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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi AS    VKFYO   TRAVKFYT91Q4

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI AS

(VKFYO)
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03:28aVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI : Özel Durum Açıklaması (Genel)
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SummaryNewsCompanyFinancials 
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Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi : Özel Durum Açıklaması (Genel)

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08/28/2020 | 03:28am EDT

Şirketimizin 27.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,944771 TL'dir. 27.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 'Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma' başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının 'Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur.' hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

Disclaimer

Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi AS published this content on 28 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 August 2020 07:27:05 UTC
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03:28aVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIG : Özel Durum Açıklaması (Genel)
PU
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Financials
Sales 2019 31,3 M 4,25 M 4,25 M
Net income 2019 1,17 M 0,16 M 0,16 M
Net cash 2019 19,0 M 2,59 M 2,59 M
P/E ratio 2019 39,7x
Yield 2019 -
Capitalization 270 M 36,6 M 36,7 M
EV / Sales 2018 0,18x
EV / Sales 2019 0,88x
Nbr of Employees 4
Free-Float 15,2%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Sahin Ugur Non-Executive Chairman
Ismail Kaya Independent Non-Executive Director
Ahmet Ayhan Cevik Independent Non-Executive Director
Idris Yakup Askin Non-Executive Director
Baris Hamaloglu Vice Chairman & Assistant General Manager
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI AS37
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