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U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION

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U Ming Marine Transport : 開會通知

05/12/2023 | 10:27am EDT
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U-Ming Marine Transport Corp. published this content on 12 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 May 2023 14:26:10 UTC.


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Ching Lin Wang Head-Finance & GM-Financial Division
Shu Tong Hsu Chairman
Chang Sheng Chen VP-Administration Division & Deputy Spokesman
Shao Hua Chu Independent Director
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U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION13.37%1 512
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.-7.36%10 375
WALLENIUS WILHELMSEN ASA-27.41%2 794
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.24.33%2 289
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