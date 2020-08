Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi : Özel Durum Açıklaması (Genel) 0 08/28/2020 | 03:28am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Şirketimizin 27.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,944771 TL'dir. 27.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 'Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma' başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının 'Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur.' hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla. Attachments Original document

