Bob Chapek Says Confident That Best Place For ESPN Is In The Walt Disney Company - GS Tech Conference

Sept 14 (Reuters) - Walt Disney Co:
* WALT DISNEY CO SAYS RECEIVED "NO BLOWBACK WHATSOEVER"
INCORPORATING GENERAL ENTERTAINMENT ON DISNEY-BRANDED STREAMING
SERVICE IN EUROPE - GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS CONFIDENT THAT THE BEST PLACE FOR
ESPN
IS IN THE WALT DISNEY COMPANY - GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS PRETTY BULLISH ON SPORTS BETTING
IN ESPN
- GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS BLOCKBUSTERS LIKE 'AVATAR' AND
'THE
LITTLE MERMAID' "BEST SERVED IN THEATERS" - GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS COMPANY SEES 'STRONG, STRONG
DEMAND' FOR
PARKS INTO THE FUTURE - GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS NOT SEEING INDICATION THAT
RECESSION,
MACROECONOMIC FACTORS GOING TO BE IMPACTING PARKS BUSINESS - GS
TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS INTERNATIONAL PARKS ARE STARTING
TO
BOUNCE BACK FROM PANDEMIC - GS TECH CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO CALLS DISNEY A "LIFESTYLE BRAND" AT GS
TECH
CONFERENCE
* WALT DISNEY CO CEO SAYS EMPHASIZES IMPORTANCE OF
'NEXT-GENERATION' STORYTELLING, ENABLED BY TECHNOLOGY - GS TECH
CONFERENCE
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