UniCredit S p A : Appoints Ranieri De Marchis General Manager Ad Interim, Replacing Jean Pierre Mustier

Feb 10 (Reuters) - UniCredit SpA:
* RANIERI DE MARCHIS APPOINTED UNICREDIT GENERAL MANAGER AD INTERIM
* HAS AGREED WITH JEAN PIERRE MUSTIER TO END HIS EMPLOYMENT RELATIONSHIP AS CEO EFFECTIVE AS
OF 11
FEBRUARY 2021
* RANIERI DE MARCHIS HAS BEEN ASSIGNED ALL THE POWERS CURRENTLY ATTRIBUTED TO CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER
* RANIERI DE MARCHIS WILL REMAIN GENERAL MANAGER UNTIL THE APPOINTMENT OF THE NEW CEO
* RANIERI DE MARCHIS WILL RETAIN HIS CURRENT POSITION OF CO-COO OF THE GROUP
* CHAIRMAN BISONI SAYS RANIERI WILL GUARANTEE OPERATIONAL CONTINUITY UNTIL ANDREA ORCEL'S
APPOINTMENT AS CEO FOLLOWING SHAREHOLDERS' MEETING
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(Gdansk Newsroom)