PRESS RELEASE: Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

SUSE S.A. Mid-stabilisation Period Announcement Morgan Stanley Europe SE (contact: Sebastian Mentzen; telephone: +49 69 2166 1284) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below. Securities Issuer: SUSE S.A. Legal entity identifier: 213800C9JTKV8DLW6403 Securities: Ordinary shares of SUSE S.A. ISIN: LU2333210958 Offer size: 32,500,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option) Offer price: 30.00 EUR per ordinary share Stabilisation Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany Existence, maximum size of 4,800,000 ordinary shares the over-allotment option: Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA) Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows: Stabilisation transaction[s] Trade Date Trade Time Buy (B)/ Sell Volume Execution price Currency code (ISO Trading Venue (MIC (ISO (S) (shares) (0,0000) 4217) 10386)) 2021-05-27 10:36:33.007712 B 524 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:33.065938 B 249 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:33.078174 B 282 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.308412 B 155 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.308763 B 496 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.311521 B 496 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.320715 B 141 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.323242 B 253 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.332317 B 4.904 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.341263 B 2.839 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.343724 B 882 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.387293 B 1.103 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.399011 B 162 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:40.399769 B 317 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:42.009761 B 2.197 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:36:42.022996 B 33 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:37:10.061586 B 162 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:37:10.077547 B 147 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:38:42.593134 B 422 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:38:42.593477 B 386 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:38:42.606641 B 125 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:46:04.985133 B 3 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:51:50.760063 B 20 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 10:53:23.893473 B 20 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:00:42.621605 B 146 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:08:59.122291 B 1.046 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:08:59.122373 B 1.010 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:09:03.842355 B 593 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:09:03.855833 B 417 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:09:03.894664 B 1.001 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:29.008797 B 782 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:29.022234 B 152 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:29.022788 B 145 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:29.050490 B 8 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:34.508377 B 465 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:13:34.508701 B 417 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:17:18.849016 B 3.265 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:18:10.178370 B 150 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:23:59.392681 B 526 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:24:05.125359 B 785 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.141967 B 616 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.150919 B 5.423 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.150994 B 21 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.151006 B 135 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.182893 B 705 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:14.195262 B 276 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.326334 B 1.231 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.326679 B 500 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.337920 B 232 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.339229 B 1.215 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.339608 B 240 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:16.353236 B 154 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:28.406836 B 535 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:28:28.418135 B 156 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:29:03.089767 B 748 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:29:03.102158 B 169 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:35:19.277883 B 227 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:35:19.301610 B 828 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:35:19.313576 B 128 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:35:28.734502 B 664 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 11:35:28.745930 B 196 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:09:29.961234 B 232 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:12:29.974059 B 779 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:12:29.986252 B 177 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:30:42.796070 B 173 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:33:50.308316 B 127 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.468910 B 19.414 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.477911 B 2.600 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.480987 B 1.027 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.493314 B 359 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.523244 B 1.630 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.523288 B 945 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.534437 B 198 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:37:58.535899 B 420 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:00.308171 B 187 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:00.319285 B 152 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:02.603426 B 4.170 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:19.364143 B 990 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:19.364439 B 500 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:19.377511 B 133 30,0000 EUR XETA 2021-05-27 12:38:20.318501 B 734 30,0000 EUR XETA

June 07, 2021 07:50 ET (11:50 GMT)