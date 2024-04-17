VALID SOLUÇÕES S.A.
NIRE nº. 35.3.0060022-3
CNPJ/MF nº. 33.113.309/0001-47
TERM OF NON-INSTALLATION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
- Date, time, and place: April 17, 2024, at 10:30 AM, exclusively in digital format, pursuant to CVM Resolution No. 81, dated March 29, 2022 ("CVM Resolution 81/22"), through the digital platform Ten Meetings ("Digital Platform").
- Call notice: Call notice published on 18, 19 and 20 March 2024, in the newspaper Diário Comercial.
- Presiding Board: Chairman: Mr. Sidney Levy; Secretary: Olavo Vaz.
- Quorum, Attendance, and Non-Installation:Shareholders holding shares representing 63,83% of the Company's voting capital, as recorded through the Digital Platform, as well as considering shareholders who expressed their vote through the remote voting bulletin, not reachingthe quorum of 2/3 (two-thirds)of the voting capital required for the Meeting to be installed on first call, as per Article 135 of Law No. 6,404, dated December 15, 1976 ("Brazilian Corporate Law"). Due to the non-installationof the Meeting, it was decided to draw up this term, registering also the intention of the management to, in due time, call the Meeting to be held on second call, maintaining the agenda, provided that at the second call, the Meeting will be installed with the presence of any number of shareholders, in accordance with Article 135 of the Corporations Law.
- Conclusion: The present term of non-installation was read and, having been found to be correct, was signed by the members of the presiding board: Sidney Levy - Chairman and Olavo Vaz - Secretary.
I hereby certify that this is a true copy of the original record made in the proper book.
São Paulo, April 17, 2024
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Sidney Levy
Olavo Vaz
Chairman
Secretary
Shareholders present by remote voting form:
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST; 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM; ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIM; ALASKA BLACK MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL 1; ALASKA INSTITUCIONAL FIA; ALASKA PERMANENT FUND; ALASKA POLAND FIA BDR NÍVEL 1; ALASKA PREVIDÊNCIA MASTER FIM; ALASKA RANGE FIM; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST
- AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME; AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST; AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FCUE; AMPLIFY INTERNATIONAL ONLINE RETAIL ETF; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXT FUND I; ARROWSTREET (DELAWARE) L/S FUND L.P.; BARRA FIA; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER; CATHAY UNITED BANK, IN ITS CAPACITY AS MASTER COEIB FUND; CC&L ALTERNATIVE CANADIAN EQUITY FUND; CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CCL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND; CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND; CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II; CEDAR STREET EMERGING MARKETS VALUE FUND, L.P.; CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; CSHG WIT FIA; DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; DOCA FIA; DOW RETIREMENT GROUP TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND; FHS FIA IE; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FMQQ THE NEXT FRONTIER INTERNET ECOMMERCE ETF; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE -3102; GLOBAL DELTA EMERGING MARKETS FUND, LP; GRDT FIA IE; JATLAN FIA BDR NÍVEL 1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR; JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST; JUNTO PARTICIPACOES FIA; LAB FIA IE; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; METIS EQUITY TRUST; MISTYQUE FIA IE; MISTYQUE TEENS FIA; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NORGES BANK; OLAVO VAZ; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; ORGANON MASTER FIA; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; RIVER AND MERCANTILE INVESTMENTS ICAV -RIVER AND M; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PFIZER MASTER TRUST; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; X LAB FIA IE.
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