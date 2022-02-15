Unicredit Approves Draft Financial Statements As Of Dec. 31, Net Profit EUR 1.54 Bln At Consolidated Level

Feb 15 (Reuters) - UniCredit SpA:
* BOARD OF DIRECTORS APPROVES DRAFT COMPANY’S FINANCIAL
STATEMENTS
AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2021
* BASED ON DRAFT FINANCIAL STATEMENT AS OF 31 DEC. NET
PROFIT OF
EUR 10.4 BILLION FOR UNICREDIT SPA AND NET PROFIT EUR 1.54
BILLION AT CONSOLIDATED LEVEL
* BOARD OF DIRECTORS' REPORTS TO SHAREHOLDERS’ MEETING
RELATED TO
PROPOSAL OF ALLOCATION OF 2021 NET PROFIT OF UNICREDIT S.P.A.
THAT ENVISAGES DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND OF EUR 0.5352 PER
SHARE
* BOARD OF DIRECTORS' REPORTS TO SHAREHOLDERS’ MEETING
RELATED TO
PROPOSAL ALSO OF BUY-BACK OF UNICREDIT S.P.A. SHARES UP TO EUR
2,579,954,000.00
* UPON SHAREHOLDERS APPROVAL, CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
ENVISAGES
EX-DIVIDEND DATE ON 19 APRIL, A RECORD DATE ON 20 APRIL AND
PAYMENT DATE ON 21 APRIL
Further company coverage:
(Gdansk Newsroom)