优克联集团公司与环亚集团于「Travel Meet Asia」联合展出，携手合作优化旅行连接体验

2024-07-03 14:11:21

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Next uCloudlink Group Inc. and Plaza Premium Group to Co-Exhibit at 'Travel Meet Asia' to Optimize Travel Connectivity Back to list

全球首家领先的移动数据流量共享市场优克联 (UCLOUDLINK)（纳斯达克股票代码：UCL）与提供全球机场服务的先驱和行业领导者环亚集团（Plaza Premium Group, PPG）欣然宣布，将以联合展商身份参加「Travel Meet Asia」展览。该活动将于2024年7月3日至4日在雅加达的印尼会展中心A01-02展位举行。优克联与环亚之间的战略合作旨在提升全球旅客的旅行体验，核心主题是「以更好的连接，让旅行更美好」。此次合作将结合优克联在移动数据连接方面的技术创新与环亚在提供端到端机场乘客服务方面的专业知识，联合服务设计采用组合性和开放性的集成架构，能够让业务快速灵活地运行。此合作将创造协同效应，显著提升跨境旅行的体验。除了领先的 5G 移动连接解决方案外，优克联亦展示其全新推出的「GlocalMe Life」系列，包括 KeyTracker、RoamPlug 和 UniCord。这些创新产品旨在让数码消费者无论身处世界何地，都能无缝连接到他们的朋友、家人和工作。通过提供更多智能且便利的日常生活产品，满足广泛的用户需求，优克联正在扩大市场覆盖范围，并建立更广泛的市场存在，以多样化其收入来源，实现长期可持续增长。「GlocalMe Life」系列利用优克联的专利 Cloud SIM 技术，提供在超过 200 个国家和地区的快速、可靠和安全的互联网连接。更多有关 GlocalMe 及其产品的信息，请访问www.glocalme.com