United Airlines Says We Expect Adjusted Free Cash Flow To Be Positive For The Full Year

Jan 18 (Reuters) - United Airlines Holdings Inc:
* UNITED EXEC SAYS INDUSTRY STILL HAS ABOUT 15% DOMESTIC
REVENUE
GROWTH LEFT TO GO JUST TO GET BACK TO 2019 LEVELS HERE IN 2023
* UNITED AIRLINES CEO: PILOTS ARE AND WILL REMAIN A
SIGNIFICANT
CONSTRAINT ON CAPACITY
* UNITED AIRLINES CEO SAYS POST COVID, ALL COMPANIES,
INCLUDING
AIRLINES AND THE FAA, NEED TO STAFF AT HIGHER LEVELS
* UNITED CEO-LOWER EXPERIENCE LEVELS COMBINED WITH SICK
RATES THAT
ARE ELEVATED BECAUSE OF COVID,NEW STATE LEGISLATION THAT MAKES
IT A LOT EASIER TO CALL IN SICK
* UNITED CEO SAYS WE THINK AT UNITED, WE NEED TO CARRY AT
LEAST 5%
MORE PILOTS PER BLOCK HOUR THAN PREPANDEMIC
* UNITED CEO SAYS AIR TRAFFIC CONTROL CHALLENGES MEAN OUR
TAXI AND
IN-ROUTE FLIGHT TIMES ARE ELEVATED AND GROWING
* UNITED CEO SAYS WE NEED 10% MORE PILOTS AND 5% MORE
AIRCRAFT TO
PRODUCE THE SAME NUMBER OF PRE-PANDEMIC ASMS
* UNITED CEO SAYS WHAT HAPPENED OVER THE HOLIDAYS WASN'T A
ONETIME
EVENT CAUSED BY THE WEATHER, AND IT WASN'T JUST AT ONE AIRLINE
* UNITED CEO SAYS ONE AIRLINE GOT THE BULK OF THE MEDIA
COVERAGE,
BUT THE WEATHER WAS THE STRAW THAT BROKE THE CAMEL'S BACK FOR
SEVERAL
* UNITED CEO-OPERATIONAL DIFFICULTIES ARE JUST LATEST AMONG
NUMEROUS DATA POINTS PROVING SYSTEMIC CHALLENGES THAT ARE GOING
TO LIMIT GROWTH IN FLIGHTS
* UNITED CEO-WE'RE RUNNING WITH 5% TO 10% STAFFING BUFFERS
* UNITED CEO-OUR INDUSTRY HAS BEEN CHANGED PROFOUNDLY BY THE
PANDEMIC AND YOU CAN'T RUN YOUR AIRLINE LIKE IT'S 2019 OR YOU
WILL FAIL
* UNITED EXEC SAYS AS WE THINK ABOUT THE REVENUE OUTLOOK FOR
2023,
WE ARE BULLISH ABOUT GLOBAL LONG HAUL
* UNITED EXEC-WORTH NOTING THAT RESTRICTIONS ON USE OF
RUSSIAN
AIRSPACE WILL CONSTRAIN CO FROM FLYING CHINA NETWORK IN 2023,
LIMIT ABILITY TO FLY TO INDIA
* UNITED EXEC-EXPECT THE SECOND HALF OF FEBRUARY AND MARCH
TO BE
BACK ON TREND WITH BOOKED REVENUE ALREADY 30% TO 40% ABOVE THE
SAME PERIOD IN 2019
* UNITED EXEC-ANOTHER POSITIVE CATALYST FOR 2022 REVENUES IS
THE
CONTINUED BUT SLOW RECOVERY OF TRADITIONAL LARGE CORPORATE
BUSINESS TRAVEL
* UNITED EXEC-WE CURRENTLY EXPECT TO TAKE DELIVERY OF 92
BOEING
737 MAXS, 2 BOEING 787S AND 4 AIRBUS A321NEO AIRCRAFT IN 2023
* UNITED EXEC-WE EXPECT ADJUSTED FREE CASH FLOW TO BE
POSITIVE FOR
THE FULL YEAR
* UNITED CEO SAYS THERE ARE A NUMBER OF AIRLINES WHO CANNOT
FLY
THEIR SCHEDULES
* UNITED EXEC SAYS WE FEEL REALLY BULLISH ABOUT THE OUTLOOK
AND
THE ABILITY TO ACHIEVE THE REVENUES THAT WE NEED TO ACHIEVE
* UNITED EXEC SAYS BOOKINGS FOR SPRING AND SUMMER LOOK
REALLY
STRONG
* UNITED EXEC SAYS EUROPE IS GOING TO BE ANOTHER RECORD RASM
AND
MARGIN YEAR
* UNITED EXEC SAYS WE THINK THERE'S A CHANCE FOR A POSITIVE
RASM
DOMESTICALLY AS WELL
* UNITED CEO SAYS FAA'S SYSTEM OUTAGE OUGHT TO BE A
"WAKE-UP" CALL
FOR ALL OF US IN AVIATION
* UNITED CEO SAYS THE FAA'S BUDGET IN REAL TERMS, IT'S LOWER
THAN
IT WAS 20 YEARS AGO
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