UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ/ME n° 02.255.187/0001-08 NIRE 42.300.049.417 CVM Nº 2605-0 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023 DATA, HORA E LOCAL: Às 08:00 horas do dia 29 de agosto de 2023, realizada por meio de vídeo conferência, sendo considerada como realizada na sede da Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Centro, CEP 89120-000. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, além do secretário Pedro Ramires da Costa. MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e secretariada pelo Sr. Pedro Ramires da Costa. ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Clever Mannes do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Nomear o Sr. Roberto Rittes de Oliveira Silva, conforme indicação do acionista controlador, como novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Clever Mannes, com mandato até a próxima Assembleia Geral de acionistas da Companhia; (iii) Nomear para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Luis Carlos Passetti (membro independente do Conselho), em substituição ao cargo ocupado pelo Sr. Clever Mannes. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: Tomar conhecimento do pedido de renúncia (Anexo I) apresentado, nesta data, pelo Sr. CLEVER MANNES, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 3/R 2.969.900, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 969.740.019-91, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Centro, CEP 89120-000, do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros agradecem ao Sr. Clever Mannes pelos relevantes serviços prestados à Companhia;

Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Clever Mannes do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os Conselheiros presentes, com base no parágrafo 2º do artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, nomearam o Sr. ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.801.865-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 255.282.758-65, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Bairro Centro, CEP 89120-000, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral de acionistas da Companhia que vier a ser realizada, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76; (ii.a) O membro independente do Conselho de Administração da Companhia ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, conforme parágrafo 1o do art. 149 da Lei nº 6.404/76, e apresentará declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. Em razão da vacância do cargo de vice-presidente do Conselho de administração, pela renúncia do Sr. Clever Mannes, os Conselheiros presentes, com base no parágrafo 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, nomearam o Conselheiro independente Sr. LUIZ CARLOS PASSETTI como vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura da ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos conselheiros presentes. Timbó, 29 de agosto de 2023. Composição da Mesa- Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretário: Pedro Ramires da Costa. Conselheiros: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo e Luiz Carlos Passetti. (Confere com a original lavrada em livro próprio) Timbó/SC, 29 de agosto de 2023. Mesa: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho Pedro Ramires da Costa Presidente Secretário

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Publicly Held Company CNPJ/ME n° 02.255.187/0001-08 NIRE 42.300.049.417 CVM Nº 2605-0 MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON AUGUST 29, 2023 DATE, TIME AND PLACE: At 08:00 a.m. on August 29, 2023, held at the headquarters of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, Zip Code 89120-000. CALL AND ATTENDANCE: All call formalities were waived, pursuant to paragraph 4 of Article 19 of the Company's Bylaws, given the attendance of all members of the Company's Board of Directors besides secretary Pedro Ramires da Costa. BOARD: The Meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho and Mr. Pedro Ramires da Costa as secretary. AGENDA: Resolve and expound on: (i) To take note of the resignation of Mr. Clever Mannes from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors; (ii) To appoint Mr. Roberto Rittes de Oliveira Silva, as indicated by the controlling shareholder, as a new independent member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, replacing Mr. Clever Mannes, with a term of office until the next General Meeting of the Company's shareholders; (iii) To appoint Mr. Luis Carlos Passetti (independent member of the Board) to the position of Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, replacing the position held by Mr. Clever Mannes. RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Board Members: To take note of the resignation request (Annex I) submitted on this date by Mr. CLEVER MANNES, Brazilian, divorced, businessman, bearer of identity card number identity card No. 3/R 2.969.900, issued by the SSP/SC, registered with the CPF/ME under No. No. 969.740.019-91, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, CEP 89120-000, from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors. The Directors thank Mr. Clever Mannes for his relevant services to the Company; In view of the resignation submitted by Mr. Clever Mannes from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, the Directors present, based on paragraphs 1 and 2 of article 18 of the Company's Bylaws, appointed Mr. ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, Brazilian, married, administrator, holder of identity card RG nº 26.801. 865-0 SSP/SP and registered with the CPF/MF under no.