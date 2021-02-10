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UNICREDIT S.P.A.

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UniCredit S p A : Appoints Ranieri De Marchis General Manager Ad Interim, Replacing Jean Pierre Mustier

02/10/2021 | 12:09pm EST
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Feb 10 (Reuters) - UniCredit SpA:

* RANIERI DE MARCHIS APPOINTED UNICREDIT GENERAL MANAGER AD INTERIM

* HAS AGREED WITH JEAN PIERRE MUSTIER TO END HIS EMPLOYMENT RELATIONSHIP AS CEO EFFECTIVE AS OF 11 FEBRUARY 2021

* RANIERI DE MARCHIS HAS BEEN ASSIGNED ALL THE POWERS CURRENTLY ATTRIBUTED TO CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* RANIERI DE MARCHIS WILL REMAIN GENERAL MANAGER UNTIL THE APPOINTMENT OF THE NEW CEO

* RANIERI DE MARCHIS WILL RETAIN HIS CURRENT POSITION OF CO-COO OF THE GROUP

* CHAIRMAN BISONI SAYS RANIERI WILL GUARANTEE OPERATIONAL CONTINUITY UNTIL ANDREA ORCEL'S APPOINTMENT AS CEO FOLLOWING SHAREHOLDERS' MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Net income 2020 -2 117 M -2 568 M -2 568 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 -9,27x
Yield 2020 1,48%
Capitalization 19 240 M 23 267 M 23 338 M
Capi. / Sales 2020 1,12x
Capi. / Sales 2021 1,10x
Nbr of Employees 83 621
Free-Float 89,6%
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Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
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Number of Analysts 26
Average target price 9,20 €
Last Close Price 8,64 €
Spread / Highest target 27,4%
Spread / Average Target 6,55%
Spread / Lowest Target -30,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Jean-Pierre Mustier Group Chief Executive Officer & Executive Director
Stefano Porro Group Chief Financial Officer
Cesare Bisoni Chairman
Pietro Carlo Padoan Chairman-Designate
Ranieri de Marchis Co-Chief Operating Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
UNICREDIT S.P.A.12.93%23 267
JPMORGAN CHASE & CO.9.85%425 635
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CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD.25.73%214 919
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION1.70%196 058
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