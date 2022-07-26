July 26 (Reuters) - Visa Inc:
* VISA CEO SAYS HEADLINE CPI INFLATION NUMBER DOES NOT
NECESSARILY
APPLY TO VISA AS BASKET OF GOODS ISN'T THE SAME
* VISA CFO SAYS WE'RE SEEING NO EVIDENCE OF A PULLBACK IN
CONSUMER
SPENDING
* VISA CFO SAYS FOURTH QUARTER NET REVENUES COULD GROW AT
THE HIGH
TEENS TO 20% RANGE IN CONSTANT DOLLARS- CONF CALL
* VISA CFO SAYS WE DON'T SEE ANY SLOWDOWN IN SPENDING BY
LOWER
INCOME CONSUMERS- CONF CALL
* VISA CFO SAYS AFFLUENT SPENDING HAS BEEN ON THE RISE -
CONF CALL
* VISA CFO SAYS GOOD GROWTH THIS QUARTER DRIVEN BY AFFLUENT
CONSUMERS AND DISCRETIONARY SPENDING COMING BACK- CONF CALL
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