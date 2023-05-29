Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Jordan
  4. Amman Stock Exchange
  5. United Financial Investments Company
  6. News
  7. Summary
    UCFI   JO3109011010

UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY

(UCFI)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-05-10
1.070 JOD   +4.90%
04:35aUnited Financial Investments : Disclosure (UCFI) 2023 05 29
PU
04:35aUnited Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
PU
04:35aUnited Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
PU
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

United Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29

05/29/2023 | 04:35am EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

UNITED FINANCIAL INVESTMENTS

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: UNITED FINANCIAL INVESTMENTS

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 29-05-2023 10:19:04 AM

AM 10:19:04 2023-05-29 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Forming committees emanating from the Board

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

of Directors

Kindly be informed that the Board of Directors of UNITED

ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ

FINANCIAL INVESTMENTS on the meeting held on 26-

ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-04-26 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ

04-2023 decided the formation of the following

.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ

committees emanating from the Board.

Date of Committee's formation: 24-05-2023

2023-05-24 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

The committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ

Audit Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ

ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ

Committee

ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ

ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ

Member

ﻮﻀﻋ

ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ

ﺪﻤﻌﻟﺍ

ﺪﻤﻌﻟﺍ

KHALED M. T. ZAKARIA

member

ﻮﻀﻋ

ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ

ﺎﻳﺮﻛﺯ

Nomination and Remuneration Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

HAETHUM SAMIH

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺭﺪﺑ ﺢﻴﻤﺳ ﻢﺜﻴﻫ

BADERDDIN BUTTIKHI

Committee

ﻲﺨﻴﻄﺒﻟﺍ

HANI ABDEL RAHMAN

member

ﻮﻀﻋ

ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻧﺎﻫ

MUSTAFA ALALI

ﻲﻠﻌﻟﺍ ﻰﻔﻄﺼﻣ

ﻒﻳﺮﺷ ﻝﺎﻤﺟ ﻰﻔﻄﺼﻣ

member

ﻮﻀﻋ

ﻒﻳﺮﺷ ﻝﺎﻤﺟ ﻰﻔﻄﺼﻣ

Page 1 of 2

UNITED FINANCIAL INVESTMENTS

ﻉﺍﺰﻬﻟﺍ

ﻉﺍﺰﻬﻟﺍ

Corporate Governance Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

KHALED M. T. ZAKARIA

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ

Committee

ﺎﻳﺮﻛﺯ

ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ

member

ﻮﻀﻋ

ﻯﻭﻼﻋ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻮﻋ

ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ

ﻲﺘﻳﺭﺎﺒﻜﻟﺍ

LOIY SALEH

member

ﻮﻀﻋ

ﻉﻮﺑﺮﺟ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺢﻟﺎﺻ ﻱﺆﻟ

MAHMOUD JARBOOH

Other Committee: credit committee

ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺔﻨﺠﻟ :ﻯﺮﺧﻻﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

KHALED M. T. ZAKARIA

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ

Committee

ﺎﻳﺮﻛﺯ

HANI ABDEL RAHMAN

member

ﻮﻀﻋ

ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻧﺎﻫ

MUSTAFA ALALI

ﻲﻠﻌﻟﺍ

ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ

member

ﻮﻀﻋ

ﻲﻨﻐﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ

ﺪﻤﻌﻟﺍ

ﺪﻤﻌﻟﺍ

LOIY SALEH

member

ﻮﻀﻋ

ﻉﻮﺑﺮﺟ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺢﻟﺎﺻ ﻱﺆﻟ

MAHMOUD JARBOOH

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﻱﺯﺎﺠﺣ ﺎﻴﻧﺍﺭ

ﻱﺯﺎﺠﺣ ﺎﻴﻧﺍﺭ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 2 of 2

Disclaimer

United Financial Investments Co. PSC published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 08:34:04 UTC.


© Publicnow 2023
All news about UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY
04:35aUnited Financial Investments : Disclosure (UCFI) 2023 05 29
PU
04:35aUnited Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
PU
04:35aUnited Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
PU
04:35aUnited Financial Investments : Board Of Directors Decision-(UCFI)-2023-05-29
PU
05/03United Financial Investments : Disclosure (UCFI) 2023 05 03
PU
05/03United Financial Investments : Trading (UCFI) 2023 05 03
PU
05/01United Financial Investments Company Reports Earnings Results for the First Quarter End..
CI
04/25United Financial Investments : Assembly Decision-(UCFI)-2023-04-25
PU
04/11United Financial Investments : Assembly Decision-(UCFI)-2023-04-11
PU
04/06United Financial Investments : Trading (UCFI) 2023 04 06
PU
More news
Financials
Sales 2022 1,79 M 2,52 M 2,52 M
Net income 2022 0,23 M 0,33 M 0,33 M
Net Debt 2022 9,41 M 13,3 M 13,3 M
P/E ratio 2022 41,1x
Yield 2022 -
Capitalization 10,7 M 15,1 M 15,1 M
EV / Sales 2021 73,0x
EV / Sales 2022 10,6x
Nbr of Employees 10
Free-Float 1,70%
Chart UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY
Duration : Period :
United Financial Investments Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Zaid Farid Abdo Nassif General Manager & Executive Director
Iyad Osama Mohammed Ata Al-Razim Chief Financial Officer
Haethum Sameeh Badereddin Buttikhi Chairman
Mazen Walid Jamil Irsheid Manager-Research, Studies & Information Technology
Fadia Hasan Abed Abdullah General Manager-Finance, Compliance & Control
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY12.63%15
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.-6.35%33 977
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.7.95%17 223
GF SECURITIES CO., LTD.-1.94%15 108
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.12.07%12 729
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED10.74%11 040
-40% off: Our subscriptions help you unlock hidden opportunities!
Subscribe
fermer