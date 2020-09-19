Sept 19 (Reuters) - TikTok:
* TIKTOK SAYS ORACLE WILL BECOME ITS TRUSTED TECH PARTNER,
RESPONSIBLE FOR HOSTING ALL U.S. USER DATA
* TIKTOK SAYS CURRENTLY WORKING WITH WALMART ON A COMMERCIAL
PARTNERSHIP AS WELL
* TIKTOK SAYS WALMART, ORACLE WILL TAKE PART IN TIKTOK
GLOBAL
PRE-IPO FINANCING ROUND IN WHICH THEY CAN TAKE UPTO A 20%
CUMULATIVE STAKE IN CO
* TIKTOK SAYS MAINTAIN AND EXPAND TIKTOK GLOBAL'S HQ IN THE
U.S.,
WHILE BRINGING 25,000 JOBS ACROSS COUNTRY
* TIKTOK SAYS ORACLE WILL ALSO BE RESPONSBILE IN SECURING
ASSOCIATED COMPUTER SYSTEMS TO ENSURE U.S. NATIONAL SECURITY
REQUIREMENTS ARE FULLY SATISFIED
Source text: https://bit.ly/3kwmo1v
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