Varta : Satzung

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 21. März 2023 Satzung Articles of Association der of VARTA AKTIENGESELLSCHAFT VARTA AKTIENGESELLSCHAFT ("Gesellschaft") ("Company") I. Allgemeine Bestimmungen I. General Provisions § 1 Section 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr Company name, registered office and financial year (1) Die Gesellschaft führt die Firma (1) The name of the Company shall be VARTA AKTIENGESELLSCHAFT VARTA AKTIENGESELLSCHAFT Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ellwangen (Jagst). Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. § 2 Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist das Halten, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Energiesystemen und Energiespeichersystemen, die Erbringung von Leistungen aller Art, insbesondere Leistungen für Unternehmen und/oder im Namen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von

ausgewählten Energiesystemen und Energiespeichersystemen. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die

Verwertung und Abwicklung von

Vermögensgegenständen, Verträgen, Verbindlichkeiten und Beteiligungen, welche die vormals von der Gesellschaft und ihren

Tochtergesellschaften betriebenen Geschäftsbereiche betreffen. Die Gesellschaft kann in den in Abs. (1) genannten Gebieten auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft ist zu allen unmittelbaren oder mittelbaren Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann

Zweigniederlassungen und andere The registered office of the Company is in Ellwangen (Jagst). The financial year of the Company shall be the calendar year. Section 2 Purpose of the Company The purpose of the Company is the holding, acquisition, management and disposal of shares, especially shares in companies in the field of the development, production and distribution of energy systems and energy storage systems, the provision of services of all kind, especially services for companies and/or in the name of companies, in which the Company holds shares, and the development, the production and the distribution of selected energy systems and energy storage systems. Furthermore, the purpose of the Company consists in the management of own assets, especially the realisation and settlement of assets, contracts, liabilities and shares with regard to the business segments formerly operated by the Company and its subsidiaries. The Company may also engage itself in activities specified in para. (1), in particular, carry out individual transactions. The Company may directly and indirectly engage in all activities which are suitable for serving the purpose of the Company. Further, the Company may, in particular, establish, acquire, sell or participate in branches and Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil des in Abs. (1) genannten Tätigkeitsbereichs beschränken. 3 Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Soweit rechtlich eine andere Form der Veröffentlichung vorgeschrieben ist, ersetzt diese Form - soweit zulässig - die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 WpHG berechtigt, den Aktionären und sonstigen Inhabern von zugelassenen Wertpapieren der Gesellschaft Informationen im Weg der Datenfernübertragung zu übermitteln. Grundkapital und Aktien 4 Grundkapital Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 42.641.686,00 (in Worten: Zweiundvierzig Millionen Sechshunderteinundvierzig Tausend Sechshundertsechsundachtzig Euro). Das Grundkapital ist eingeteilt in 42.641.686 (in Worten: Zweiundvierzig Millionen Sechshunderteinundvierzigtausend Sechshundertsechsundachtzig) Stückaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 5.864.337,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022 I). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen other enterprises in Germany and abroad. Furthermore, the Company may limit its activities to a part of the fields of activity mentioned in para. (1) above. Section 3 Announcements and information transfer The Company's public announcements shall be made in the Federal Gazette ( Bundesanzeiger ). If another form of public announcement should be required by law, such form shall replace the public announcement in the Federal Gazette if admissible. The Company is entitled in accordance with section 49 para. 3 of the German Securities Trading Act ( Wertpapierhandelsgesetz, WpHG) to provide information to the shareholders and other holders of approved securities in the Company by way of remote data transmission. Share capital and shares Section 4 Share capital The share capital of the Company amounts to EUR 42,641,686.00 (in words: forty-two million six hundred forty-one thousand six hundred eighty-six Euros). The share capital is divided into 42,641,686 (in words: forty-two million six hundred forty-one thousand six hundred eighty-six)no-par-value shares ( Stückaktien ). The Management Board is authorized, with the approval of the Supervisory Board, to increase the share capital by up to a total of EUR 5,864,337.00 by June 20, 2027 by issuing new no-par value bearer shares on one or more occasions against cash and/or non-cash contributions (2022 I Authorized Share Capital). The number of shares must increase in the same proportion as the capital stock.

The shareholders must generally be granted subscription rights. The shares may also be taken up by one or more banks or companies within the meaning of Section 186 (5) Sentence 1 AktG designated by the Management Board with the obligation to offer them to the 2 werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf

10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder - genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des

Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit

einem Akquisitionsvorhaben in

Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmens-zusammenschlüssen erfolgt; oder soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. shareholders for subscription (indirect subscription right). However, the Management Board is authorized, with the approval of the Supervisory Board, to exclude shareholders' subscription rights, in order to exclude fractional amounts from shareholders' subscription rights; if the new shares are issued against cash contributions and the issue price of the new shares is not significantly lower than the stock market price of shares already listed with essentially the same features. The number of shares issued in this way with exclusion of subscription rights may not exceed 10% of the capital stock, either at the time this authorization takes effect or at the time it is exercised. Other shares issued or sold during the term of this authorization with exclusion of subscription rights in direct or analogous application of Section 186 (3) sentence 4 AktG shall be counted towards the maximum limit of 10% of the capital stock. Shares to be issued to service option and/or conversion rights or obligations arising from bonds with warrants and/or convertible bonds and/or profit participation rights shall also be counted, provided that these bonds or profit participation rights are issued during the term of this authorization with the exclusion of subscription rights in corresponding application of Section 186

(3) sentence 4 AktG; if the capital increase is made against contributions in kind, in particular for the purpose of acquiring companies, parts of companies, interests in companies or other assets connected with an acquisition project or in the context of business combinations; or to the extent necessary to grant holders or creditors of bonds with warrants and/or convertible bonds and/or profit participation rights with option or conversion rights or option or conversion 3 Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben wurden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen würde; und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderen genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorstehend genannte 10%-Grenze werden angerechnet eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie

unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie neue Aktien, die aufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen

und/oder Genussrechten auszugeben sind. Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschlussder Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. obligations previously issued by the Company or companies in which the Company directly or indirectly holds a 100% interest subscription rights to new shares to the extent to which they would be entitled after exercising the option or conversion rights or after fulfilment of option or conversion obligations; and only to the extent that the shares issued during the term of this authorization on the basis of this authorization or other authorized capital excluding shareholders' subscription rights in return for cash and/or non-cash contributions do not exceed a total of 10% of the capital stock, either at the time this authorization becomes effective or at the time it is exercised. The following shall be counted towards the aforementioned 10% limit treasury shares sold during the term of this authorization to the exclusion of subscription rights, and

new shares to be issued on the basis of convertible bonds and/or bonds with warrants and/or profit participation rights issued during the term of this authorization with exclusion of subscription rights. The Management Board is authorized, with the approval of the Supervisory Board, to determine the content of the share rights, the further details of the capital increase and the conditions of the share issue, in particular the issue price. In this context, the profit entitlement of the new shares may also be structured in deviation from Section 60 (2) of the German Stock Corporation Act (AktG); to the extent permitted by law, the new shares may in particular also carry profit entitlement from the beginning of the fiscal year preceding their issue if, at the time of issue of the new shares, a resolution by the Annual General Meeting on the appropriation of profits for this fiscal year has not yet been adopted. 4 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 1.010.542,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022 II). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen nur im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder - soweit rechtlich zulässig - Organmitglieder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens

ausgegeben werden, wobei das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft bzw. das Arbeitsverhältnis oder Organverhältnis zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt der Aktienausgabe oder der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien darf den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien um nicht mehr als 30% unterschreiten. In dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rahmen kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen können.

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der

Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der

Ausgabe der neuen Aktien ein

Gewinnverwendungsbeschluss der The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association accordingly after utilization of the authorized capital or expiry of the period for utilization of the authorized capital. The Management Board is authorized, with the approval of the Supervisory Board, to increase the capital stock on one or more occasions on or before June 20, 2027 by up to a total of EUR 1,010,542.00 by issuing new no-par value bearer shares against cash and/or non-cash contributions (2022 II Authorized Share Capital). The number of shares must increase in the same proportion as the share capital.

Shareholders' subscription rights are excluded. The new shares may only be issued to employees of the Company or employees of a company affiliated with the Company or - insofar as legally permissible - to members of governing bodies of a company affiliated with the Company under stock ownership or other share-based programs, whereby the employment relationship with the Company or the employment relationship or governing body relationship with a company affiliated with the Company must exist at the time of the share issue or the commitment to issue shares. The issue price of the new shares may not be more than 30% lower than the stock market price of shares with essentially the same features which are already listed. To the extent permitted by Section 204 para. 3 sentence 1 AktG, the contribution to be made on the new shares may be covered by that part of the net income for the year which the Management Board and Supervisory Board are authorized to transfer to other revenue reserves in accordance with Section 58 para. 2 AktG.

The Management Board is authorized, with the approval of the Supervisory Board, to determine the content of the share rights, the further details of the capital increase and the conditions of the share issue, in particular the issue price. The profit entitlement of the new shares may also be structured in deviation from Section 60 para. 2 AktG; to the extent permitted by law, the new shares may in particular also carry profit entitlement from the beginning of the fiscal year preceding their issue if, at the time of issue of the new shares, a resolution by the Annual General Meeting on 5 Attachments Original Link

