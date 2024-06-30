THE UNITED INSURANCE
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE UNITED INSURANCE
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 27-06-2024 05:20:29 PM
PM 05:20:29 2024-06-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: Increasing the company's Capital
ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
THE UNITED INSURANCE announces that its Board of
ﺬﺨﺘُﻤﻟﺍ ﺎﻬﺗﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
Directors approved on 27-06-2024 the increase of the
ﻦﻣ ﺎﻬﻟﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2024-06-27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
company's capital from 8000000 to 14000000 through:
ﻦﻋ ﻚﻟﺫﻭ ,ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 14000000 ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 8000000
:ﻖﻳﺮﻃ
The Capital Increase Method
ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺪﻳﺪﺤﺗ
Stock dividends
ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺃ
ﻊﻗﺍﻮﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ :ﻉﻮــﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻊﻗﺍﻮﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ :ﻉﻮــﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻢﻗﺭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ (%75)
ﻢﻗﺭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ (%75)
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺡﺎﺼﻓﻹ ًﺎﻘﺣﻻ 2024/06/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ 2024/3
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺡﺎﺼﻓﻹ ًﺎﻘﺣﻻ 2024/06/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ 2024/3
ﻲﻓ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺘﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ 2024/02/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
ﻲﻓ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺘﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ 2024/02/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ،2024/02/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ 2024/1 ﻢﻗﺭ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ،2024/02/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ 2024/1 ﻢﻗﺭ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
ﺱﺃﺭ ﻦﻣ (%50) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ
ﺱﺃﺭ ﻦﻣ (%50) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ .ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ .ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ،ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﻚﻟﺫﻭ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ،ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﻚﻟﺫﻭ
ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ (8,000,000) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ (%75)
ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ (8,000,000) ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ (%75)
ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻉﺯﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ
ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻉﺯﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ
ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑﻭ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﺘﺳ (6,000,000) ﻞﻜﺸﺗ
ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺤﺑﻭ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﺘﺳ (6,000,000) ﻞﻜﺸﺗ
،ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺃ (14,000,000) ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
،ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺃ (14,000,000) ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﻢﻗﺭ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻰﻠﻋ ًﺀﺎﻨﺑ ﻚﻟﺫﻭ
ﻢﻗﺭ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻰﻠﻋ ًﺀﺎﻨﺑ ﻚﻟﺫﻭ
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،2024/06/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ 2024/3
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،2024/06/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ 2024/3
ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑﻭ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﺇ ﺪﻌﺑ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ
ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑﻭ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﺇ ﺪﻌﺑ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ
ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ .ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ
ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ .ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ،،،ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ،،،ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: khadejeh Mohammad Taher Albzour
khadejeh Mohammad Taher Albzour :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
This decision is subject to the company's General
ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻊﻀﺨﻳ
Assembly Approval
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United Insurance Co. PSC published this content on 30 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2024 05:33:09 UTC.