TVS Motor Company Limited
Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)
DPID_CLID / FOLIO
NAME_1
ADD_1
ADD_2
ADD_3
CITY
PIN
NO. OF SHARES
IN30302875440151
SUNDARAM CLAYTON LIMITED
CHAITANYA
NO 12 KHADER NAWAZ KHAN ROAD
CHENNAI
600006
238782786
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611218322
ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
10416350
IN30005410114460
ICICI PRUDENTIAL FLEXICAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
8629112
IN30134820176093
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
ICICI BANK LTD
SMS DEPT 1ST FLOOR EMPIRE COMPLEX
S B MARG LOWER PAREL
MUMBAI MAHARASHTRA
400013
6047767
IN30378610009614
SBI MULTICAP FUND
SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GROUND FLOOR S V ROAD
SANTACRUZ WEST MUMBAI
400054
5900000
IN30016710142910
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
MAHALAXMI
MUMBAI
400011
5023766
IN30005410023479
TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LTD
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
4600000
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611219356
ICICI PRUDENTIAL BLUECHIP FUND
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
4193254
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
IN30016710088304
MIDCAP FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400021
4089507
IN30005410120989
GOVERNMENT OF SINGAPORE
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
4046415
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611218380
ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
3573350
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810003257
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
3158297
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810016654
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
3148607
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810006004
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY - MONSOON
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
2672450
IN30378610004798
ICICI PRUDENTIAL VALUE DISCOVERY FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
2402497
IN30378610001187
SBI BLUE CHIP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
2349129
IN30005410109289
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
2221869
IN30014210753517
KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
2203047
CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO EMERGING
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611213020
EQUITIES
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
2100000
IN30005410076881
GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
2073358
IN30014210555022
EASTSPRING INVESTMENTS INDIA FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
2025727
IN30016710121650
PEOPLE'S BANK OF CHINA
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
1836168
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611218484
ICICI PRUDENTIAL MULTI-ASSET FUND
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
1753409
IN30378610004755
ICICI PRUDENTIAL LARGE & MID CAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
1666704
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA
IN30005410066245
SUN LIFE FRONTLINE EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1629197
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI EMERGING MARKETS LOW
IN30005410100909
VOLATILITY INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1617339
IN30016710127669
MIRAE ASSET EMERGING BLUECHIP FUND
OFF CST ROAD
KALINA
SANTACRUZ EAST
400098
1616256
IN30081210489792
SBI LIFE INSURANCE CO. LTD
NATRAJ, 6TH FLOOR, CTS NO. 354 A
ANDHERI KURLA ROAD, GUNDAVALI
OPP. W. E. HIGHWAY, ANDHERI (EAST)
MUMBAI
400069
1614429
INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY MINISTRY
IN30070810656671
OF CORPORATE AFFAIRS
JEEVAN VIHAR BUILDING
3, PARLIAMENT STREET
NEW DELHI
110001
1606049
IN30378610001162
SBI FLEXICAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
1600000
MANULIFE PROVIDENT FUNDS UNIT TRUST SERIES- MANULIFE PACIFIC
IN30014210599275
ASIA EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
1592761
IN30005410100634
ICICI PRUDENTIAL INDIA OPPORTUNITIES FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1565450
IN30005410124230
ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1545878
IN30378610001120
SBI MAGNUM MIDCAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
1501093
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810020249
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
1456478
1601390000015875
MIRAE ASSET MIDCAP FUND
DEUTSCHE BANK AG,DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO 1142,FORT
MUMBAI
400001
1447881
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
IN30016710067285
BLUECHIP FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400021
1408290
IN30005410114200
ISHARES MSCI INDIA ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1377270
PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED A/C PGIM INDIA MID CAP
IN30152430042855
OPPORTUNITIES FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
1368659
IN30005410074760
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL EMERGING MARKETS
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1336000
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810014530
FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
1332992
IN30005410054081
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 225
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
1307598
NPS TRUST- A/C HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LTD SCHEME
IN30016710169813
E - TIER I
HDFC Pension Management Company Ltd
14th Flr Lodha Excelus Nm Joshi Mrg
Apollo Mills Compound Mahalaxmi,
Mumbai
400011
1274850
TATA AIA LIFE INSURANCE CO LTD-WHOLE LIFE MID CAP EQUITY FUND-
IN30014210603610
ULIF 009 04/01/07 WLE 110
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
1138317
IN30378610000828
SBI MAGNUM EQUITY ESG FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING A WING
GR FLOOR S V ROAD SANTACRUZ W
MUMBAI
400054
1100000
IN30378610004780
ICICI PRUDENTIAL LONG TERM EQUITY FUND TAX SAVINGS
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
1092732
IN30016710135636
ICICI PRUDENTIAL FOCUSED EQUITY FUND
KNOWLEDGE PARK
WESTERN EXP HIGHWAY
GOREGOAN(E)
MUMBAI
400063
1077249
IN30016710046432
EASTSPRING INVESTMENTS INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
1060734
SUNDARAM CLAYTON SENIOR OFFICERS WELFARE FOUNDATION
IN30047640099607
PRIVATE LIMITED
JAYALAKSHMI ESTATES
NO 8 HADDOWS ROAD
CHENNAI
600006
1054300
IN30016710127652
MIRAE ASSET LARGE CAP FUND
OFF CST ROAD
KALINA
SANTACRUZ EAST
400098
1048728
IN30152430042994
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
995825
IN30005410064151
HSBC MIDCAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
970200
IN30016710014132
BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
NEXT TO STERLING THEATRE
P.O.BOX NO.1142
FORT
400001
906924
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810013442
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
902871
IN30378610004771
ICICI PRUDENTIAL MULTICAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
865057
IN30378610004763
ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
858409
SEI TRUST COMPANY, AS TRUSTEE ON BEHALF OF THE AXIOM EMERGING
IN30014210753494
MARKETS TRUST
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
840561
IN30005410109297
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
816128
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA
1601000000001757
UTI NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD
UTI TOWER, GN BLOCK
(EAST)
MUMBAI
400051
791238
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810016880
MSCI EQUITY INDEX FUND B - INDIA
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
755928
STATE STREET DAILY MSCI EMERGING MARKETS INDEX NON - LENDING
IN30014220772174
FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
755134
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810017108
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
707477
IN30016710145130
NISSAY UCITS FUNDS-NISSAY ASIA PACIFIC EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
703006
IN30378610010729
SBI DIVIDEND YIELD FUND
SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GROUND FLOOR S V ROAD
SANTACRUZ WEST MUMBAI
400054
700000
IN30014220770496
MATTHEWS INDIA FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
686363
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
BUDHKAR MARG, WORLI,
IN30016710167867
MULTICAP FUND
AXIS ASSET MGMT COMPANY LIMITED
AXIS HOUSE 1ST FLR WADIA
INTERNATIONAL CENTRE PANDURANG
MUMBAI
400025
654748
EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (THE PORTFOLIO) OF DFA
IN30005410013410
INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. (DFAIDG)
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
651544
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
IN30016710152313
GROWTH OPPORTUNITIES FUND
MUMBAI 400025
400025
639893
EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS MID
IN30152430034479
CAP FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
631482
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA
IN30005410065603
SUN LIFE EQUITY ADVANTAGE FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
623679
IN30005410101792
ICICI PRUDENTIAL BHARAT CONSUMPTION FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
621496
IN30152430011185
SUNDARAM MUTUAL FUND A/C SUNDARAM MID CAP FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
609596
GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E
IN30317320318794
MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR
ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK
MUMBAI
400097
559526
IN30005410077067
MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. - ODI
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
558211
IN30016710127677
MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND
OFF CST ROAD
KALINA
SANTACRUZ EAST
400098
550000
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA
IN30005410067199
SUN LIFE INDIA GENNEXT FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
549489
IN30005410105204
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
514185
Max Life Insurance Company Limited A/c -
IN30014210634466
ULIF01311/02/08LIFEHIGHGR104 - High Growth Fund
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
513892
IN30005410086325
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
505190
IN30016710154149
MOTILAL OSWAL LONG TERM EQUITY FUND
MAHARASHTRA
400025
504832
TVS Motor Company Limited
Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)
DPID_CLID / FOLIO
NAME_1
ADD_1
ADD_2
ADD_3
CITY
PIN
NO. OF SHARES
IN30016710127685
MIRAE ASSET HYBRID - EQUITY FUND
OFF CST ROAD
KALINA
SANTACRUZ EAST
400098
498713
IN30125010059199
VIJAYA SRINIVASAN
14 BALLYGUNGE PARK ROAD
KOLKATA,
700019
496880
IN30014220772447
STATE STREET MSCI INDIA INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
483945
IN30134820176108
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - P & GS Fund
ICICI BANK LTD
SMS DEPT 1ST FLOOR EMPIRE COMPLEX
S B MARG LOWER PAREL
MUMBAI MAHARASHTRA
400013
483548
IN30005410095465
AXIOM EMERGING MARKETS EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
472602
1601390000012363
INVESCO INDIA GROWTH OPPORTUNITIES FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO 1142,FORT
MUMBAI
400001
470089
VANGUARD FTSE ALL-WORLDEX-US INDEX FUND, A SERIES OF
IN30016710032807
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
469227
IN30005410122355
HSBC LARGE & MID CAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
467900
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC. - EMERGING MARKETS
IN30014220774350
LEADERS PORTFOLIO
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
465075
IN30005410108376
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND F238
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
461000
1601390000012331
INVESCO INDIA MIDCAP FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG
P.O. BOX NO 1142, FORT
MUMBAI
400001
459962
IN30005410064581
HSBC AGGRESSIVE HYBRID FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
457800
IN30016710100304
AP7 EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
454426
IN30005410105841
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
452952
IN30005410064549
HSBC ELSS FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
448400
IN30005410055118
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 227
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
447781
IN30014220774585
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
443809
IN30005410004986
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
442035
IN30081210494665
UTI TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND
UTI AMC Pvt. Ltd
UTI Tower, Gn Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),Mumbai
400051
438725
IN30016710000279
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA VISION FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400055
437022
IN30016710049693
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - STOCK ACCOUNT
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
429855
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
IN30014220770574
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
428677
IN30152430014210
KOTAK EQUITY ARBITRAGE FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
427000
IN30005410105913
MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
412105
EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC-EDELWEISS
IN30152430042687
BALANCED ADVANTAGE FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
405091
IN30016710049878
BANDHAN CORE EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
405000
GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E
IN30317320373170
MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND MID TO MEGA SERIES II
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR
ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK
MUMBAI
400097
391296
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810016898
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
380440
IN30005410023902
NEW VERNON INDIA LIMITED
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
379000
IN30016710167301
NJ BALANCED ADVANTAGE FUND
UNIT NO 101 FIRST FLOOR A WING
HALLMARK BUSINESS PLAZA 1ST FLOOR
SANT DNYAN MUMBAI MAHARASHTRA
400051
378476
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND - AUBREY GLOBAL
IN30014210792173
EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
375000
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD - AXIOM
IN30005410109674
INTERNATIONAL INVESTORS LLC
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
369351
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA
IN30179910088827
BNP PARIBAS ARBITRAGE - ODI
BNP PARIBAS HOUSE
1 NORTH AVENUE, MAKER MAXITY
EAST
MUMBAI
400051
363627
IN30016710159304
MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND
MUMBAI
400025
361733
IN30014210755221
ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
360305
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX
IN30005410060272
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
359883
IN30005410121029
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
351790
PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED A/C PGIM INDIA FLEXI CAP
IN30152430042847
FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
345010
IN30005410114291
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
344320
IN30005410105760
ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
342923
IN30005410088281
ANDRA AP-FONDEN
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
337763
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA
IN30005410067279
SUN LIFE MIDCAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
336098
THE WELLINGTON TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE
COMMON TRUST FUNDS TRUST EMERGING MARKETS LOCAL EQUITY
IN30016710038774
PORTFOLIO
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
325172
IN30005410019076
MANULIFE GLOBAL FUND - INDIA EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
322345
IN30014210402331
THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
321547
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND- ISHARES EMERGING MARKETS
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810012714
INDEX FUND (IE)
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
314330
IN30016710068038
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
312417
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS MANAGED BY ROBECO HONG
IN30005410114306
KONG LIMITED
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
302363
IN30005410038653
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
301118
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122970
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045829
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
300515
1203230000149711
SUNDARAM CLAYTON SENIOR OFFICERS WELFARE FOUNDATION PVT LTD
JAYALAKSHMI ESTATES
NEW NO 29, OLD NO 8
HADDOWS ROAD
CHENNAI
600006
298824
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA INDIA STOCK ACTIVE
IN30014210626667
MOTHER FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
296600
IN30016710067404
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LTD
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400051
294793
IN30330710002091
MANULIFE SINGAPORE PTE LTD
DBS BANK INDIA LTD
FIRST FLOOR
EXPRESS TOWERS
NARIMAN POINT
400021
290288
IN30005410109545
BOFA SECURITIES EUROPE SA - ODI
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
284995
IN30016710049887
BANDHAN FLEXI CAP FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
278071
IN30016710162943
AWARE SUPER
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
274946
IN30005410089944
AMF TJANSTEPENSION AB
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
272826
IN30016710007362
ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
ONE INDIABULLS CENTRE
TOWER-1
16TH FLOOR
MUMBAI
400013
271680
IN30378610008791
BARODA BNP PARIBAS INDIA CONSUMPTION FUND
SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
A WING JEEVAN SEVA ANNEXE BLDG
GROUND FLOOR S V ROAD
SANTACRUZ WEST MUMBAI
400054
270000
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810010807
NORDEA 1 SICAV - INDIAN EQUITY FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
268692
IN30014210781709
NISSAY UCITS FUNDS - NISSAY GLOBAL EMERGING EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
266665
IN30016710013553
PNB METLIFE INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
M/S PNB METLIFE INSURANCE CO LTD
202
2ND FLOOR
MUMBAI
400013
261176
IN30016710117950
BANDHAN BALANCED ADVANTAGE FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
258184
IN30014210789906
CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO MID CAP FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
251500
IN30005410122363
HSBC FOCUSED FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
250000
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
IN30005410114195
MARKETS ESG BLUE
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
248700
IN30152430043331
RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE CO LIMITED
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
247645
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122937
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045792
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
245625
IN30014210724991
DNB FUND - ASIAN MID CAP
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
241400
IN30014220774577
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
239519
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122953
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045795
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
239216
IN00100210009013
NSE CLEARING LIMITED
PLOT NO. C-1, G BLOCK,
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E)
MUMBAI
400051
232408
IN30005410112069
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
231070
GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE
IN30005410115430
(R) EQUITY PORTFOLIO
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
230072
IN30016710141642
INVESCO INDIA EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
230000
IN30378610008404
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
229751
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA - STATE STREET
IN30016710146165
GLOBAL ADVISORS
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
228905
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX
IN30005410062598
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
228607
THE EMERGING MARKETS SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST
IN30005410013250
COMPANY
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
226896
ROBECO QI CUSTOMIZED EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810016935
EQUITIES FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
225751
IN30016710141030
EMERGING MARKETS LEADERS TRUST
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
1
400001
223772
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS
IN30016710168185
EQUITY INSIGHTS FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
221645
IN30014210793414
ICICI PRUDENTIAL INNOVATION FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
219100
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.AS TRUSTEE FOR
IN30005410123026
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045849
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
218378
IN30016710142985
TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
216245
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LTD. A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
IN30016710143845
BALANCED ADVANTAGE FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400025
215669
IN30014210707693
MAX LIFE INSURANCE CO LTD A/C PARTICIPATING FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
213648
TVS Motor Company Limited
Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)
DPID_CLID / FOLIO
NAME_1
ADD_1
ADD_2
ADD_3
CITY
PIN
NO. OF SHARES
IN30014210773258
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
210000
IN30378610008855
BARODA BNP PARIBAS MID CAP FUND
SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
A WING JEEVAN SEVA ANNEXE BLDG
GROUND FLOOR S V ROAD
SANTACRUZ WEST MUMBAI
400054
210000
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PUBLIC LIMITED
IN30005410107427
COMPANY - WELLINGTON EMERGING MARKETS LOCAL EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
209870
IN30005410106326
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ LITTLE DRAGONS
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
209000
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA EQUITY HYBRID
IN30016710015248
FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400055
207810
IN30005410125177
HSBC MULTI CAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
202415
IN30378610002823
SBI EQUITY SAVINGS FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
200000
IN30016710084332
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400055
199500
IN30016710049896
BANDHAN FOCUSED EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
194341
IN30016710046498
CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD
139-P,SECTOR-44,
GURGAON - 122003
GURGAON
HARYANA
122003
193905
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810018480
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
191938
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810006983
INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
191915
MIRAE ASSET INDIA SMALL-MID CAP FOCUS EQUITY MASTER
IN30005410087570
INVESTMENT TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
187235
IN30016710092692
NAM INVESTMENT FUND - ASIA PACIFIC DYNAMIC EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
185882
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX
IN30005410089090
UCITS FGR FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
181269
IN30005410003186
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY- FUND NO.202
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
180526
IN30014220771614
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
180280
IN30016710021990
EASTSPRING INVESTMENTS-INDIA EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
179404
IN30016710046959
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
178382
IN30016710168618
BANDHAN MIDCAP FUND
6TH FLR ONE INDIA BULLS CENTRE,
841,JUPITER MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG,
ELPHINSTONE W MUMBAI
400013
175917
IN30014210754180
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
174009
IN30016710144127
XTRACKERS(IE) PLC- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
173193
IN30014210753200
SAUDI CENTRAL BANK - EMERGING MARKET PORTFOLIO 12
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
173121
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810018318
ABU DHABI PENSION FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
172596
IN30016710144397
COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
170244
IN30016710085280
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
168461
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS SPARTAN
IN30005410094788
EMERGING MARKETS INDEX POOL
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
168054
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810015942
STOREBRAND EMERGING MARKETS PLUS
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
165948
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122945
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045794
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
163966
AGEAS FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED-
IN30016710146921
ULIF06824/11/09MIDCAP135
IDBI FEDERAL LIFE INSURANCE CO.LTD
22ND FLOOR A WING MARATHON FUTUREX
N M JOSHI MARG LOWER PAREL EAST
MUMBAI
400013
162647
IN30014210775926
LIONGLOBAL INVESTMENT FUNDS - LIONGLOBAL INDIA FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
161000
IN30005410099516
AB SICAV I - INDIA GROWTH PORTFOLIO
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
160626
IN30016710112559
BNYM MELLON DB SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
159234
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AS
IN30016710114824
TRUSTEE FOR THE STAFF RETIREMENT PLAN AND TRUST
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
159071
BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS - ISHARES EMERGING
IN30016710140891
MARKETS EQUITY INDEX FUND (UK)
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
158436
IN30014210730910
CSIF CH EQUITY EMERGING MARKETS BLUE
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
158049
NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY LEGAL & GENERAL
IN30016710132289
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
156611
IN30014210769446
FRANKLIN INDIA OPPORTUNITES FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
156462
IN30014210607182
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA INDO KABU MOTHER FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
156140
IN30005410096353
MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
156123
EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS
IN30152430042718
ARBITRAGE FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
153300
IN30016710169678
NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT
LIC Pension Fund Limited B5,Floor-5
,Plot-194,Industrial Assurance
Buliding,Veer Nariman Road, Nr Eros
Theatre, Churchgate,Mumbai
400020
150662
IN30081210000029
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA
SURAKSHA
170, J. TATA ROAD
CHURCHGATE
MUMBAI
400020
150000
IN30005410068419
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 141
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
149801
IN30014210787138
ICICI PRUDENTIAL GROWTH LEADERS FUND - SERIES II
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
147730
IN30005410009298
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
147495
TATA ALTERNATIVE INVESTMENT FUND-TATA EQUITY PLUS ABSOLUTE
IN30362210061780
RETURNS FUND
1903 B WING PARINEE CRESCENZO
G BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX
BANDRA EAST
MUMBAI
400051
147400
IN30378610007653
UNION MIDCAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
146183
IN30005410004226
GOVERNMENT OF SINGAPORE - E
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
142274
EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS
IN30152430034446
LARGE & MID CAP FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
141071
IN30016710088503
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
139955
AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS
IN30016710166544
QUANT FUND
WORLI
MUMBAI
400025
139561
MGI FUNDS PLC - MERCER PASSIVE EMERGING MARKETS EQUITY FUND-
IN30005410120972
IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
139351
IN30014220772123
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
137108
IN30005410105149
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
136404
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ACTING ON BEHALF OF ALLIANZ VGL
IN30014210766239
FONDS
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
135207
IN30005410105833
ISHARES MSCI ACWI ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
131376
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122996
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045835
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
130310
IN30014220771069
PICTET CH INSTITUTIONAL- EMERGING MARKETS TRACKER
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
130164
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA
IN30005410112288
SUN LIFE ESG FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
128520
IN30005410089619
EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
127742
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS
IN30016710158512
ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
125736
IN30005410122306
HSBC LARGE CAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
125000
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES
IN30005410103194
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
124358
NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY BLACKROCK INSTITUTIONAL
IN30016710132297
TRUST COMPANY, NA
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
124261
IN30016710047358
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
124204
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MUAM
IN30014210712385
EMERGING EQUITY INDEX MOTHER FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
124146
IN30152430052527
RAMS INVESTMENT UNIT TRUST - INDIA EQUITIES PORTFOLIO FUND II
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
124064
IN30108022030274
KAMALA RAMAKRISHNAN
HARI OLD NO 14 NEW NO 27
SEETHAMMA ROAD
ALWARPET
CHENNAI
600018
121370
IN30081210506798
HVPNL EMPLOYEES PENSION FUND TRUST
SHAKTI BHAWAN
SECTOR-6
PANCHKULA
134109
120000
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF UBS (CH)
INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EMERGING MARKETS GLOBAL PASSIVE
IN30152430035721
II
STANDARD CHARTERED BANK
Securities Services, 3rd Floor
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
117849
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX
IN30005410089274
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
117414
IN30005410068082
HDFC LARGE AND MID CAP FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
116750
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC-RUSSELL INVESTMENTS EMERGING
IN30016710039027
MARKETS EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
116679
IN30005410068435
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 142
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
114428
IN30081210495394
UTI - MULTI ASSET FUND
UTI AMC Pvt. Ltd
UTI Tower, Gn Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),Mumbai
400051
114043
IN30014210764396
SAUDI CENTRAL BANK - EMERGING MARKET PORTFOLIO 15
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
112739
IN30016710147375
MAHINDRA MANULIFE MID CAP FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400018
112425
IN30378610008412
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
110950
IN30005410109859
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
110864
IN30016710169547
NPS TRUST- A/C ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I
ICICI Prudential Pension Funds
Management Co.Ltd. ICICI Prulife
Tower,1089,Appasaheb Marath Marg
Prabhadevi, Mumbai
400025
110000
IN30005410124078
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
109324
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI EM ESG
IN30005410107710
ENHANCED UCITS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
108769
TVS Motor Company Limited
Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)
DPID_CLID / FOLIO
NAME_1
ADD_1
ADD_2
ADD_3
CITY
PIN
NO. OF SHARES
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810017868
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
107654
IN30005410036973
PGGM WORLD EQUITY B. V.
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
107168
IN30016710092676
NAM INVESTMENT FUND - ASIA EXCELLENT EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
106564
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ETF NIFTY MIDCAP
1601390000016110
150
DEUTSCHE BANK DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,FORT
P.O.BOX 1142
MUMBAI
400001
106316
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AXIOM
IN30016710135079
EMERGING MKTS
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
105679
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810011213
AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
105190
IN30005410019445
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
104874
IN30005410102206
WISDOMTREE INDIA INVESTMENT PORTFOLIO, INC.
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
103233
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIMENSIONAL
IN30005410112036
ETF TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
101176
IN30005410019202
MANULIFE GLOBAL FUND - ASIAN EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
101077
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - NTCC
IN30005410111412
EMERGING MARKETS FUND FEBT
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
100820
IN30016710158432
MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400025
100237
MULTI-ADVISOR FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND -
IN30014210755086
AXIOM INVESTORS
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
98404
RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND MANAGED
IN30016710063278
BY RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
98159
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810000062
COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED - ODI ACCOUNT
J.P.MORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6TH FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
97964
IN30005410068195
THE NT EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
97151
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE
BENEFIT FUNDS TRUST EMERGING MARKETS FUND MANAGED BY
IN30016710013177
RUSSELL INVESTMENTS TRUST CO
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO.1142, FORT
MUMBAI
400001
96641
IN30014210773049
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
96422
IN30154965911065
DARSHAN NAVINCHANDRA GANDHI
FLAT NO 1801 02, 18TH FLOOR,
VISTA 3 THE ADDRESS, L B S MARG,
OPP R CITY MALL, GHATKOPAR WEST
MUMBAI
400086
95772
IN30154965870094
VIREN NAVINCHANDRA GANDHI
2101 02 21 ST FLOOR VISTA 3 THE
ADDRESS L B S MARG GHATKOPAR WEST
OPPOSITE R CITY MALL
MUMBAI
400086
95110
IN30005410105190
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
95025
IN30005410091132
INDEXED EMERGING MARKETS EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
94875
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY - VANGUARD FTSE
IN30014220770700
EMERGING MARKETS UCITS ETF
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
94535
IN30014220771964
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
93860
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE - KOREA INVESTMENT
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810014837
CORPORATION - GPEQ2
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
92944
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA NIFTY MIDCAP 150
IN30016710164877
INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400013
92833
IN30021426976223
KOTAK SECURITIES LIMITED
KOTAK SECURITIES LTD, 8TH FLOOR
KOTAK INFINITY, BLD NO 21, IT PARK
GENERAL A.K VAIDYA MARG, OPP. FILM
CITY ROAD, MALAD (E) MUMBAI
400097
92401
IN30005410060043
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
92348
FIRST COMMERCIAL BANK IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF
IN30005410103862
CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST,MUMBAI
400098
92000
IN30016710059050
NBI DIVERSIFIED EMERGING MARKETS EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
91605
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN AS MANAGED BY
IN30005410120833
AXIOM INTERNATIONAL INVESTORS LLC
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
90979
IN30016710169651
NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT
LIC Pension Fund Limited B5, Floor-5
Plot- 194,Industrial Assurance
Buliding,Veer Nariman Road, Nr Eros
Theatre, Churchgate,Mumbai
400020
90033
IN30016710162092
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA MULTI ASSET FUND
7TH OFF VAKOLA FLY OVER PRABHAT
COLONY SANTACRUZ EAST MUMBAI
400055
90000
IN30343810021090
NVIT GS EMERGING MARKETS EQUITY INSIGHTS FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.,
INDIA SUB CUSTODY, 6th FLOOR,
PARADIGM B, MINDSPACE, MALAD W,
MUMBAI
400064
89758
IN30014210783934
PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX ASIA PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
88369
IN30016710049909
BANDHAN LARGE CAP FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
87668
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA CONSUMPTION
IN30016710014499
FUND
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400055
87500
IN30005410063100
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX US INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
87225
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX
IN30005410090210
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
86737
IN30152430028339
RISING INDIA FOCUS FUND LIMITED
STANDARD CHARTERED BANK
Securities Services, 3rd Floor
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
86200
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI EM IMI ESG
IN30005410106088
SCREENED UCITS ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
84889
IN30154965757509
NAVINCHANDRA PREMCHAND GANDHI
154/4 PARAS 1ST FLOOR JAIN SOCIETY
SION WEST
NEAR JAIN DAIRY
MUMBAI
400022
84569
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF PENSION
IN30014210739976
FUND ASSOCIATION MTBJ400039039-99
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
84100
IN30005410122541
NT EMERGING MARKETS SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FGR FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
83823
IN30005410109607
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD - PSP INVESTMENTS
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
82938
IN30014220771833
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - SELF MANAGED 1
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
82868
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERGING MARKET
IN30014210785921
SCREENED (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
81868
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY
IN30014210757985
FUND EMERGING MARKETS
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
81371
IN30133022230278
PRIYADARSHINI SRINIVASAN
101 PARK TOWERS
14 BALLYGUNJ PARK ROAD
KOLKATA
700019
81014
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS MANAGED BY STATE STREET
IN30005410029650
GLOBAL ADVISORS
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
80219
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF OF
IN30005410118856
DIMENSIONAL ETF TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
80115
IN30014210787363
ACHMEA IM EMERGING MARKETS EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
78713
IN30014210794015
NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
78416
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810006766
AMONIS NV
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
78000
IN30014210775629
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
77874
IN30005410115987
BETASHARES INDIA QUALITY ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
76622
IN30005410017350
BHARTI AXA LIFE INSURANCE COMPANY LTD
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
74604
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH ON BEHALF OF PT-
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810019162
MASTER
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
74129
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
IN30005410122961
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045828
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
74114
W/O DAVINDER KUMAR HOUSE NO-52
IN30021448879593
SAVITA GIRDHAR
SECTO
R-16A NEARPOST OFFICE KHERI KALAN 11
3 OLD FARIDABADHARYANA
FARIDABAD HARYANA
121002
74000
IN30014210772110
AXA VORSORGE FONDS II - EQUITIES EMERGING MARKETS PASSIVE
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
73846
IN30014210783942
PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
73632
EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA
IN30005410017712
INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
73540
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810000773
NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND
J.P.MORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6TH FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
73328
IN30016710156689
EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND OF DIMENSIONAL FUNDS ICVC
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
72452
IN30016710164916
ITI MID CAP FUND
ITI HOUSE, BUILDING NO 36,
DR. R.K SHIRODKAR MARG,
PAREL,MUMBAI
400012
72000
VICTORYSHARES USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM
IN30005410108979
ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
71718
HDFC BANK LIMITED CUSTODY
IN30012611304911
SUNDARAM MUTUAL FUND - SUNDARAM AGGRESSIVE HYBRID FUND
OPERATIONS
EMPIRE PLAZA 1 4TH FLOOR LBS MARG
CHANDAN NAGAR VIKHROLI WEST
MUMBAI
400083
71000
IN30016710174106
MIRAE ASSET FLEXI CAP FUND
UNIT NO 606, 6TH FLOOR,
WINDSOR BLDG, OFF CST ROAD,
KALINA, SANTACRUZ(E)
MUMBAI
400098
71000
IN30014210755416
EASTSPRING INVESTMENTS INDIA BALANCED FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
70876
IN30016710164096
AUBREY GEMS PARTNERS, L.P.
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
70000
GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E
IN30317320226545
KOTAK OPTIMUS AGGRESSIVE SCHEME
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR
ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK
MUMBAI
400097
69464
BANK LTD CUSTODY OPERATIONS
PLAZA 1 4TH FLR VIKHROLI WEST
IN30012611285931
BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE
POLICY HOLDERS EQUITY FVOCI HDFC
EMPIRE
MUMBAI
400083
69300
IN30014220774421
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS - SELF MANAGED 3
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
69176
IN30014210726315
KBC EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
67978
ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810016951
EQUITIES FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
67783
DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND, A SERIES OF
IN30005410076023
DRIEHAUS MUTUAL FUNDS
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
66451
IN30016710172949
EASTSPRING INVESTMENTS - ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
65787
TVS Motor Company Limited
Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)
DPID_CLID / FOLIO
NAME_1
ADD_1
ADD_2
ADD_3
CITY
PIN
NO. OF SHARES
IN30016710114099
NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY NATIONAL PENSION SERVICE
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
65756
IN30014210792655
ICICI PRUDENTIAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
65664
IN30005410106527
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACCOUNT 7
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
65328
IN30021417937334
GANGADHAR NARSINGDAS AGRAWAL
ANAND BHAVAN STATION ROAD
MARGAO GOA
403601
65000
IN30037810059957
SABANA KAKARALA
25-1-4, KAKARALA COMPLEX
PAPA SAHEB ROAD
RAMACHANDRARAOPET
ELURU
534002
65000
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA
IN30179910083518
BAYVK A2 FONDS
BNP PARIBAS HOUSE
1 NORTH AVENUE, MAKER MAXITY
EAST
MUMBAI
400051
64743
GOLDMAN SACHS FUNDS II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER
EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO (AXIOM INTERNATIONAL
IN30005410115405
INVESTORS LLC)
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
64246
IN30133021595590
BGA TRADELINK PRIVATE LIMITED
D32 MARDIA PLAZA
C.G ROAD
AHMEDABAD
380009
64130
IN30108022851957
TVS MOTOR COMPANY LIMITED UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT
JAYALAKSHMI ESTATES
29 / OLD NO 8
HADDOWS ROAD
CHENNAI
600006
63880
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS - INTERNATIONAL ACTIVE
IN30014220773701
STRATEGY B
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
63381
NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI
IN30012611213608
SBI ARBITRAGE OPPORTUNITIES FUND
HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION
SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA
WEST
MUMBAI
400083
63000
IN30005410105108
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
62547
IN30016710168407
INVESCO INDIA FLEXI CAP FUND
A-2101, MARATHON FUTUREX, MAFATLAL
MILLS,N M JOSHI MARG
LOWER PAREL
MUMBAI
400013
62361
IN30014210773434
MANULIFE INVESTMENT ASIA-PACIFIC EX JAPAN FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
62350
IN30014210788569
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
61373
IN30016710138591
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
60857
DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL ETF
IN30005410115788
TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
60537
IN30016710168626
MOTILAL OSWAL NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND
MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND
MOTILAL OSWAL TOWER OPP PAREL
ST DEPOT,PRABHADEVI MUMBAI
400025
60427
VAHATUK BHAVAN DR ANANDRAO
IN30154916972812
BOARD OF TRUSTEES M .S. R.T.C. CPF
MAHARASHTRA STATE ROAD TRANSPORT
CORPORATION MAHARASHTRA
NAIR RD
MUMBAI CENTRAL, MUMBAI
400008
60080
IN30378610000836
SOCIETE GENERALE
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
60061
IN30113526007678
N S MOHANRAM
FLAT NO 505/506 BRIGADE CLASSIC
ARUMUGAM CIRCLE
BASAVANGUDI
BANGALORE
560004
60000
IN30014210770260
AIA INVESTMENT FUNDS - AIA INDIA EQUITY FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
59810
IN30014210724975
DNB FUND-INDIA
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
59800
HDFC BANK LIMITED CUSTODY
IN30154964744405
LEENA GANDHI TEWARI
OPERATIONS
EMPIRE PLAZA 1 4TH FLOOR LBS MARG
CHANDAN NAGAR VIKHROLI WEST
MUMBAI
400083
59220
IN30014220770863
MERCURY SERIES UNION MID AND SMALL CAP FUND
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
59194
IN30088813996336
DHUN BHUPENDRA DALAL
183 MEHR DAD
CUFFE PARADE
MUMBAI
MUMBAI
400005
59000
IN30005410120479
MERCER QIF FUND PLC-MERCER INVESTMENT FUND 1
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
58064
IN30005410115866
LF WALES PP EMERGING MARKETS EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
57756
IN30378610005311
UNION BALANCED ADVANTAGE FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
57737
IN30016710157171
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV - FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
57717
IN30014210774126
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
57626
IN30016710147594
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE INDIA ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
57348
IN30005410106334
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ INDIA EQUITY
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
57227
IN30016710169400
MIRAE ASSET BALANCED ADVANTAGE FUND
UNIT NO 606, 6TH FLOOR,
WINDSOR BLDG, OFF CST ROAD,
KALINA, SANTACRUZ(E)
MUMBAI
400098
56460
IN30005410041602
LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
56394
IN30021414462575
AGHARAM RAMALINGAM RAMAKRISHNAN
V 32/6 PHASE III DLF
GURGAON HARYANA
122002
56284
IN30108010435969
H LAKSHMANAN
D 1 PALACIO
OLD NO 216 NEW NO 408
TTK ROAD
CHENNAI
600018
55870
IN30378610007428
UNION LARGE & MIDCAP FUND
SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL
JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING
GR FLOOR, S V ROAD
SANTACRUZ WEST, MUMBAI
400054
55672
IN30096610285358
SANJAY GUPTA
3/ 27
ROOP NAGAR
BLOCK 3
DELHI
110007
55208
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-
IN30005410084981
US FUND - LENDING
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
55203
IN30005410109504
BOFA SECURITIES EUROPE SA
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
54305
IN30014210755658
ISHARES CORE MSCI ASIA EX JAPAN ETF
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
53855
IN30005410054660
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
53625
BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS - ISHARES EMERGING
IN30016710169311
MARKETS EQUITY ESG INDEX FUND (UK)
BANK OF NEW YORK MELLON
160 QUEEN VICTORIA ST
LONDON EC4V 4LA
UNITED KINGDOM
999
53363
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS
IN30005410119853
MASTER TRUST
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
53129
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY - VANGUARD FTSE ALL-
IN30014220770718
WORLD UCITS ETF
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
52900
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM MANAGED BY STATE
IN30016710117554
STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
52869
IN30014210752668
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO - AXIOM
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY
GOREGAON (EAST), MUMBAI
400063
52410
IN30016710049724
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - GLOBAL EQUITIES ACCOUNT
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
51696
IN30016710077454
OLD WESTBURY LARGE CAP STRATEGIES FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
50645
IN30005410075502
HSBC BUSINESS CYCLES FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
50000
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - AUBREY CAPITAL
IN30016710160837
MANAGEMENT LTD
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE,
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
50000
IN30028010007127
SUBHASH V MEHER
18 HIMALAYA INDUSTRIAL ESTATE
THE PRIDE HOTEL LANE
16 A SHIVAJI NAGAR
PUNE
411005
50000
IN30108010037722
MALINI SRINIVASAN
JAYALAKSHMI ESTATES
OLD NO 8 NEW NO 29
HADDOWS ROAD
CHENNAI
600006
50000
IN30028010527990
ASIAN BROKING PVT LTD
39 WELLESLEY ROAD
MANTRI COURT 3rd FLOOR
NEXT TO R T O
PUNE
411001
49700
IN30016710112567
BNYM MELLON DB NSL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
49661
EDELWEISS TOKIO LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED - EQUITY MIDCAP
IN30005410092713
FUND - SFIN ULIF001107/10/16ETLIMIDCAP147
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
49231
IN30016710154085
MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 100 ETF
MAHARASHTRA
400025
49084
IN30016710161241
ITI MULTI CAP FUND
ITI HOUSE, BUILDING NO 36,
DR. R.K SHIRODKAR MARG,
PAREL,MUMBAI
400012
48707
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA PREMIER INDIA EQUITY
IN30014210680202
MOTHER FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
48700
COUNTY EMPLOYEES AND OFFICERS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF
IN30016710061680
COOK COUNTY - STATESTREET GLOBAL ADVISORS
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
47705
WORLD EX U.S. CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT
IN30005410074905
DIMENSIONS GROUP INC.
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
47653
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - AQR CAPITAL
IN30014220771876
MANAGEMENT, LLC
HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR
BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX
W E HIGHWAY GOREGAON EAST
MUMBAI
400063
47416
IN30016710128284
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
47088
IN30005410097678
EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE 1 PORTFOLIO
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
46785
IN30014210736904
LANSFORSAKRINGAR TILLVAXTMARKNAD INDEX
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
46431
IN30081210506763
HPGCL EMPLOYEES PENSION FUND TRUST
C-7 , URJA BHAWAN
SECTOR - 6
PANCHKULA
134109
46000
LEGAL & GENERAL EMERGING MARKET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
IN30005410100755
FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
45859
IN30005410019560
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
45857
IN30125028963449
K SRINIVASAN
14 BALLYGUNGE PARK ROAD
PARK TOWERS
KOLKATA
700019
45450
NPS TRUST- A/C HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LTD SCHEME
IN30016710169944
E - TIER II
HDFC Pension Management Company Ltd
14th Flr Lodha Excelus Nm Joshi Mrg
Apollo Mills Compound Mahalaxmi,
Mumbai
400011
44900
IN30005410111523
STICHTING PENSIOENFONDS PGB
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
44876
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810019218
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
44736
IN30148510830496
BHAVNA DARSHAN MEHTA
SHREEJI NIWAS
OPP BANK OF BARODA
BEHIND H L C C, NAVRANGPURA
AHMEDABAD ( GUJARAT )
380009
44500
IN30081210491855
UTI - ARBITRAGE FUND
UTI AMC Pvt. Ltd
UTI Tower, Gn Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),Mumbai
400051
44100
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED ASIA PACIFIC EX
IN30014210712481
JAPAN EQUITY INDEX TRACKING FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
43517
IN30005410122007
LEGAL & GENERAL ICAV - L&G EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
43388
MINDSPACE, MALAD W,
IN30343810006629
VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND
JPMORGAN CHASE BANK N.A.
INDIA SUB CUSTODY
6th FLOOR, PARADIGM B
MUMBAI
400064
42776
IN30005410112315
INTERNATIONAL MONETARY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
42547
IN30005410105751
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
42313
IN30152430048144
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
STANDARD CHARTERED BANK
SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR
23-25 MAHATMA GANDHI ROAD
FORT, MUMBAI
400001
42270
IN30005410116310
PEAR TREE AXIOM EMERGING MARKETS WORLD EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
42243
IN30005410116117
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
42107
1203390000221789
MANJIT KAUR
1J MAY FLOWER GRANDEUR
KANDHASAMY LAYOUT, AVINASHI ROAD
PAPPANAICKENPALAYAM
COIMBATORE
641037
41428
1208160023434831
RUDOLF PETER RODRIGUES
FLAT NO 304 FATHIMA
APARTMENTS BRITTO LANE FALNIR
MANGALORE
MANGALORE
575001
41400
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY - SPDR MSCI EM
IN30016710121367
ASIA UCITS ETF
DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE
HAZARIMAL SOMANI MARG,
P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI
400001
41327
IN30005410032894
ACTIVE M EMERGING MARKETS EQUITY FUND
CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES
FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK
PLOT C-54 AND C-55, BKC
BANDRA - EAST, MUMBAI
400098
41258
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB SUMISHIN
IN30014210713554
SHINKOUKOKUKABUSHIKI INDEX MOTHER FUND
HSBC SECURITIES SERVICES
11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK
NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY
GOREGAON EAST, MUMBAI
400063
41254
IN30016710063503
SAMSUNG INDIA SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST EQUITY
DEUTSCHE BANK AG
DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG
POST BOX NO. 1142, FORT
MUMBAI
400001
41000
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TVS Motor Company Limited published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 08:17:11 UTC.