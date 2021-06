Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -6

au pair à la Date d'échéance, et les intérêts y afférents seront versés.

Taux de rendement actuariel annuel brut : Le taux de rendement actuariel annuel brut s'élève à 3,00%.

Droits des porteurs d'Obligations aux intérêts des Obligations : En cas d'exercice du Droit de

Conversion, aucun intérêt ne sera payé aux porteurs d'Obligations au titre de la période courue entre la

dernière Date de Paiement d'Intérêts, ou le cas échéant la Date d'Émission, et la date à laquelle

intervient la livraison des actions.

Maintien des droits des porteurs d'Obligations : le ratio de conversion sera ajusté en cas de

réduction du capital de la Société et en cas d'opérations financières de la Société, notamment en cas de

distribution d'un excédent de dividende.

Représentant de la masse des porteurs : Aether Financial Services.

Le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l'émetteur en cas

d'insolvabilité

3.1.2 d) Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements directs, inconditionnels, non assortis

de sûretés et non subordonnés de la Société, et viennent au même rang (pari passu) entre eux et (sous

réserve des exceptions prévues par la loi) au même rang que toutes les dettes et obligations de paiement

non assorties de sûretés et non subordonnées de la Société, présentes ou futures. Il est précisé que les

Obligations sont de même rang que les obligations convertibles réservées émises le 30 avril 2021.

Politique en matière de dividendes

3.1.2 e)

Il n'est pas prévu d'initier une politique de versement de dividende. L'assemblée générale des

actionnaires du 10 juin 2021 a décidé de ne pas distribuer de dividende.

Point 3.2 - Où les titres seront-ils négociés ?

3.2.1 Les titres seront négociés sur le marché de croissance des PME, Euronext Growth à Paris.

Point 3.3 - Une garantie est-elle attachée aux valeurs mobilières ?

Sans objet.

Point 3.4 - Quels sont les principaux risques propres aux valeurs mobilières ?

Description des principaux facteurs de risque propres aux valeurs mobilières

Degré de Intitulé du risque criticité net Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription (DPS) verraient leur participation dans le capital de la Société diluée. Si les actionnaires choisissaient de céder leurs DPS, le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée Elevé et être sujet à une grande volatilité. En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur. Enfin le produit de la cession des DPS pourrait être insuffisant pour compenser cette dilution. Le cours des actions et le cours des Obligations de la Société sont susceptibles d'être affectés par une volatilité importante. En outre, un marché liquide pourrait ne pas se Elevé 3.4.1 développer. Ainsi, rien ne garantit que les souscripteurs des Obligations seront en mesure de céder leurs Obligations sur le marché à des conditions de prix et de liquidité satisfaisantes. Les porteurs d'Obligations bénéficient d'une protection limitée ((a) protection anti-dilutive limitée, (b) liberté de la Société de disposer de ses biens et de conférer des sûretés, (c) restrictions financières limitées, (d) absence de clause de brutage (le risque d'un impôt quel qu'il soit grevant le prix des Obligations sera supporté par le porteur des Obligations)). En conséquence, le risque supporté par le porteur des Obligations pourrait augmenter en cas de Elevé distribution de dividendes (dans la limite d'un niveau excédentaire de dividende fixé à 10% de la valeur de l'action de la Société sur une certaine période, situation dans laquelle le ratio de conversion sera ajusté), en cas de souscription par la Société à des emprunts ayant un rang supérieur à celui des Obligations, ou en cas de détérioration de ces ratios financiers. Enfin, le risque lié à la fiscalité des Obligations est supporté par le porteur des Obligations.

Section 4 - Informations clés sur l'offre de valeurs mobilières au public

Point 4.1 - Selon quelles conditions et quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ?

Les conditions générales :

Structure de l'Offre : l'émission des Obligations est réalisée par le biais d'une émission avec

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de la 13ème résolution

adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société tenue le 29 avril 2021,

conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de

l'article L.225-129-2, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce.

Prix de souscription des Obligations : 85 euros par Obligation, égal à la valeur nominale de chaque

Obligation, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire. Sur la base

du cours de clôture de l'action de la Société le jour de bourse précédant la date de l'approbation du

Prospectus par l'AMF, soit 91,80 euros : (i) le prix de souscription des Obligations de 85 euros fait

apparaître une décote faciale de 7,41 %, (ii) la valeur théorique du droit préférentiel de souscription

s'élève à 1,020 euro, (iii) la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 90,78 euros et (iv) le

prix de souscription des Obligations fait apparaître une décote de 6,37 % par rapport à la valeur

théorique de l'action ex-droit. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de

souscription pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur

de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché.

Un actionnaire possédant 17 actions existantes Voyageurs du Monde pourra donc souscrire à 3

Obligations pour un prix de souscription total de 255 euros.

Droit préférentiel de souscription (« DPS ») : la souscription des Obligations sera réservée, par

préférence (i) aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à

l'issue de la journée comptable du 16 juin 2021 selon le calendrier indicatif, à raison d'un DPS par

action existante, et (ii) aux cessionnaires des DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire, du 22 juin

2021 jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit jusqu'au 1er juillet 2021 inclus, par

exercice de leurs droits DPS (i) à titre irréductible, à raison de 3 Obligations pour 17 actions

existantes possédées, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Obligation et (ii) à

titre réductible, le nombre d'Obligations qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de

l'exercice de leurs droits à titre irréductible, étant précisé que seules les Obligations éventuellement

non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à

titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les

droits auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible, sans qu'il puisse en

résulter une attribution de fraction d'Obligation. En sus de la possibilité de souscrire à titre

irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne

physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la

présente augmentation de capital à titre libre. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur Euronext

