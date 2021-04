Financials EUR USD Sales 2021 18 674 M 22 366 M 22 366 M Net income 2021 347 M 416 M 416 M Net Debt 2021 3 129 M 3 747 M 3 747 M P/E ratio 2021 18,5x Yield 2021 2,11% Capitalization 6 516 M 7 801 M 7 804 M EV / Sales 2021 0,52x EV / Sales 2022 0,46x Nbr of Employees 110 300 Free-Float 96,5% Chart VALEO Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends VALEO Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Neutral Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 20 Average target price 31,32 € Last Close Price 27,12 € Spread / Highest target 69,6% Spread / Average Target 15,5% Spread / Lowest Target -26,3% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Jacques Aschenbroich Chairman & Chief Executive Officer Robert Charvier Chief Financial Officer Geoffrey Bouquot VP-Strategy & External Relations Catherine Delhaye Chief Compliance & Ethics Officer Thierry Moulonguet Independent Non-Executive Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) VALEO -15.99% 7 801 DENSO CORPORATION 15.08% 50 197 APTIV PLC 9.18% 38 473 MAGNA INTERNATIONAL INC. 30.20% 28 220 CONTINENTAL AG -5.90% 27 324 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 21.33% 25 610