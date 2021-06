Unieuro S.p.A.: Pubblicazione dello Statuto sociale aggiornato - Publication of updated By-Laws

COMUNICATO STAMPA CORPORATE

UNIEURO S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO

Forlì, 9 giugno 2021 - Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) rende noto che, a seguito della parziale esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio del Piano di Stock Option deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società del 6 febbraio 2017 e della conseguente variazione del capitale annunciata al mercato con comunicato stampa del 3 giugno 2021, nella giornata di oggi è stato messo a disposizione del pubblico il nuovo Statuto sociale.

Lo Statuto, così come iscritto presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini in data 8 giugno 2021, è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.unieurospa.com, sezione Corporate Governance / Documenti societari e procedure) e - anche con evidenza delle modifiche intervenute - presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

UNIEURO S.P.A.: PUBLICATION OF UPDATED ARTICLES OF ASSOCIATION

Forlì, 9 June 2021 - Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) announces that, following the partial execution of the paid-in share capital increase serving the Stock Option Plan resolved upon by the Extraordinary Shareholders' Meeting of 6 February 2017 and the consequent change in the share capital announced to the market in a press release on 3 June 2021, the new Articles of Association were made available to the public today.

The Articles of Association, as registered at the Companies' Register of Forlì-Cesena and Rimini on 8 June 2021, are available at the Company's registered office, on the Company's website (www.unieurospa.com, Corporate Governance / Corporate Documents and Procedures section) and - also highlighting the changes made - at the eMarket STORAGE authorised stockholding mechanism (www.emarketstorage.com).

Unieuro S.p.A.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 270), punti vendita affiliati (circa 250) e piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di Euro nell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2021.

Unieuro S.p.A.

Unieuro is the Italian leader in the distribution of consumer electronics and household appliances, thanks to an omnichannel approach that integrates directly operated stores (about 270), affiliated stores (about 250) and the unieuro.it digital platform. The company is based in Forlì, has a central logistics hub in Piacenza and has a staff of about 5,400 employees. Listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2017, Unieuro reported revenues of approximately Euro 2.7 billion in the fiscal year ended at 28 February 2021.