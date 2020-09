USU Software : gewinnt FirstMed Services als Neukunden im Bereich Customer Service

Financials EUR USD Sales 2020 101 M 121 M 121 M Net income 2020 3,97 M 4,75 M 4,75 M Net cash 2020 7,10 M 8,51 M 8,51 M P/E ratio 2020 56,6x Yield 2020 1,86% Capitalization 226 M 270 M 271 M EV / Sales 2020 2,17x EV / Sales 2021 1,93x Nbr of Employees 720 Free-Float 38,6% Chart USU SOFTWARE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends USU SOFTWARE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 2 Average target price 18,58 € Last Close Price 21,50 € Spread / Highest target -10,9% Spread / Average Target -13,6% Spread / Lowest Target -16,3% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Bernhard Oberschmidt Chairman-Management Board Udo Strehl Chairman-Supervisory Board Erwin Staudt Member-Supervisory Board Gabriele Walker-Rudolf Member-Supervisory Board Bernhard Böhler Deputy Chairman-Management Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) USU SOFTWARE AG 36.08% 270 SAP SE 14.73% 197 965 ORACLE CORPORATION 8.00% 177 615 SERVICENOW INC. 70.74% 93 574 INTUIT INC. 32.14% 90 256 DOCUSIGN, INC. 200.90% 39 824