Financials EUR USD Sales 2021 2 412 M 2 938 M 2 938 M Net income 2021 4 095 M 4 990 M 4 990 M Net Debt 2021 24 901 M 30 337 M 30 337 M P/E ratio 2021 8,14x Yield 2021 3,32% Capitalization 30 377 M 36 995 M 37 008 M EV / Sales 2021 22,9x EV / Sales 2022 22,3x Nbr of Employees 10 684 Free-Float 100,0% Chart VONOVIA SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends VONOVIA SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 15 Average target price 65,05 € Last Close Price 53,68 € Spread / Highest target 60,0% Spread / Average Target 21,2% Spread / Lowest Target -5,92% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Rolf Buch Chairman-Management Board & CEO Helene von Roeder Chief Financial Officer Jürgen Fitschen Chairman-Supervisory Board Marcel Kleifeld Head-Human Resources & Technical Services Klaus Rauscher Independent Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) VONOVIA SE -10.17% 36 995 CHINA VANKE CO., LTD. -9.62% 45 702 DEUTSCHE WOHNEN SE 17.05% 21 509 CHINA EVERGRANDE GROUP -20.94% 20 061 VINGROUP 13.68% 17 249 VINHOMES 18.44% 15 131