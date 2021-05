PRESS RELEASE : Morgan Stanley Europe SE: SUSE S.A. - Mid-stabilisation Period Announcement

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous Morgan Stanley Europe SE: SUSE S.A. - Mid-stabilisation Period Announcement 2021-05-28 / 17:20 The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2021/05/28] Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful. SUSE S.A. Mid-stabilisation Period Announcement Morgan Stanley Europe SE (contact: James Manson-Bahr; telephone: +49 69 2166 1281) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below. Securities Issuer: SUSE S.A. Legal entity identifier: 213800C9JTKV8DLW6403 Securities: Ordinary shares of SUSE S.A. ISIN: LU2333210958 Offer size: 32,500,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option) Offer price: 30.00 EUR per ordinary share Stabilisation Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany Existence, maximum size of 4,800,000 ordinary shares the over-allotment option: Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA) Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows: Stabilisation transaction[s] Trade Date Trade Time Buy (B)/ Volume (shares) Execution price (0,0000) Currency code Trading Venue Sell (S) (ISO 4217) (MIC (ISO 10386)) 2021-05-19 11:31:51.758217 B 3 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:31:59.794117 B 8.497 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:31:59.808614 B 2.917 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.858157 B 3.617 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.871459 B 3.966 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.886613 B 5.506 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.900296 B 4.677 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.914498 B 6.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.928291 B 5.659 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.942148 B 5.881 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.955610 B 5.833 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.969243 B 5.554 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.983161 B 6.105 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:03.996627 B 5.833 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.010314 B 5.833 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.024324 B 6.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.038428 B 6.025 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.052172 B 6.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.054893 B 2.587 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.065746 B 6.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.074418 B 528 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.079936 B 6.160 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.093646 B 5.800 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:04.107445 B 5.800 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:37.806024 B 87 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:37.834126 B 5.804 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:48.292625 B 3.681 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:48.307787 B 3.373 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 11:59:48.318217 B 454 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.485957 B 2.622 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.526955 B 32.558 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.548927 B 1.670 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.573639 B 6.830 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.664562 B 2.669 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:08:52.696884 B 350 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:10:02.927627 B 886 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:13:38.778852 B 1.808 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:13:38.841373 B 21.219 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:13:55.610315 B 628 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:13:57.237298 B 2.917 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:14:12.824172 B 403 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:14:13.443592 B 419 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:16:47.672628 B 53 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:16:54.609458 B 159 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:43.803406 B 386 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:45.780486 B 110 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:45.794803 B 236 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:45.795547 B 114 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:47.447759 B 11.659 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:50.128016 B 484 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:54.618532 B 786 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:54.619429 B 354 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:19:57.240309 B 615 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:20:15.480619 B 721 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:20:23.031739 B 1.261 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:20:28.587293 B 551 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:27:33.902925 B 212 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:28:15.927712 B 623 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:28:21.285056 B 252 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:28:22.275165 B 951 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:28:49.068343 B 174 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:34:34.514893 B 8.500 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:34:34.530641 B 1.933 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:36:57.051740 B 67 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:37:19.289489 B 20.580 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:37:36.914463 B 575 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:38:47.158167 B 680 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:40:57.320041 B 1.665 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:57:21.012667 B 2.000 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 12:57:21.036473 B 54.862 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:01:57.189572 B 3.087 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:01:57.214030 B 1.551 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:01:57.237925 B 15.000 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:09:14.434325 B 901 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:09:14.457318 B 19.443 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:09:14.678325 B 2.978 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.151355 B 49 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.177535 B 346 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.201842 B 7.338 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.224928 B 7.377 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.248172 B 8.553 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.270893 B 8.480 30,0000 EUR XETA 2021-05-19 13:11:13.293612 B 8.482 30,0000 EUR XETA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 28, 2021 11:20 ET (15:20 GMT)