TVS Motor Company Limited

Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)

DPID_CLID / FOLIO

NAME_1

ADD_1

ADD_2

ADD_3

CITY

PIN

NO. OF SHARES

IN30302875440151

SUNDARAM CLAYTON LIMITED

CHAITANYA

NO 12 KHADER NAWAZ KHAN ROAD

CHENNAI

600006

238782786

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611218322

ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

10416350

IN30005410114460

ICICI PRUDENTIAL FLEXICAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

8629112

IN30134820176093

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

ICICI BANK LTD

SMS DEPT 1ST FLOOR EMPIRE COMPLEX

S B MARG LOWER PAREL

MUMBAI MAHARASHTRA

400013

6047767

IN30378610009614

SBI MULTICAP FUND

SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GROUND FLOOR S V ROAD

SANTACRUZ WEST MUMBAI

400054

5900000

IN30016710142910

HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

MAHALAXMI

MUMBAI

400011

5023766

IN30005410023479

TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LTD

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

4600000

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611219356

ICICI PRUDENTIAL BLUECHIP FUND

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

4193254

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

IN30016710088304

MIDCAP FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400021

4089507

IN30005410120989

GOVERNMENT OF SINGAPORE

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

4046415

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611218380

ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

3573350

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810003257

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

3158297

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810016654

VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

3148607

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810006004

ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY - MONSOON

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

2672450

IN30378610004798

ICICI PRUDENTIAL VALUE DISCOVERY FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

2402497

IN30378610001187

SBI BLUE CHIP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

2349129

IN30005410109289

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

2221869

IN30014210753517

KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

2203047

CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO EMERGING

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611213020

EQUITIES

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

2100000

IN30005410076881

GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

2073358

IN30014210555022

EASTSPRING INVESTMENTS INDIA FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

2025727

IN30016710121650

PEOPLE'S BANK OF CHINA

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

1836168

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611218484

ICICI PRUDENTIAL MULTI-ASSET FUND

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

1753409

IN30378610004755

ICICI PRUDENTIAL LARGE & MID CAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

1666704

ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA

IN30005410066245

SUN LIFE FRONTLINE EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1629197

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI EMERGING MARKETS LOW

IN30005410100909

VOLATILITY INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1617339

IN30016710127669

MIRAE ASSET EMERGING BLUECHIP FUND

OFF CST ROAD

KALINA

SANTACRUZ EAST

400098

1616256

IN30081210489792

SBI LIFE INSURANCE CO. LTD

NATRAJ, 6TH FLOOR, CTS NO. 354 A

ANDHERI KURLA ROAD, GUNDAVALI

OPP. W. E. HIGHWAY, ANDHERI (EAST)

MUMBAI

400069

1614429

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY MINISTRY

IN30070810656671

OF CORPORATE AFFAIRS

JEEVAN VIHAR BUILDING

3, PARLIAMENT STREET

NEW DELHI

110001

1606049

IN30378610001162

SBI FLEXICAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

1600000

MANULIFE PROVIDENT FUNDS UNIT TRUST SERIES- MANULIFE PACIFIC

IN30014210599275

ASIA EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

1592761

IN30005410100634

ICICI PRUDENTIAL INDIA OPPORTUNITIES FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1565450

IN30005410124230

ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1545878

IN30378610001120

SBI MAGNUM MIDCAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

1501093

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810020249

INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

1456478

1601390000015875

MIRAE ASSET MIDCAP FUND

DEUTSCHE BANK AG,DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO 1142,FORT

MUMBAI

400001

1447881

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

IN30016710067285

BLUECHIP FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400021

1408290

IN30005410114200

ISHARES MSCI INDIA ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1377270

PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED A/C PGIM INDIA MID CAP

IN30152430042855

OPPORTUNITIES FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

1368659

IN30005410074760

VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL EMERGING MARKETS

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1336000

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810014530

FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

1332992

IN30005410054081

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 225

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

1307598

NPS TRUST- A/C HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LTD SCHEME

IN30016710169813

E - TIER I

HDFC Pension Management Company Ltd

14th Flr Lodha Excelus Nm Joshi Mrg

Apollo Mills Compound Mahalaxmi,

Mumbai

400011

1274850

TATA AIA LIFE INSURANCE CO LTD-WHOLE LIFE MID CAP EQUITY FUND-

IN30014210603610

ULIF 009 04/01/07 WLE 110

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

1138317

IN30378610000828

SBI MAGNUM EQUITY ESG FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING A WING

GR FLOOR S V ROAD SANTACRUZ W

MUMBAI

400054

1100000

IN30378610004780

ICICI PRUDENTIAL LONG TERM EQUITY FUND TAX SAVINGS

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

1092732

IN30016710135636

ICICI PRUDENTIAL FOCUSED EQUITY FUND

KNOWLEDGE PARK

WESTERN EXP HIGHWAY

GOREGOAN(E)

MUMBAI

400063

1077249

IN30016710046432

EASTSPRING INVESTMENTS INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LIMITED

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

1060734

SUNDARAM CLAYTON SENIOR OFFICERS WELFARE FOUNDATION

IN30047640099607

PRIVATE LIMITED

JAYALAKSHMI ESTATES

NO 8 HADDOWS ROAD

CHENNAI

600006

1054300

IN30016710127652

MIRAE ASSET LARGE CAP FUND

OFF CST ROAD

KALINA

SANTACRUZ EAST

400098

1048728

IN30152430042994

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

995825

IN30005410064151

HSBC MIDCAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

970200

IN30016710014132

BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

NEXT TO STERLING THEATRE

P.O.BOX NO.1142

FORT

400001

906924

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810013442

STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

902871

IN30378610004771

ICICI PRUDENTIAL MULTICAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

865057

IN30378610004763

ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

858409

SEI TRUST COMPANY, AS TRUSTEE ON BEHALF OF THE AXIOM EMERGING

IN30014210753494

MARKETS TRUST

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

840561

IN30005410109297

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

816128

BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA

1601000000001757

UTI NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND

UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD

UTI TOWER, GN BLOCK

(EAST)

MUMBAI

400051

791238

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810016880

MSCI EQUITY INDEX FUND B - INDIA

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

755928

STATE STREET DAILY MSCI EMERGING MARKETS INDEX NON - LENDING

IN30014220772174

FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

755134

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810017108

EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

707477

IN30016710145130

NISSAY UCITS FUNDS-NISSAY ASIA PACIFIC EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

703006

IN30378610010729

SBI DIVIDEND YIELD FUND

SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GROUND FLOOR S V ROAD

SANTACRUZ WEST MUMBAI

400054

700000

IN30014220770496

MATTHEWS INDIA FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

686363

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

BUDHKAR MARG, WORLI,

IN30016710167867

MULTICAP FUND

AXIS ASSET MGMT COMPANY LIMITED

AXIS HOUSE 1ST FLR WADIA

INTERNATIONAL CENTRE PANDURANG

MUMBAI

400025

654748

EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (THE PORTFOLIO) OF DFA

IN30005410013410

INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. (DFAIDG)

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

651544

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

IN30016710152313

GROWTH OPPORTUNITIES FUND

MUMBAI 400025

400025

639893

EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS MID

IN30152430034479

CAP FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

631482

ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA

IN30005410065603

SUN LIFE EQUITY ADVANTAGE FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

623679

IN30005410101792

ICICI PRUDENTIAL BHARAT CONSUMPTION FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

621496

IN30152430011185

SUNDARAM MUTUAL FUND A/C SUNDARAM MID CAP FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

609596

GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E

IN30317320318794

MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR

ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK

MUMBAI

400097

559526

IN30005410077067

MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. - ODI

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

558211

IN30016710127677

MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND

OFF CST ROAD

KALINA

SANTACRUZ EAST

400098

550000

ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA

IN30005410067199

SUN LIFE INDIA GENNEXT FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

549489

IN30005410105204

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

514185

Max Life Insurance Company Limited A/c -

IN30014210634466

ULIF01311/02/08LIFEHIGHGR104 - High Growth Fund

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

513892

IN30005410086325

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

505190

IN30016710154149

MOTILAL OSWAL LONG TERM EQUITY FUND

MAHARASHTRA

400025

504832

TVS Motor Company Limited

Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)

DPID_CLID / FOLIO

NAME_1

ADD_1

ADD_2

ADD_3

CITY

PIN

NO. OF SHARES

IN30016710127685

MIRAE ASSET HYBRID - EQUITY FUND

OFF CST ROAD

KALINA

SANTACRUZ EAST

400098

498713

IN30125010059199

VIJAYA SRINIVASAN

14 BALLYGUNGE PARK ROAD

KOLKATA,

700019

496880

IN30014220772447

STATE STREET MSCI INDIA INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

483945

IN30134820176108

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - P & GS Fund

ICICI BANK LTD

SMS DEPT 1ST FLOOR EMPIRE COMPLEX

S B MARG LOWER PAREL

MUMBAI MAHARASHTRA

400013

483548

IN30005410095465

AXIOM EMERGING MARKETS EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

472602

1601390000012363

INVESCO INDIA GROWTH OPPORTUNITIES FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO 1142,FORT

MUMBAI

400001

470089

VANGUARD FTSE ALL-WORLDEX-US INDEX FUND, A SERIES OF

IN30016710032807

VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

469227

IN30005410122355

HSBC LARGE & MID CAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

467900

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC. - EMERGING MARKETS

IN30014220774350

LEADERS PORTFOLIO

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

465075

IN30005410108376

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND F238

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

461000

1601390000012331

INVESCO INDIA MIDCAP FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG

P.O. BOX NO 1142, FORT

MUMBAI

400001

459962

IN30005410064581

HSBC AGGRESSIVE HYBRID FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

457800

IN30016710100304

AP7 EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

454426

IN30005410105841

ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

452952

IN30005410064549

HSBC ELSS FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

448400

IN30005410055118

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 227

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

447781

IN30014220774585

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

443809

IN30005410004986

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

442035

IN30081210494665

UTI TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND

UTI AMC Pvt. Ltd

UTI Tower, Gn Block

Bandra Kurla Complex

Bandra (East),Mumbai

400051

438725

IN30016710000279

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA VISION FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400055

437022

IN30016710049693

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - STOCK ACCOUNT

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

429855

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF

IN30014220770574

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

428677

IN30152430014210

KOTAK EQUITY ARBITRAGE FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

427000

IN30005410105913

MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

412105

EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC-EDELWEISS

IN30152430042687

BALANCED ADVANTAGE FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

405091

IN30016710049878

BANDHAN CORE EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

405000

GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E

IN30317320373170

MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND MID TO MEGA SERIES II

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR

ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK

MUMBAI

400097

391296

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810016898

EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

380440

IN30005410023902

NEW VERNON INDIA LIMITED

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

379000

IN30016710167301

NJ BALANCED ADVANTAGE FUND

UNIT NO 101 FIRST FLOOR A WING

HALLMARK BUSINESS PLAZA 1ST FLOOR

SANT DNYAN MUMBAI MAHARASHTRA

400051

378476

AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND - AUBREY GLOBAL

IN30014210792173

EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

375000

WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD - AXIOM

IN30005410109674

INTERNATIONAL INVESTORS LLC

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

369351

BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA

IN30179910088827

BNP PARIBAS ARBITRAGE - ODI

BNP PARIBAS HOUSE

1 NORTH AVENUE, MAKER MAXITY

EAST

MUMBAI

400051

363627

IN30016710159304

MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND

MUMBAI

400025

361733

IN30014210755221

ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

360305

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX

IN30005410060272

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

359883

IN30005410121029

MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

351790

PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED A/C PGIM INDIA FLEXI CAP

IN30152430042847

FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

345010

IN30005410114291

ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

344320

IN30005410105760

ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

342923

IN30005410088281

ANDRA AP-FONDEN

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

337763

ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA

IN30005410067279

SUN LIFE MIDCAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

336098

THE WELLINGTON TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE

COMMON TRUST FUNDS TRUST EMERGING MARKETS LOCAL EQUITY

IN30016710038774

PORTFOLIO

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

325172

IN30005410019076

MANULIFE GLOBAL FUND - INDIA EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

322345

IN30014210402331

THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

321547

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND- ISHARES EMERGING MARKETS

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810012714

INDEX FUND (IE)

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

314330

IN30016710068038

SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

312417

FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS MANAGED BY ROBECO HONG

IN30005410114306

KONG LIMITED

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

302363

IN30005410038653

NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

301118

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122970

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045829

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

300515

1203230000149711

SUNDARAM CLAYTON SENIOR OFFICERS WELFARE FOUNDATION PVT LTD

JAYALAKSHMI ESTATES

NEW NO 29, OLD NO 8

HADDOWS ROAD

CHENNAI

600006

298824

CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA INDIA STOCK ACTIVE

IN30014210626667

MOTHER FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

296600

IN30016710067404

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LTD

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400051

294793

IN30330710002091

MANULIFE SINGAPORE PTE LTD

DBS BANK INDIA LTD

FIRST FLOOR

EXPRESS TOWERS

NARIMAN POINT

400021

290288

IN30005410109545

BOFA SECURITIES EUROPE SA - ODI

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

284995

IN30016710049887

BANDHAN FLEXI CAP FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

278071

IN30016710162943

AWARE SUPER

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

274946

IN30005410089944

AMF TJANSTEPENSION AB

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

272826

IN30016710007362

ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

ONE INDIABULLS CENTRE

TOWER-1

16TH FLOOR

MUMBAI

400013

271680

IN30378610008791

BARODA BNP PARIBAS INDIA CONSUMPTION FUND

SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

A WING JEEVAN SEVA ANNEXE BLDG

GROUND FLOOR S V ROAD

SANTACRUZ WEST MUMBAI

400054

270000

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810010807

NORDEA 1 SICAV - INDIAN EQUITY FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

268692

IN30014210781709

NISSAY UCITS FUNDS - NISSAY GLOBAL EMERGING EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

266665

IN30016710013553

PNB METLIFE INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

M/S PNB METLIFE INSURANCE CO LTD

202

2ND FLOOR

MUMBAI

400013

261176

IN30016710117950

BANDHAN BALANCED ADVANTAGE FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

258184

IN30014210789906

CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO MID CAP FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

251500

IN30005410122363

HSBC FOCUSED FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

250000

CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING

IN30005410114195

MARKETS ESG BLUE

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

248700

IN30152430043331

RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE CO LIMITED

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

247645

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122937

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045792

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

245625

IN30014210724991

DNB FUND - ASIAN MID CAP

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

241400

IN30014220774577

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

239519

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122953

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045795

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

239216

IN00100210009013

NSE CLEARING LIMITED

PLOT NO. C-1, G BLOCK,

BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E)

MUMBAI

400051

232408

IN30005410112069

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

231070

GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE

IN30005410115430

(R) EQUITY PORTFOLIO

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

230072

IN30016710141642

INVESCO INDIA EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

230000

IN30378610008404

SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

229751

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA - STATE STREET

IN30016710146165

GLOBAL ADVISORS

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

228905

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX

IN30005410062598

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

228607

THE EMERGING MARKETS SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST

IN30005410013250

COMPANY

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

226896

ROBECO QI CUSTOMIZED EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810016935

EQUITIES FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

225751

IN30016710141030

EMERGING MARKETS LEADERS TRUST

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

1

400001

223772

GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS

IN30016710168185

EQUITY INSIGHTS FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

221645

IN30014210793414

ICICI PRUDENTIAL INNOVATION FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

219100

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.AS TRUSTEE FOR

IN30005410123026

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045849

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

218378

IN30016710142985

TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

216245

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LTD. A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

IN30016710143845

BALANCED ADVANTAGE FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400025

215669

IN30014210707693

MAX LIFE INSURANCE CO LTD A/C PARTICIPATING FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

213648

TVS Motor Company Limited

Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)

DPID_CLID / FOLIO

NAME_1

ADD_1

ADD_2

ADD_3

CITY

PIN

NO. OF SHARES

IN30014210773258

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

210000

IN30378610008855

BARODA BNP PARIBAS MID CAP FUND

SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

A WING JEEVAN SEVA ANNEXE BLDG

GROUND FLOOR S V ROAD

SANTACRUZ WEST MUMBAI

400054

210000

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PUBLIC LIMITED

IN30005410107427

COMPANY - WELLINGTON EMERGING MARKETS LOCAL EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

209870

IN30005410106326

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ LITTLE DRAGONS

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

209000

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA EQUITY HYBRID

IN30016710015248

FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400055

207810

IN30005410125177

HSBC MULTI CAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

202415

IN30378610002823

SBI EQUITY SAVINGS FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

200000

IN30016710084332

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400055

199500

IN30016710049896

BANDHAN FOCUSED EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

194341

IN30016710046498

CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD

139-P,SECTOR-44,

GURGAON - 122003

GURGAON

HARYANA

122003

193905

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810018480

INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

191938

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810006983

INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

191915

MIRAE ASSET INDIA SMALL-MID CAP FOCUS EQUITY MASTER

IN30005410087570

INVESTMENT TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

187235

IN30016710092692

NAM INVESTMENT FUND - ASIA PACIFIC DYNAMIC EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

185882

NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX

IN30005410089090

UCITS FGR FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

181269

IN30005410003186

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY- FUND NO.202

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

180526

IN30014220771614

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

180280

IN30016710021990

EASTSPRING INVESTMENTS-INDIA EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

179404

IN30016710046959

MANAGED PENSION FUNDS LIMITED

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

178382

IN30016710168618

BANDHAN MIDCAP FUND

6TH FLR ONE INDIA BULLS CENTRE,

841,JUPITER MILLS COMPOUND,

SENAPATI BAPAT MARG,

ELPHINSTONE W MUMBAI

400013

175917

IN30014210754180

AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

174009

IN30016710144127

XTRACKERS(IE) PLC- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

173193

IN30014210753200

SAUDI CENTRAL BANK - EMERGING MARKET PORTFOLIO 12

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

173121

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810018318

ABU DHABI PENSION FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

172596

IN30016710144397

COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

170244

IN30016710085280

TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

168461

SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS SPARTAN

IN30005410094788

EMERGING MARKETS INDEX POOL

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

168054

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810015942

STOREBRAND EMERGING MARKETS PLUS

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

165948

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122945

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MUTB400045794

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

163966

AGEAS FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED-

IN30016710146921

ULIF06824/11/09MIDCAP135

IDBI FEDERAL LIFE INSURANCE CO.LTD

22ND FLOOR A WING MARATHON FUTUREX

N M JOSHI MARG LOWER PAREL EAST

MUMBAI

400013

162647

IN30014210775926

LIONGLOBAL INVESTMENT FUNDS - LIONGLOBAL INDIA FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

161000

IN30005410099516

AB SICAV I - INDIA GROWTH PORTFOLIO

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

160626

IN30016710112559

BNYM MELLON DB SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

159234

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AS

IN30016710114824

TRUSTEE FOR THE STAFF RETIREMENT PLAN AND TRUST

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

159071

BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS - ISHARES EMERGING

IN30016710140891

MARKETS EQUITY INDEX FUND (UK)

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

158436

IN30014210730910

CSIF CH EQUITY EMERGING MARKETS BLUE

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

158049

NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY LEGAL & GENERAL

IN30016710132289

INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

156611

IN30014210769446

FRANKLIN INDIA OPPORTUNITES FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

156462

IN30014210607182

CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA INDO KABU MOTHER FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

156140

IN30005410096353

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

156123

EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS

IN30152430042718

ARBITRAGE FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

153300

IN30016710169678

NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT

LIC Pension Fund Limited B5,Floor-5

,Plot-194,Industrial Assurance

Buliding,Veer Nariman Road, Nr Eros

Theatre, Churchgate,Mumbai

400020

150662

IN30081210000029

GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

SURAKSHA

170, J. TATA ROAD

CHURCHGATE

MUMBAI

400020

150000

IN30005410068419

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 141

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

149801

IN30014210787138

ICICI PRUDENTIAL GROWTH LEADERS FUND - SERIES II

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

147730

IN30005410009298

LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

147495

TATA ALTERNATIVE INVESTMENT FUND-TATA EQUITY PLUS ABSOLUTE

IN30362210061780

RETURNS FUND

1903 B WING PARINEE CRESCENZO

G BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX

BANDRA EAST

MUMBAI

400051

147400

IN30378610007653

UNION MIDCAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

146183

IN30005410004226

GOVERNMENT OF SINGAPORE - E

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

142274

EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC- EDELWEISS

IN30152430034446

LARGE & MID CAP FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

141071

IN30016710088503

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

139955

AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS

IN30016710166544

QUANT FUND

WORLI

MUMBAI

400025

139561

MGI FUNDS PLC - MERCER PASSIVE EMERGING MARKETS EQUITY FUND-

IN30005410120972

IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

139351

IN30014220772123

SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

137108

IN30005410105149

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

136404

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ACTING ON BEHALF OF ALLIANZ VGL

IN30014210766239

FONDS

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

135207

IN30005410105833

ISHARES MSCI ACWI ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

131376

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122996

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045835

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

130310

IN30014220771069

PICTET CH INSTITUTIONAL- EMERGING MARKETS TRACKER

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

130164

ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA

IN30005410112288

SUN LIFE ESG FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

128520

IN30005410089619

EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

127742

XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS

IN30016710158512

ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

125736

IN30005410122306

HSBC LARGE CAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

125000

WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES

IN30005410103194

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

124358

NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY BLACKROCK INSTITUTIONAL

IN30016710132297

TRUST COMPANY, NA

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

124261

IN30016710047358

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

124204

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MUAM

IN30014210712385

EMERGING EQUITY INDEX MOTHER FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

124146

IN30152430052527

RAMS INVESTMENT UNIT TRUST - INDIA EQUITIES PORTFOLIO FUND II

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

124064

IN30108022030274

KAMALA RAMAKRISHNAN

HARI OLD NO 14 NEW NO 27

SEETHAMMA ROAD

ALWARPET

CHENNAI

600018

121370

IN30081210506798

HVPNL EMPLOYEES PENSION FUND TRUST

SHAKTI BHAWAN

SECTOR-6

PANCHKULA

134109

120000

UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF UBS (CH)

INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EMERGING MARKETS GLOBAL PASSIVE

IN30152430035721

II

STANDARD CHARTERED BANK

Securities Services, 3rd Floor

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

117849

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX

IN30005410089274

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

117414

IN30005410068082

HDFC LARGE AND MID CAP FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

116750

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC-RUSSELL INVESTMENTS EMERGING

IN30016710039027

MARKETS EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

116679

IN30005410068435

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND 142

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

114428

IN30081210495394

UTI - MULTI ASSET FUND

UTI AMC Pvt. Ltd

UTI Tower, Gn Block

Bandra Kurla Complex

Bandra (East),Mumbai

400051

114043

IN30014210764396

SAUDI CENTRAL BANK - EMERGING MARKET PORTFOLIO 15

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

112739

IN30016710147375

MAHINDRA MANULIFE MID CAP FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400018

112425

IN30378610008412

SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

110950

IN30005410109859

ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

110864

IN30016710169547

NPS TRUST- A/C ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I

ICICI Prudential Pension Funds

Management Co.Ltd. ICICI Prulife

Tower,1089,Appasaheb Marath Marg

Prabhadevi, Mumbai

400025

110000

IN30005410124078

ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

109324

ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI EM ESG

IN30005410107710

ENHANCED UCITS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

108769

TVS Motor Company Limited

Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)

DPID_CLID / FOLIO

NAME_1

ADD_1

ADD_2

ADD_3

CITY

PIN

NO. OF SHARES

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810017868

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

107654

IN30005410036973

PGGM WORLD EQUITY B. V.

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

107168

IN30016710092676

NAM INVESTMENT FUND - ASIA EXCELLENT EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

106564

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ETF NIFTY MIDCAP

1601390000016110

150

DEUTSCHE BANK DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,FORT

P.O.BOX 1142

MUMBAI

400001

106316

TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AXIOM

IN30016710135079

EMERGING MKTS

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

105679

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810011213

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

105190

IN30005410019445

NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

104874

IN30005410102206

WISDOMTREE INDIA INVESTMENT PORTFOLIO, INC.

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

103233

DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIMENSIONAL

IN30005410112036

ETF TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

101176

IN30005410019202

MANULIFE GLOBAL FUND - ASIAN EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

101077

NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - NTCC

IN30005410111412

EMERGING MARKETS FUND FEBT

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

100820

IN30016710158432

MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400025

100237

MULTI-ADVISOR FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND -

IN30014210755086

AXIOM INVESTORS

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

98404

RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND MANAGED

IN30016710063278

BY RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

98159

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810000062

COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED - ODI ACCOUNT

J.P.MORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6TH FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

97964

IN30005410068195

THE NT EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

97151

RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE

BENEFIT FUNDS TRUST EMERGING MARKETS FUND MANAGED BY

IN30016710013177

RUSSELL INVESTMENTS TRUST CO

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO.1142, FORT

MUMBAI

400001

96641

IN30014210773049

AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

96422

IN30154965911065

DARSHAN NAVINCHANDRA GANDHI

FLAT NO 1801 02, 18TH FLOOR,

VISTA 3 THE ADDRESS, L B S MARG,

OPP R CITY MALL, GHATKOPAR WEST

MUMBAI

400086

95772

IN30154965870094

VIREN NAVINCHANDRA GANDHI

2101 02 21 ST FLOOR VISTA 3 THE

ADDRESS L B S MARG GHATKOPAR WEST

OPPOSITE R CITY MALL

MUMBAI

400086

95110

IN30005410105190

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

95025

IN30005410091132

INDEXED EMERGING MARKETS EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

94875

VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY - VANGUARD FTSE

IN30014220770700

EMERGING MARKETS UCITS ETF

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

94535

IN30014220771964

CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

93860

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE - KOREA INVESTMENT

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810014837

CORPORATION - GPEQ2

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

92944

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA NIFTY MIDCAP 150

IN30016710164877

INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400013

92833

IN30021426976223

KOTAK SECURITIES LIMITED

KOTAK SECURITIES LTD, 8TH FLOOR

KOTAK INFINITY, BLD NO 21, IT PARK

GENERAL A.K VAIDYA MARG, OPP. FILM

CITY ROAD, MALAD (E) MUMBAI

400097

92401

IN30005410060043

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

92348

FIRST COMMERCIAL BANK IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF

IN30005410103862

CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST,MUMBAI

400098

92000

IN30016710059050

NBI DIVERSIFIED EMERGING MARKETS EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

91605

MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN AS MANAGED BY

IN30005410120833

AXIOM INTERNATIONAL INVESTORS LLC

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

90979

IN30016710169651

NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT

LIC Pension Fund Limited B5, Floor-5

Plot- 194,Industrial Assurance

Buliding,Veer Nariman Road, Nr Eros

Theatre, Churchgate,Mumbai

400020

90033

IN30016710162092

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA MULTI ASSET FUND

7TH OFF VAKOLA FLY OVER PRABHAT

COLONY SANTACRUZ EAST MUMBAI

400055

90000

IN30343810021090

NVIT GS EMERGING MARKETS EQUITY INSIGHTS FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.,

INDIA SUB CUSTODY, 6th FLOOR,

PARADIGM B, MINDSPACE, MALAD W,

MUMBAI

400064

89758

IN30014210783934

PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX ASIA PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

88369

IN30016710049909

BANDHAN LARGE CAP FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

87668

NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA CONSUMPTION

IN30016710014499

FUND

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400055

87500

IN30005410063100

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY GLOBAL EX US INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

87225

FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX

IN30005410090210

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

86737

IN30152430028339

RISING INDIA FOCUS FUND LIMITED

STANDARD CHARTERED BANK

Securities Services, 3rd Floor

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

86200

ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY- ISHARES MSCI EM IMI ESG

IN30005410106088

SCREENED UCITS ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

84889

IN30154965757509

NAVINCHANDRA PREMCHAND GANDHI

154/4 PARAS 1ST FLOOR JAIN SOCIETY

SION WEST

NEAR JAIN DAIRY

MUMBAI

400022

84569

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF PENSION

IN30014210739976

FUND ASSOCIATION MTBJ400039039-99

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

84100

IN30005410122541

NT EMERGING MARKETS SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FGR FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

83823

IN30005410109607

PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD - PSP INVESTMENTS

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

82938

IN30014220771833

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - SELF MANAGED 1

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

82868

HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERGING MARKET

IN30014210785921

SCREENED (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

81868

SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY

IN30014210757985

FUND EMERGING MARKETS

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

81371

IN30133022230278

PRIYADARSHINI SRINIVASAN

101 PARK TOWERS

14 BALLYGUNJ PARK ROAD

KOLKATA

700019

81014

FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS MANAGED BY STATE STREET

IN30005410029650

GLOBAL ADVISORS

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

80219

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF OF

IN30005410118856

DIMENSIONAL ETF TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

80115

IN30014210787363

ACHMEA IM EMERGING MARKETS EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

78713

IN30014210794015

NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

78416

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810006766

AMONIS NV

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

78000

IN30014210775629

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

77874

IN30005410115987

BETASHARES INDIA QUALITY ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

76622

IN30005410017350

BHARTI AXA LIFE INSURANCE COMPANY LTD

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

74604

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH ON BEHALF OF PT-

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810019162

MASTER

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

74129

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

IN30005410122961

GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045828

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

74114

W/O DAVINDER KUMAR HOUSE NO-52

IN30021448879593

SAVITA GIRDHAR

SECTO

R-16A NEARPOST OFFICE KHERI KALAN 11

3 OLD FARIDABADHARYANA

FARIDABAD HARYANA

121002

74000

IN30014210772110

AXA VORSORGE FONDS II - EQUITIES EMERGING MARKETS PASSIVE

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

73846

IN30014210783942

PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

73632

EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA

IN30005410017712

INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

73540

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810000773

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

J.P.MORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6TH FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

73328

IN30016710156689

EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND OF DIMENSIONAL FUNDS ICVC

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

72452

IN30016710164916

ITI MID CAP FUND

ITI HOUSE, BUILDING NO 36,

DR. R.K SHIRODKAR MARG,

PAREL,MUMBAI

400012

72000

VICTORYSHARES USAA MSCI EMERGING MARKETS VALUE MOMENTUM

IN30005410108979

ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

71718

HDFC BANK LIMITED CUSTODY

IN30012611304911

SUNDARAM MUTUAL FUND - SUNDARAM AGGRESSIVE HYBRID FUND

OPERATIONS

EMPIRE PLAZA 1 4TH FLOOR LBS MARG

CHANDAN NAGAR VIKHROLI WEST

MUMBAI

400083

71000

IN30016710174106

MIRAE ASSET FLEXI CAP FUND

UNIT NO 606, 6TH FLOOR,

WINDSOR BLDG, OFF CST ROAD,

KALINA, SANTACRUZ(E)

MUMBAI

400098

71000

IN30014210755416

EASTSPRING INVESTMENTS INDIA BALANCED FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

70876

IN30016710164096

AUBREY GEMS PARTNERS, L.P.

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

70000

GEN A.K.VAIDYA MARG MALAD E

IN30317320226545

KOTAK OPTIMUS AGGRESSIVE SCHEME

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

KOTAK INFINITI BLDG N. 21 2ND FLR

ZONE I CUSTODY SERVS INFINITY PARK

MUMBAI

400097

69464

BANK LTD CUSTODY OPERATIONS

PLAZA 1 4TH FLR VIKHROLI WEST

IN30012611285931

BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE

POLICY HOLDERS EQUITY FVOCI HDFC

EMPIRE

MUMBAI

400083

69300

IN30014220774421

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS - SELF MANAGED 3

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

69176

IN30014210726315

KBC EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

67978

ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810016951

EQUITIES FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

67783

DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND, A SERIES OF

IN30005410076023

DRIEHAUS MUTUAL FUNDS

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

66451

IN30016710172949

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

65787

TVS Motor Company Limited

Shareholders list as on 17.07.2023 (e-Votingcut-off date)

DPID_CLID / FOLIO

NAME_1

ADD_1

ADD_2

ADD_3

CITY

PIN

NO. OF SHARES

IN30016710114099

NATIONAL PENSION SERVICE MANAGED BY NATIONAL PENSION SERVICE

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

65756

IN30014210792655

ICICI PRUDENTIAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

65664

IN30005410106527

MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACCOUNT 7

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

65328

IN30021417937334

GANGADHAR NARSINGDAS AGRAWAL

ANAND BHAVAN STATION ROAD

MARGAO GOA

403601

65000

IN30037810059957

SABANA KAKARALA

25-1-4, KAKARALA COMPLEX

PAPA SAHEB ROAD

RAMACHANDRARAOPET

ELURU

534002

65000

BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA

IN30179910083518

BAYVK A2 FONDS

BNP PARIBAS HOUSE

1 NORTH AVENUE, MAKER MAXITY

EAST

MUMBAI

400051

64743

GOLDMAN SACHS FUNDS II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER

EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO (AXIOM INTERNATIONAL

IN30005410115405

INVESTORS LLC)

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

64246

IN30133021595590

BGA TRADELINK PRIVATE LIMITED

D32 MARDIA PLAZA

C.G ROAD

AHMEDABAD

380009

64130

IN30108022851957

TVS MOTOR COMPANY LIMITED UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT

JAYALAKSHMI ESTATES

29 / OLD NO 8

HADDOWS ROAD

CHENNAI

600006

63880

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS - INTERNATIONAL ACTIVE

IN30014220773701

STRATEGY B

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

63381

NDAN NAGARLBS MARG,VIKHROLI

IN30012611213608

SBI ARBITRAGE OPPORTUNITIES FUND

HDFC BANK LIMITED, CUSTODY OPERATION

SEMPIRE PLAZA TWR-1, 4TH FLOOR, CHA

WEST

MUMBAI

400083

63000

IN30005410105108

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

62547

IN30016710168407

INVESCO INDIA FLEXI CAP FUND

A-2101, MARATHON FUTUREX, MAFATLAL

MILLS,N M JOSHI MARG

LOWER PAREL

MUMBAI

400013

62361

IN30014210773434

MANULIFE INVESTMENT ASIA-PACIFIC EX JAPAN FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

62350

IN30014210788569

LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

61373

IN30016710138591

PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

60857

DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL ETF

IN30005410115788

TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

60537

IN30016710168626

MOTILAL OSWAL NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND

MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND

MOTILAL OSWAL TOWER OPP PAREL

ST DEPOT,PRABHADEVI MUMBAI

400025

60427

VAHATUK BHAVAN DR ANANDRAO

IN30154916972812

BOARD OF TRUSTEES M .S. R.T.C. CPF

MAHARASHTRA STATE ROAD TRANSPORT

CORPORATION MAHARASHTRA

NAIR RD

MUMBAI CENTRAL, MUMBAI

400008

60080

IN30378610000836

SOCIETE GENERALE

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

60061

IN30113526007678

N S MOHANRAM

FLAT NO 505/506 BRIGADE CLASSIC

ARUMUGAM CIRCLE

BASAVANGUDI

BANGALORE

560004

60000

IN30014210770260

AIA INVESTMENT FUNDS - AIA INDIA EQUITY FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

59810

IN30014210724975

DNB FUND-INDIA

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

59800

HDFC BANK LIMITED CUSTODY

IN30154964744405

LEENA GANDHI TEWARI

OPERATIONS

EMPIRE PLAZA 1 4TH FLOOR LBS MARG

CHANDAN NAGAR VIKHROLI WEST

MUMBAI

400083

59220

IN30014220770863

MERCURY SERIES UNION MID AND SMALL CAP FUND

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

59194

IN30088813996336

DHUN BHUPENDRA DALAL

183 MEHR DAD

CUFFE PARADE

MUMBAI

MUMBAI

400005

59000

IN30005410120479

MERCER QIF FUND PLC-MERCER INVESTMENT FUND 1

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

58064

IN30005410115866

LF WALES PP EMERGING MARKETS EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

57756

IN30378610005311

UNION BALANCED ADVANTAGE FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING, A WING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

57737

IN30016710157171

FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV - FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

57717

IN30014210774126

AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

57626

IN30016710147594

FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE INDIA ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

57348

IN30005410106334

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ INDIA EQUITY

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

57227

IN30016710169400

MIRAE ASSET BALANCED ADVANTAGE FUND

UNIT NO 606, 6TH FLOOR,

WINDSOR BLDG, OFF CST ROAD,

KALINA, SANTACRUZ(E)

MUMBAI

400098

56460

IN30005410041602

LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

56394

IN30021414462575

AGHARAM RAMALINGAM RAMAKRISHNAN

V 32/6 PHASE III DLF

GURGAON HARYANA

122002

56284

IN30108010435969

H LAKSHMANAN

D 1 PALACIO

OLD NO 216 NEW NO 408

TTK ROAD

CHENNAI

600018

55870

IN30378610007428

UNION LARGE & MIDCAP FUND

SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PL

JEEVAN SEVA ANNEXE BUILDING

GR FLOOR, S V ROAD

SANTACRUZ WEST, MUMBAI

400054

55672

IN30096610285358

SANJAY GUPTA

3/ 27

ROOP NAGAR

BLOCK 3

DELHI

110007

55208

NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-

IN30005410084981

US FUND - LENDING

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

55203

IN30005410109504

BOFA SECURITIES EUROPE SA

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

54305

IN30014210755658

ISHARES CORE MSCI ASIA EX JAPAN ETF

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

53855

IN30005410054660

VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

53625

BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS - ISHARES EMERGING

IN30016710169311

MARKETS EQUITY ESG INDEX FUND (UK)

BANK OF NEW YORK MELLON

160 QUEEN VICTORIA ST

LONDON EC4V 4LA

UNITED KINGDOM

999

53363

LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS

IN30005410119853

MASTER TRUST

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

53129

VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY - VANGUARD FTSE ALL-

IN30014220770718

WORLD UCITS ETF

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

52900

NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM MANAGED BY STATE

IN30016710117554

STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

52869

IN30014210752668

SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO - AXIOM

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLOOR, BLDG 3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W.E. HIGHWAY

GOREGAON (EAST), MUMBAI

400063

52410

IN30016710049724

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - GLOBAL EQUITIES ACCOUNT

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

51696

IN30016710077454

OLD WESTBURY LARGE CAP STRATEGIES FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

50645

IN30005410075502

HSBC BUSINESS CYCLES FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

50000

NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - AUBREY CAPITAL

IN30016710160837

MANAGEMENT LTD

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE,

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

50000

IN30028010007127

SUBHASH V MEHER

18 HIMALAYA INDUSTRIAL ESTATE

THE PRIDE HOTEL LANE

16 A SHIVAJI NAGAR

PUNE

411005

50000

IN30108010037722

MALINI SRINIVASAN

JAYALAKSHMI ESTATES

OLD NO 8 NEW NO 29

HADDOWS ROAD

CHENNAI

600006

50000

IN30028010527990

ASIAN BROKING PVT LTD

39 WELLESLEY ROAD

MANTRI COURT 3rd FLOOR

NEXT TO R T O

PUNE

411001

49700

IN30016710112567

BNYM MELLON DB NSL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

49661

EDELWEISS TOKIO LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED - EQUITY MIDCAP

IN30005410092713

FUND - SFIN ULIF001107/10/16ETLIMIDCAP147

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

49231

IN30016710154085

MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 100 ETF

MAHARASHTRA

400025

49084

IN30016710161241

ITI MULTI CAP FUND

ITI HOUSE, BUILDING NO 36,

DR. R.K SHIRODKAR MARG,

PAREL,MUMBAI

400012

48707

CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB DAIWA PREMIER INDIA EQUITY

IN30014210680202

MOTHER FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

48700

COUNTY EMPLOYEES AND OFFICERS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF

IN30016710061680

COOK COUNTY - STATESTREET GLOBAL ADVISORS

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

47705

WORLD EX U.S. CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT

IN30005410074905

DIMENSIONS GROUP INC.

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

47653

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - AQR CAPITAL

IN30014220771876

MANAGEMENT, LLC

HSBC SECURITIES SERVICES 11TH FLOOR

BLDG 3 NESCO IT PARK NESCO COMPLEX

W E HIGHWAY GOREGAON EAST

MUMBAI

400063

47416

IN30016710128284

STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

47088

IN30005410097678

EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE 1 PORTFOLIO

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

46785

IN30014210736904

LANSFORSAKRINGAR TILLVAXTMARKNAD INDEX

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

46431

IN30081210506763

HPGCL EMPLOYEES PENSION FUND TRUST

C-7 , URJA BHAWAN

SECTOR - 6

PANCHKULA

134109

46000

LEGAL & GENERAL EMERGING MARKET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST

IN30005410100755

FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

45859

IN30005410019560

NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

45857

IN30125028963449

K SRINIVASAN

14 BALLYGUNGE PARK ROAD

PARK TOWERS

KOLKATA

700019

45450

NPS TRUST- A/C HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LTD SCHEME

IN30016710169944

E - TIER II

HDFC Pension Management Company Ltd

14th Flr Lodha Excelus Nm Joshi Mrg

Apollo Mills Compound Mahalaxmi,

Mumbai

400011

44900

IN30005410111523

STICHTING PENSIOENFONDS PGB

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

44876

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810019218

SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

44736

IN30148510830496

BHAVNA DARSHAN MEHTA

SHREEJI NIWAS

OPP BANK OF BARODA

BEHIND H L C C, NAVRANGPURA

AHMEDABAD ( GUJARAT )

380009

44500

IN30081210491855

UTI - ARBITRAGE FUND

UTI AMC Pvt. Ltd

UTI Tower, Gn Block

Bandra Kurla Complex

Bandra (East),Mumbai

400051

44100

HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED ASIA PACIFIC EX

IN30014210712481

JAPAN EQUITY INDEX TRACKING FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

43517

IN30005410122007

LEGAL & GENERAL ICAV - L&G EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

43388

MINDSPACE, MALAD W,

IN30343810006629

VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND

JPMORGAN CHASE BANK N.A.

INDIA SUB CUSTODY

6th FLOOR, PARADIGM B

MUMBAI

400064

42776

IN30005410112315

INTERNATIONAL MONETARY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

42547

IN30005410105751

ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

42313

IN30152430048144

CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

STANDARD CHARTERED BANK

SECURITIES SERVICES, 3RD FLOOR

23-25 MAHATMA GANDHI ROAD

FORT, MUMBAI

400001

42270

IN30005410116310

PEAR TREE AXIOM EMERGING MARKETS WORLD EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

42243

IN30005410116117

EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

42107

1203390000221789

MANJIT KAUR

1J MAY FLOWER GRANDEUR

KANDHASAMY LAYOUT, AVINASHI ROAD

PAPPANAICKENPALAYAM

COIMBATORE

641037

41428

1208160023434831

RUDOLF PETER RODRIGUES

FLAT NO 304 FATHIMA

APARTMENTS BRITTO LANE FALNIR

MANGALORE

MANGALORE

575001

41400

SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY - SPDR MSCI EM

IN30016710121367

ASIA UCITS ETF

DEUTSCHE BANK AG, DB HOUSE

HAZARIMAL SOMANI MARG,

P.O.BOX NO. 1142, FORT MUMBAI

400001

41327

IN30005410032894

ACTIVE M EMERGING MARKETS EQUITY FUND

CITIBANK N.A. CUSTODY SERVICES

FIFC- 9TH FLOOR, G BLOCK

PLOT C-54 AND C-55, BKC

BANDRA - EAST, MUMBAI

400098

41258

CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB SUMISHIN

IN30014210713554

SHINKOUKOKUKABUSHIKI INDEX MOTHER FUND

HSBC SECURITIES SERVICES

11TH FLR, BLDG NO.3, NESCO - IT PARK

NESCO COMPLEX, W E HIGHWAY

GOREGAON EAST, MUMBAI

400063

41254

IN30016710063503

SAMSUNG INDIA SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST EQUITY

DEUTSCHE BANK AG

DB HOUSE, HAZARIMAL SOMANI MARG

POST BOX NO. 1142, FORT

MUMBAI

400001

41000

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TVS Motor Company Limited published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 08:17:11 UTC.