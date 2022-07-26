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VISA, INC.

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Delayed Nyse  -  04:00 2022-07-26 pm EDT
212.49 USD   -0.83%
05:59pVisa CFO Says Good Growth This Quarter Driven By Affluent Consumers And Discretionary Spending Coming Back- Conf Call
RE
04:39pVisa 3Q Earnings, Revenue Beat Expectations On Higher Transaction Volume
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04:25pVisa Fiscal Q3 Results Beat Street Estimates, Payments Volume Climbs 12%
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Visa CFO Says Good Growth This Quarter Driven By Affluent Consumers And Discretionary Spending Coming Back- Conf Call

07/26/2022 | 05:59pm EDT
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July 26 (Reuters) - Visa Inc:

* VISA CEO SAYS HEADLINE CPI INFLATION NUMBER DOES NOT NECESSARILY APPLY TO VISA AS BASKET OF GOODS ISN'T THE SAME

* VISA CFO SAYS WE'RE SEEING NO EVIDENCE OF A PULLBACK IN CONSUMER SPENDING

* VISA CFO SAYS FOURTH QUARTER NET REVENUES COULD GROW AT THE HIGH TEENS TO 20% RANGE IN CONSTANT DOLLARS- CONF CALL

* VISA CFO SAYS WE DON'T SEE ANY SLOWDOWN IN SPENDING BY LOWER INCOME CONSUMERS- CONF CALL

* VISA CFO SAYS AFFLUENT SPENDING HAS BEEN ON THE RISE - CONF CALL

* VISA CFO SAYS GOOD GROWTH THIS QUARTER DRIVEN BY AFFLUENT CONSUMERS AND DISCRETIONARY SPENDING COMING BACK- CONF CALL Further company coverage:


© Reuters 2022
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Sales 2022 28 753 M - -
Net income 2022 15 132 M - -
Net Debt 2022 5 372 M - -
P/E ratio 2022 30,2x
Yield 2022 0,70%
Capitalization 446 B 446 B -
EV / Sales 2022 15,7x
EV / Sales 2023 13,8x
Nbr of Employees 21 500
Free-Float 78,3%
Chart VISA, INC.
Duration : Period :
Visa, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends VISA, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 36
Last Close Price 214,27 $
Average target price 257,79 $
Spread / Average Target 20,3%
EPS Revisions
Managers and Directors
Alfred F. Kelly Chairman & Chief Executive Officer
Ryan McInerney President
Vasant M. Prabhu Vice Chairman & Chief Financial Officer
Rajat Taneja President-Technology
Kelly Mahon Tullier Vice Chairman, Secretary & Chief People Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
VISA, INC.-1.13%446 360
MASTERCARD, INC.-4.30%334 794
PAYPAL HOLDINGS, INC.-56.70%94 554
PALO ALTO NETWORKS, INC.-8.19%50 343
VENUSTECH GROUP INC.-34.38%2 600
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.-52.32%1 562