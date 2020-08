MarketScreener Homepage > Equities > Bucharest Stock Exchange > Uztel S.A. UZT ROUZTEACNOR5 UZTEL S.A. (UZT) Add to my list Report Report End-of-day quote Bucharest Stock Exchange - 08/06 1.88 RON 0.00% 04:32a UZTEL S A : Raport semestrial la 30.06.2020 PU 02:07a UZTEL S A : NOTICE On availability of Semestrial Report - at 30.06.2020 PU 05/14 SC UZTEL S A : NOTICE On availability of Quarter Report at 31.03.2020 PU Summary Charts News Company Financials Summary News Press Releases Official Publications Sector news Uztel S A : Raport semestrial la 30.06.2020 0 08/27/2020 | 04:32am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2020 Raport semestrial conform situatiei financiare la 30 . 06. 2020 Data raportului : 27.08.2020 Denumirea societatii comerciale : UZTEL S.A. Sediul social : Str. Mihai Bravu, nr. 243, Ploiesti,cod 100410, jud. Prahova Telefon : 040/0244/523455 sau 0372441111 - centrala Fax : 040/0244/521181 E -mail:office@uztel. ro Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1352846 Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991 Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Simbol UZT Raportul interimar al Consiliului de Administratie al Uztel SA Ploiesti pentru semestrul I 2020 prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta companiei, ce au avut loc in perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020, intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr. 14 ) 1 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro 1. Situatia economico-financiara 1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la : a ) Elemente de pozitie financiara lei Indicatori 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 TOTAL ACTIVE , din care : 85.695.720 92.855.500 95.827.561 · Active imobilizate 38.978.987 40.959.949 42.067.913 · Active curente 46.711.252 51.891.216 53.756.181 · Alte elemente de activ 5.481 4.335 3.467 Total Active - au inregistrat o scadere procentuala cu 7,71% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 10,57% comparativ cu 30.06.2019, datorita urmatoarelor evolutii: Activele imobilizate au inregistrat o diminuare procentuala cu 4,84% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019, si o diminuare procentuala cu 7,34% comparativ cu 30.06.2019; Activele curente au inregistrat o diminuare procentuala cu 9,98% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 13,10% comparativ cu 30.06.2019; Alte elemente de activ (cheltuieli in avans) au inregistrat o crestere procentuala cu 26,44% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o crestere procentuala cu 58,09% comparativ cu 30.06.2019. lei Indicatori 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 TOTAL PASIVE , din care : 85.695.720 92.855.500 95.827.561 · Datorii curente 26.316.574 25.959.244 30.655.824 · Datorii pe termen lung 4.038.966 3.574.799 4.471.106 · Capitaluri proprii 55.340.180 63.321.457 60.455.904 · Alte elemente de pasiv 239.597 241.307 244.727 2 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Total Pasive - au inregistrat o scadere procentuala cu 7,71% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 10,57% comparativ cu 30.06.2019, datorita urmatoarelor evolutii: Datoriile curente ( sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an ) au inregistrat o crestere procentuala cu 1,38% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 14,15% comparativ cu 30.06.2019. Datoriile pe termen lung ( sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an ) au inregistrat o crestere procentuala cu 12,98% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 9,67% comparativ cu 30.06.2019. Capitalurile proprii au inregistrat o diminuare procentuala cu 12,60% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 8,46% comparativ cu 30.06.2019. Alte elemente de pasiv (provizioane pentru litigii si garantii acordate clientilor) au inregistrat o diminuare procentuala cu 0,71% la 30.06.2020 comparativ cu 31.12.2019 si o diminuare procentuala cu 2,10% comparativ cu 30.06.2019. b ) Elemente ale rezultatului global lei Explicatii 01 ianuarie- 01 ianuarie- 30 iunie 2020 30 iunie 2019 VENITURI TOTALE , din care : 17.994.618 36.265.673 · Venituri operationale ( exploatare ) 17.789.498 35.971.871 · Venituri financiare 205.120 293.802 CHELTUIELI TOTALE , din care : 25.975.894 38.546.417 · Cheltuieli operationale ( exploatare ) 25.331.275 37.775.835 · Cheltuieli financiare 644.619 770.582 Rezultatul din activitatea operationala (exploatare) (7.541.777) (1.803.964) Rezultatul financiar (439.499) (476.780) REZULTATUL BRUT (7.981.276) (2.280.744) REZULTATUL NET (7.981.276) (2.280.744) Veniturile totale - au inregistrat o diminuare procentuala cu 50,38% la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la 36.265.673 lei la 30.06.2019 la 17.994.618 lei la 30.06.2020. 3 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Cheltuielile totale - au inregistrat o diminuare procentuala cu 32,61% la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la 38.546.417 lei la 30.06.2019 la 25.975.894 lei la 30.06.2020. Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare ) a inregistrat o diminuare semnificativa la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -1.803.964lei la 30.06.2019 la -7.541.777lei la 30.06.2020. Rezultatul financiar a inregistrat o crestere la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019 , adica in valori nominale de la -476.780 lei la 30.06.2019 la -439.499 lei la 30.06.2020. Rezultatul brut / net al perioadei a inregistrat o diminuare semnificativa la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -2.280.744 lei la 30.06.2019 la -7.981.276 lei la 30.06.2020. c ) Elemente de Cash-flow lei 01 ianuarie- 01 ianuarie- Explicatii 30 iunie 30 iunie 2020 2019 A. Numerarul net provenit din activitatea de exploatare (2.348.843) (4.405.052) B. Numerarul net provenit din activitatea de investitii (373.706) (353.246) C. Numerarul net provenit din activitatea de finantare 1.458.926 3.825.864 Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente ale (1.263.623) (932.434) numerarului (A+B+C) Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul 1.971.117 1.330.657 perioadei Numerarul si echivalentul de numerar la finele 707.494 398.223 perioadei Procesul de rentabilizare comerciala , economica si financiara a activitatii Uztel SA este continuat prin : Mentinerea unui nivel optim al vanzarilor pe piata interna si internationala;

Optimizarea nivelului stocurilor de materii prime, materiale si produse finite;

O politica mai "agresiva" de cucerire de noi piete de desfacere; 4 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Dezvoltarea pe termen mediu si lung de parteneriate comerciale externe (joint-venture);

(joint-venture); O dinamica mai accelerata in recuperarea creantelor comerciale restante ale societatii;

Efectuarea de investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnologice si asigurarea conditiilor de sanatate si securitate a muncii;

Realizarea unui echilibru intre venituri si cheltuieli pentru mentinerea pragului de rentabilitate prin reducerea cheltuielilor directe si indirecte ale societatii in functie de volumul de vanzari. UZTEL SA si-a propus desfasurarea activitatii in conditii de continuitate si conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-coV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei au determinat fenomene si aspecte sociale, comerciale, economice si financiare independente de societate si care nu pot fi controlate de aceasta, care au condus si vor conduce in mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2020, a realizarii indicatorilor bugetari prevazuti. 2. Analiza Activitatii Societatii Comerciale 2.1. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ( semestrul I 2019 ), in perioada semestrului I 2020 se constata urmatoarele : Respectarea principiului continuitatii activitatii prin asigurarea resurselor financiare necesare functionarii comerciale a societatii in conditiile crizei medicale si a crizei pretului petrolului;

O crestere procentuala cu 32,27% a cheltuielilor privind dobanzile la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la 319.482 lei la 30.06.2019 la 422.593 lei la 30.06.2020 datorita surselor de finantare atrase in anii anteriori - dobanzile mentionate se platesc pentru credite bancare contractate si consumate;

O scadere procentuala cu 2,33% a cheltuielilor cu personalul la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019 , adica in valori nominale de la 12.853.322 lei la 30.06.2019 la 12.553.402 lei la 30.06.2020. 5 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Prin natura activităţilor desfasurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piata. Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse asociate acestor factori de risc, asupra performanţei financiare a societăţii prin mentinerea unui nivel adecvat al capitalurilor si al rezultatelor. Riscul de rată a dobânzii Fluxurile de numerar operaţionale ale Societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei dobânzii ( ROBOR ). Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Dobanzi platite 422.593 319.482 Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Cash si disponibilitati la vedere 707.494 398.223 Riscul valutar Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Rezultat net din diferente de curs (30.190) (159.095) Riscul de piata Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment nu poate oferi informatii precise despre vanzarea stocurilor de produse fabricate . Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor 6 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro interni si externi), scaderea pretului barilului de petrol si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol, care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si internationala si, in consecinta, si in fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in semestrul I 2020 Uztel SA Ploiesti a sustinut cheltuielile activitatii din surse proprii si surse atrase de finantare prin factoring bancar intern si extern si subventii acordate de autoritatile statului prin sustinerea partiala a cheltuielilor cu personalul in perioada de "somaj tehnic" 25.03.2020 - 15.05.2020. Activele imobilizate au scazut in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 cu 7,34%, de la 42.067.913 lei la 30.06.2019 la 38.978.987 lei la 30.06.2020 ca urmare a diminuarii valorii nete a imobilizarilor corporale cu 7,47%, de la 42.012.959 lei la 30.06.2019 la 38.876.566 lei la 30.06.2020 prin calcularea si inregistrarea amortizarii, precum si a cresterii valorii nete a imobilizarilor necorporale cu 86,82%, de la 54.954 lei la 30.06.2019 la 102.421 lei la 30.06.2020.

Activele circulante s-au diminuat in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 cu 13,11% de la 53.756.181 lei la 30.06.2019 la 46.711.252 lei la 30.06.2020. Volumul de vanzari realizat de societate in semestrul I 2020 a fost de 20.531.586 lei, reprezentand o scadere procentuala cu 35,74% fata de aceeasi perioada a anului precedent, adica in valori nominale de la 31.951.218 lei la 30.06.2019 la 20.531.586 lei la 30.06.2020.

Scaderea volumului de vanzari a fost determinata de reducerea volumului de contracte si comenzi la nivelul societatii pe fondul evolutiei situatiei epidemiologice internationale si nationale de raspandire a coronavirusului SARS-CoV-2, coroborat cu scaderea brusca a pretului barilului de petrol.

Deoarece in luna martie 2020 s-a inregistrat o diminuare a mediei veniturilor si a incasarilor din lunile ianuarie si februarie 2020 cu un procent mai mare 25%, societatea a solicitat Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri eliberarea Certificatului de Situatie de Urgenta - tip 2 (galben) pentru sustinerea operatorilor economici in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin in relatiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar si social asupra acestora, determinat de raspandirea coronavirusului SARS - coV - 2 si amanarea la plata pentru servicii de utilitati. 7 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS - coV - 2 si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 a impus instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, conform Decretului Presedintelui Romani nr. 195 din 16.03.2020. In perioada starii de urgenta 16 martie - 15 mai 2020, conform OUG 30/2020 societatea a suspendat un numar limitat de contracte individuale de munca si a beneficiat, in baza unei declaratii pe propria raspundere, de indemnizatii de somaj tehnic suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pana la limita de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (adica 75% din 5.429 lei). Societatea a incasat in perioada starii de urgenta de la bugetul asigurarilor sociale suma de 1.039.831 lei si a achitat contributii de asigurari sociale, contributii de asigurari sociale de sanatate si impozit pe venituri de natura salariilor in valoare de 431.375 lei. Venituri din activitatea de baza a societatii Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2020 - 30.06.2020 se prezinta astfel: Valoare Ponderea in Ponderea in Raportare Contabila la 30.06.2020 venituri totale cifra de (lei) % afaceri % Venituri din vanzarea produselor finite - intern 14.057.739 78,12 68,47 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 6.419.827 35,68 31,27 Venituri din servicii prestate - transport intern 12.136 0,07 0,06 Venituri din serv. prestate export si asig. marfa 6.637 0,04 0,03 Venituri din servicii prestate - transport extern 34.943 0,19 0,17 Venituri din vanzarea marfurilor 20.636 0,11 0,10 Venituri din activitati diverse - intern 70.238 0,39 0,34 Reduceri comerciale acordate (90.570) (0,50 ) (0,44) Cifra de afaceri - total 20.531.586 114,10 100,00 Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 pe segmente de activitati se prezinta astfel: Raportare pe segmente operationale la Ponderea in 30 iunie 2020 Valoare (lei) venituri totale % Venituri din vanzarea produselor finite - intern 13.967.169 77,62 8 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Venituri din vanzarea produselor finite - extern 6.419.827 35,68 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei (1.511.976) (8,40) in curs de executie Venituri din servicii prestate 123.954 0,69 Venituri din vanzarea marfurilor 20.636 0,11 Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic 1.039.945 5,78 Alte venituri din exploatare (2.272.928) (12,63) Total 17.786.627 98,84 lei pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 20.636 pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 123.954 pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 20.386.996 Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2019 - 30.06.2019 se prezinta astfel: Ponderea in Ponderea in Raportare contabila la 30.06.2019 Valoare (lei) venituri cifra de totale (%) afaceri (%) Venituri din vanzarea produselor finite - intern 12.458.638 32,32 38,99 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 19.305.058 50,08 60,42 Venituri din servicii prestate - prestatii laborator 31.275 0,08 0,10 Venituri din servicii prestate - transport intern 13.898 0,04 0,04 Venituri din servicii prestate - transport extern 109.254 0,28 0,34 Venituri din vanzarea marfurilor 14.958 0,04 0,05 Venituri din activitati diverse - intern 367 0,00 0,00 Venituri din activitati diverse - export 17.770 0,05 0,06 Cifra de afaceri - total 31.951.218 82,89 100,00 Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 pe segmente de activitati se prezinta astfel: Raportare pe segmente operationale la Ponderea Valoare in 30 iunie 2019 ( lei ) venituri totale % Venituri din vanzarea produselor finite - intern 12.458.638 32,32 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 19.305.058 50,08 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei 3.730.245 9,68 in curs de executie 9 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Venituri din servicii prestate 172.563 0,45 Venituri din vanzarea marfurilor 14.958 0,04 Total 35.681.463 92,56 lei pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de: 14.958 pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de: 172.563 pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de: 31.763.696 VENITURI DIN EXPLOATARE 6 luni 6 luni 2020 2019 lei lei Total venituri din exploatare, din care: 17.789.498 35.971.871 Cifra de afaceri 20.531.586 31.951.218 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie (1.511.976) 3.730.245 Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 2.871 6.118 Venit.din subv.de expl.pt.plata pers. somaj tehnic 1.039.945 - Alte venituri din exploatare (2.272.928) 284.290 Topul vanzarilor efectuate catre principalii clienti interni si externi ai societatii si ponderea acestora in total cifra de afaceri pe piata interna / externa i n semestrul I 2020 se prezinta astfel: Clienti Interni Total Facturi (lei) Pondere exclusiv TVA % ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex 3.977.171,46 28,64 Cameron-Romania SRL Campina 1.836.285,05 13,22 Rohrer Servicii Industriale Bucuresti 1.469.994,40 10,58 G.R.I.M.E.X. SRL Bucuresti 623.500,00 4,49 Petro Welt Technologies AG Austria 555.736,06 4,00 Tehnomet SA Buzau 466.965,38 3,36 Automobile Dacia SA Mioveni 457.155,88 3,29 Amromco Energy SRL Ploiesti 401.265,80 2,89 Multy Products Rom SRL Sighisoara-punct 397.853,24 2,86 de lucru Albesti Voicilas Laurentiu 342.360,11 2,46 TOTAL 10.528.287,38 75,78 10 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Clienti Externi Total Facturi Pondere (eur) % Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh 177.463,90 31,53 Germania ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex 146.436,40 26,01 Franta (NE) Naftagas Oilfield Services LLC Novi Sad 62.937,00 11,18 VT Veres KFT Kecskemet Ungaria 61.299,00 10,89 Jaddy Carry Doo Belgrad 43.891,80 7,79 Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia 20.370,60 3,62 TDE ITS KFT Ungaria 18.053,00 3,21 Belorusneft Gomel Belarus 11.960,00 2,12 Elematic OY AB Toijala Finlanda 5.845,00 1,04 N.V. Turkse Perenco Ankara 5.335,00 0,95 TOTAL 553.591,70 98,34 Clienti Externi Total Facturi Pondere (usd) % Technip FMC Canada Ltd 266.526,00 33,49 IAL Engineering Services LTD. Trinidad 214.125,20 26,90 Independent Oil Tools Iraq 182.462,70 22,92 Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman 66.243,20 8,32 Ibemo Industrie Service Germania 46.414,00 5,83 FMC Technologies INC Bogota Columbia 14.260,00 1,79 Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom 5.968,00 0,75 (non UE) TOTAL 795.999,10 100,00 Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa :

Vanzarile in RON au crescut de la 12.519.136 lei la 30.06.2019 la 14.025.221 lei la 30.06.2020, adica o crestere procentuala cu 12,03% fata de aceeasi perioada a anului 2019; Vanzarile in EUR s - au diminuat de la 1.143.148 eur la 30.06.2019 la 562.906 eur la 30.06.2020, adica o scadere procentuala cu 50,76% fata de aceeasi perioada a anului 2019;

11 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Vanzarile in USD s-au diminuat de la 3.325.813 usd la 30.06.2019 la 795.999 usd la 30.06.2020, adica o scadere procentuala cu 76,07% fata de aceeasi perioada a anului 2019. Explicatii 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2020/30.06.2019*100 Vanzari in RON 12.519.136 14.025.221 112,03 Vanzari in EUR 1.143.148 562.906 49,24 Vanzari in USD 3.325.813 795.999 23,93 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020, societatea incearca, in actualele conditii de piata mentinerea unui volum acceptabil al datoriilor comerciale si bugetare comparativ cu volumul vanzarilor realizate si cel estimat a se realiza. Societatea nu a inregistrat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala, astfel:

- Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2020 este urmatoarea: Actionar Nr. detineri Procent (%) Asociatia UZTEL 4.498.300 83,8381 Persoane Fizice 447.033 8,3317 Persoane Juridice 420.126 7,8302 TOTAL 5.365.459 100 Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2019 este urmatoarea: Actionar Nr. detineri Procent (%) Asociatia UZTEL 4.498.300 83,8381 Persoane Fizice 447.033 8,3317 Persoane Juridice 420.126 7,8302 TOTAL 5.365.459 100 12 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj; Sectia a -II- a Civila, s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA, ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie, format din cinci membrii cu puteri depline: PERIOADA 01.01.2020 - 30.06.2020 NUME PRENUME FUNCTIA PERIOADA Hagiu Neculai Presedinte C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Popescu Ileana Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Serbaniuc Tudor Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Stan Vasile Armis Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Grigore Victor Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 4. Tranzactii semnificative IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,84% din capitalul social al societatii . S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate : A) Vanzari de produse si servicii Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Axon SRL Ploiesti 36.028,80 420,04 Ipsar SRL Valeni de Munte - (19.359,64) Hany Industry SRL Ploiesti - 4.165,00 B) Achizitii de bunuri si servicii 13 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Axon SRL Ploiesti 217.574,82 159.512,87 Comis SRL Valeni de Munte - 11.552,13 Ipsar SRL Valeni de Munte - 2.808,40 Hany Industry SRL Ploiesti 381.541,43 726.227,23 Passion SRL Ploiesti - 306,00 Platus Com SRL Campina 11.463,00 83.142,48 Romconvert SA Ploiesti 24.528,28 - Titancore SRL Ploiesti 77.056,68 150.913,32 Rikora FLM SRL ( Vaspet SRL Focsani ) - 1.300,61 Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 usd usd Shabum International LTD Tel Aviv 6.383,10 32.542,34 Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 eur eur Passion SRL Ploiesti - 6.162,00 Conform IAS 24 (Prezentarea informatiilor referitoare la partile afiliate), societatea a considerat oportuna descrierea tranzactiilor comerciale efectuate cu entitatile juridice care detin fonduri banesti in calitatea de membrii asociati ai Asociatiei UZTEL. Entitatile juridice ale caror tranzactii au fost mentionate anterior nu intra sub incidenta prevederilor art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 datorita faptului ca detinerile, adica fondurile banesti, nu le permit acestora sa detina controlul. Societatea UZTEL SA prezinta urmatoarele informatii suplimentare cu privire la ponderea fondurilor banesti detinute, la data de 30.06.2020, de entitatile juridice in calitatea lor de membrii ai Asociatiei Uztel, astfel: Denumire Entitate Juridica % fond banesc detinut in Asociatia UZTEL Aprodem SA Ploiesti 0,2805 Axon SRL Ploiesti 0,7380 Comis SRL Valeni de Munte 8,2977 Electro Service Onel & Co SNC Ploiesti 8,4355 Iulnicomnic SRL Ploiesti 1,8897 Passion SRL Ploiesti 0,3982 Platus Com SRL Campina 0,6090 14 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro SITUATII FINANCIARE INTERIMARE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2020 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana Situatiile financiare interimare nu au fost auditate 16 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro C U P R I N S: Situaţia interimara a poziţiei financiare individuale Situaţia interimara a rezultatului global Situaţia interimara a modificarilor capitalurilor proprii Situaţia interimara a fluxurilor de trezorerie Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare PAGINA : 18 19 20 - 21 22 23 - 66 17 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Situaţia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru raportarea contabila la data de 30.06.2020 Capital Ajustari ale Rezervă Rezerve Alte Rezultatul Total În LEI Nota Capitalului din capitaluri social legală rezerve reportat social reevaluare proprii Sold la 01 13.413.648 3.453.860 1.985.076 34.439.105 631.133 9.398.635 63.321.457 ianuarie 2020 Reclasificare rezerve din reevaluare la 5 - - - - - 1.634.139 1.634.139 rezultat reportat Profit net al 6 - - - - - (7.981.276) (7.981.276) perioadei Transferuri intre conturi de 5 - - - (1.634.140) - - (1.634.140) capital Sold la 30 13.413.648 3.453.860 1.985.076 32.804.965 631.133 3.051.498 55.340.180 iunie 2020 Ajustari În LEI Nota Capital ale Rezervă social capitalului legală social Rezerve din Alte Rezultatul Total capitaluri reevaluare rezerve reportat proprii Sold la 01 ianuarie 13.413.648 3.453.860 1.955.836 36.170.003 631.133 7.112.169 62.736.649 2019 Reclasificare rezerve din reevaluare la 5 - - - - - 1.104.102 1.104.102 rezultat reportat Profit net al 6 - - - - - (2.280.744) (2.280.744) perioadei Transferuri intre conturi 5 - - - (1.104.103) - - (1.104.103) de capital Sold la 30 13.413.648 3.453.860 1.955.836 35.065.900 631.133 5.935.527 60.455.904 iunie 2019 20 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTERIMARE PENTRU 30 IUNIE 2020 1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA UZTEL S.A. ("SOCIETATEA") IAS 1.138 (a)-(b) UZTEL S.A. Ploiesti ("Societatea") este o societate cu sediul in Romania . IAS 1.51 Situatiile financiare conforme cu IFRS au fost intocmite pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 . Societatea a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis / 21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI - RO1352846. Activitatea principala a Societatii o reprezinta "Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii" clasificata CAEN cu codul 2892. Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile. In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC - SUA. Descrierea activitatii Societatea comerciala "UZTEL" S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de peste 116 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale, reparatia masinilor unelte si altele. Inca de la infiintare "Compania Romano - Americana" a fost destinata forajului, prelucrarii si distributiei de produse petroliere in Romania. Societatea a fost nationalizata in anul 1948 si si-a extins activitatea prin inglobarea activitatii de reparatii echipamente petroliere. In anul 1950 a fost redenumita "Uzina Teleajen" si a devenit o unitate independenta de sectorul de rafinarie. In anul 1958 societatea a fost preluata de Ministerul Petrolului si Chimiei si, in anul 1963 a devenit o componenta a Directiei Generale pentru Constructii si Reparatii Utilaj Petrolier. Dupa anul 1966 societatea a fost subordonata Ministerului Petrolului. Societatea a fost infiintata si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Prahova in data de 15.02.1991 sub nr. J29/48/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1352846 sub denumirea S.C. UZTEL S.A. ca o societate pe actiuni, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 - Legea Societatilor Comerciale. 23 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Pana in anul 1990 a fost denumita "Intreprinderea de Utilaj Petrolier si Reparatii Teleajen", iar apoi, in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr.31/1990 si H.G. nr. 1213/1990 s-a reorganizat ca societate comerciala, fiind inregistrata cu denumirea UZTEL S.A. In anul 2004 societatea a fost privatizata ca urmare a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.77/2004 incheiat intre A.V.A.S. Bucuresti in calitate de Vanzator si Consortiul format din Asociatia UZTEL Ploiesti si Array Products CO LLC in calitate de Cumparator. Societatea UZTEL S.A. Ploiesti are ca obiectiv principal mentinerea cotei de piata privind eficienta productiei prin imbunatatirea receptivitatii la cererile clientilor, diversificarea gamei de produse si servicii oferite, crearea de societati mixte de tip joint-venture si deschiderea de reprezentante comerciale in zonele de interes in domeniul de activitate in care activeaza. Deciziile cu efect imediat vor genera efecte vizibile si evaluabile intr-un termen scurt, dintre care putem enumera: derularea permanenta a auditarii proceselor tehnologice si logistice in vederea minimizarii timpilor si costurilor de productie;

implementarea unui program de "Managementul Schimbarii" care va ajuta la crearea si implementarea noilor viziuni, strategii si initiative pentru sustinerea actiunilor de durata medie si lunga;

evaluarea comparativa (integrare-externalizare) a costurilor care nu afecteaza core-business-ul, precum si pe cele care il afecteaza intr-o proportie mica;

(integrare-externalizare) a costurilor care nu afecteaza core-business-ul, precum si pe cele care il afecteaza intr-o proportie mica; optimizarea fluxului de informatii decizionale . Deciziile permanente asupra optimizarii si controlului costurilor genereaza efecte vizibile si evaluabile in activitatea periodica a societatii, dintre care putem enumera: costurile operationale sunt intr-un proces continuu de optimizare, cheltuielile de productie sunt planificate si controlate periodic ;

intr-un proces continuu de optimizare, cheltuielile de productie sunt planificate si controlate periodic ; redimensionarea personalului dupa categoriile functionale si in functie de volumul de activitate;

reducerea costurilor indirecte (servicii paza, telefonie, transport, etc.);

operarea structurii de costuri complet optimizata, adaptata noilor conditii de piata ce vor sustine o crestere profitabila in viitor. Deciziile permanente privind impulsionarea vanzarilor au generat si vor genera efecte vizibile si evaluabile in activitatea societatii, dintre care putem enumera: redefinirea organizarii gamei de produse, concentrarea pe produsele cele mai cautate si pastrarea doar a produselor cu miscare rapida (pentru produsele cu miscare lenta nu se constituie stocuri);

implementarea unor programe de training pentru angajatii departamentului de vanzari-ofertare;

vanzari-ofertare; gama completa de produse si servicii integrate pentru clientii societatii si initierea unui program de service prin intermediul partenerilor pentru clientii externi si interni ;

formarea unei echipe interdepartamentala pentru promovare (concentrata pe imbunatatirea sensibila si semnificativa a perceptiei brandului);

regandirea strategiei de marketing a societatii si a celei de responsabilitate sociala. Deciziile permanente privind optimizarea tuturor proceselor societatii au avut si vor avea efecte vizibile si evaluabile prin valorile indicatorilor cheie ai societatii, prin reducerea si eficientizarea costurilor si va permite luarea deciziilor manageriale avand la baza informatii financiar - contabile actualizate in timp real. 24 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Elementul central al strategiei actuale consta in pozitionarea clientului in centrul intereselor societatii si maximizarea potentialului de rentabilitate al clientilor existenti, a celor potentiali si cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a volumului de vanzari al firmei. Societatea UZTEL S.A. este un sistem economic viabil si mobil, optim dimensionat, este o intreprindere redresabila ce are capacitatea de a-si continua activitatea productiva. Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile de produs API6A;16A;16C;16D si Directiva Europeana 2014/68 UE. Departamentul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO-14001-2015 , ISO 9001-2015, ISO 45001/2018 si specificatia API Q1. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , integrat cu sistemul de management de mediu conform ISO 14001 si sistemul de sanatate si securitate in munca conform cu ISO 45001, certificat de GR EUROCERT SRL Ploiesti, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca. 2. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE IAS 1.112 Declaratie de conformitate cu IFRS urile IAS 1.7 precizează că Standardele Internaţionale de Raportare Financiară includ: Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Standardele Internaţionale de Contabilitate, interpretările IFRIC şi interpretările SIC. Aceste prevederi implică faptul că o entitate va putea include în situaţiile sale financiare o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate cu IFRS dacă aplică toate prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Standardelor Internaţionale de Contabilitate, interpretărilor SIC şi IFRIC. IAS 1.16 Societatea a intocmit setul complet de situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara . Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele sunt exprimate in lei in toate componentele situatiilor financiare . Situatiile financiare alaturate se bazeaza pe inregistrarile contabile statutare ale Societatii, ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS. Ajustarile semnificative aduse situatiilor financiare statutare se refera la: gruparea unui numar de conturi in pozitii ale situatiei pozitiei financiare mai cuprinzatoare;

intocmirea notelor la situatiile financiare, precum si a celorlalte cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS. Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu conventia costului istoric cu exceptia celor prezentate in continuare in politicile contabile. Uztel SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama , nu se afla intr-un perimetru de consolidare si nu aplica IFRS 10 - Situatii financiare consolidate . Consiliul de Administratie isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2020 si confirma ca acestea sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, iar societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate . 25 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Bazele evaluarii IFRS prevad ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie ajustate, luand in considerare efectul inflatiei, daca acesta a fost semnificativ (IAS1.106), pentru a include reevaluarea imobilizarilor corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste, pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista. Societatea nu aplica contabilitatea din mediul hiperinflationist incepand cu aceasta data. Continuarea activitatii Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii. Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a -II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii . Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari. UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva imprevizibila, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii europene si mondiale vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale. In baza analizelor efectuate, Administratorii Societatii confirma ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificatasi adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare in baza acestui principiu . UZTEL S.A. Ploiesti se alatura altor mari companii petroliere nationale si internationale care raporteaza rezultate comerciale si financiare sub asteptari din cauza unor prabusiri istorice a cererii de petrol in conditiile in care populatia este in carantina / izolare, iar activitatea companiilor a fost / este suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. In plus, industria petrolului sufera de pe urma unui excedent de oferta provocat de un razboi al preturilor intre marii producatori mondiali Arabia Saudita si Rusia. Exista la nivel global un surplus de rezeve de petrol pentru care exista cerere diminuata semnificativ din cauza restrictiilor drastice de circulatie (aeriana, navala, auto) si consum provocate de izolarea populatiei in fata pandemiei de coronavirus. In prezent, pretul petrolului este cu o treime mai scazut fata de sfarsitul anului 2019. Toate aceste evenimente (criza medicala / sanitara si criza petrolului) au afectat activitatea comerciala si economica a societatii: Cifra de afaceri inregistrata pe semestrul I 2020 este diminuata cu aproximativ 36% fata de aceeasi perioada a anului anterior;

Bugetul de venituri si cheltuieli prognozat pentru anul 2020 nu poate fi indeplinit in totalitate; 26 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Activitatea comerciala de vanzare / ofertare a societatii este ingreunata de: interdiciile de deplasare, stoparea la nivel mondial a licitatiilor de echipamente petroliere, cursurile volatile a pretului petrolului, reducerile de preturi solicitate de marile companii de foraj nationale si international, ruperea lanturilor de aprovizionare-vanzari a firmelor nationale si internationale. Fata de aceste aspect, societea a reusit si va reusi sa-si redimensioneze afacerea in functie de conditiile pietei specific in care activeaza, insa cu costuri de productie si de personal, costuri care au afectat rezultatele inregistrate in primul semestru al anului 2020. Moneda functionala si de prezentare Conform IAS 1.51 situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata. Utilizarea de estimari si judecati Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, veniturilor si a cheltuielilor. Estimarile sunt facute pe baza celor mai credibile informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare, insa rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor. Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125. In conformitate cu IAS 36, atat imobilizarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data bilantului pentru a se identifica daca exista indicii de depreciere. Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobilizarilor corporale (de exemplu Echipamente), determinarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor vechi si a stocurilor fara miscare, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli. 3. POLITICI CONTABILE Politicile contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1.134-135. Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului . Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta: informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului, inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;

un rezumat al datelor cantitative ;

orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative. 27 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern de personalul cheie din conducerea acesteia conform IAS 1.135. In procesul de aplicare al politicilor contabile ale Societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale ajustarilor (provizioanelor) pentru creante, stocuri si litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare. Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS. In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii, conducerea a facut estimari pentru provizioane pentru ajustarile privind deprecierea creantelor incerte si a stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta care au efect asupra valorilor din situatiile financiare anuale individuale. Distinctia activ circulant/imobilizat , respectiv datorie curenta/pe termen lung Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii. a. Tranzactii in moneda straina Conform IAS 1.51 (d),(e) tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la sfarsitul perioadei, sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv, conform IAS 21. Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta la 30 iunie 2020 sunt urmatoarele : Moneda 30 Iunie 2020 1 Euro 4,8439 lei 1 dolar SUA 4,2988 lei Instrumente financiare Creante financiare nederivate Activele financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective. Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii. Societatea recunoaste initial creantele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului. 28 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contactuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie. Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan. Societatea detine urmatoarele active financiare nederivate: activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, activele financiare detinute pana la scadenta, creante si active financiare disponibile pentru vanzare. Creante comerciale Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date. Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica. Numerar si echivalente de numerar Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei. Finantarea prin factoring intern si extern fara regres constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, si este inclusa ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar. Investitii financiare pe termen scurt Societatea nu detine investitii financiare pe termen scurt la data de 30.06.2020. c. Datorii financiare nederivate Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului. Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira. 29 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Activele si datoriile financiare sunt compensate , iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan. Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: factoring intern si extern fara regres, imprumuturi bancare, datorii comerciale si alte datorii. Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective. d. Datorii comerciale Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate. e. Imprumuturi purtatoare de dobanda Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta pe perioada imprumutului in situatia rezultatului global in baza unei rate a dobanzii efective. Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale anului in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut. Capital social Actiuni ordinare Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale. Dividendele aferente detinerilor de actiuni (capital) stabilite conform Hotararilor A.G.A. sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor . g. Imobilizari corporale Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile coporale au fost incluse in situatiile fianciare la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare. Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs. 30 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata pana la data de 31 decembrie 2003, plus portiunea reevaluarii efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004 aferenta perioadei de pana la 30 aprilie 2009 nu vor fi impozitate in momentul transferului catre rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ci in momentul schimbarii destinatiei acestora. Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004. Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate . Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere. Atunci când o imobilizare este reclasificată ca investiţie imobiliară , proprietatea este reevaluată la valoarea justă . Câştigurile care rezultă în urma reevaluării sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere doar în măsura existenţei unei pierderi din depreciere specifice proprietăţii respective şi orice alte câştiguri rămase recunoscute ca alte elemente ale rezultatului global şi prezentate în cadrul rezervelor din reevaluare în capital. Orice pierdere este recunoscută imediat în contul de profit si pierdere. Costurile ulterioare sunt capitalizate doar atunci când este probabil ca respectiva cheltuială să genereze beneficii economice viitoare Societăţii. Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt cheltuieli ale perioadei. Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii. Societatea a fost infiintata in anul 1904 si a devenit societatea comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi în baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990. In toata aceasta perioada societatea a avut o activitate neintrerupta de productie. Societatea UZTEL isi desfasoara activitatea intr-un perimetru compact de aproximativ 20 ha in zona industriala periferica a orasului Ploiesti , iar cladirile si halele industriale pe care le utilizeaza in cadrul acestui perimetru sunt intr-o conexiune strans legata de procesul de fabricatie, de la cladiri - hale industriale destinate sectoarelor calde ( ex- cladiri turnatorie otel, fonta si neferoase, cladire forja, cladire modelarie) la cladiri hale industriale prelucrari mecanice (ex - cladire uzinaj prelucrari mecanice, cladire confectii utilaj petrolier) la cladiri - hale montaj, asamblare, probe, teste (ex - cladire montaj vane si utilaje, cladire vopsitorie - ambalare, hala magazie repere pentru montaj). Societatea detine la 30.06.2020 echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control, reglare, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica cu o valoare contabila neta de 7.513.407 lei, cu o 31 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro durata de viata cuprinsa intre 2 - 22 ani, utilizate in scop industrial, puse in functiune incepand cu anul 1970. "Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat se deosebeste semnificativ de valoarea contabila, se impune o noua reevaluare. Unele elemente de imobilizari corporale sufera modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste, necesitand reevaluari anuale. In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari atat de frecvente. In schimb, s-ar putea sa fie necesar sa se reevalueze elementul respectiv numai o data la trei sau cinci ani". Societatea a ales prin politicile contabile pentru clasa de imobilizari corporale - cladiri sa aplice IAS 16.34 privind reevaluarea imobilizarilor corporale o data la 5 ani. Societatea detine in proprietate , cu precadere , cladiri vechi, puse in functiune in perioada 1921 - 1999 in care se desfasoara activitate de productie ( ex: cladire magazie materiale - punere in functiune in anul 1921, cladire prototipuri - punere in functiune in anul 1922, cladire uzinaj - punere in functiune in anul 1925, cladire modelarie - punere in functiune in anul 1933, cladire birouri - punere in functiune in anul 1935) cu durate de viata cuprinse intre 24 - 60 de ani. Aceste imobilizari corporale au caracter specific procesului de fabricatie, neavand o piata activa de evaluare si tranzactionare a acestora, in lipsa termenelor de comparatie. In conformitate cu prevederile IAS 16.31 si IAS 16.34, societatea a aplicat rationamentul profesional si tratamentul contabil pentru imobilizari corporale utilizate (cladiri, echipamente tehnologice, instalatiile de masurare, control si reglare, mijloace de transport, mobilierul si aparatura birotica) avand in vedere ca prin natura si destinatia lor nu au o piata activa, reprezentand echipamente tehnologice , masini unelte achizitionate pe baza de proiecte specifice activitatii societatii. − Cladiri si constructii lei Valoare contabila neta Valoare justa Diferente An 2011 37.848.508,91 33.181.183,00 - 4.667.325,91 An 2013 29.005.259,62 31.448.397,00 + 2.443.137,38 An 2019 13.674.682,88 - - 30 iunie 2020 12.330.261,98 - - Valoarea contabila neta totala a cladirilor si constructiilor s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2011 - 2013 cu 8.843.249,29 lei, in perioada 2013 - 2019 cu 15.330.576,74 lei si in perioada ianuarie - iunie 2020 cu 1.344.420,90 lei in timp ce valoarea justa la 2013 s-a diminuat fata de valoarea justa la 2011 cu 1.732.786,00 lei. - Echipamente tehnologice, instalatii tehnice, masini, mobilier si birotica lei Valoare contabila neta Valoare justa Diferente An 2007 14.960.673,69 19.580.900,00 + 4.620.226,31 An 2019 7.959.075,54 - - 30 iunie 2020 7.513.407,14 - - 32 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Valoarea contabila neta totala a echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si aparaturii de birotica s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 31 decembrie 2007 - 30 iunie 2020 cu 7.447.266,55 lei. Amortizarea Imobilizarile corporale sunt in general amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata utila estimate incepand cu luna punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. Duratele de viata (in ani) utilizate (fiscale) pentru imobilizarile corporale sunt urmatoarele: Durata de Viata ( ani ) Cladiri, constructii si instalatii speciale 25 - 60 Utilaje si echipamente 03 - 28 Aparate de masura si control 05 - 10 Masini 04 - 10 Alte imobilizari corporale 03 - 20 Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut . Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecarei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori. Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata. Active achizitionate in leasing IFRS 1 nu conţine o excepţie de la aplicarea retrospectivă a IAS 17. Entităţile vor trebui să analizeze contractele de leasing la data trecerii la IFRS şi să le clasifice conform IAS 17. Anumite contracte de leasing operaţional ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaşte la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 şi va imputa rezultatului reportat eventuala diferenţă. Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierile de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata. Societatea nu detine la data de 30.06.2020 active achizitionate in leasing. 33 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro j. Imobilizari necorporale Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila determinata sunt amortizate pe durata de viata economica si evaluate pentru depreciere ori de cate ori exista indicii ca imobilizarea necorporala ar putea fi depreciata. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporala cu o durata de viata utila determinata este revizuita cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Modificarile in duratele de viata utila preconizata sau in ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare, si sunt tratate ca modificari ale estimarilor contabile. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale cu durate de viata utila determinata este recunoscuta in contul de profit sau pierdere in categoria cheltuieli operationale.Conform IAS 38 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la costul sau mai putin orice amortizare acumulata si orice pierdere din depreciere acumulata . Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii. Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate, nu pot fi dobandite prin schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrari speciale. Societatea utilizeaza urmatoarele durate de viata pentru imobilizarile necorporale: Cheltuieli de dezvoltare

Licente pentru programe

Licente antivirus Societatea aplica pentru imobilizarile necorporale detinute metoda de amortizare liniara . k. Stocuri ani ani

1 an Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcatuite din materii prime si materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite, ambalaje, si alte materiale. Acestea sunt inregistrate la data intrarii lor ca stocuri in momentul achizitiei, la pretul de achizitie si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor este metoda inventarului permanent, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric (fise de magazie si Programul Informatic Integrat SIVECO Applications - SVAP 2011). Valoarea productiei in curs de executie si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei si a cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat. Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare. Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuata integral la darea acestora in folosinta, urmarirea lor efectuandu-se extracontabil. Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale. 34 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Dividende Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform principiilor de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Beneficiile angajatilor Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli odata cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati. Provizioane Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut , este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei. Provizioanele sunt revizuite la data fiecarei raportari financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri. Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor. o. Venituri Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect. Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, retururi sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare). Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita. Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor bancare si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct 35 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective. Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21. p. Leasing In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului. r. Impozitul pe profit Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul perioadei curente, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii, ajustat cu corectiile anilor anteriori. Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare . Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale ( baza fiscala BF). Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente. Cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului pe profit curent a fost la 30 Iunie 2020 de 16%. Societatea a recunoscut creanta privind impozitul amanat, urmand ca aceasta sa se recupereze in masura in care va deveni probabil ca profitul impozabil viitor sa permita recuperarea creantei privind impozitul amanat. Amendamente la IAS 12 - Impozitul pe profit clarifica modul de contabilizare pentru impozitul amanat aferent creantelor evaluate la valoarea justa. Rezultatul pe actiune In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscrise. Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului. Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati. 36 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS) În prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană nu diferă semnificativ de reglementarile adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate ( IASB ), cu excepţia următoarelor standarde noi, amendamente la standardele existente şi interpretări noi, care nu au fost aprobate pentru utilizare in U.E.la data publicarii situatiilor financiare ( datele de intrare in vigoare mentionate mai jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB ): IFRS 14 Conturi de amânare aferente activit ăţ ilor reglementate - standardul intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup ă 1 ianuarie 2016. Comisia European ă a decis s ă nu emita procesul de aprobare a acestui standard interimar si s ă a ş tepte emiterea standardului final,

ilor reglementate - IFRS 16 Contracte de leasing - adoptat de UE in 31 octombrie 2017 ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau dup ă 1 ianuarie 2019),

IFRS 17 Contracte de asigurare - aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau dup ă 1 ianuarie 2021 ,

aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau dup 1 ianuarie 2021 , Amendamente la IFRS 3 Combinari de intreprinderi - Definitia unei intreprinderi - aplicabil pentru combinarile de intreprinderi a caror data de achizitie este incepand cu sau dupa prima perioada de raportare anuala incapand cu sau dupa 1 ianuarie 2020 si a achizitiilor de active care au loc incapand cu sau dupa perioada respectiva,

Amendamente la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitati asociate si asocieri in participatie - Vanzarea de sau contributia cu active intre un investitor si entitatile asociate sau asocierile in participatie ale acestuia si amendamentele ulterioare ( data intrarii in vigoare a fost amanata pe perioada nedeterminata , pana cand se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii in echivalenta ) ,

- Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile , modificari ale estimarilor contabile si erori - Definitia materialitatii - aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020,

Amendamente la IAS 19 Beneficiile angajatilor - Modificarea , reducerea sau decontarea planului - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,

- Amendamente la IAS 28 Investitii in entitati asociate si asocieri in participatie - Interese pe termen lung in entitati asociate si asocieri in participatie - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,

Amendamente la IFRS 9 Instrumente financiare - Caracteristici de plata in avans prin compensare negativa - adoptat de UE in 22 martie 2018 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,

Amendamente la diverse standarde datorita Imbunatatirilor IFRS ( ciclul 2015- 2017)care rezulta din proiectul anual de imbunatatire IFRS( IFRS 3 , IFRS 11 , IAS 12 si IAS 23 ) cu scopul principal de a elimina inconsecventele si de a clarifica anumite formulari - aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,

Amendamente la Referintele la Cadrul Conceptual al Standardelor IFRS - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020 ,

IFRIC 23 Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit - adoptat de UE in 23 octombrie 2018 ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau dup ă 1 ianuarie 2019). Societatea anticipeaza ca adoptarea acestor standarde noi si amendamente la standardele existente nu va avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare individuale ale societatii in perioada de aplicare initiala . Aplicarea initiala a noilor amendamente la standardele existente in vigoare pentru perioada de raportare curente 37 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro In vigoare , pentru perioada de raportare curenta se aflau urmatoarele amendamente la standardele existente si interpretari noi emise de Consiliul pentru standarde internationale de contabilitate ( IAS ) si adoptate de UE : IFRS 9 Instrumente financiare - adoptat de UE in 22 noiembrie 2016 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,

IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii si amendamentele de la IFRS 15 - adoptate de UE in 22 septembrie 2016 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,

Amendamente la IFRS 2 Plata pe baza de actiuni - Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni - adoptat de UE in 27 februarie 2018 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,

Amendamente la IFRS 4 Contracte de asigurare - aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare impreuna cu IFRS 4 Contracte de asigurare - adoptat de UE in 3 noiembrie 2017 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 sau la aplicarea pentru prima data a IFRS 9 Instrumente financiare ,

Amendamente la IFRS 15Venituri din contracte cu clientii - Clarificari la IFRS 15 - adoptate de UE in 31 octombrie 2017 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,

Amendamente la IAS 40 Investitii imobiliare - Transferuri de investitii imobiliare - adoptat de UE in 14 martie 2018 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,

Amendamente la IFRS 1 si IAS 28 datorita Imbunatatirilor IFRS ( ciclul 2014 - 2016 ) care rezulta din proiectul anual de imbunatatire a IFRS ( IFRS 1 , IFRS 12 si IAS 28 ) cu scopul principal de a elimina inconsecventele .

IFRIC 22 "Tranzactii valutare si contraprestari in avans" Reconcilierea intre IFRS si politicile contabile aferente exercitiilor financiare precedente La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea intre IFRS si politicile contabile locale aplicabile exercitiilor financiare precedente. Situatiile financiare aferente anului 2012 reprezinta primele situatii financiare pe care societatea le-a intocmit conform IFRS, adoptate de UE, asa cum prevede OMFP 1286/2012. Pentru anul incheiat la 31.12.2010 si 31.12.2011, societatea a intocmit situatii financiare individuale conform OMFP 3055/2009. Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu IFRS, adoptate de catre UE, aplicabile pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2012 , precum si datele comparative la data incheierii anului 2011 , respectiv 31.12.2011. Pentru intocmirea acestor situatii financiare a fost intocmita situatia de deschidere a pozitiei financiare la 01 ianuarie 2011, data tranzitiei. Nu s-au efectuat reconcileri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS. Reconcilierea intre IFRS si politicile contabile aferente exercitiilor financiare precedente La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea intre IFRS si politicile contabile locale aplicabile exercitiilor financiare precedente. 38 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Situatiile financiare aferente anului 2012 reprezinta primele situatii financiare pe care societatea le-a intocmit conform IFRS, adoptate de UE, asa cum prevede OMFP 1286/2012. Pentru anul incheiat la 31.12.2010 si 31.12.2011, societatea a intocmit situatii financiare individuale conform OMFP 3055/2009. Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu IFRS, adoptate de catre UE, aplicabile pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2012 , precum si datele comparative la data incheierii anului 2011 , respectiv 31.12.2011. Pentru intocmirea acestor situatii financiare a fost intocmita situatia de deschidere a pozitiei financiare la 01 ianuarie 2011, data tranzitiei. Nu s-au efectuat reconcileri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS. Determinarea valorilor juste Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos. Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective. 1 Creante comerciale si de alta natura Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ. 2 Imprumuturi purtatoare de dobanda Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ. 3 Imobilizari corporale Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii. Stabilirea valorii juste a imobilizarilor din clasa "Constructii" a fost efectuata la 31.12.2013 de catre un evaluator autorizat ANEVAR, utilizandu-se metoda costului de inlocuire net, metoda fiind aleasa din cauza lipsei de informatii valabile privind tranzactii reale incheiate in ultimele 12 luni pentru obiective industriale in zona respectiva. Aceasta reprezinta valoarea statistica a preturilor pe mp suprafata construita de pe piata la nivel national, valoare ajustata dupa aplicarea corectiilor si deprecierilor aferente. Stabilirea valorii juste a imobilizarilor de natura " Echipamentelor tehnologice, instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport , mobilier si aparatura birotica " a fost efectuata de 39 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro catre un evaluator autorizat ANEVAR la data de 31.12.2007, utilizindu-se metoda costului de inlocuire net. Pe piata nu exista informatii suficiente despre vanzari de active asemanatoare,insa se regasesc informatii de piata referitoare la costuri si la deprecierea cumulata. Astfel, valoarea inregistrata este cea mai mare valoare intre valoarea lui de utilizare si valoarea lui justa minus costurile de vanzare. IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise.Atunci cand e cazul,informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorii juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective. Societatea considera ca nivelul la care sunt clasificate evaluarile privind imobilizarile corporale la valoarea justa in ierarhia valorii juste sunt de nivel 2, avand in vedere urmatoarele aspecte : conditia, amplasamentul si dotarile activului;

estimarea deprecierii fizice, functionale si externe a activului si ajustarea costului de inlocuire brut in vederea obtinerii costului de inlocuire net. Situatii comparative Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru perioada financiara precedenta. Corectarea erorilor contabile IAS 8 Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 . Politicile contabile au fost consecvent aplicate de catre societate in conformitate cu IAS 1.134-135. Conform IAS 8 "Politici contabile,modificari ale estimarilor contabile si erori" politicile contabile reprezinta principiile,regulile, conventiile, bazele si practicile specifice aplicate de aceasta societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta prevede ca schimbarea voluntara a unei politici contabile sa fie facuta doar daca aceasta schimbare este impusa de un Standard sau o interpretare si are drept rezultat situatii financiare care sa ofere informatii mai fiabile si mai relevante despre efectele tranzactiilor, despre alte evenimente sau conditii privind pozitia financiara. Societatea nu a aplicat in semestrul I 2020 ( ianuarie - iunie ) prevederile IAS 8.28 privind modificari ale politicilor contabile. 4. MANAGEMENTUL RISCULUI Prin natura activităţilor desfasurate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piata. Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanţei financiare a Societăţii prin mentinerea unui nivel adecvat al capitalurilor si al rezultatelor. Pentru un bun management al riscului si in dorinta de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedeaza continuu la actualizarea si imbunatatirea procedurilor si regulilor specifice de catre fiecare departament in parte, in masura in care se considera la un moment dat ca, prin 40 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro desfasurarea de activitati de catre acel departament pe baza regulilor existente la acel moment, este expusa Societatea. Persoanele abilitate din cadrul Societatii monitorizeaza in permanenta eficacitatea politicilor şi procedurilor de evaluare a riscului, masura in care Societatea si persoanele relevante respecta procedurile, metodele si mecanismele de administrare a riscurilor, precum si eficacitatea si caracterul adecvat al masurilor luate pentru rezolvarea oricarei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificati in permanenta pentru asigurarea incadrarii lor in limitele admise. De asemenea, conducerea societatii verifica zilnic activitatea de productie si comercializare a societatii. Riscul de credit Societatea este supusă unui risc de credit, datorat creanţelor sale comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Creante 8.928.944 16.145.705 Pentru alte tipuri de operaţiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referinţe privind bonitatea sunt obţinute în mod normal pentru toţi clienţii noi, data de scadenţă a datoriilor este atent monitorizată şi sumele datorate după depăşirea termenului sunt urmărite cu promptitudine. Astfel, au fost identificate urmatoarele elemente bilantiere expuse riscului de credit si au fost incadrate in urmatoarele clase de expuneri: Creante fata de administratii locale: creante bugetare;

Creante fata de institutii financiare: credite bancare;

Creante fata de societati: plati in avans societati;

Alte elemente: imobilizari corporale. Valoarea expusa la risc a unui element de activ este reprezentanta de valoarea sa bilantiera si este identificata in baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate. Creante comerciale si alte creante La 30 iunie 2020, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează : Situatia Creantelor la data de 30.06.2020 lei CREANTE Sold la Termen de lichiditate 30.06.2020 sub 1 an peste 1 an 0 1 = 2 + 3 2 3 Total, din care: 8.923.463 6.618.067 2.305.395 Clienti interni 3.417.320 3.417.320 - Clienti externi 1.724.274 1.724.274 - Clienti incerti,litigii 3.844.604 - 3.844.604 41 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Alte creante ( Garantii buna executie OMV 23.718 23.718 - Petrom Bucuresti ) Avans salarii 8.000 8.000 - Furnizori debitori 376.914 376.914 - Debitori 792.613 792.613 - Alte creante sociale - concedii medicale 160.823 160.823 - Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans ; Alte creante privind 114.406 114.406 - bugetul de stat si Decontari din operatiuni in curs de clarificare ) Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti 1.546.766 - 1.546.766 Creante privind impozitul amanat 7.557 - 7.557 Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar valabil la sfarsitul periodei, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei. Analiza pe vechimi a Creantelor comerciale si Alte creante restante la sfarsitul perioadei, care nu sunt depreciate IFRS 7.37(a) lei Sold la din care restante Creante Comerciale si Alte Creante 30.06.2020 31-90 zile 91-120 > 120 zile zile 1. Clienţi interni 3.417.319,71 158.493,08 377.75 421.910,00 2. Clienti externi 1.724.274,00 700.597,00 261.001,00 449.858,00 3. Clienţi interni incerti 3.844.604,00 0,00 0,00 3.844.604,00 4. Ajustari pentru depreciere (1.546.765,98) 0,00 0,00 0,00 5. Furnizori debitori 376.914,00 0,00 0,00 376.914,00 Creanţe nete 7.816.345,73 859.090,08 261.378,75 5.093.286 In conformitate cu prevederile IFRS 7.37 (b) , societatea prezinta o analiza individuala a creantelor comerciale constatate ca fiind depreciate la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2020), inclusiv factorii care au determinat deprecierea acestora , astfel : Clientii debitori care au intrat in procedura de faliment sau in procedura reorganizarii conform Legii nr. 85/2014, si care inregistreaza dificultati financiare majore corelate cu neplata creantelor, si anume:

ALTEX SRL TULCEA debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 439.960,00 lei (inclusiv penalitati contractuale);

42 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro ARMAX GAZ MEDIAS debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 16.750,11 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 16.750,11 lei; ARPEGA TRADING SRL BLEJOI pentru debitul restant in valoare de 444.504,74 lei (inclusiv penalitati contractuale) s-a demarat procedura juridica de recuperare.

pentru debitul restant in valoare de 444.504,74 lei (inclusiv penalitati contractuale) s-a demarat procedura juridica de recuperare. BAT SERVICE SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 5.138,37 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 5.138,37 lei; CONDMAG SA BRASOV debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 564,20 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 564,20 lei; FEPA SA BARLAD debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 41.108,56 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 41.108,56 lei; FORAJ SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 539.128,14 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 539.128,14 lei; GRUP ROMET SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 909,87 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 909,87 lei; HIDRAULIC SA MOINESTI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 17.603,42 lei (inclusiv penalitati contractuale);

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 17.603,42 lei (inclusiv penalitati contractuale); FORAJ SONDE PLOIESTI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 87.965,13 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 87.965,13 lei; MARIAN TRANS CONSTRUCT SRL CHIOJDU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 446,40 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 446,40 lei; METAL PROIECT PROSPER debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.871 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.871 lei; UBEMAR SA PLOIESTI debit in executare prin executor judecatoresc in valoare de 25.112,69 lei;

debit in executare prin executor judecatoresc in valoare de 25.112,69 lei; VIPREC COM SRL BAIA MARE debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.360,80 lei;

debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.360,80 lei; VULCAN SA BUCURESTI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 102.436,45 lei. Principalii clienti, in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 : Total Facturi Clienti Interni (lei) Pondere exclusiv % TVA ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex 3.977.171,46 28,64 Cameron-Romania SRL Campina 1.836.285,05 13,22 Rohrer Servicii Industriale Bucuresti 1.469.994,40 10,58 G.R.I.M.E.X. SRL Bucuresti 623.500,00 4,49 Petro Welt Technologies AG Austria 555.736,06 4,00 Tehnomet SA Buzau 466.965,38 3,36 Automobile Dacia SA Mioveni 457.155,88 3,29 Amromco Energy SRL Ploiesti 401.265,80 2,89 Multy Products Rom SRL Sighisoara-punct de lucru Albesti 397.853,24 2,86 Voicilas Laurentiu 342.360,11 2,46 TOTAL 10.528.287,38 75,78 43 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Clienti Externi Total Facturi Pondere % (eur) Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania 177.463,90 31,53 ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta (NE) 146.436,40 26,01 Naftagas Oilfield Services LLC Novi Sad Serbia 62.937,00 11,18 VT Veres KFT Kecskemet Ungaria 61.299,00 10,89 Jaddy Carry Doo Belgrad 43.891,80 7,79 Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia 20.370,60 3,62 TDE ITS KFT Ungaria 18.053,00 3,21 Belorusneft Gomel Belarus 11.960,00 2,12 Elematic OY AB Toijala Finlanda 5.845,00 1,04 N.V. Turkse Perenco Ankara 5.335,00 0,95 TOTAL 553.591,70 98,34 Clienti Externi Total Facturi Pondere % (usd) Technip FMC Canada Ltd 266.526,00 33,49 IAL Engineering Services LTD. Trinidad 214.125,20 26,90 Independent Oil Tools Iraq 182.462,70 22,92 Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman 66.243,20 8,32 Ibemo Industrie Service Germania 46.414,00 5,83 FMC Technologies INC Bogota Columbia 14.260,00 1,79 Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom (non UE) 5.968,00 0,75 TOTAL 795.999,10 100,00 Datorii comerciale si alte datorii La 30 iunie 2020, datoriile societăţii se prezinta astfel: Situatia datoriilor la data de 30.06.2020 lei DATORII Sold la Termen de exigibilitate peste 5 30.06.2020 sub 1 an 1-5 ani ani 0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 Total, din care: 30.355.540 26.316.574 4.038.966 - Sume datorate institutiilor de credit 10.090.207 7.617.103 2.473.104 - Avansuri incasate in contul comenzilor 1.129.498 1.129.498 - - Datorii comerciale - furnizori 10.317.599 8.991.334 1.326.265 - 44 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale Provizioane si venituri inregistrate in avans 8.578.639 8.578.639 - - 239.597 - 239.597 - Suma in valoare de 8.578.639 lei inregistrata in contul "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale" se refera la : sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare)= 924.974 lei;

diversi-acorduri de reesalonare)= 924.974 lei; cont 457 dividende = 1.569.917 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874 lei;

datorii bugetare curente = 5.089.370 lei;

datorii salariale curente = 994.378 lei. lei Datorii comerciale si alte Sold la din care restante datorii 30.06.2020 31-90 zile 91-120 zile > 120 zile 1. Furnizori interni 8.869.741,61 996.179,63 980.382,03 3.880.282,58 2. Furnizori externi 1.447.857,39 168.686,23 124.826,22 870.030,17 3. Clienti creditori 1.129.497,72 - - - Datorii nete 11.447.096,72 1.164.865,86 1.105.208,25 4.570.312,75 Principalii furnizori, in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020: Total Facturi (lei) exclusiv Furnizori Interni TVA Pondere % Electrica Furnizare SA Bucuresti 1.229.308,03 15,93 Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti 546.240,05 7,08 Engie Romania SA Bucuresti 531.023,72 6,88 Forja Rotec SRL Buzau 488.291,84 6,33 Arva Metals & Steels SRL Cornetu-Ilfov 395.740,83 5,13 Bronic Security Bucuresti 370.416,96 4,80 Hany Industry SRL Ploiesti 320.623,07 4,16 Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti 209.480,03 2,72 Axon SRL Ploiesti 182.835,95 2,37 Mechanic&Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti 174.657,54 2,26 TOTAL 4.448.618,02 57,66 45 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Total Facturi Furnizori Externi (eur) Pondere % Danco Industry LTD Bulgaria 61.168,06 46,40 Ompa SRL Italia 29.060,00 22,04 Hasenjager&Domeyer Drehen-Bohren-Frasen Germania 18.830,00 14,28 Black Sea Logistic Global Constanta 7.670,00 5,82 Bollore Logistics Romania SRL Bucuresti 6.744,00 5,12 Hunting Energy Services BV OlandaTechnology INC Israel 2.400,00 1,82 Vesuvius Sensors&Poobes Europe SPA Italia 1.288,00 0,98 Turist SA Ploiesti 1.100,00 0,83 CF Service SRL Italia 1.051,00 0,80 Ham-Let Advanced Control Technology INC Israel 679,00 0,52 TOTAL 129.990,06 98,61 Total Facturi Furnizori Externi (usd) Pondere % Parker Hannifin Corporation PGI USA 18.064,87 31,59 American Petroleum INST. Washington 12.500,00 21,86 Lonestar Fasteners Europe LTD United Kingdom 10.063,31 17,60 Shabum International LTD Tel Aviv 6.383,10 11,16 Trelleborg Sealing Solutions Sofia - Bulgaria 5.739,40 10,04 Techstreet - Clarivate Analytics LLC Canada 2.613,42 4,57 Black Sea Logistic Global SRL Constanta 1.820,00 3,18 TOTAL 57.184,10 100,00 Garantarea creditelor bancare: Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteci imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2019 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 33.597.220 lei. Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2553688 / 25.05.2020, valabila de la data de 25.05.2020 pana la data de 24.05.2021 ( pentru suma asigurata de 29.009.910 lei ). In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019, cu urmatoarele terenuri / cai de acces: teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199 , inscris in Cartea Funciara nr. 125199;

teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand numar cadastral 125189 , inscris in Cartea Funciara nr. 125189. 46 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1 / 27.06.2019 la contractul nr. 7993/5 din 23.01.2019. Stocurile de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare de 24.651.575 lei sunt asigurate prin politele de asigurare de incendiu si alte riscuri - forties nr. 2543683, valabila de la data de 23.11.2019 pana la 22.11.2020. Riscul de rată a dobânzii Fluxurile de numerar operaţionale ale Societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei dobânzii ( ROBOR ). Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Dobanzi platite 422.593 319.482 Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Cash si disponibilitati la vedere 707.494 398.223 Riscul valutar Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Rezultat net din diferente de curs valutar (30.190) (159.095) Riscul de piata Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment nu poate oferi informatii precise despre vanzarea stocurilor de produse fabricate . Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), cresterea pretului barilului de petrol si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol, care au generat fluctuatii in 47 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro volumul vanzarilor pe piata interna si international si, in consecinta, si in fluxurile de numerar generate de activitatea de expolatare . 5. CAPITALURI PROPRII Capitalul social Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2020, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei. Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. si a adresei nr. 21672 din 28.07.2020, situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2020 este urmatoarea: Actionar Nr. detineri Procent ( % ) Asociatia UZTEL 4.498.300 83,8381 Persoane Fizice 447.033 8,4341 Persoane Juridice 420.126 7,7278 TOTAL 5.365.459 100 Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la 30 iunie 2020. Toate acţiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 2,50 lei. Rezerve legale Rezervele legale sunt constituite conform situaţiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite. Societatea transfera către rezerva legala cel puţin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat. La 30 iunie 2020 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.985.076 lei. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Rezerve legale 1.985.076 1.955.836 Societatea nu a constituit la 30.06.2020 rezerva legala . Alte rezerve Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Alte rezerve 631.133 631.133 Conform IAS 1.79 (b) societatea a inregistrat in situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la capitolul "Alte rezerve'' suma de 631.133 lei reprezentand facilitate fiscala la impozitul pe profit 48 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro conform prevederilor legislative in vigoare la data constituirii ( 31.05.2004 ) - Legea 416 / 26 iunie 2002 . Rezerva din reevaluare Rezerva din reevaluare este in suma de 32.804.965 lei la 30 iunie 2020 si cuprinde rezervele din reevaluare obţinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenţi asupra: constructiilor - reevaluari efectuate la 31 decembrie 2007, 31 mai 2011 si 31 decembrie 2013 ;

echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii - reevaluare efectuata la 31.12.2007. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Rezerve din reevaluare 32.804.965 35.065.900 Rezerva din reevaluare s-a diminuat in perioada ianuarie - iunie 2020 cu valoarea de 1.634.140 lei prin: capitalizarea surplusului din reevaluare pentru suprafata de 2.159 mp teren vandut si club (valoare rezerva din reevaluare de 1.047.701 lei);

rezerve evidentiate in registrul fiscal pentru semestrul I an 2020, in valoare de 586.439 lei. 6. REZULTATUL PERIOADEI Rezultatul perioadei La finele perioadei ianuarie - iunie 2020 Societatea a inregistrat urmatoarele rezultate : Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare ) a inregistrat o diminuare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -1.803.964 lei la 30.06.2019 la -7.541.777 lei la 30.06.2020.

Rezultatul financiar a inregistrat o diminuare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -476.780 lei la 30.06.2019 la -439.499 lei la 30.06.2020.

a inregistrat o diminuare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -476.780 lei la 30.06.2019 la -439.499 lei la 30.06.2020. Rezultatul brut / net al perioadei a inregistrat o diminuare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, adica in valori nominale de la -2.280.744 lei la 30.06.2019 la -7.981.276 lei la 30.06.2020. Cifra de afaceri a inregistrat la semestrul I 2020 o diminuare procentuala cu 35,74% fata de aceeasi perioada a anului precedent (semestrul I 2019), si anume de la 31.951.218 lei la 30.06.2019 la 20.531.586 lei la 30.06.2020. 49 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Cheltuielile de exploatare au inregistrat la semestrul I 2020 o diminuare procentuala cu 32,94% fata de aceeasi perioada a anului precedent (semestrul I 2019), si anume de la 37.775.835 lei la 30.06.2019 la 25.331.275 lei la 30.06.2020. Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Rezultat net-profit / ( pierdere ) (7.981.276) (2.280.744) Dividende In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 Societatea a efectuat plati in valoare de 159,78 lei, reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel: lei Trimestrul I - an 2020 159,78 7. IMPOZITUL PE PROFIT Raportare contabila la Raportare contabila la 30.06.2020 30.06.2019 (lei) (lei) Rezultatul brut contabil (7.981.276,24) (2.280.744,10) Venituri neimpozabile (1.710) (3.327,00) Elemente similare veniturilor 1.047.701 - Cheltuieli nedeductibile 1.443.729,98 1.226.996,57 Rezerva legala constituita - - Profit / ( Pierdere fiscala ) (5.491.555,37) (1.057.074,53) Pierdere fiscala provenita din anii precedenti evidentiata in (11.443.861,78) (14.553.837,27) declaratia 101 Pierdere fiscala inregistrata (16.925.417,15) (15.610.911,80) Impozit pe profit rezultat - - Impozit pe profit datorat - - Profit net / (Pierdere neta ) (7.981.276,24) (2.280.744,10) Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană. Totuşi, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare , a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 7 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 50 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro 8. PROVIZIOANE Situaţia provizioanelor constituite de societate se prezintă astfel: Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Provizioane pentru litigii 227.296 232.426 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 12.301 12.301 Total Provizioane 239.597 244.727 9. ACTIVE IMOBILIZATE Active corporale Alte Imobilizari Avansuri Cladiri si Masini si pentru Terenuri imobilizari corporale in Total constructii echipamente imobilizari corporale curs corporale Cost Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Sold la 01 ianuarie 16.537.802 32.061.723 36.504.395 166.777 2.467.747 137.870 87.875.314 2019 Cresteri - - 80.292 11.422 42.498 - 134.212 Iesiri - - 277.738 - 91.713 14.750 384.201 Sold la 30 16.537.802 32.061.723 36.306.949 177.199 2.418.532 123.120 87.625.325 iunie 2019 Amortizare cumulata Sold la 01 ianuarie - 16.652.671 27.420.038 107.390 - - 46,812,548 2019 Amortizare - 989.690 556.728 6.787 - - 1.553.205 perioada Amortizarea - - 120.938 - - - 120.938 iesirilor Sold la 30 - 17.642.361 27.855.828 114.177 - - 45.612.366 iunie 2019 Ajustari Sold la 01 ianuarie - - - - - - - 2019 Cresteri - - - - - - - Descresteri - - - - - - - Sold la 30 - - - - - - - iunie 2019 51 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Continuare Active corporale Valoare contabila neta Sold la 01 ianuarie 16.537.802 2019 Sold la 30 16.537.802 iunie 2019 Terenuri Cost Lei Sold la 01 16.537.802 ianuarie 2020 Cresteri - Iesiri 194.871 Sold la 30 16.342.931 iunie 2020 Amortizare cumulata Sold la 01 - ianuarie 2020 Amortizare - perioada Amortizarea - iesirilor Sold la 30 - iunie 2020 Ajustari Sold la 01 - ianuarie 2020 Cresteri - Descresteri - Sold la 30 iunie 2020 - Valoare contabila neta 15.409.052 9.084.357 58.387 2.467.747 14.419.362 8.451.121 63.022 2.418.532 Cladiri si Masini si Alte Imobilizari imobilizari corporale in constructii echipamente corporale curs Lei Lei Lei Lei 32.061.724 36.218.540 166.042 2.546.484 - 68.004 - 68.004 1.066.065 - - 68.004 30.995.659 36.286.544 166.042 2.546.484 18.387.041 28.316.670 108.837 - 695.808 510.083 3.589 . 417.452 - - - 18.665.397 28.826.753 112.426 - - - - - - - - - - - - - - - - - 137.870 43.695.215 123.120 42.012.959 Avansuri pentru Total imobilizari corporale Lei Lei 161.791 87.692.383 136.008

18.308 1.347.248 143.483 86.481.143 46.812.548 . 1.209.480 417.452

47.604.576

-

-

-

- Sold la 01 16.537.802 13.674.683 7.901.870 57.205 2.546.484 161.791 40.879.835 ianuarie 2020 Sold la 30 16.342.931 12.330.262 7.459.791 53.616 2.546.484 143.483 38.876.567 iunie 2020 In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 68.004 lei reprezentand: 52 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;

150-150E, in valoare de 36.632 lei; Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;

Stand deschidere 20 " cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6 ", in valoare de 13.719 lei ;

cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6 in valoare de 13.719 lei ; Laptop HP14 " Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei . Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 crestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand: Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;

150-150E, in valoare de 36.632 lei; Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;

Stand deschidere 20 " cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6 ", in valoare de 13.719 lei ;

cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6 in valoare de 13.719 lei ; Laptop HP14 " Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei . In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Terenuri" a fost de 194.871 lei, reprezentand scoatere din evidenta 2.159 mp teren vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020. In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Constructii" a fost de 1.066.065 lei, reprezentand scoatere din evidenta Club vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020. Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 decrestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand: Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei; Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei; Stand deschidere 20 " cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6 ", in valoare de 13.719 lei ; Laptop HP14 " Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei .

Active necorpo r ale Cheltuieli de Alte imobilizari Imobilizari necorporale Total dezvoltare necorporale in curs Cost Lei Lei Lei Lei Sold la 01 ianuarie 2019 130.375 625.680 - 756.055 Intrari 6.118 61.109 - 67.227 Iesiri - - - - Sold la 30 iunie 2019 136.493 686.789 - 823.282 53 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Continuare Active necorporale Amortizare cumulata Sold la 01 ianuarie 2019 112.538 616.342 - 728.880 Amortizare perioada 2.522 36.926 - 39.448 Amortizarea iesirilor - - - - Sold la 30 iunie 2019 115.060 653.268 - 768.328 Valoare contabila neta Sold la 01 ianuarie 2019 17.837 9.338 - 27.175 Sold la 30 iunie 2019 21.433 33.521 - 54.954 Cheltuieli Alte imobilizari Imobilizari de Total necorporale necorporale in curs dezvoltare Cost Lei Lei Lei Lei Sold la 01 ianuarie 2020 184.020 701.192 - 885.212 Intrari 2.871 61.933 - 64.804 Iesiri - - - - Sold la 30 iunie 2020 186.891 763.125 - 950.016 Continuare Active necorporale Amortizare cumulata Sold la 01 ianuarie 2020 117.582 687.515 - 805.097 Amortizare perioada 3.818 38.680 - 42.498 Amortizarea iesirilor - - - - Sold la 30 iunie 2020 121.400 726.195 - 847.595 Valoare contabila neta Sold la 01 ianuarie 2020 66.438 13.677 - 80.115 Sold la 30 iunie 2020 65.491 36.930 - 102.421 In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 2.871 lei, reprezentand cheltuieli pentru realizare robinet SSV 3 1/8 X5m, actionat hIdraulic, echipat cu sistem de automatizare livrat de VT VERES Ungaria. In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 61.933 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO, in valoare de 54.959 lei si licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 6.974 lei. 54 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro 10. STOCURI Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza: 30 iunie 2020 31 decembrie În LEI 2019 Materii prime 1.303.891 1.518.669 Materiale auxiliare 583.111 756.642 Combustibili 11.323 33.808 Materiale pentru ambalat 1.462 1.469 Piese de schimb 3.189.560 3.442.162 Alte materiale consumabile 178.629 185.140 Obiecte de inventar 328.512 349.047 Produse in curs de executie 8.736.111 10.754.379 Semifabricate 3.376.448 3.712.114 Produse finite 8.937.017 8.616.936 Diferenta de pret la produse finite 10.176.927 10.842.443 Ambalaje 3.635 3.902 Produse reziduale 7.200 43.208 Total 36.833.826 40.259.919 Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor 246.468 287.740 Total General Stocuri 37.080.294 40.547.659 11. PONDEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII: Ponderea Ponderea Raportare contabila la 30.06.2020 Valoare (lei ) in in venituri cifra de totale % afaceri % Venituri din vanzarea produselor finite - intern 14.057.739 78,12 68,47 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 6.419.827 35,68 31,27 Venituri din servicii prestate - transport intern 12.136 0,07 0,06 Venituri din serv. prestate export si asig. marfa 6.637 0,04 0,03 Venituri din servicii prestate - transport extern 34.943 0,19 0,17 Venituri din vanzarea marfurilor 20.636 0,11 0,10 Venituri din activitati diverse - Intern 70.238 0,39 0,34 Reduceri comerciale acordate (90.570) (0,50) (0,44) Cifra de afaceri - Total 20.531.586 114,10 100,00 55 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 se prezinta astfel: Ponderea in Ponderea in Raportare contabila la 30.06.2019 Valoare venituri cifra de lei ) totale afaceri (%) (%) Venituri din vanzarea produselor finite - intern 12.458.638 32,32 38,99 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 19.305.058 50,08 60,42 Venituri din servicii prestate - prestatii laborator 31.275 0,08 0,10 Venituri din servicii prestate - transport intern 13.898 0,04 0,04 Venituri din servicii prestate - transport extern 109.254 0,28 0,34 Venituri din vanzarea marfurilor 14.958 0,04 0,05 Venituri din activitati diverse - intern 367 0,00 0,00 Venituri din activitati diverse - export 17.770 0,05 0,06 Cifra de afaceri - total 31.951.218 82,89 100,00 VENITURI DIN EXPLOATARE 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Total venituri din exploatare, din care: 17.789.498 35.971.871 Cifra de afaceri 20.531.586 31.951.218 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie (1.511.976) 3.730.245 Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 2.871 6.118 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului somaj 1.039.945 - tehnic Alte venituri din exploatare (2.272.928) 284.290 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Total cheltuieli din exploatare, din care: 25.331.275 37.775.835 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 6.158.979 15.897.828 Alte cheltuieli materiale 327.992 691.420 Alte cheltuieli externe 1.721.614 2.055.550 Chetuieli privind marfurile 17.068 1.236 Reduceri comerciale primite 35.636 - Cheltuieli cu personalul 12.553.402 12.853.322 Ajustari de valoare privind imob necorporale, corporale, investitiile 1.251.978 1.592.651 imobiliare si activele biologice evaluate la cost Alte cheltuieli de exploatare 3.337.588 4.687.155 Ajustari privind provizioanele (1.710) (3.327) 56 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro VENITURI FINANCIARE 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Total venituri financiare, din care: 205.120 293.802 Venituri din diferente de curs valutar 191.836 292.005 Venituri din dobanzi 1.341 1.797 Alte venituri financiare 11.943 - CHELTUIELI FINANCIARE 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Total cheltuieli financiare, din care: 644.619 770.582 Cheltuieli privind dobanzile 422.593 319.482 Alte cheltuieli financiare 222.026 451.100 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE În LEI 30-iunie 2020 30-iunie 2019 Rezultatul net al perioadei (7.981.276) (2.280.744) Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung 1.251.978 1.592.651 Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe 593.922 (51.079) Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti 1.546.766 1.546.766 Cheltuieli cu dobanda (422.593) (319.482) Venituri din dobanzi 1.341 1.797 Castig / (pierdere) din diferente de curs 11.507 (159.095) Miscari in capitalul circulant 2.982.921 2.611.558 Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante 488.925 (2.158.886) Crestere / (descrestere) stocuri 3.467.364 (928.190) Crestere / (descrestere) in alte active circulante (1.146) 1.154 Crestere / (descrestere) datorii comerciale 3.431.829 (2.320.925) Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans 168.450 880.121 Crestere / (descrestere) alte datorii (4.443.317) 110.342 Numerar utilizat din activitati operationale 3.072.105 (4.416.384) Dobanzi platite (422.593) (319.482) Numerar generat din activitati de exploatare (2.348.843) (4.405.052) 12. INFORMATII PE SEGMENTE IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza 57 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10% sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale. Daca venitul total provenit de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai putin de 75% din totalul veniturilor entitatii, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare pana la atingerea nivelului de 75%. Societatea este inregistrata in Romania si isi desfasoara intreaga activitate in sediul social din Ploiesti , str. Mihai Bravu nr. 243 si nu detine filiale, sucursale sau puncte de lucru. Activitatea societatii este analizata din perspectiva obiectului principal de activitate, si anume: producerea si comercializarea pe piata interna si externa de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier. Conducerea societatii a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite pe piata interna si externa si a prestatiilor de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt : -venituri din vanzarea produselor finite - piata interna; -venituri din vanzarea produselor finite - piata externa; -venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie; -venituri din servicii prestate; -venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii; -venituri din vanzarea marfurilor. Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 se prezinta astfel: Raportare pe segmente operationale la Ponderea Valoare ( in 30 iunie 2020 lei ) Venituri Totale % Venituri din vanzarea produselor finite - intern 13.967.169 77,62 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 6.419.827 35,68 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs (1.511.976) (8,40) de executie Venituri din servicii prestate 123.954 0,69 Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic 1.039.945 5,78 Venituri din vanzarea marfurilor 20.636 0,11 Alte venituri din exploatare (2.272.928) (12,63) Total 17.786.627 98,84 58 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 20.636 pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 123.954 pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 20.386.996 Raportare pe segmente operationale la Ponderea Valoare in 30 iunie 2019 ( lei ) venituri totale (%) Venituri din vanzarea produselor finite - intern 12.458.638 32,32 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 19.305.058 50,08 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in 3.730.245 9,68 curs de executie Venituri din servicii prestate 172.563 0,45 Venituri din vanzarea marfurilor 14.958 0,04 Total 35.681.463 92,57 lei pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de: 14.958 pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 172.563 pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de: 31.763.696 13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,84% din capitalul social al societatii. S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate : A) Vanzari de produse si servicii Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Axon SRL Ploiesti 36.028,80 420,04 Ipsar SRL Valeni de Munte - (19.359,64) Hany Industry SRL Ploiesti - 4.165,00 B) Achizitii de bunuri si servicii 59 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 lei lei Axon SRL Ploiesti 217.574,82 159.512,87 Comis SRL Valeni de Munte - 11.552,13 Ipsar SRL Valeni de Munte - 2.808,40 Hany Industry SRL Ploiesti 381.541,43 726.227,23 Passion SRL Ploiesti - 306,00 Platus Com SRL Campina 11.463,00 83.142,48 Romconvert SA Ploiesti 24.528,28 - Titancore SRL Ploiesti 77.056,68 150.913,32 Rikora FLM SRL ( Vaspet SRL Focsani ) - 1.300,61 Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 usd usd Shabum International LTD Tel Aviv 6.383,10 32.542,34 Denumire Entitate 6 luni 2020 6 luni 2019 eur eur Passion SRL Ploiesti - 6.162,00 Conform IAS 24 (Prezentarea informatiilor referitoare la partile afiliate), societatea a considerat oportuna descrierea tranzactiilor comerciale efectuate cu entitatile juridice care detin fonduri banesti in calitatea de membrii asociati ai Asociatiei UZTEL. Entitatile juridice ale caror tranzactii au fost mentionate anterior nu intra sub incidenta prevederilor art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 datorita faptului ca detinerile, adica fondurile banesti, nu le permit acestora sa detina controlul. Societatea UZTEL SA prezinta urmatoarele informatii suplimentare cu privire la ponderea fondurilor banesti detinute, la data de 30.06.2020, de entitatile juridice in calitatea lor de membrii ai Asociatiei Uztel, astfel: Denumire Entitate Juridica % fond banesc detinut in Asociatia UZTEL Aprodem SA Ploiesti 0,2805 Axon SRL Ploiesti 0,7380 Comis SRL Valeni de Munte 8,2977 Electro Service Onel & Co SNC Ploiesti 8,4355 Iulnicomnic SRL Ploiesti 1,8897 Passion SRL Ploiesti 0,3982 Platus Com SRL Campina 0,6090 Romconvert SA Ploiesti 0,7609 Titancore SRL Ploiesti 4,2191 60 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Rikora Flm SRL Focsani (Vaspet SRL Focsani ) 0,5087 Denumire Entitate Juridica Shabum International LTD Tel Aviv 0,2640 C) Compensatii acordate personalului - cheie din conducere : Personalul cheie din conducere include directori executivi, personalul de conducere al sectiilor de productie (sefi sectie) si personalul de conducere al principalelor servicii functionale ale societatii (tehnic, proiectare, resurse umane, asigurarea calitatii, comercial, economic, administrativ) . 6 luni 2020 6 luni 2019 Salarii brute 1.729.620 lei 1.628.827 lei 14. ALTE INFORMATII (1) Onorariile platite auditorilor In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 99.937,70 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta : a) Audit Financiar lei - Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania - auditor statutar 12.083,00 - Fin Consult Audit SRL Ploiesti - auditor intern 11.000,00 b) Audituri de certificare sisteme de management calitate si de produs ( licente ) lei - GR Eurocert SRL Ploiesti 10.894,28 - American Petroleum Inst. Washington 53.652,50 - Techstreet-Clarivate Analystics LLC Canada 12.307,92 (2) Cheltuielile cu salariile personalului Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 (lei) (lei) Cheltuieli cu salariile personalului 12.153.814 12.480.033 Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor. 61 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Numărul mediu de angajaţi în perioada ianuarie - iunie 2020 a inregistrat urmatoarea evolutie comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior: Raportare contabila la Raportare contabila la 30 iunie 2020 30 iunie 2019 Numarul mediu de angajati (persoane) 326 494 (3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate Garantii financiare acordate Uztel SA Ploiesti are constituita garantie de buna executie la solicitarea clientului OMV PETROM BUCURESTI in suma de 23.717,43 lei prin retinerea din facturile fiscale emise de SC UZTEL S.A. a unui procent de 10% din valoarea finala a acestora. Aceasta garantie este inregistrata in cont 2678 - "Creante imobilizate" si a fost constituita la solicitarea clientului societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate. Societatea are constituite garantii de buna executie in suma totala de 23.717,43 lei (client OMV PETROM BUCURESTI ) prin inregistrarea in contul de creante imobilizate a acestor sume cu termen limitat (cuprins intre 12 si 19 luni), conform prevederilor contractuale negociate. Garantii financiare primite Uztel SA Ploiesti nu a solicitat si nu a beneficiat in perioada ianuarie - iunie 2020 de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrari de reparatii. (4) Polite de asigurare detinute de societate Societatea detine la data de 30 iunie 2020 urmatoarele polite de asigurare: Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2553688 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2020 pana la data de 24.05.2021, reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri pentru o valoare declarata de 29.009.910 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii;

Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2543683 pe o perioada de 12 luni, valabila de la data de 23.11.2019 pana la data de 22.11.2020, reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri pentru o valoare declarata de 24.651.575 lei pentru stocuri de materii prime, obiecte de inventar si produse finite aflate in proprietatea societatii. Politele de asigurare pe care societatea le-a incheiat au generat costuri financiare (iesiri de numerar), venituri operationale prin vanzari de produse si servicii complexe si, in principal, asigura actionarilor, administratorilor societatii si partenerilor comerciali stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii. 62 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare: Autorizatia de mediu nr. PH-259 din 02.10.2019, valabila pana la data de 02.10.2024 pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.

PH-259 din 02.10.2019, valabila pana la data de 02.10.2024 pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie. Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 109 din 14.06.2019 valabila pana la data de 15.06.2022;

Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale si Competitivitate, cu nr. inregistrare 150256/24.02.2020, valabila pana la 31.03.2021.

Societatea Uztel S.A. acorda in mod constant si sustinut o grija deosebita protectiei mediului inconjurator, avand in vedere in mod deosebit pentru aceasta: respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;

economisirea resurselor naturale;

identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora; Uztel SA a implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001- 2015. Activitatile reglementate prin acest sistem sunt mentinute si continuu imbunatatite fiind supravegheate sistematic prin audit intern, dar si de catre autoritatea de certificare. Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii,aer-imisii, zgomot, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial, anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele impuse. Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor cu date de securitate. (6) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul perioadei 01.01.2020 - 30.06.2020 un numar de dosare comerciale prin instantele judecatoresti, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare si este parte civila ( fara implicatii materiale ) in dosarele privind grupele de munca ( litigii de munca ) cu fostii salariati . Recuperare Debite/pretentii Executare Silita Procedura Insolventei Litigii de Munca (grupe de munca, conditii deosebite, pretentii, contestatie concediere ) dosare dosare dosare 72 dosare Societatea monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora. 63 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro 15. ADMINISTRAREA SOCIETATII CADRUL LEGISLATIV FISCAL Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declaraţiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecţiilor autorităţilor fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligaţiile fiscale din situaţiile financiare anexate. Totuşi, exista riscul ca autorităţile fiscale sa adopte poziţii diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la aceasta data. Mediul economic Procesul de ajustare a valorilor in funcţie de risc care a avut loc pe pieţele financiare internaţionale incepand cu anul 2016 a afectat performanta acestora, inclusiv piaţa financiar- bancara din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluţia economica in viitor. Criza curenta de lichiditate si de creditare a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piaţa de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piaţa financiara internaţionala ar putea afecta capacitatea societăţii de a obţine împrumuturi noi si refinantari ale facilitaţilor existente in condiţii similare tranzacţiilor anterioare. Partenerii comerciali ai societăţii pot fi de asemenea afectaţi de situaţii de criza de lichiditate care le- ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente. Deteriorarea condiţiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. In măsura in care informaţiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere. Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condiţiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale in vederea adoptării unor masuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiţii normale de funcţionare a pieţei. Conducerea Societăţii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România si ulterior ce efect ar putea avea asupra activităţii societăţii. Cadrul de desfăşurare a activităţii Deşi parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă in continuare caracteristicile unei pieţe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piaţa financiara relativ nedezvoltata si fluctuaţii ale cursurilor de schimb valutare. In prezent, pieţele financiare internaţionale resimt efectele crizei financiare mondiale declanşata in anul 2008. Aceste efecte s-au resimţit si pe piaţa financiara româneasca sub forma scăderii preturilor si lichidităţii pieţelor de capital, precum si printr-o creştere a ratelor de dobânda de finanţare pe termen mediu datorita crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piaţa 64 UZTEL S.A. 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro financiara internaţionala ar putea afecta capacitatea Societăţii de a obţine împrumuturi noi in condiţii similare celor aplicabile tranzacţiilor anterioare. Conducerea Societăţii considera ca aplicarea principiului continuităţii activităţii in pregătirea acestei situaţii financiare individuale de descriere a poziţiei financiare este corecta, data fiind si poziţia sa de pe piaţa de petrol si gaze naturale din cadrul sistemului economic naţional. 16. PARCURS PROCEDURA INSOLVENTA - REORGANIZARE Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a -II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie, format din cinci membrii cu puteri depline: PERIOADA 01.01.2020 - 30.06.2020 NUME PRENUME FUNCTIA PERIOADA Hagiu Neculai Presedinte C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Popescu Ileana Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Serbaniuc Tudor Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Stan Vasile Armis Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Grigore Victor Membru C.A. 01.01.2020-30.06.2020 Pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie al Societatii au reprezentat un procent de 1,58 % din fondul de salarii. CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII - in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 a fost asigurata de : PERIOADA 01.01.2020 - 30.06.2020 NUME PRENUME FUNCTIA PERIOADA DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE Anghel George Marinelo Director General 01.01.2020-30.06.2020 C.M 02 / 09.01.2020 Popescu Ileana Director Economic 01.01.2020-30.06.2020 C.M 2 / 14.05.2017 Voica Alin Marian Director Tehnic 01.01.2020-30.06.2020 Decizia 184 / 12.12.2019 65 Attachments Original document

Permalink Disclaimer UZTEL SA published this content on 26 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 08:31:09 UTC 0 All news about UZTEL S.A. 04:32a UZTEL S A : Raport semestrial la 30.06.2020 PU 02:07a UZTEL S A : NOTICE On availability of Semestrial Report - at 30.06.2020 PU 05/14 SC UZTEL S A : NOTICE On availability of Quarter Report at 31.03.2020 PU 02/27 UZTEL : Release regarding availabilityPreliminary and Non-Audited Individual Fin.. PU Financials RON USD Sales 2019 63,6 M 15,5 M 15,5 M Net income 2019 0,58 M 0,14 M 0,14 M Net Debt 2019 7,97 M 1,95 M 1,95 M P/E ratio 2019 13,8x Yield 2019 - Capitalization 10,1 M 2,46 M 2,47 M EV / Sales 2018 0,18x EV / Sales 2019 0,25x Nbr of Employees 482 Free-Float 100% Chart UZTEL S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) UZTEL S.A. 25.33% 2 TENARIS -50.38% 6 958 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO., LTD. -10.34% 4 595 CHAMPIONX CORPORATION -70.10% 2 100 DRIL-QUIP, INC. -27.65% 1 265 SINOPEC OILFIELD EQUIPMENT CORPORATION -20.03% 573