Union Land Development : Disclosure (ULDC) 2023 02 15

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: UNION LAND DEVELOPMENT
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ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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CORPORATION
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PM 12:06:27 2023-02-15 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 15-02-2023 12:06:27 PM
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ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ
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2023/ 2 / 15 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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2023/ 2 / 15 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺔﻓﻮﻄﻋ
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ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺔﻓﻮﻄﻋ
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ
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ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ،،،
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،،،ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ
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2023/2/7 ﺦﻳﺭﺎﺗ 23/00569/4/3 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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2023/2/7 ﺦﻳﺭﺎﺗ 23/00569/4/3 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺹﻮﺼﺨﺑ
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ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺹﻮﺼﺨﺑ
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2023/02/06 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/01/26 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ.
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.2023/02/06 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/01/26 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ
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ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ
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ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ
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ﺍﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ
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ﺍﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ
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ﻲﻓ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻧﺎﻜﻴﻣ ﻯﻮﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﻹﺍ
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ﻲﻓ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻧﺎﻜﻴﻣ ﻯﻮﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﻹﺍ
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ﺔﺻﺭﻮﺒﻟﺍ.
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.ﺔﺻﺭﻮﺒﻟﺍ
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ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ،،،
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،،، ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ
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ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ
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07-02-2023
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07-02-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Zaid Yousef Alfarrayeh
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Zaid Yousef Alfarrayeh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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