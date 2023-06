Waga Energy logra la certificación «ISCC EU» para su unidad de producción española

Waga Energy / Key word(s): ESG

para su unidad de producción española Waga Energy ha lanzado la certificación «ISCC EU» de varias unidades de producción de biometano en construcción o en funcionamiento en Europa. La primera que ha recibido este sello de calidad europeo, y que contribuye a incrementar el valor comercial del biometano, es la unidad en construcción en el emplazamiento de residuos de PreZero, cerca de Barcelona (España). Waga Energy, especialista europeo en la producción de biometano en emplazamientos de residuos, ha logrado la certificación «ISCC EU» en su unidad en construcción de PreZero en Els Hostalets de Pierola (Cataluña, España), tras llevar a cabo una auditoría independiente en abril de 2023. Este sello atestigua que la instalación cumple con los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que aparecen definidos en la directiva europea RED II[1]. De este modo, todo aquel que compre biometano podrá aprovechar su compra para reducir el impacto medioambiental de su actividad, medir la huella de carbono de sus productos o justificar el cumplimiento de posibles obligaciones normativas. «La certificación ISCC contribuye a incrementar el valor del biometano que producimos, garantizando su trazabilidad y cumplimiento de la normativa europea sobre biocombustibles. Esta certificación nos ha permitido aumentar el precio de venta del biometano que producirá nuestra primera unidad española», declara Lucie Tonnellier, Directora de Energía de Waga Energy. Waga Energy ha iniciado la certificación de todas sus unidades europeas que tengan una capacidad de producción superior a 20 GWh anuales. En Francia, esta certificación será indispensable para poder beneficiar del precio regulado que garantiza el Estado. Además, facilitará la venta de biometano en contratos privados (Biomethane Purchase Agreement). Creado en el seno de la Unión Europea, el programa de Cerficación Internacional de Sostenibilidad y Carbobo (ISCC) constituye el primer sistema internacional de certificación de la biomasa y la bioenergía. Sobre Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) es una compañía internacional de energía renovable que produce biometano a precio competitivo valorizando el gas de los depósitos controlados, gas de vertedero, gracias a la tecnología WAGABOX®. Waga Energy financia, construye y opera sus unidades WAGABOX® en el marco de contratos a largo plazo con los gestores de los depósitos controlados para la extracción del gas, que inyecta en la red de distribución que se suministra a hogares y empresas, en sustitución del gas natural fósil, generando ingresos con la reventa del biometano. Waga Energy opera 16 unidades WAGABOX® en Francia y Canadá, que representan una capacidad instalada de 570 GWh/año, y tiene en desarrollo otros trece proyectos en Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Cada proyecto desarrollado por Waga Energy contribuye a la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Waga Energy tiene representación en España desde 2018 con sede en Barcelona. Waga Energy es una empresa cotizada en Euronext Paris desde el 2021. www.waga-energy.com

