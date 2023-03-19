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    UBSG   CH0244767585

UBS GROUP AG

(UBSG)
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UBS CEO SAYS REAL CHALLENGE IS RUNDOWN OF CREDIT SUISSE IN…

03/19/2023 | 06:01pm EDT
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March 19 (Reuters) - Credit Suisse Group AG:

* UBS CHAIRMAN SAYS COMPANY WILL SUSPEND SHARE BUYBACKS

* UBS SAYS WE DID NOT INITIATE DISCUSSIONS

* UBS SAYS STRATEGY UNCHANGED IN US AND APAC

* UBS CHAIRMAN SAYS WE BELIEVE THAT THIS TRANSACTION IS FINANCIALLY ATTRACTIVE FOR UBS SHAREHOLDERS,

* UBS WILL DERISK AND DOWNSIZE CREDIT SUISSE INVESTMENT BANKING OPERATIONS

* UBS SAYS WE INTEND TO DERISK AND DOWNSIZE CREDIT SUISSE TRADING OPERATIONS

* UBS SAYS WE PLAN TO CLOSE THE DEAL AS SOON AS POSSIBLE

* UBS SAYS 8 BILLION RUN RATE COST REDUCTION BY 2027

* UBS CEO SAYS SEE VALUE IN BANKING SIDE OF COMBINED ENTITY

* UBS CEO SAYS AT1 IS A FINMA DECISION

* UBS CEO SAYS AT1 DECISION DOESN'T CREATE A LIABILITY FOR US

* UBS HAS REVIEWED CREDIT SUISSE PORTFOLIO AND TAKEN SOME MARKS

* UBS SAYS WE WILL BE VERY FAST WITH RUNDOWN OF UNWANTED POSITIONS

* UBS CEO SAYS THERE IS A MATERIAL ADVERSE CHANGE CLAUSE ON CREDIT SUISSE DEAL

* UBS CEO SAYS THE DEAL HAS BEEN DONE WITH STRONG LEGAL ADVICE AND SPECIFIC EMERGENCY ORDINANCES

* UBS CEO SAYS CREDIT SUISSE IS 'QUITE COMPLEMENTARY' ON WEALTH IN SOUTHEAST ASIA

* UBS CEO SAYS REAL CHALLENGE IS RUNDOWN OF CREDIT SUISSE INVESTMENT BANKING ACTIVITIES

* UBS CFO SAYS CET1 TARGET REMAINS THE SAME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Saeed Azhar, Lananh Nguyen and Hannah Lang)


© Reuters 2023
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
CREDIT SUISSE GROUP AG -8.01% 1.86 Delayed Quote.-32.71%
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Net cash 2023 41 961 M 45 239 M 45 239 M
P/E ratio 2023 8,33x
Yield 2023 3,11%
Capitalization 53 173 M 57 327 M 57 327 M
EV / Sales 2023 0,35x
EV / Sales 2024 0,33x
Nbr of Employees 72 597
Free-Float 87,3%
Chart UBS GROUP AG
Duration : Period :
UBS Group AG Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends UBS GROUP AG
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishNeutral
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Number of Analysts 21
Last Close Price 17,11 CHF
Average target price 22,25 CHF
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