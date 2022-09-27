Spire Global Inc - Comfortable With Balance Sheet Position - Canaccord Genuity Conference

Sept 27 (Reuters) - Spire Global Inc:
* SPIRE GLOBAL INC - COMFORTABLE WITH BALANCE SHEET
POSITION, IN
REALLY GOOD PLACE FROM A CASH STANDPOINT - CANACCORD GENUITY
CONFERENCE
* SPIRE GLOBAL INC - ON A MACRO LEVEL, GEOPOLITICAL
UNCERTAINTY IS
DRIVING GROWTH IN SATELLITE INDUSTRY - CANACCORD GENUITY
CONFERENCE
* SPIRE GLOBAL INC - DON'T SEE SLOWDOWN IN GOVERNMENT
SPENDING IN
DATA FROM SPACE COMPANIES - CANACCORD GENUITY CONFERENCE
* SPIRE GLOBAL INC - FEEL POSITIVE ABOUT SITUATION WITH
LAUNCHING
SATELLITES AS THERE'S SUCH A LARGE NUMBER OF COMPANIES ACROSS
THE WORLD
* SPIRE GLOBAL INC - FEEL POSITIVE GIVEN INCREASED LAUNCH
CADENCE
FROM ONE PROVIDER AND INCREASING CADENCE FROM ROCKET LAB AND
VIRGIN ORBIT
* SPIRE GLOBAL INC - WE HAVE SEEN AVERAGE ANNUAL RECURRING
REVENUE
PER CUSTOMER INCREASE
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