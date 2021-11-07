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    UTOB   JO4107411012

UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES CO.

(UTOB)
  Report
End-of-day quote. End-of-day quote Amman Stock Exchange - 11/04
1.07 JOD   -4.46%
04:48aG.a (utob) 2021 11 07
PU
11/04G.a (utob) 2021 11 04
PU
11/03Disclosure (UTOB) 2021 11 03
PU
SummaryChartsNewsCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

G.A (UTOB) 2021 11 07

11/07/2021 | 04:48am EST
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UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: UNION TOBACCO & CIGARETTE

ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INDUSTRIES

AM 10:38:51 2021-11-07 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 07-11-2021 10:38:51 AM

ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Invitation to attend an Extraordinary General

Assembly Meeting

The Board of Directors of UNION TOBACCO &

ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ

CIGARETTE INDUSTRIES cordially invites you to attend

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ

the company's Extraordinary General Assembly Meeting

ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻲﻓ 10:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2021-11-15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ

which will be held at 10:00 on 15-11-2021 at zoom to

:ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ

discuss the following matters:

Subject:

:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Amending the Company's Articles and Memorandum of

ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺭﺍ ﺐﺠﻳ) .ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ

Association (the proposed amendments must be attached

(ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺓﻮﻋﺪﻟ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟﺍ

to the invitation)

ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ

ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ

(9,963,089) ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (15,083,657) ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ

(9,963,089) ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (15,083,657) ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ

ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺮﻴﺴﻟﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺮﻴﺴﻟﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ

ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ

ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ

ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ

Decreasing of the Company's capital

ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ

ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ

ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺍﻭ ﻎﺒﺘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻻ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ

ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺞﺤﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺭﺎﻨﻳﺩ (5,120,568) ﻎﻠﺒﻣ ﺀﺎﻔﻃﺎﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ

ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﺞﺤﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﺭﺎﻨﻳﺩ (5,120,568) ﻎﻠﺒﻣ ﺀﺎﻔﻃﺎﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ

ﺭﺎﻨﻳﺩ (9,963,089) ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

ﺭﺎﻨﻳﺩ (9,963,089) ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

Other:

:ﺮﺧﺁ

(1,860,899) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻞﻣﺎﻛ ﺀﺎﻔﻃﺇ

(1,860,899) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻞﻣﺎﻛ ﺀﺎﻔﻃﺇ

ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ 2020/12/31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ 2020/12/31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﺮﻔﺻ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻹﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ

ﺮﻔﺻ ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻹﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Walaa' Salem Alshwawreh

Walaa' Salem Alshwawreh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

UTOB - Union Tobacco & Cigarette Industries Co. PSC published this content on 07 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2021 09:47:00 UTC.


© Publicnow 2021
All news about UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES CO.
04:48aG.a (utob) 2021 11 07
PU
11/04G.a (utob) 2021 11 04
PU
11/03Disclosure (UTOB) 2021 11 03
PU
07/29Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Reports Earnings Results for the Second Quarte..
CI
06/28Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Reports Earnings Results for the First Quarter..
CI
2020Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Reports Earnings Results for the Third Quarter..
CI
2020Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Reports Earnings Results for the Second Quarte..
CI
2019Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Reports Earnings Results for the Second Quarte..
CI
2019Union Tobacco & Cigarette Industries Company Reports Earnings Results for the Full Year..
CI
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Financials
Sales 2019 5,39 M 7,61 M 7,61 M
Net income 2019 -3,96 M -5,59 M -5,59 M
Net Debt 2019 19,0 M 26,9 M 26,9 M
P/E ratio 2019 -5,22x
Yield 2019 -
Capitalization 16,1 M 22,8 M 22,8 M
EV / Sales 2018 10,3x
EV / Sales 2019 7,36x
Nbr of Employees -
Free-Float 22,3%
Chart UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES CO.
Duration : Period :
Union Tobacco & Cigarette Industries Co. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES CO.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBearish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Nazir Jamil Aqlah Al-Rawashda Deputy General Manager
Rami Salem Diab Nassar Chief Financial Officer
Samer Ali Khleif Al-Shawawrah Chairman
Ashraf Marwan Othman Amr Manager-Information Technology
Naji Munshid Shati Al-Delfi Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES CO.-35.15%23
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.13.90%146 809
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-6.06%78 539
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED-42.61%26 522
IMPERIAL BRANDS PLC1.95%19 802
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED29.59%884