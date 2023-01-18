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UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.

(UAL)
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United Airlines Says We Expect Adjusted Free Cash Flow To Be Positive For The Full Year

01/18/2023 | 11:46am EST
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Jan 18 (Reuters) - United Airlines Holdings Inc:

* UNITED EXEC SAYS INDUSTRY STILL HAS ABOUT 15% DOMESTIC REVENUE GROWTH LEFT TO GO JUST TO GET BACK TO 2019 LEVELS HERE IN 2023

* UNITED AIRLINES CEO: PILOTS ARE AND WILL REMAIN A SIGNIFICANT CONSTRAINT ON CAPACITY

* UNITED AIRLINES CEO SAYS POST COVID, ALL COMPANIES, INCLUDING AIRLINES AND THE FAA, NEED TO STAFF AT HIGHER LEVELS

* UNITED CEO-LOWER EXPERIENCE LEVELS COMBINED WITH SICK RATES THAT ARE ELEVATED BECAUSE OF COVID,NEW STATE LEGISLATION THAT MAKES IT A LOT EASIER TO CALL IN SICK

* UNITED CEO SAYS WE THINK AT UNITED, WE NEED TO CARRY AT LEAST 5% MORE PILOTS PER BLOCK HOUR THAN PREPANDEMIC

* UNITED CEO SAYS AIR TRAFFIC CONTROL CHALLENGES MEAN OUR TAXI AND IN-ROUTE FLIGHT TIMES ARE ELEVATED AND GROWING

* UNITED CEO SAYS WE NEED 10% MORE PILOTS AND 5% MORE AIRCRAFT TO PRODUCE THE SAME NUMBER OF PRE-PANDEMIC ASMS

* UNITED CEO SAYS WHAT HAPPENED OVER THE HOLIDAYS WASN'T A ONETIME EVENT CAUSED BY THE WEATHER, AND IT WASN'T JUST AT ONE AIRLINE

* UNITED CEO SAYS ONE AIRLINE GOT THE BULK OF THE MEDIA COVERAGE, BUT THE WEATHER WAS THE STRAW THAT BROKE THE CAMEL'S BACK FOR SEVERAL

* UNITED CEO-OPERATIONAL DIFFICULTIES ARE JUST LATEST AMONG NUMEROUS DATA POINTS PROVING SYSTEMIC CHALLENGES THAT ARE GOING TO LIMIT GROWTH IN FLIGHTS

* UNITED CEO-WE'RE RUNNING WITH 5% TO 10% STAFFING BUFFERS

* UNITED CEO-OUR INDUSTRY HAS BEEN CHANGED PROFOUNDLY BY THE PANDEMIC AND YOU CAN'T RUN YOUR AIRLINE LIKE IT'S 2019 OR YOU WILL FAIL

* UNITED EXEC SAYS AS WE THINK ABOUT THE REVENUE OUTLOOK FOR 2023, WE ARE BULLISH ABOUT GLOBAL LONG HAUL

* UNITED EXEC-WORTH NOTING THAT RESTRICTIONS ON USE OF RUSSIAN AIRSPACE WILL CONSTRAIN CO FROM FLYING CHINA NETWORK IN 2023, LIMIT ABILITY TO FLY TO INDIA

* UNITED EXEC-EXPECT THE SECOND HALF OF FEBRUARY AND MARCH TO BE BACK ON TREND WITH BOOKED REVENUE ALREADY 30% TO 40% ABOVE THE SAME PERIOD IN 2019

* UNITED EXEC-ANOTHER POSITIVE CATALYST FOR 2022 REVENUES IS THE CONTINUED BUT SLOW RECOVERY OF TRADITIONAL LARGE CORPORATE BUSINESS TRAVEL

* UNITED EXEC-WE CURRENTLY EXPECT TO TAKE DELIVERY OF 92 BOEING 737 MAXS, 2 BOEING 787S AND 4 AIRBUS A321NEO AIRCRAFT IN 2023

* UNITED EXEC-WE EXPECT ADJUSTED FREE CASH FLOW TO BE POSITIVE FOR THE FULL YEAR

* UNITED CEO SAYS THERE ARE A NUMBER OF AIRLINES WHO CANNOT FLY THEIR SCHEDULES

* UNITED EXEC SAYS WE FEEL REALLY BULLISH ABOUT THE OUTLOOK AND THE ABILITY TO ACHIEVE THE REVENUES THAT WE NEED TO ACHIEVE

* UNITED EXEC SAYS BOOKINGS FOR SPRING AND SUMMER LOOK REALLY STRONG

* UNITED EXEC SAYS EUROPE IS GOING TO BE ANOTHER RECORD RASM AND MARGIN YEAR

* UNITED EXEC SAYS WE THINK THERE'S A CHANCE FOR A POSITIVE RASM DOMESTICALLY AS WELL

* UNITED CEO SAYS FAA'S SYSTEM OUTAGE OUGHT TO BE A "WAKE-UP" CALL FOR ALL OF US IN AVIATION

* UNITED CEO SAYS THE FAA'S BUDGET IN REAL TERMS, IT'S LOWER THAN IT WAS 20 YEARS AGO Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2023
Stocks mentioned in the article
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AIRBUS SE 1.91% 118.54 Real-time Quote.4.77%
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P/E ratio 2022 27,8x
Yield 2022 -
Capitalization 16 739 M 16 739 M -
EV / Sales 2022 0,83x
EV / Sales 2023 0,76x
Nbr of Employees 90 800
Free-Float 99,7%
Chart UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.
Duration : Period :
United Airlines Holdings, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.
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TrendsBullishBullishBullish
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SINGAPORE AIRLINES LIMITED5.43%28 476
DELTA AIR LINES, INC.16.43%24 487
AIR CHINA LIMITED7.34%22 536
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED10.63%18 741
RYANAIR HOLDINGS PLC20.15%18 043