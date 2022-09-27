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VIRGIN ORBIT HOLDINGS, INC.

(VORB)
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12:58pSpire Global Inc - Comfortable With Balance Sheet Position - Canaccord Genuity Conference
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12:57pSpire global inc - feel positive given increased launch cadence…
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09/20Virgin Orbit Collaborates with Wagner to Implement National Air Launch Capability From Australia
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Spire Global Inc - Comfortable With Balance Sheet Position - Canaccord Genuity Conference

09/27/2022 | 12:58pm EDT
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Sept 27 (Reuters) - Spire Global Inc:

* SPIRE GLOBAL INC - COMFORTABLE WITH BALANCE SHEET POSITION, IN REALLY GOOD PLACE FROM A CASH STANDPOINT - CANACCORD GENUITY CONFERENCE

* SPIRE GLOBAL INC - ON A MACRO LEVEL, GEOPOLITICAL UNCERTAINTY IS DRIVING GROWTH IN SATELLITE INDUSTRY - CANACCORD GENUITY CONFERENCE

* SPIRE GLOBAL INC - DON'T SEE SLOWDOWN IN GOVERNMENT SPENDING IN DATA FROM SPACE COMPANIES - CANACCORD GENUITY CONFERENCE

* SPIRE GLOBAL INC - FEEL POSITIVE ABOUT SITUATION WITH LAUNCHING SATELLITES AS THERE'S SUCH A LARGE NUMBER OF COMPANIES ACROSS THE WORLD

* SPIRE GLOBAL INC - FEEL POSITIVE GIVEN INCREASED LAUNCH CADENCE FROM ONE PROVIDER AND INCREASING CADENCE FROM ROCKET LAB AND VIRGIN ORBIT

* SPIRE GLOBAL INC - WE HAVE SEEN AVERAGE ANNUAL RECURRING REVENUE PER CUSTOMER INCREASE Further company coverage:


© Reuters 2022
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
CANACCORD GENUITY GROUP INC. -1.32% 6.72 Delayed Quote.-54.84%
ROCKET LAB USA, INC. -0.95% 4.1815 Delayed Quote.-65.55%
SPIRE GLOBAL, INC. 0.00% 1.15 Delayed Quote.-65.98%
VIRGIN ORBIT HOLDINGS, INC. 2.17% 3.29 Delayed Quote.-59.95%
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Yield 2022 -
Capitalization 1 079 M 1 079 M -
Capi. / Sales 2022 30,0x
Capi. / Sales 2023 4,03x
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Chart VIRGIN ORBIT HOLDINGS, INC.
Duration : Period :
Virgin Orbit Holdings, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends VIRGIN ORBIT HOLDINGS, INC.
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