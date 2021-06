Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -5

La Société estime que le produit de l'Offre (environ 55 MEUR) et le produit de l'émission des

Obligations Réservées (environ 75 MEUR), soit un montant total d'environ 130MEUR, permettrait de financer

intégralement, au cours des 5 prochaines années, l'acquisition de plusieurs sociétés générant en cumulé

un chiffre d'affaires compris entre 200 MEUR et 250 MEUR. Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue du

produit de celle-ci sont décrites à la section 4.2.1 du résumé.

Prévisions et objectifs

En l'absence de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en

découlent (modalités de voyages, vaccination, etc), la Société ne peut pas se prononcer sur une

estimation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, n'entend pas faire de prévision ou

d'estimation du bénéfice et ne présente pas d'objectif.

Information pro forma. Sans objet.

Réserves sur les informations financières historiques. Sans objet.

Point 2.3 - Quels sont les principaux risques propres à l'émetteur ?

Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux

activités du Groupe pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les

investisseurs. Les principaux facteurs de risques sont regroupés en trois catégories : risques exogènes,

risques liés à l'activité et risques juridiques et financiers. La criticité des risques prend en compte

les effets des mesures prises par la Société pour gérer ces risques.

Probabilité Ampleur Impact d'occurrence du du Intitulé des principaux facteurs de risque risque risque Risques liés à la pandémie de Covid 19, en particulier les décisions d'interdiction de se déplacer ainsi que la fermeture des espaces aériens et Modéré Elevée Elevé terrestres pour tenter d'enrayer la propagation de la pandémie. Risque sanitaire récurrent (ex. : fièvre jaune, encéphalite japonaise, malaria .) au titre des obligations de la Société (i) d'information pré Elevé Modéré Modéré contractuelle sur les conditions sanitaires (ex. : vaccinations .) et (ii) de sécurité pour la vente d'un forfait touristique. Risque climatique (ex : tempêtes, tremblements de terre, éruptions volcaniques, températures extrêmes) perturbant la réalisation des voyages, en Elevé Faible Faible particulier le transport. Risque de cyberattaque, l'activité commerciale impliquant de nombreux échanges mail avec les clients et prospects, les communications ne pouvant Faible Elevé Elevé 2.3.1 être restreintes à des interlocuteurs connus à l'avance. Risque lié à l'environnement concurrentiel, les aspirations individuelles des voyageurs ayant accru l'entrée de nombreux opérateurs sur les segments du Elevé Modéré Modéré voyage sur mesure et du voyage d'aventure et à la désintermédiation s'étant accru avec les possibilités offertes par Internet. Risque de défaillance informatique lié aux outils et réseau informatique, les activités de la Société et ses filiales dépendant de l'efficience des outils Modéré Modéré Modéré et réseau informatique, tant dans l'élaboration, la promotion et la vente des voyages que pour les supports transverses. Gestion des talents, la valeur ajoutée et les éléments différenciant pour offrir des expériences de découverte immersives (voyage) à travers le monde, Modéré Modéré Modéré reposant pour la Société et les filiales sur les qualités humaines et compétences des collaborateurs. Risque de réputation lié à la sécurité des voyages, la qualité des prestations ou encore en cas de fuite de données des clients consécutives à Modéré Modéré Modéré des actes de malveillances informatiques. Risque de dilution lié aux Obligations Réservées, le nombre maximal d'actions nouvelles pouvant être émises par conversion des Obligations Réservées Elevé Modéré Modéré représentant une dilution de 29,40%.

Section 3 - Informations clés sur les valeurs mobilières

Point 3.1 - Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ?

3.1.1 Informations concernant les valeurs mobilières

Leur nature et leur catégorie

L'Offre porte sur des obligations convertibles à émettre avec maintien du droit préférentiel de

souscription des actionnaires (les « Obligations »).

3.1.1 a)

La centralisation du service financier de l'emprunt (paiement de l'intérêt, centralisation des

demandes de remboursement des Obligations, etc.) sera assurée par Société Générale Securities Services

(32 Rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES cedex 3).

L'agent de calcul initial sera Aether Financial Services (36 rue de Monceau, 75008 Paris).

Leur monnaie, leur dénomination, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance

Devise : Euro.

3.1.2 b) Code ISIN des Obligations : FR0014003UV2.

Nombre de valeurs mobilières émises : un maximum de 651.441 obligations convertibles.

Echéance : 9 juillet 2028.

Les droits attachés aux valeurs mobilières

Maintien des Obligations à leur rang : Le rang des Obligations n'affecte en rien la liberté de la

Société de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens.

Taux d'intérêt nominal : Les Obligations porteront intérêt à compter de la Date d'émission, soit le 9

juillet 2021 selon le calendrier indicatif, au taux nominal annuel de 3,00%, payable à terme échu le 9

juillet de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour

la première fois le 9 juillet 2022, soit 2,55 euros par Obligation et par an.

Date d'échéance et durée de l'emprunt: La durée de l'emprunt est de sept (7) ans à compter de la Date

d'émission des Obligations. Ainsi, les Obligations viendront à échéance le 9 juillet 2028 inclus.

Droit de conversion : chaque porteur d'Obligations aura le droit de convertir tout ou partie de ses

Obligations en actions de la Société au cours de la période de conversion. La Société pourra à son gré

remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. Les

actions nouvelles émises en cas de conversion des Obligations seront immédiatement assimilées aux actions

existantes de la Société déjà négociées sur le marché de croissance des PME, Euronext Growth à Paris, et

négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004045847.

Période de Conversion et Ratio de Conversion : A compter de la Date d'émission, jusqu'au septième jour

3.1.2 c) ouvré inclus qui précède la Date d'échéance, les porteurs d'Obligations auront la faculté d'exercer, à

tout moment, leur Droit de Conversion pour tout ou partie des Obligations qu'ils détiennent, sous réserve

du maintien des droits des porteurs d'Obligations et du règlement des rompus, à raison d'une (1) action

Voyageurs du Monde pour une (1) Obligation Convertible.

Modalités d'amortissement des Obligations : à moins que le droit de conversion n'ait été exercé, les

Obligations seront remboursées en totalité, au gré de la Société, (i) soit en un nombre d'actions

nouvelles et/ou existantes de la Société déterminé conformément au ratio de conversion dans les deux (2)

jours ouvrés après la Date d'échéance, et les intérêts y afférents seront versés, (ii) soit en numéraire

