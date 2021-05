PRESS RELEASE : Morgan Stanley Europe SE: SUSE -3

2021-05-19 14:55:24.973684 B 9 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:55:25.638917 B 1 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:55:39.053453 B 27 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:56:00.201758 B 113 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:56:00.640912 B 10 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:56:01.643797 B 1 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:01.344968 B 388 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:01.345626 B 692 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:01.640949 B 97 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:02.239418 B 9 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:02.293532 B 1 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:04.540912 B 26 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:04.561261 B 3 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:22.793754 B 250 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:22.805289 B 23 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:23.642492 B 2 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:24.003142 B 7.133 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:24.014644 B 1.918 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:24.024575 B 3.606 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:24.032920 B 271 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:25.775616 B 3.070 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:25.787147 B 301 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:25.908394 B 174 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:25.919567 B 43 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:26.644548 B 4 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:27.029944 B 46 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:33.736906 B 386 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:33.748482 B 35 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:34.640087 B 3 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:36.057149 B 34 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:36.644086 B 3 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:40.776467 B 22 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:41.639177 B 2 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:45.111999 B 13 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:45.640827 B 1 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:57:46.982394 B 1.066 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:59:22.821521 B 191 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:59:24.382591 B 855 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 14:59:26.319259 B 621 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:00:22.847774 B 240 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:00:44.001231 B 299 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:01:18.464869 B 1.108 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:01:22.862386 B 247 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:02:22.875957 B 235 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:02:25.019795 B 899 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:02:25.031377 B 4 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:15:33.936131 B 2.000 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:15:49.984083 B 4.225 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:15:52.231471 B 76 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:19:08.391768 B 3.809 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:19:08.414916 B 571 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:19:10.501348 B 570 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:19:16.262906 B 199 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:19:23.167766 B 233 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:20:17.776122 B 1.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:20:23.180819 B 239 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:20:25.994731 B 8.370 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:20:28.213918 B 849 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:21:09.281601 B 1.173 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:21:11.760487 B 518 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:21:23.194327 B 246 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:21:35.701839 B 635 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:22:23.209389 B 240 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:22:26.967285 B 157 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 15:35:04.436029 B 131.937 30,0000 EUR XETA Sum: B 819.406 30,0000 EUR This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of SUSE S.A. in any jurisdiction. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to above have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. There has not been and will not be a public offer of the securities in the United States. END.

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-05-28 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.dgap.de -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1202250 2021-05-28

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2021 11:20 ET (15:20 GMT)