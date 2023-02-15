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    ULDC   JO3107311016

UNION LAND DEVELOPMENT COMPANY PLC

(ULDC)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-02-13
3.790 JOD   -1.04%
04:25aUnion Land Development : Disclosure (ULDC) 2023 02 15
PU
02:45aUnion Land Development : Assembly Decision-(ULDC)-2023-02-15
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02/07Union Land Development : Assembly Decision-(ULDC)-2023-02-07
PU
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Union Land Development : Disclosure (ULDC) 2023 02 15

02/15/2023 | 04:25am EST
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UNION LAND DEVELOPMENT CORPORATION

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: UNION LAND DEVELOPMENT

ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

CORPORATION

PM 12:06:27 2023-02-15 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 15-02-2023 12:06:27 PM

ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ

2023/ 2 / 15 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

2023/ 2 / 15 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺔﻓﻮﻄﻋ

ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺔﻓﻮﻄﻋ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ

ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ،،،

،،،ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ

2023/2/7 ﺦﻳﺭﺎﺗ 23/00569/4/3 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

2023/2/7 ﺦﻳﺭﺎﺗ 23/00569/4/3 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺹﻮﺼﺨﺑ

ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺹﻮﺼﺨﺑ

2023/02/06 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/01/26 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ.

.2023/02/06 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/01/26 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ

ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ

ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ

ﺍﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ

ﺍﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ

ﻲﻓ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻧﺎﻜﻴﻣ ﻯﻮﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﻹﺍ

ﻲﻓ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻧﺎﻜﻴﻣ ﻯﻮﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﻹﺍ

ﺔﺻﺭﻮﺒﻟﺍ.

.ﺔﺻﺭﻮﺒﻟﺍ

ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ،،،

،،، ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ

ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ

07-02-2023

07-02-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Zaid Yousef Alfarrayeh

Zaid Yousef Alfarrayeh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Union Land Development Corporation PSC published this content on 15 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 February 2023 09:24:10 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2021 3,38 M 4,76 M 4,76 M
Net income 2021 0,62 M 0,87 M 0,87 M
Net Debt 2021 13,8 M 19,5 M 19,5 M
P/E ratio 2021 117x
Yield 2021 -
Capitalization 159 M 225 M 225 M
EV / Sales 2020 32,4x
EV / Sales 2021 25,4x
Nbr of Employees 19
Free-Float 4,31%
Chart UNION LAND DEVELOPMENT COMPANY PLC
Duration : Period :
Union Land Development Company PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends UNION LAND DEVELOPMENT COMPANY PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Muath Mustafa Hussain Enayah General Manager
Zaid Yousef Mohammad Al-Frayeh Chief Financial Officer
Mohamed Ali Khleif Al-Shawawreh Chairman
Sadoun Saad Sadoun Al-Bunieh Independent Non-Executive Director
Nasr Abdulghani Mahmoud Mahmoud Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
UNION LAND DEVELOPMENT COMPANY PLC105.98%225
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED4.59%41 233
CHINA RESOURCES LAND LIMITED2.94%33 429
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-2.67%27 955
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.3.11%27 359
CK ASSET HOLDINGS LIMITED6.87%23 511