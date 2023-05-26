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    VVY   NL00150002Q7

VIVORYON THERAPEUTICS N.V.

(VVY)
  Report
Real-time Euronext Amsterdam  -  11:39:05 2023-05-25 am EDT
14.50 EUR   -0.68%
01:40aVivoryon Therapeutics Successfully Completes Private Placement Raising EUR 25 Million
GL
05/25Vivoryon Therapeutics Launches Capital Increase by Way of an Accelerated Bookbuild Offering
GL
05/16Vivoryon Therapeutics N.V. Reports Q1 2023 Financial Results and Highlights Operational Progress
GL
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Vivoryon Therapeutics Successfully Completes Private Placement Raising EUR 25 Million

05/26/2023 | 01:40am EDT
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NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM AN OFFER FOR SALE OF, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.


Vivoryon Therapeutics Successfully Completes Private Placement Raising EUR 25 Million


To access the press release, please click here.





All news about VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
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05/09Vivoryon Therapeutics N.V. to Hold its 2023 Annual General Meeting on June 21, 2023
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05/09Vivoryon Therapeutics N.V. to Hold its 2023 Annual General Meeting on June 21, 2023
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05/09Vivoryon Therapeutics N.V. to Report Q1 2023 Financial Results and Operational Progress..
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05/09Vivoryon Therapeutics N.V. to Report Q1 2023 Financial Results and Operational Progress..
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05/01Vivoryon Therapeutics N.V. Announces Planned Changes to Board Composition at 2023 Annua..
GL
05/01Vivoryon Therapeutics N.V. Announces Planned Changes to Board Composition at 2023 Annua..
AQ
05/01Vivoryon Therapeutics N.V. Announces Resignation of Dinnies Johannes Von Der Osten, PhD..
CI
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Financials
Sales 2023 5,00 M 5,36 M 5,36 M
Net income 2023 -18,5 M -19,8 M -19,8 M
Net cash 2023 15,9 M 17,1 M 17,1 M
P/E ratio 2023 -18,8x
Yield 2023 -
Capitalization 350 M 375 M 375 M
EV / Sales 2023 66,7x
EV / Sales 2024 51,4x
Nbr of Employees 15
Free-Float 66,5%
Chart VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
Duration : Period :
Vivoryon Therapeutics N.V. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 2
Last Close Price 14,50 €
Average target price 60,00 €
Spread / Average Target 314%
EPS Revisions
Managers and Directors
Ulrich Dauer Chief Executive Officer & Executive Director
Florian Schmid Chief Financial Officer & Executive Director
Erich Maximilian Platzer Non-Executive Chairman
Frank T. Weber Chief Medical Officer
Jörg Neermann Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
VIVORYON THERAPEUTICS N.V.40.50%375
MODERNA, INC.-29.59%48 212
LONZA GROUP AG24.70%46 307
IQVIA HOLDINGS INC.-3.62%36 640
SEAGEN INC.51.30%36 458
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-21.77%23 162
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