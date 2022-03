Financials EUR USD Sales 2021 8 424 M 9 271 M 9 271 M Net income 2021 -73,0 M -80,3 M -80,3 M Net cash 2021 431 M 474 M 474 M P/E ratio 2021 -12,4x Yield 2021 - Capitalization 1 277 M 1 405 M 1 405 M EV / Sales 2021 0,10x EV / Sales 2022 0,09x Nbr of Employees 38 277 Free-Float 46,7% Chart VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 11 Last Close Price 31,90 € Average target price 62,32 € Spread / Average Target 95,4% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Andreas Wolf Chairman-Management Board & CEO Werner Volz Chief Financial Officer Siegfried Wolf Chairman-Supervisory Board Cornelia Stiewing Deputy Chairman-Supervisory Board Holger Siebenthaler Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG -26.16% 1 405 CUMMINS INC. -5.90% 29 235 RHEINMETALL AG 88.18% 7 430 CUMMINS INDIA LIMITED 8.94% 3 736 DORMAN PRODUCTS, INC. -11.30% 3 162 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION -15.69% 3 000