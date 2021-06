Voyageurs du Monde Voyageurs du Monde: Lancement d'une émission d'obligations convertibles d'environ 55 millions d'euros 16-Juin-2021 / 07:30 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voyageurs du Monde annonce le lancement d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 55 millions d'euros ? Parité : 3 obligations convertibles pour 17 actions existantes ? Prix unitaire de souscription : 85,0 euros par obligation convertible ? Engagement de souscription de l'actionnaire de contrôle, la société Avantage, pour un montant total de 40 millions d'euros ? Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 18 au 29 juin 2021 inclus ? Période de souscription : du 22 juin 2021 au 1er juillet 2021 inclus ? Portzamparc (BNP Paribas) : Coordinateur Global, Chef de file et Teneur de Livre Paris, le 16 juin 2021, 7h30. Le groupe VOYAGEURS DU MONDE, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure) (la « Société » ou le « Groupe »), annonce le lancement aujourd'hui d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 55 millions d'euros (l'« Emission d'Obligations Convertibles avec DPS »). Jean-François Rial (PDG de Voyageurs du Monde) déclare : « Après avoir levé 75MEUR dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles réservée aux fonds Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance en avril 2021, cette levée de fonds complémentaire permet à l'ensemble de nos actionnaires de participer au financement de notre stratégie de croissance externe afin d'accélérer notre développement international. » Objectif de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS L'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour la mise en ouvre de sa stratégie de croissance externe qui repose principalement sur deux axes : 1. Un développement à l'international par acquisition d'entreprises implantées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni, régions complémentaires aux implantations du Groupe, et actives dans les activités traditionnelles du Groupe (Voyage sur mesure et Voyage d'aventure) ; et 2. Un développement d'activités connexes ou complémentaires (à l'international ou en France), notamment par l'acquisition de sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo (VTC, VTT, vélo de route, assistance électrique etc.) ou de sociétés spécialisées dans des domaines tels que la randonnée en individuel, le rafting, le canoé kayak et descente de fleuves etc. La Société entend à ce jour privilégier des acquisitions d'entreprises de taille moyenne (générant un chiffre d'affaires inférieur à 100 MEUR) situées prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni. La mise en ouvre de la stratégie de croissance externe est aidée par la société Avantage et ses actionnaires. La situation de crise conjoncturelle liée aux conséquences de la pandémie devrait permettre d'initier certaines opérations plus rapidement et dans des conditions plus favorables pour la Société. A la date d'approbation du Prospectus, la Société a d'ores et déjà initié des discussions avec certains acteurs du marché international, étant toutefois précisé qu'elle n'est pas partie à un accord visant à acquérir des titres d'une cible identifiée dans le cadre d'un projet de croissance externe. Dans cette perspective, la Société envisage d'allouer intégralement le produit de l'Offre à sa stratégie de croissance externe, sans priorité entre les deux axes présentés. La Société estime que le produit de l'Offre (environ 55 MEUR) et le produit de l'émission des Obligations Réservées (environ 75 MEUR), soit un montant total d'environ 130MEUR, permettrait de financer intégralement, au cours des 5 prochaines années, l'acquisition de plusieurs sociétés générant en cumulé un chiffre d'affaires compris entre 200 MEUR et 250 MEUR. Prévisions et objectifs La Société n'entend pas faire de prévision ou d'estimation du bénéfice. A ce jour, nul ne pouvant anticiper le calendrier de reprise des voyages, le Groupe considère que le scénario d'ouverture progressive des destinations permettant de générer un chiffre d'affaires de 300 MEUR, tel que présenté en octobre 2020 lors de la communication des résultats semestriels, n'est plus un scénario crédible en 2021. Lors de la communication des résultats 2020, le 14 avril 2021, le Groupe avait indiqué qu'en l'état actuel des aides gouvernementales et des efforts réalisés pour réduire les dépenses opérationnelles, le Groupe estimait que son résultat d'exploitation pourrait être à l'équilibre dans un scénario de génération de chiffre d'affaires un peu supérieur à celui réalisé en 2020. A la date du Document d'enregistrement, le Groupe n'a pas constaté d'évolution défavorable des aides gouvernementales et des efforts de réduction de ses dépenses opérationnelles. Cependant, en l'absence de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en découlent, le Groupe ne peut pas se prononcer sur une estimation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021. Le scénario présenté dans ce paragraphe n'est pas une indication du niveau probable des bénéfices ou des pertes de l'année 2021. S'il advenait que les départs 2021 ne puissent reprendre pour l'été dans des conditions satisfaisantes et des volumes suffisants permettant un scénario de chiffre d'affaires un peu supérieur à celui réalisé en 2020, il estime que le niveau de trésorerie, à la date d'approbation du Prospectus (tenant compte du remboursement de la première tranche des prêts garantis par l'Etat tel que décrit à la section 2.1.5 du Document d'enregistrement), serait suffisant pour financer ce nouvel exercice déficitaire, et cela sans tenir compte du financement lié aux émissions des obligations convertibles décrites à la section 2.1.5 du Document d'enregistrement). Principales caractéristiques de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS L'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS sera réalisée avec le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), conformément à la 13ème résolution de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2021, et donnera lieu à l'émission de 651.441 obligations convertibles (les « Obligations »), au prix de souscription de 85,0 euros par Obligation, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut de 55.372.485 euros. Le 18 juin 2021, chacun des actionnaires de la Société recevra 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 16 juin 2021, 17 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 3 Obligations à titre irréductible. Les souscriptions à titre réductible et à titre libre seront admises mais seront sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Obligations non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux détenteurs de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, sous réserve de réduction. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Obligations. En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS à titre libre. Sur la base du cours de clôture de l'action Voyageurs du Monde sur le marché de croissance des PME Euronext Growth à Paris le 14 juin 2021, soit 91,80 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 1,02 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit 90,78 euros. A titre indicatif, le prix d'émission des Obligations fait apparaître une décote de 6,37% par rapport à la valeur théorique de l'action Voyageurs du Monde ex-droit, calculée sur la base du cours de clôture du 14 juin 2021, et une décote de 7,41% par rapport au cours de clôture du 14 juin 2021. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du DPS pendant la période de souscription ni de la valeur de l'action

