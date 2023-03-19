UBS CEO SAYS REAL CHALLENGE IS RUNDOWN OF CREDIT SUISSE IN…

March 19 (Reuters) - Credit Suisse Group AG:
* UBS CHAIRMAN SAYS COMPANY WILL SUSPEND SHARE BUYBACKS
* UBS SAYS WE DID NOT INITIATE DISCUSSIONS
* UBS SAYS STRATEGY UNCHANGED IN US AND APAC
* UBS CHAIRMAN SAYS WE BELIEVE THAT THIS TRANSACTION IS
FINANCIALLY ATTRACTIVE FOR UBS SHAREHOLDERS,
* UBS WILL DERISK AND DOWNSIZE CREDIT SUISSE INVESTMENT
BANKING
OPERATIONS
* UBS SAYS WE INTEND TO DERISK AND DOWNSIZE CREDIT SUISSE
TRADING
OPERATIONS
* UBS SAYS WE PLAN TO CLOSE THE DEAL AS SOON AS POSSIBLE
* UBS SAYS 8 BILLION RUN RATE COST REDUCTION BY 2027
* UBS CEO SAYS SEE VALUE IN BANKING SIDE OF COMBINED ENTITY
* UBS CEO SAYS AT1 IS A FINMA DECISION
* UBS CEO SAYS AT1 DECISION DOESN'T CREATE A LIABILITY FOR
US
* UBS HAS REVIEWED CREDIT SUISSE PORTFOLIO AND TAKEN SOME
MARKS
* UBS SAYS WE WILL BE VERY FAST WITH RUNDOWN OF UNWANTED
POSITIONS
* UBS CEO SAYS THERE IS A MATERIAL ADVERSE CHANGE CLAUSE ON
CREDIT
SUISSE DEAL
* UBS CEO SAYS THE DEAL HAS BEEN DONE WITH STRONG LEGAL
ADVICE AND
SPECIFIC EMERGENCY ORDINANCES
* UBS CEO SAYS CREDIT SUISSE IS 'QUITE COMPLEMENTARY' ON
WEALTH IN
SOUTHEAST ASIA
* UBS CEO SAYS REAL CHALLENGE IS RUNDOWN OF CREDIT SUISSE
INVESTMENT BANKING ACTIVITIES
* UBS CFO SAYS CET1 TARGET REMAINS THE SAME
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Reporting by Saeed Azhar, Lananh Nguyen and Hannah Lang)