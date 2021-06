Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -2

ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché. L'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS sera ouverte au public en France uniquement. Portzamparc (BNP Paribas) agit en qualité de Coordinateur Global, Chef de file et Teneur de Livre dans le cadre de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS. Chammas & Marcheteau agit en tant Conseil Juridique de l'Emission des Obligations Convertibles avec DPS. Calendrier indicatif de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS La souscription des Obligations sera ouverte du 22 juin 2021 au 1er juillet 2021 (à la clôture de la séance de bourse) inclus (la « Période de Souscription »). Les DPS seront cotés et négociables à compter du 18 juin 2021 et jusqu'au 29 juin 2021 (inclus) sur le marché de croissance des PME Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014003UG3. Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 1er juillet 2021 (inclus), seront caducs de plein droit. L'émission des Obligations, le règlement-livraison de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS et l'admission des Obligations à la négociation sur Euronext Growth Paris devraient avoir lieu le 9 juillet 2021. Engagement de souscription à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS La société Avantage, actionnaire de contrôle de la Société, détenant 2.556.481 actions de la Société, représentant 69,25% du capital et 80,52% des droits de vote de la Société, s'est engagée irrévocablement à souscrire à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS en passant i. Un ordre à titre irréductible, à hauteur de 2.333.329 DPS permettant la souscription de 411.762 Obligations, soit un montant total de 34.999.770 euros ; et ii. Un ordre à titre libre portant sur 58.826 Obligations, soit un montant total de 5.000.210 euros, étant rappelé que la souscription à titre libre est prévue dans le cas où les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS à la clôture de la Période de Souscription, et dans le cadre de la faculté laissée au Conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires de répartir librement totalement ou partiellement les Obligations non souscrites. Il est précisé que la société Avantage se réserve la faculté de céder le solde de DPS, soit 223.163 DPS, sur le marché ou hors marché. L'engagement irrévocable de souscription à titre irréductible ainsi que l'engagement irrévocable de souscription à titre libre de la société Avantage portent ainsi sur un montant total de 39.999.980 euros, représentant 72,2% de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS. La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires. Engagement d'abstention de la Société La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Obligations, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Dilution A titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société (sur une base non diluée), et qui ne participe pas à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS, détiendrait 0,85% du capital (sur une base diluée des actions nouvelles pouvant être émises par conversion des Obligations) et 0,68% du capital (sur une base diluée tenant également compte du nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises par conversion des obligations convertibles réservées émises le 30 avril 2021). Garantie de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS L'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS ne fait l'objet d'aucune garantie par un syndicat bancaire ni d'une prise ferme. Toutefois, l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS fait l'objet d'un engagement de souscription irrévocable de la société Avantage, portant sur 72,2% de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS. Cet engagement ne constitue toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Principales modalités des Obligations Nombre de valeurs mobilières émises : un maximum de 651.441 Obligations. Prix de souscription unitaire : 85,0 euros Maintien des Obligations à leur rang : Le rang des Obligations n'affecte en rien la liberté de la Société de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens. Taux d'intérêt nominal : Les Obligations porteront intérêt à compter de la date d'émission, soit le 9 juillet 2021 selon le calendrier indicatif, au taux nominal annuel de 3,00%, payable à terme échu le 9 juillet de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 9 juillet 2022, soit 2,55 euros par Obligation et par an. Date d'échéance et durée de l'emprunt: La durée de l'emprunt est de sept (7) ans à compter de la date d'émission des Obligations. Ainsi, les Obligations viendront à échéance le 9 juillet 2028 inclus. Droit de conversion : chaque porteur d'Obligations aura le droit de convertir tout ou partie de ses Obligations en actions de la Société au cours de la période de conversion. La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. Les actions nouvelles émises en cas de conversion des Obligations seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché de croissance des PME, Euronext Growth à Paris, et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004045847. Période de Conversion et Ratio de Conversion : A compter de la date d'émission, jusqu'au septième jour ouvré inclus qui précède la date d'échéance, les porteurs d'Obligations auront la faculté d'exercer, à tout moment, leur droit de conversion pour tout ou partie des Obligations qu'ils détiennent, sous réserve du maintien des droits des porteurs d'Obligations et du règlement des rompus, à raison d'une (1) action Voyageurs du Monde pour une (1) Obligation Convertible. Modalités d'amortissement des Obligations : à moins que le droit de conversion n'ait été exercé, les Obligations seront remboursées en totalité, au gré de la Société, (i) soit en un nombre d'actions nouvelles et/ou existantes de la Société déterminé conformément au ratio de conversion dans les deux (2) jours ouvrés après la date d'échéance, et les intérêts y afférents seront versés, (ii) soit en numéraire au pair à la date d'échéance, et les intérêts y afférents seront versés. Taux de rendement actuariel annuel brut : Le taux de rendement actuariel annuel brut s'élève à 3,00%. Droits des porteurs d'Obligations aux intérêts des Obligations : En cas d'exercice du droit de conversion, aucun intérêt ne sera payé aux porteurs d'Obligations au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d'intérêts, ou le cas échéant la date d'émission, et la date à laquelle intervient la livraison des actions. Maintien des droits des porteurs d'Obligations : le ratio de conversion sera ajusté en cas de réduction du capital de la Société et en cas d'opérations financières de la Société, notamment en cas de distribution d'un excédent de dividende. Représentant de la masse des porteurs : Aether Financial Services. Admission aux négociations : les Obligations seront négociées sur le marché de croissance des PME Euronext Growth à Paris à compter du 9 juillet 2021. Code ISIN des Obligations : FR0014003UV2. Disponibilité du Prospectus Le prospectus de croissance de l'Union (le « Prospectus ») approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sous le numéro 21-224 en date du 15 juin 2021 est constitué (i) du document d'enregistrement de la Société approuvé par l'AMF le même jour sous le numéro R.21-033 (le « Document d'enregistrement »), (ii) d'une note d'opération en date du 15 juin 2021 (la « Note d'Opération ») et (iii) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). Le Prospectus est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société ( www.voyageursdumonde.fr). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais, au siège social de la Société, 55 rue Sainte Anne - 75002 Paris Facteurs de risques Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque repris au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement et au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la Note d'Opération. VOYAGEURS DU MONDE attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque »

