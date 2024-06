EQS Voting Rights Announcement: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



28.06.2024 / 09:40 CET/CEST

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 Wien, 27.6.2024 Overview ☐Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE 2. Reason for the notification: Other 3. Person subject to notification obligation

Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group

City: 1010 Wien

Country: Österreich 4. Name of shareholder(s): Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group, Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 25.6.2024 6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

72,55 %

0,00 %

72,55 %

128 000 000 Position of previous notification (if applicable)





Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000908504 81 663 001 11 198 596 63,80 % 8,75 % SUBTOTAL A 92 861 597 72,55 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights SUBTOTAL B.1 B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: ☐ Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. ☒ Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group 63,80 % 0,00 % 63,80 % 2 Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige 1 0,00 % 8,67 % 8,67 % 3 Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige 2 8,67 % 0,00 % 8,67 % 4 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherungs Gruppe 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 4 0,08 % 0,00 % 0,08 % 6 DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 4 0,01 % 0,00 % 0,01 % 9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare: Der Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (WSTW-Verein) hat im Zuge der Kapitalerhöhung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) im Mai 2008 junge Aktien erworben und diese am 11.12.2008 teilweise an seine 100% Enkelgesellschaft, die Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SCB), übertragen. Aktuell hält die SCB 11.092.216 Stück bzw 8,67% Aktien an der VIG. Die SCB soll nun mit Verschmelzungsvertrag vom 25.6.2024 mit der Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SC) einer 100% Tochtergesellschaft des WSTW-Vereins up stream verschmolzen werden. Die in Feld 8 Ziffer 2 angeführten 8,67% der SC betreffen den Verschmelzungsvertrag, der bis 30.9.2024 befristet ist. Der WSTW-Verein bleibt auch nach der Fusion von SC und SCB unverändert mit einem direkt und indirekt gehaltenen Aktienanteil von insgesamt 72,47% (92.755.217 Stück) Hauptaktionär der VIG. Darin sind die indirekt über die SCB gehaltenen 8,67% enthalten. Die in Feld 8 angeführten Stimmrechte der WIENER STÄDTISCHEN Versicherung AG (0,08% bzw 99.353 Stück) und DONAU Versicherung AG (0,01% bzw 7.027 Stück) betreffen VIG Aktien, die von Spezialfonds gehalten werden, deren Stimmrechte ausschließlich durch die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft ausgeübt werden. Wien am 27.6.2024 Translation of field 10 'Sonstige Kommentare' provided by VIG for information purposes only.

In case of doubt, the German version shall prevail. Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (WSTW-Verein) acquired new shares as part of the capital increase of VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) in May 2008 and transferred some of these shares to its wholly owned second-tier subsidiary, Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SCB), on 11 December 2008. SCB currently holds 11,092,216 or 8.67% of the shares in VIG.



SCB is now to be merged with Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SC), a wholly owned subsidiary of WSTW-Verein up stream, under a merger agreement dated 25 June 2024. The 8.67% of SC stated in section 8 (2) relates to the merger agreement, which is limited until 30 September 2024.



Even after the merger of SC and SCB, WSTW-Verein will remain the main shareholder of VIG with a direct and indirect shareholding totalling 72.47% (92,755,217 shares). This includes the 8.67% held indirectly via SCB.



The voting rights of WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG (0.08% or 99,353 shares) and DONAU Versicherung AG (0.01% or 7,027 shares) listed in section 8 relate to VIG shares held by special funds whose voting rights are exercised exclusively by the respective investment company.



28.06.2024 CET/CEST