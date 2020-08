VREF SEVILLE : Acquisition of VREF Logistics Spain SOCIMI 0 08/20/2020 | 03:17am EDT Send by mail :

Permalink Disclaimer Vref Seville Real Estate Holdco SOCIMI SA published this content on 20 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2020 07:16:07 UTC 0 All news about VREF SEVILLE 03:17a VREF SEVILLE : Acquisition of VREF Logistics Spain SOCIMI PU

Managers Name Title Federico Bros Tejedor Chairman Peter Riley Director Jedeok Lee Director Emilio Gómez Delgado Secretary