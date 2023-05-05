VK : places uncertificated interest-baring non-convertible bonds

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VK объявляет о завершении размещения посредством закрытой подписки процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 общей номинальной стоимостью 60 миллиардов рублей ISINRU000A1064H1.
VK направит полученные средства на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.
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VK Company Ltd. published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 12:10:26 UTC.