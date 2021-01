UV GERMI : GERMI R75(R) : efficacité confirmée par l'un des plus prestigieux laboratoires français - GERMI R75(R) détruit la COVID-19 à plus de 99 % 01/05/2021 | 12:01pm EST Send by mail :

UV GERMI UV GERMI: GERMI R75(R) : efficacité confirmée par l'un des plus prestigieux laboratoires français - GERMI R75(R) détruit la COVID-19 à plus de 99 % 05-Jan-2021 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. Communiqué de presse Saint-Viance, le 5 janvier 2021 à 18h GERMI R75*(R)* : efficacité confirmée par l'un des plus prestigieux laboratoires français GERMI R75*(R)* détruit la COVID-19 à plus de 99% UV GERMI(R), spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV, assure la sécurité de divers espaces accueillant du public grâce à ses solutions innovantes d'épuration d'air. Cette efficacité se voit confirmée par le test d'abattement du coronavirus réalisé avec le GERMI R75(R). En effet, des tests menés dans un prestigieux laboratoire indépendant faisant référence dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses en France, ont confirmé l'efficacité de l'appareil GERMI R 75(R) pour détruire le coronavirus présent dans l'air. Lors de ces essais, le GERMI R 75(R) a permis, en 3 minutes, de diminuer de 99 % la « charge virale » aéroportée présente dans une enceinte. Ce résultat correspond à une destruction d'au moins 90% des virus présents dans l'air lors de chaque passage dans l'appareil. Pour des applications courantes dans des environnements intérieurs de type chambre d'hôpital, cabinet médical ou bureaux individuels, où l'appareil fonctionne en mode continu, cette performance permet d'obtenir des taux d'abattement de la concentration virale aéroportée de plus de 99,9%. « Cette année en tous points imprévisible, a révélé la pertinence de la stratégie de notre R&D et de nos équipes depuis plus de dix ans. Alors que la santé des aînés nous importe encore davantage en cette période, les résultats sont convaincants : au sein de l'EHPAD d'Objat, aucun cas de coronavirus n'a été déploré là où sont installés les appareils de traitement de l'air UV GERMI_(R)_. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, UV GERMI_(R)_est fier d'avoir obtenu, en plus de la reconnaissance de ses clients, la validation de l'efficacité de ses appareils par l'un des plus prestigieux laboratoires français spécialisé dans la recherche contre les virus, avec une destruction de près de 99,9% de la concentration virale aéroportée grâce à notre GERMI R75_(R)__._ » précise André BORDAS, Président Directeur Général. En plein c?"ur de la deuxième vague, UV GERMI(R) dispose des solutions virucides reconnues pour être un acteur majeur de la relance et d'un retour à une vie normale. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 2020, le 27 janvier 2021 A propos d'UV GERMI(R) : UV GERMI(R) (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr [1] Contacts : Relations investisseurs Communication financière Corinne Chansiaud J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)5 55 88 18 88 +33 (0)1 75 77 54 65 contact@uvgermi.fr uvgermi@aelium.fr