March 15 (Reuters) - United Airlines Holdings Inc :
* UNITED AIRLINES: THIS AFTERNOON UNITED FLIGHT 433 LANDED SAFELY AT ITS SCHEDULED DESTINATION AT ROGUE VALLEY INTERNATIONAL/MEDFORD AIRPORT
* WE’LL CONDUCT A THOROUGH EXAMINATION OF THE PLANE AND PERFORM ALL THE NEEDED REPAIRS BEFORE IT RETURNS TO SERVICE
* AFTER THE AIRCRAFT WAS PARKED AT THE GATE, IT WAS DISCOVERED TO BE MISSING AN EXTERNAL PANEL
* UNITED AIRLINES: AIRCRAFT WAS PARKED AT THE GATE, IT WAS DISCOVERED TO BE MISSING AN EXTERNAL PANEL
* UNITED AIRLINES: ALSO CONDUCT AN INVESTIGATION TO BETTER UNDERSTAND HOW THIS DAMAGE OCCURRED Source text for Eikon: Further company coverage: