G.A (UTOB) 2021 11 07

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: UNION TOBACCO & CIGARETTE
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ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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INDUSTRIES
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AM 10:38:51 2021-11-07 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 07-11-2021 10:38:51 AM
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ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: Invitation to attend an Extraordinary General
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Assembly Meeting
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The Board of Directors of UNION TOBACCO &
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ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ
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CIGARETTE INDUSTRIES cordially invites you to attend
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ
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the company's Extraordinary General Assembly Meeting
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ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻲﻓ 10:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2021-11-15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ
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which will be held at 10:00 on 15-11-2021 at zoom to
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:ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ
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discuss the following matters:
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Subject:
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:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Amending the Company's Articles and Memorandum of
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ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺭﺍ ﺐﺠﻳ) .ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ
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Association (the proposed amendments must be attached
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(ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺓﻮﻋﺪﻟ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟﺍ
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to the invitation)
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ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ
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ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ
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(9,963,089) ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (15,083,657) ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ
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(9,963,089) ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (15,083,657) ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ
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ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺮﻴﺴﻟﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ
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ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺮﻴﺴﻟﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ
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ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ
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ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ
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ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ
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ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ
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Decreasing of the Company's capital
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ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ
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ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ
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ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ
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ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺞﺤﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺭﺎﻨﻳﺩ (5,120,568) ﻎﻠﺒﻣ ﺀﺎﻔﻃﺎﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ
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ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺞﺤﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺭﺎﻨﻳﺩ (5,120,568) ﻎﻠﺒﻣ ﺀﺎﻔﻃﺎﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ (9,963,089) ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ (9,963,089) ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
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Other:
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:ﺮﺧﺁ
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(1,860,899) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻞﻣﺎﻛ ﺀﺎﻔﻃﺇ
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(1,860,899) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻞﻣﺎﻛ ﺀﺎﻔﻃﺇ
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ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ 2020/12/31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ
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ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ 2020/12/31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ
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ﺮﻔﺻ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻹﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ
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ﺮﻔﺻ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻹﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Walaa' Salem Alshwawreh
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Walaa' Salem Alshwawreh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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