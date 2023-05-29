United Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: UNITED FINANCIAL INVESTMENTS
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 29-05-2023 10:19:04 AM
AM 10:19:04 2023-05-29 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: Forming committees emanating from the Board
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
of Directors
Kindly be informed that the Board of Directors of UNITED
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ
FINANCIAL INVESTMENTS on the meeting held on 26-
ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-04-26 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
04-2023 decided the formation of the following
.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
committees emanating from the Board.
Date of Committee's formation: 24-05-2023
2023-05-24 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
The committee
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
Audit Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ
Chairman of the
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ
ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ
Committee
ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ
ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ
Member
ﻮﻀﻋ
ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ
ﺪﻤﻌﻟﺍ
ﺪﻤﻌﻟﺍ
KHALED M. T. ZAKARIA
member
ﻮﻀﻋ
ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ
ﺎﻳﺮﻛﺯ
Nomination and Remuneration Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
HAETHUM SAMIH
Chairman of the
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺭﺪﺑ ﺢﻴﻤﺳ ﻢﺜﻴﻫ
BADERDDIN BUTTIKHI
Committee
ﻲﺨﻴﻄﺒﻟﺍ
HANI ABDEL RAHMAN
member
ﻮﻀﻋ
ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻧﺎﻫ
MUSTAFA ALALI
ﻲﻠﻌﻟﺍ ﻰﻔﻄﺼﻣ
ﻒﻳﺮﺷ ﻝﺎﻤﺟ ﻰﻔﻄﺼﻣ
member
ﻮﻀﻋ
ﻒﻳﺮﺷ ﻝﺎﻤﺟ ﻰﻔﻄﺼﻣ
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS
ﻉﺍﺰﻬﻟﺍ
ﻉﺍﺰﻬﻟﺍ
Corporate Governance Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
KHALED M. T. ZAKARIA
Chairman of the
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ
Committee
ﺎﻳﺮﻛﺯ
ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ
member
ﻮﻀﻋ
ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ
ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ
ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ
LOIY SALEH
member
ﻮﻀﻋ
ﻉﻮﺑﺮﺟ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺢﻟﺎﺻ ﻱﺆﻟ
MAHMOUD JARBOOH
Other Committee: credit committee
ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺔﻨﺠﻟ :ﻯﺮﺧﻻﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
KHALED M. T. ZAKARIA
Chairman of the
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ
Committee
ﺎﻳﺮﻛﺯ
HANI ABDEL RAHMAN
member
ﻮﻀﻋ
ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻧﺎﻫ
MUSTAFA ALALI
ﻲﻠﻌﻟﺍ
ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ
member
ﻮﻀﻋ
ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ
ﺪﻤﻌﻟﺍ
ﺪﻤﻌﻟﺍ
LOIY SALEH
member
ﻮﻀﻋ
ﻉﻮﺑﺮﺟ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺢﻟﺎﺻ ﻱﺆﻟ
MAHMOUD JARBOOH
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﻱﺯﺎﺠﺣ ﺎﻴﻧﺍﺭ
ﻱﺯﺎﺠﺣ ﺎﻴﻧﺍﺭ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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United Financial Investments Co. PSC published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 08:34:04 UTC.
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All news about UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY
Sales 2022
1,79 M
2,52 M
2,52 M
Net income 2022
0,23 M
0,33 M
0,33 M
Net Debt 2022
9,41 M
13,3 M
13,3 M
P/E ratio 2022
41,1x
Yield 2022
-
Capitalization
10,7 M
15,1 M
15,1 M
EV / Sales 2021
73,0x
EV / Sales 2022
10,6x
Nbr of Employees
10
Free-Float
1,70%
Chart UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY
Duration :
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