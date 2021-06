Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -4

l'investisseur du prospectus de croissance de l'Union dans son ensemble. L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. 1.5.1 Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus de croissance de l'Union est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant est susceptible, en vertu du droit national des États membres, de devoir supporter les frais de traduction du prospectus de croissance de l'Union avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais seulement si, lorsqu'il est lu en combinaison avec les autres parties du prospectus de croissance de l'Union, le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent ou ne fournit pas les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Section 2 - Informations clés sur l'émetteur Point 2.1 - Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? Informations concernant l'émetteur Sa forme juridique, le droit régissant ses activités et le pays dans lequel il est constitué Société anonyme à conseil d'administration. Droit applicable / Pays d'origine : droit français / France. Ses principales activités Le Groupe est devenu un leader en France et un des principaux acteurs dans le monde sur les créneaux : (i) du Voyage sur mesure, à travers ses principales marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, bynativ, Original Travel ; et (ii) du Voyage d'aventure, à travers ses principales marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure et KE Adventure Travel. En 2019, le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 487 MEUR (et 117 MEUR en 2020), dont 310 MEUR (69 MEUR en 2020) à travers ses filiales à dominante Voyage sur mesure représentant 64% du chiffre d'affaires 2019, et a généré un chiffre d'affaires de 176 MEUR (47 MEUR en 2020) à travers ses filiales à dominante Voyage d'aventure représentant 36% du chiffre d'affaires 2019. 2.1.1 Le ou les actionnaires qui le contrôlent, et le caractère direct ou indirect de ce contrôle A la date du Prospectus, la société Avantage détient directement 69,25% du capital et 80,53% des droits de vote de la Société. La société Avantage conservera le contrôle de la Société à l'issue de l'Offre. La société Avantage est contrôlée à hauteur de 23,03% du capital (sur une base entièrement diluée provenant de la conversion potentielle en actions des obligations convertibles émises en avril 2021 pour un montant de 40MEUR) et 62,67% des droits de vote par MM. Jean-François Rial, Alain Capestan, Lionel Habasque, Frédéric Moulin et Loic Minvielle, (en ce compris les membres du groupe familial de certains fondateurs) agissant de concert (les « Fondateurs »). Les Fondateurs conserveront le contrôle de la Société à l'issue de l'Offre. Le nom du directeur général M. Jean François RIAL, Président Directeur Général et M. Alain CAPESTAN, Directeur général délégué de la Société. Point 2.2 - Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ? Informations financières historiques Les éléments financiers présentés ci-dessous sont issus des comptes de la Société établis conformément aux dispositions du règlement CRC99-02 et selon les règles et principes du plan comptable général complété par l'arrêté ministériel et de l'ensemble des règlements ANC et postérieurs. Compte de résultat résumé Exercice 2020 Exercice 2019 Variation Données auditées (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Chiffres d'affaires 117 255 487 463 (75,9%) Coûts des prestations vendues (81 513) (343 893) n.a Marge brute 35 741 143 570 (75,1%) Taux de marge brute 30,48% 29,45% 3,5% Sous-total charges d'exploitation (55 120) (116 146) n.a Dont services extérieurs (17 058) (34 642) n.a Dont charges de personnel (31 929) (73 855) n.a EBITDA (1) (13 179) 33 675 n.a Résultat d'exploitation (17 858) 29 080 n.a Résultat courant avant impôt (18 386) 29 259 n.a Résultat net de l'ensemble consolidé (13 722) 20 519 n.a. Résultat net (part du groupe) (13 676) 20 254 n.a

Note : (1) EBITDA : Résultat d'exploitation avant les dotations aux amortissements et provisions.

Bilan résumé Exercice 2020 Exercice 2019 Données auditées (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Total actif 311 796 336 049 Actif immobilisé 68 349 68 867 Dont écart d'acquisition 36 286 33 882 Dont immobilisations incorporelles 20 251 21 350 Dont immobilisations corporelles 9 363 11 043 Actif circulant 243 447 267 182 Dont clients et comptes rattachés 42 269 87 591 Dont autres créances et comptes de régularisation 29 790 43 673 Dont disponibilités 170 353 131 197 2.2.1 Total passif 311 796 336 049 Capitaux propres (part du groupe) 96 626 111 987 Dettes 212 224 220 435 Dont emprunts et dettes financières 57 304 8 840 Dont autres dettes et comptes de régularisation 141 416 181 921 Tableau de flux de trésorerie résumé Exercice 2020 Exercice 2019 Données auditées (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Flux de trésorerie liés à l'activité (5 804) 32 642 Dont marge brute d'autofinancement (12 701) 25 027 Dont variation du besoin en fonds de roulement 6 897 7 616 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (5 837) (5 012) Dont acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (2 389) (5 593) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 48 442 (12 751) Dont dividendes versés aux actionnaires de la société mère - (9 254) Dont nouveaux emprunts 49 575 - Variation de trésorerie 35 929 15 504

Depuis le 31 décembre 2020, la Société a émis 75MEUR d'obligations convertibles réservées en avril 2021

et a procédé au remboursement de la première tranche de 30 MEUR des prêts garantis par l'Etat fin mai 2021.

Perspectives

Au cours des prochaines années, la Société ambitionne de consolider sa place d'acteur de premier plan

mondial sur ses deux activités principales et entend mettre en ouvre une stratégie de croissance externe

reposant sur (i) un développement à l'international par acquisition d'entreprises implantées

prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni présentes dans le Voyage sur

mesure et le Voyage d'aventure, complété par l'implantation des propres marques du Groupe et de ses sites

marchands, et (ii) le développement d'activités connexes ou complémentaire notamment par l'acquisition de

sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo (VTC, VTT, vélo de route, assistance électrique

etc.) ou de sociétés spécialisées dans des domaines tes que la randonnée en individuel, le rafting, le

canoé kayak et descentes de fleuves etc.

