sales 2020 25 341 M 3 451 M 3 451 M
Net income 2020 4 265 M 581 M 581 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 3,29x
Yield 2020 0,18%
Capitalization 16 365 M 2 218 M 2 229 M
Capi. / Sales 2020 0,65x
Capi. / Sales 2021 0,70x
Nbr of Employees 14 554
Free-Float 15,7%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 17
Average target price 5,57 TRY
Last Close Price 4,19 TRY
Spread / Highest target 73,0%
Spread / Average Target 33,0%
Spread / Lowest Target -0,95%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Abdi Serdar Üstünsalih General Manager & Director
Abdülkadir Aksu Chairman
Suayyip Ilbilgi Head-General Accounting & Financial Affairs
Adnan Ertem Director
Dilek Yüksel Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.2 218
JPMORGAN CHASE & CO.-28.92%311 922
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-24.50%245 097
BANK OF AMERICA CORPORATION-26.04%225 700
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-15.60%184 759
CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD.-1.81%132 628
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