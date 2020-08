Vale S A : Artigo de CEO da Vale na Malásia fala como sistema de gestão apoiará a empresa rumo a excelência operacional

A Vale está comprometida com a meta de se transformar em uma das mineradoras mais seguras e confiáveis ​​do mundo. Este é um compromisso global da empresa que busca as melhores medidas para aumentar o nível de segurança e confiabilidade das operações. A liderança acredita que o Sistema de Gestão Vale (VPS) é a chave para o fortalecimento da sua cultura organizacional por meio do desenvolvimento de pessoas, padronização das melhores práticas, disciplina operacional e cumprimento da rotina. Saiba mais sobre este sistema, sua implementação e como ele pode trazer benefícios para a empresa, empregados e sociedade por meio do artigo publicado pelo CEO da Vale na Malaysia, Rodrigo Araújo, que antes de country manager do país asiático era um dos líderes em Vitória, no Espírito Santo.

Em abril, o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, reafirmou a meta da empresa de se tornar uma das empresas de mineração mais seguras e confiáveis do mundo. Sua mensagem também teve reflexo na Malásia; estamos adotando várias medidas para aumentar o nível de segurança e confiabilidade em nossas operações mesmo durante este momento de incertezas. Depois de concentrar grande parte de nossa energia na prevenção e contenção da COVID-19 desde março, hoje temos condições de iniciar com confiança um plano de longo prazo para criar uma Vale melhor na Malásia. Acreditamos que o Sistema de Gestão da Vale (VPS) é o caminho para o futuro.

Excelência Operacional por meio do VPS O VPS é a chave para o fortalecimento da cultura organizacional da Vale por meio do desenvolvimento de pessoas, padronização das melhores práticas, disciplina operacional e cumprimento da rotina. Com o VPS, vamos redefinir o caminho para a excelência operacional. O VPS é composto por três dimensões distintas: Liderança, Técnica e Método (L, T e M). Uma liderança de segurança torna-se ineficaz se as metodologias técnicas corretas não forem implantadas em toda a operação. A previsão técnica correta e o mapeamento de riscos talvez não sejam capazes de evitar acidentes de maneira eficaz se os líderes forem um obstáculo para a implantação do VPS. Um ambiente seguro só pode ser alcançado com a sincronização e integração dessas três áreas (L, T e M). É uma questão de 'e' e não 'ou'. A implantação do VPS cria um caminho para que todos na organização possam contribuir. Esse sistema também fornece uma ferramenta oficial para verificações e balanços, e o feedback entre os diferentes níveis da organização é bem-vindo. Portanto, à medida que intensificarmos nossos esforços para melhorar a segurança operacional e a eficiência por meio do VPS, ao longo dos próximos 12 meses, também consolidaremos nossa determinação de criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam capacitados e pertencentes. Por isso, o compromisso da Vale com a inclusão e a diversidade é fundamental. Queremos que todos se sintam confortáveis o suficiente para expressar e compartilhar seus sentimentos sobre as questões mais importantes, e isso começa ouvindo e com empatia dentro da organização.

Inclusão para criar uma cultura de segurança Criar uma cultura de segurança envolve uma comunicação eficaz que transcende todos os níveis da organização. É por isso que neste ano estamos nos concentrando no desenvolvimento de materiais de comunicação sobre SMS mais inclusivos. Todas as políticas de SMS, a documentação institucional e os procedimentos operacionais padrão serão traduzidos para o idioma malaio a fim de ampliar a acessibilidade desses materiais a toda a mão de obra local. Para criar um diálogo contínuo de segurança e um ecossistema de feedback dentro da Vale na Malásia, os gestores são incentivados a realizar reuniões regulares com suas equipes para promover conversas diretas baseadas em honestidade e profissionalismo. Todos os líderes e supervisores também devem percorrer regularmente os locais de trabalho para garantir que todos compreendam totalmente a situação. Acreditamos em um diálogo aberto e transparente.

Rumo à meta - mudança de paradigma As estatísticas sobre acidentes não são como outras estatísticas. Por esse motivo, segurança é a nossa prioridade número um. Com o VPS, queremos alcançar a excelência operacional, a integração perfeita entre eficiência de produção e segurança, e com as pessoas sempre no centro das decisões. Em última análise, acredito que o sucesso da nossa transição para operações mais seguras e eficientes exige o engajamento de todos para abraçar a mudança. A Vale é uma presença relativamente nova na Malásia; o terminal marítimo de Teluk Rubiah (TRMT, Teluk Rubiah Maritime Terminal) foi inaugurado em 2014. Nossa mão de obra é jovem; mais da metade de nossa equipe permanente na Malásia é formada pelos programas Jovem Aprendiz da Vale. Isso nos dá uma oportunidade única de liderar o caminho para a Vale globalmente, implantando uma mudança cultural de sucesso em relação à segurança. Esse será o nosso legado.

Rodrigo Ribeiro de Araújo

CEO Vale na Malásia ​​​