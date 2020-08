Van de Velde : Halfjaarresultaten 2020

De retailomzet (eigen winkelnetwerk) van het eerste semester van 2020 daalt met 42,0% tov 2019. In Europa daalt de omzet met 32,3% terwijl de VS een daling kent van 63,8%. Omwille van de

Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare seizoensleveringen) daalt de geconsolideerde omzet in het eerste semester van 2020 met 26,5% (van m€ 112,8 tot m€ 82,9). De gerapporteerde omzet daalt sterker, namelijk met 31,9% (van m€ 108,5 tot m€ 73,9). Dit is een timing verschil als gevolg van de beslissing om de uitlevering van het winterseizoen eenmalig uit te stellen tot eind augustus.

Een interim dividend van € 1,00 per dividend gerechtigd aandeel is goedgekeurd door de Raad van Bestuur ter vervanging van het dividend 2019.

De belangrijkste reden van deze evolutie is de omzetdaling van 26,5%. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke focus op de uitgaven. De kosten lagen in de eerste jaarhelft van 2020 lager dan in 2019 waaronder een daling van m€ 4,4 in de vaste kosten. De daling van de kosten komt door de invoering van tijdelijke werkloosheid doorheen alle niveaus van de wereldwijde organisatie, het wegvallen van volume gerelateerde uitgaven en het schrappen en uitstellen van niet strategische activiteiten.

WINSTBELASTING EN NETTO WINST

De belastingsvoet is licht gedaald en bedraagt 21,3%, ten opzichte van 24,4 % in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste helft van 2020 ligt de groepswinst 63,0% lager dan vorig jaar; m€ 5,0 tov m€ 13,4.

INVESTERINGEN

De investeringsuitgaven (exclusief de gebruiksrechten) bedragen in de eerste jaarhelft van 2020 m€ 1,2 in vergelijking met m€ 3,0 in 2019. Deze investeringen betreffen in hoofdzaak de verdere ontwikkeling van de IT-systemen. Van de Velde financiert deze investeringen met eigen middelen.

WERKKAPITAAL EN SOLVABILITEIT

Het werkkapitaal (vlottende activa exclusief cash en cash equivalenten verminderd met kortlopende verplichting exclusief financiële schulden) bedraagt m€ 44,1 op 30 juni 2020 in vergelijking met m€ 52,5 op 30 juni 2019, wat het gevolg is van lagere voorraad en lagere handelsvorderingen.

De solvabiliteit (aandeel van eigen vermogen in totaal vermogen) van Van de Velde is zeer sterk (75,9%). De vlottende activa bedragen 4,0 keer de kortlopende verplichtingen wat duidt op een sterke liquiditeit.

COVID-19UPDATE

In de eerste jaarhelft van 2020 werden bedrijven over de hele wereld getroffen door de gevolgen van het COVID-19 pandemie. Dat geldt ook voor Van de Velde, en daarom wordt het hier als risico behandeld.

Algemene aanpak:Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie in België (afgelopen maart) heeft Van de Velde een Business Continuity team samengesteld dat de activiteiten van de groep dagelijks opvolgt en dat zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit.

Maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers:In maart heeft Van de Velde de maatregelen voor persoonlijke hygiëne in de hele organisatie verscherpt, in lijn met de lokale of regionale sanitaire en gezondheidsvoorschriften. Van de Velde zette in op thuiswerk en implementeerde social distancing-maatregelen voor werknemers in al zijn vestigingen.

