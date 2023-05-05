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    MAIL   US5603172082

VK COMPANY LIMITED

(MAIL)
  Report
Delayed London Stock Exchange  -  02:00:01 2022-03-03 am EST
0.8560 USD   -.--%
08:11aVk : places uncertificated interest-baring non-convertible bonds
PU
04/28Statement of VK on regulatory news disclosure
EQ
04/27VK releases FY 2022 Annual Report
EQ
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

VK : places uncertificated interest-baring non-convertible bonds

05/05/2023 | 08:11am EDT
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VK объявляет о завершении размещения посредством закрытой подписки процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 общей номинальной стоимостью 60 миллиардов рублей ISINRU000A1064H1.

VK направит полученные средства на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Контакты для прессы
pr@vk.team

Контакты для инвесторов
ir@vk.team

Attachments

Disclaimer

VK Company Ltd. published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 12:10:26 UTC.


© Publicnow 2023
All news about VK COMPANY LIMITED
08:11aVk : places uncertificated interest-baring non-convertible bonds
PU
04/28Statement of VK on regulatory news disclosure
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Sales 2023 124 B 1 544 M 1 544 M
Net income 2023 156 M 1,95 M 1,95 M
Net Debt 2023 - - -
P/E ratio 2023 829x
Yield 2023 -
Capitalization 56 227 M 702 M 702 M
Capi. / Sales 2023 0,45x
Capi. / Sales 2024 0,41x
Nbr of Employees 6 334
Free-Float 85,9%
Chart VK COMPANY LIMITED
Duration : Period :
VK Company Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
Last Close Price 248,63 RUB
Average target price 1 149,49 RUB
Spread / Average Target 362%
EPS Revisions
Managers and Directors
Vladimir Sergeevich Kiriyenko Chief Executive Officer
Svetlana Boryslavskaya Head-Cooperation with Controlling Shareholders
Sergei Vladimirovich Kupriyanov Chairman
Denis Anikin Chief Information Officer
Igor Yermakov Deputy Chief Technology Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
VK COMPANY LIMITED-92.61%702
DENTSU INC.18.34%9 674
THREE'S COMPANY MEDIA GROUP CO., LTD.71.07%2 233
ECHOMARKETING CO.,LTD.-21.52%275
GENIEE, INC.29.51%203
ADWAYS INC.39.20%196
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