Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -8

d'actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus) est la suivante :

Participation de l'actionnaire Base non Base diluée Base diluée diluée (1) (2) Avant émission des Obligations Convertibles 1,00% 0,81% 0,77% Après émission et conversion des Obligations Convertibles (limitée 0,89% 0,73% 0,70% à hauteur des engagements) Après émission et conversion des Obligations Convertibles 0,85% 0,71% 0,68% (souscription à 100 %)

Notes : (1) Sur une base diluée des actions nouvelles pouvant être émise par conversion des

Obligations Réservées (excluant les intérêts capitalisés). (2) Sur une base diluée du nombre maximum

d'actions nouvelles pouvant être émise par conversion des Obligations Réservées en 2028 (incluant les

intérêts capitalisés).

Les 882.351 Obligations Réservées ont été émises au pair, à 85 euros de valeur nominale. La maturité

est de 7 ans, soit le 30 avril 2028. Les intérêts annuels de 3,0% sont capitalisé et payables à terme.

Les Obligations Réservées ne sont pas convertibles pendant les 4 premières années (sauf changement de

contrôle) puis sont convertibles à la main de la Société pendant les 3 années suivantes (sauf changement

de contrôle). A leur date de maturité, elles seront remboursées en actions nouvelles. Le ratio de

conversion est d'une action nouvelle pour une Obligation Réservée. Sur ces bases et tenant compte des

intérêts capitalisés, le nombre maximum d'actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations

Réservées à la date de maturité des Obligations Réservées s'élève à 1.085.179 actions de la Société.

Après réalisation de l'Offre (sur la base d'une Offre à 100 %, avec 100 % des engagements de

souscription), la répartition du capital social et des droits de vote serait la suivante :

Sur une base non diluée des Obligations Nombre % du Nombre de droits de % du droit de Réservées d'actions capital vote vote Avantage 3 027 069 69,70% 5 583 550 79,75% Certares - 0,00% - 0,00% Crédit Mutuel Equity SCR - 0,00% - 0,00% Bpifrance - 0,00% - 0,00% Salariés (incl FCPE) 25 968 0,60% 45 338 0,65% Flottant 1 289 914 29,70% 1 372 229 19,60% Total 4 342 951 100% 7 001 117 100% Sur une base diluée des actions nouvelles pouvant être émise par Nombre % du Nombre de % du conversion des Obligations Réservées (excluant les intérêts d'actions capital droits de droit de capitalisés) vote vote Avantage 3 027 57,93% 5 583 550 70,83% 069 Certares 764 705 14,63% 764 705 9,70% Crédit Mutuel Equity SCR 70 588 1,35% 70 588 0,90% Bpifrance 47 058 0,90% 47 058 0,60% Salariés (incl FCPE) 25 968 0,50% 45 338 0,58% Flottant 1 289 24,69% 1 372 229 17,41% 914 Total 5 225 100% 7 883 468 100% 302 Sur une base diluée du nombre maximum d'actions nouvelles pouvant Nombre % du Nombre de % du être émise par conversion des Obligations Réservées en 2028 d'actions capital droits de droit de (incluant les intérêts capitalisés) vote vote Avantage 3 027 55,77% 5 583 550 69,05% 069 Certares 940 490 17,33% 940 490 11,63% Crédit Mutuel Equity SCR 86 814 1,60% 86 814 1,07% Bpifrance 57 875 1,07% 57 875 0,72% Salariés (incl FCPE) 25 968 0,48% 45 338 0,56% Flottant 1 289 23,76% 1 372 229 16,97% 914 Total 5 428 100% 8 086 296 100% 130

Engagement d'abstention de la Société : 90 jours à compter du règlement-livraison des Obligations

Convertibles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Engagements de conservation pris par certains actionnaires : Sans objet.

Estimation des dépenses totales liées à l'émission : A titre indicatif, les dépenses liées à l'Offre

(rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs) à la charge de la

Société sont estimées à environ 0,6 MEUR. Aucun frais ne sera supporté par l'investisseur.

Dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur : Sans objet.

Point 4.2 - Pourquoi ce prospectus de croissance de l'Union est-il établi ?

Description des raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci

L'Offre a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour la mise en ouvre de

sa stratégie de croissance externe qui repose principalement sur deux axes : (i) un développement à

l'international par acquisition d'entreprises implantées prioritairement aux Etats Unis, en Europe

continentale et au Royaume Uni, régions complémentaires aux implantations du Groupe, et actives dans les

activités traditionnelles du Groupe (Voyage sur mesure et Voyage d'aventure); et (ii) un développement

d'activités connexes ou complémentaires (à l'international ou en France), notamment par l'acquisition de

sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo (VTC, VTT, vélo de route, assistance électrique

etc.) ou de sociétés spécialisées dans des domaines tes que la randonnée en individuel, le rafting, le

canoé kayak et descentes de fleuves etc.

La Société entend à ce jour privilégier des acquisitions d'entreprises de taille moyenne (générant un

chiffre d'affaires inférieur à 100 MEUR) situées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et

au Royaume Unis.

La mise en ouvre de la stratégie de croissance externe est aidé par la société Avantage et ses

actionnaires. La situation de crise conjoncturelle liée aux conséquences de la pandémie devrait permettre

d'initier certaines opérations plus rapidement et dans des conditions plus favorables. A la date

d'approbation du Prospectus, la Société a d'ores et déjà initié des discussions avec certains acteurs du

marché international, étant toutefois précisé qu'elle n'est pas partie à un accord visant à acquérir des

4.2.1 titres d'une cible identifiée dans le cadre d'un projet de croissance externe.

L'utilisation et le montant net estimé du produit : la Société envisage d'allouer intégralement le

