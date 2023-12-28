UNITED CABLE INDUSTRIES
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: UNITED CABLE INDUSTRIES
ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎﻜﻟﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 28-12-2023 12:57:53 PM
PM 12:57:53 2023-12-28 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
The Extraordinary General Assembly Meeting of UNITED
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎﻜﻟﺍ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
CABLE INDUSTRIES was held on 12:00 On 28-12-2023 at
online ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 12:00 ﻰﻠﻋ 2023-12-28
online. The shareholders participation in the General
.% 63 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ
Assembly Meeting was 63%.
Subject: Other
ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺡﺎﺼﻓﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (8) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻦﻣ (ﻁ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺺﻨﻟ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ
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،ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣﻭ ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
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ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻢﻜﻟ ﻦﻴﺒﻧ
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ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡ2023/12/28 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ
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ﺍﺮﻬﻇ ﺓﺮﺸﻋ.
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• ﻲﻓ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺀﺎﻔﻃﺍ
ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (1,032,426) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2022/12/31
ﻲﻓ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺀﺎﻔﻃﺍ •
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﻷ ﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻝﻼﺧ:-
ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (1,032,426) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2022/12/31
2022/12/31 ﻲﻓ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺣ .ﺃ
-:ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﻷ ﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻝﻼﺧ
ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (143,726) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ.
2022/12/31 ﻲﻓ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺣ .ﺃ
،2022/12/31 ﻲﻓ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺣ .ﺏ
.ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (143,726) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ
ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺩﺎﻌﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (888,700) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ
،2022/12/31 ﻲﻓ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺣ .ﺏ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ.
ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺩﺎﻌﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ (888,700) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ
.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Areej yousef ali yousef
Areej yousef ali yousef :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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United Cable Industries Co. PSC published this content on 28 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2023 10:34:40 UTC.