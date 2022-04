Valid Soluções S A : Fato Relevante

FATO RELEVANTE 9ª Emissão de Debêntures

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2022 - A multinacional brasileira Valid Soluções S.A. ("Companhia") (B3: VLID3 ON), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou em 19 de abril de 2022, a realização da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis emações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, em série única ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente) no volume de até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) sendo o volume total a ser distribuído em regime de garantia firme.

A Emissão será composta por até 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de até R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão. As Debêntures terão vencimento em 5 anos a contar da Data da Emissão.

As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, limitados a 100% das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. ("Taxa DI"),

acrescida de spread (sobretaxa) máxima de 3,20% (três inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 Dias Úteis.

As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº6.385/1976, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidor(es) Profissional(is)" e"Resolução

CVM 30", respectivamente).

Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados ao (a) ao reperfilamento de dívidas atuais da Companhia; e (b) para reforço de caixa da Companhia.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da Oferta, conforme o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, está disponível no site da Companhia(https://ri.valid.com/)e nos sites da CVM(www.cvm.gov.br)e da B3(www.b3.com.br). Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures.

Nos termos da regulamentação aplicável, a Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Emissão e divulgará novo fato relevante detalhando os benefícios da Emissão para a Companhia quando da sua liquidação e envio do comunicado de encerramento à CVM. Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail: ri@valid.com.

Renato Tyszler

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT

9th Issuance of Debentures

Rio de Janeiro, April 22, 2022 - Brazilian multinational Valid Soluções S.A. ("Company") (B3: VLID3 ON), in compliance with the provisions of paragraph 4 of article 157 of Law No. 6,404/76, as amended ("Law

No. 6,404/76") and in the Resolution of the Securities and Exchange Commission ("Comissão de Valores Mobiliários") ("Company") (B3: VLID3 ON). CVM") No. 44, of August 23, 2021, as amended, informs its shareholders and the market in general that the Company's Board of Directors approved on April 19, 2022, the 9th (ninth) issue of simple, non-convertible, unsecured debentures, to be converted in cash with real guarantee, in a single series ("Issuance" and "Debentures", respectively) in the volume of up to

BRL 250,000,000.00 (two hundred and fifty million reais) with the total volume to be distributed under a firm guarantee.

The Issue will comprise up to 250,000 (two hundred and fifty thousand) Debentures, with a unit par value of BRL 1,000.00 (one thousand reais), making the total amount of the Issue up to BRL 250,000,000.00 (two hundred and fifty million reais), on the issue date. The Debentures will mature in 5 years from the Issue Date.

The Debentures will not have their Unit Face Value monetarily updated. On the Unit Face Value or on the balance of the Unit Face Value of the Debentures, as the case may be, compensatory interest corresponding to a certain percentage per year, limited to 100% of the average daily rates of DI -

Interbank Deposit of one day, "over extra-group", expressed as a percentage per year, based on 252

Business Days, calculated and published daily by B3 S.A. ("DI rate"), plus a maximum spread (surcharge) of 3.20% (three integers and twenty one-hundredths percent) per year, based on 252 Business Days.

The Debentures will be subject to a public offering, with restricted placement efforts, pursuant to Law

No. 6,385/1976, as amended, CVM Instruction No. 476/09, as amended ("CVM Instruction 476") and other legal provisions and applicable regulations ("Offer"), and will be intended exclusively for professional investors, as defined in terms of articles 11 and 13 of CVM Resolution No. 30, of May 11, 2021, as amended ("Professional Investor(s) " and "CVM Resolution 30", respectively).

The funds obtained by the Company from the Issue will be used for (a) the reprofiling of the Company's current debts; and (b) to reinforce the Company's cash position.

The minutes of the Company's Board of Directors' Meeting that approved the terms and conditions of the Offer, pursuant to article 59, paragraph 1, of Law No. 6,404/76, is available on the Company's website(https://ri.valid.com/)and on the CVM(www.cvm.gov.br)and B3(www.b3.com.br)websites. This material fact has an exclusively informative character, under the terms of the regulations in force and does not constitute and should not be interpreted as any effort to sell the Debentures.

Pursuant to the applicable regulations, the Company will keep its shareholders and the market in general informed about the Issue and will disclose a new material fact detailing the benefits of the Issue for the Company upon its liquidation and submission of the closing notice to the CVM. More information can be obtained from the Company's Investor Relations Department, by e-mail: ri@valid.com.

Renato Tyszler

Chief Financial and Investor Relations Officer